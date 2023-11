Asi čekají, až začnou lidé umírat. Po Válkovi bude třeba na ministerstvu Supermana, obává se lékař a poslanec Zlínský

reklama

V Poslanecké sněmovně jste vystoupil 20. října s tím, že se na vás obracejí lékaři, kteří vyslovují hypotézy o následcích vakcinace a absolvování covidu. Podle vás by se mělo vyhodnotit, jak bylo efektivní nošení roušek a do jaké míry lockdowny. Myslíte si, že se tím bude někdo zabývat? Koneckonců, moc času koalice nemá.

Dobrovolně řešit tuto problematiku koalice asi nebude, jinak už by avizovala, že se tím zabývá nebo bude zabývat. Není to ale jenom záležitost naší vlády, ale celosvětový problém, a jak pozorujeme, tato vláda servilně dělá přesně to, co je požadováno jejich dirigenty z EU a USA.

Ten podivný klid je zneklidňující a nákupy a aplikace nových protikovidových mRNA vakcín jenom dokreslují situaci. Za sebe mohu slíbit, že pokud budu mít moc to ovlivnit ze své pozice, tak se tím budu zabývat. Začátkem mých snah bude seminář, který na toto téma pořádám na půdě Poslanecké sněmovny dne 20. 11. 2023, který má diskusi o analýze proticovidových opatření zahájit. Přihlásit se může každý zájemce.

Digitální očkovací certifikát narušil společnost a její kohezi. Myslíte si, že do budoucna se mohou podobné certifikáty dál zavádět?

Orgány EU a WHO hodnotí digitální očkovací certifikát jako úspěch a cestu hodnou následování. Na toto je třeba podle nich navázat a dále vše rozvinout, a to hlavně prostřednictvím digitalizace společnosti a zpracováním těchto digitalizovaných dat prostředky umělé inteligence ve prospěch zajištění efektivního chodu společnosti v případě další krizové pandemické situace. Takže se můžeme těšit na další světlé zítřky před námi. Já tomu říkám „Big Brother na steroidech“.

Spousta lékařů upozorňuje, že pacienti mají různé obtíže, kdy se těžce diferencuje, jestli šlo o následky covidu, nebo vakcinace. Mluvil jste ve Sněmovně o tom, že se většinou potýkají s tím, že vidí vyšší zánět myokarditidy, trombózy a embolie. Problematická jsou neurologická onemocnění jako různé parestezie nebo mravenčení těla. Objevují se dokonce i nemoci neurodegenerativní, a to roztroušená skleróza, případně tinnitus, autoimunní nebo onkologická onemocnění s tím, že jste zmínil pojem turbo-rakovina. Existuje například nějaké relevantní vyhodnocení dopadů covidové epidemie z roku 2022 a první poloviny roku 2023?

Údaje, které jsem uváděl, vycházejí jenom z pozorování a zkušeností některých kolegů lékařů v nemocnicích a ordinacích. Odvážnější část z nich vystoupí právě na avizovaném semináři, kde budou své zkušenosti uvádět, a to včetně konkrétních případů. Vše čeká na statistické zpracování prostřednictvím studií nejlépe nezávislými odborníky, nikoli lidmi, kteří si přejí kýžený předem očekávaný výsledek.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek elegantně vyměnil ředitelku SÚKL. O čem to svědčí?

Pan ministr Válek šikovně využil konce jejího funkčního období. Vyčítal paní ředitelce problémy se zajištěním dostatečných dodávek penicilinu do ČR. Jestli je to ten pravý důvod, se snad dozvíme v blízké budoucnosti.

Mělo by nás také velmi zajímat, jak dělal SÚKL reálnou laboratorní kontrolu jednotlivých šarží vakcín proti covidu-19 a analýzu nežádoucích následků těchto šarží a z toho vyplývající doporučení k patřičným opatřením v době vrcholící vakcinační kampaně. Rád bych věřil tomu, že měli vše pod kontrolou.

Dopady koronavirové epidemie z loňského roku mohly mít vliv i na porodnost, jednoznačně se snižuje a stále hledáme důvody. Váš názor?

Jak jsem řekl při svém vystoupení, tak doufám, že to není následkem vakcinace proti covidu-19. Pokud by to bylo následkem vakcinace, tak je otázka, kam až může úhrnná plodnost klesnout a jestli to bude stav trvalý, nebo přechodný. V každém případě bychom měli pozorovat podobný efekt i v dalších okolních zemích. Podle mých zpráv se to záhadně týká spíše severněji položených evropských zemí.

Mluvil jste i o tom, že se některé šarže, co se týká vakcinace, chovaly jinak než jiné. Věříte tomu, že v tom někdo časem udělá pořádek?

V tom se musí udělat pořádek a jasno, jinak se možné chyby budou s velkou pravděpodobností opakovat, a to s možnými velkými následky na zdraví našeho obyvatelstva. Léčebné metody založené na umělé cílené modifikaci nukleových kyselin, bílkovin a jiných biologicky aktivních makromolekul se budou raketově rozvíjet a je nutné si nad tím vývojem udržet celospolečenskou a odbornou kontrolu. Dále bude třeba získat ztracenou důvěru části veřejnosti v tyto metody. Realizace nápadů na povinnou vakcinaci těmito látkami mohou dokonce vyvolat celospolečenský chaos a rozvrat skrze zarytý odpor podstatné části obyvatelstva.

Od Válka jsme slyšeli, že covid je tu stále, umírají lidé, takže je potřeba se nechat očkovat. Samozřejmě, nemocnice už jsou na to připraveny. V České republice je k dispozici už nejnovější typ vakcíny upravený na nejnovější varianty viru?

