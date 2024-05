Asie předbíhá Evropu kvůli regulacím. Pokud si to politici neuvědomí, nemáme šanci konkurovat, myslí si Pavel Buráň

Přestože v minulém roce jeho firma prodala více než 4 300 aut a stala se tak největším prodejcem osobních a užitkových vozů na Moravě, podnikatel Pavel Buráň se