A právě proto by mělo být jasně řečeno, které kategorie obyvatelstva by se měly očkovat genetickými vakcínami (pokud vůbec některé), jak dlouho vydrží ochranný efekt vakcinace vzhledem k ochraně před projevy nemoci a jaká je pravděpodobnost zamezení úmrtí vakcinované osoby na onemocnění, proti kterému je vakcinována, a dále zda vakcinace zamezuje šíření daného onemocnění v populaci. Je nutné seznámit veřejnost s objektivním pohledem na charakter a množství nežádoucích účinků genetických vakcín, a to nemluvím o tom, že spousta z nich nebyla pravděpodobně vůbec nahlášena.

Pro RNA viry platí, že jakýkoli nejnovější typ vakcíny rychle zastará z důvodu rychlé změny jejich genetického složení prostřednictvím náchylnosti molekul RNA k mutačním změnám.

Vše bude podle vás směřovat k použití DNA vakcín, nových konstruovaných proteinů a je potřeba zajistit, že budou produkty bezpečné. Co se poučit od imunitního systému?

Náš imunitní systém je velmi sofistikovaný orgán, který nás brání před různými patogeny ze zevního prostředí, ale i před škodlivými změnami charakteru nádorové transformace vlastních buněk. Má silné a mocné nástroje, jak se s tímto vypořádat, takže hlavní boj se odehrává na frontě informační války, kdy patogeny se snaží různě maskovat a skrývat či používají metodu masového útoku. Na druhou stranu imunitní systém nesmí napadat vlastní zdravé buňky, protože to vyúsťuje v rozvoj autoimunních onemocnění. Proto má několikavrstevnou signalizační strukturu, kdy si ověřuje, že napadení organismu je skutečně tak vážné, že musí spustit celkovou a rozsáhlou imunitní reakci, která ovšem může s určitým procentem pravděpodobnosti poškodit či zahubit napadený organismus.

Imunitní systém tedy opakovaně vyhodnocuje nebezpečnost cizorodé látky, jednak vzhledem ke získaným zkušenostem jeho předků, ale musí se vypořádat prostřednictvím specifické imunity i se zcela novými variantami patogenů, které vznikají v jeho okolí. Děje se to tím, že imunitní systém si sám vytváří jakousi genetickou hrou v kostky molekuly, které jsou schopné jakoukoli nově vzniklou makromolekulu na povrchu patogenu identifikovat, a je schopen si uložit do své individuální paměti informaci, jakým způsobem rychle a účinně reagovat na patogeny, aniž by došlo k rozvoji masivní imunitní odpovědi.



Pokud si tedy vezmeme poučení z imunitního systému, je třeba být stále ve střehu, mít skvěle zpracovány a vyhodnoceny předchozí pandemie, vyhodnocovat rychle aktuální informace vzhledem k předchozím pandemickým událostem a vždy reagovat tak, abychom minimalizovali poškození celého systému jak patogenem, tak hlavně protiopatřeními. Bude nutné velmi pečlivě vážit jednotlivá protiopatření, aby nebyla přestřelena a společnost poškozující, což v době společenské paniky nepřipravené společnosti je velmi problematické.

Dále je třeba myslet směrem do budoucna a uvažovat o možných potenciálních nebezpečích a vyvodit z toho určitá preventivní a ochranná opatření. V současnosti mám na mysli hlavně nebezpečí genetické manipulace s mikrobiálními patogeny a jejich nechtěný únik nebo záměrné vypuštění.

Mimochodem, nemocnice teď řeší dohromady opět hned několik problémů. Například s personálním zajištěním, kapacitami pro nemocné, odchodem starších lékařů do penze, protože mladí nemají samozřejmě až na světlé výjimky zájem zůstávat v regionech. Evergreenem už je nedostatek základních léků, kdy ministr Válek už slíbil vytvoření vlastní výroby penicilinu v Česku s termínem, který se krásně kryje s datem příštích parlamentních voleb. Co k tomu říci?

Řešení problémů našeho zdravotnictví do budoucna se začíná jevit jako kvadratura kruhu a odkládá se na neurčito, pokud to nějak ještě funguje.

Převedení výroby strategických léčiv do ČR nebo Evropy se také jeví za současné situace globalizované ekonomiky a přeregulované ekonomiky EU zelenými nesmysly jako velmi problematické. Bohužel panu ministru Válkovi jeho plané sliby již nikdo rozumný nevěří, i když by si mnozí jejich naplnění přáli. Pro žádnou vládu nebude jednoduché se s těmito výzvami vypořádat a budoucí ministr zdravotnictví bude muset mít schopnosti Supermana.

Do jaké míry vědecká komunita v praxi v Česku reaguje vhodně na změny, které se týkají vývoje biotechnologií s využitím ve zdravotnictví?

Vědecká lékařská komunita reaguje s nadšením. Otvírají se nové možnosti léčby dříve neléčitelných vzácných nemocí prostředky individualizované medicíny na míru. Zde je asi nadšení namístě. Ovšem cena této terapie je zatím astronomická.

U masivního použití těchto technologií k vakcinaci a prevenci nemocí u zdravých jedinců bych byl mimořádně opatrný. Jiný o něco odvážnější přístup lze použít u nevyléčitelných nebo těžce vyléčitelných pacientů, ale samozřejmě po jejich náležitém poučení a souhlasu. Pokud ne všemu úplně rozumíme a hrajeme si na bohy svými neuváženými zásahy do systémů, které se ustanovovaly stovky milionů let v průběhu evoluce, tak nás příroda může dříve či později velmi nepříjemně překvapit a nachytat na hruškách.

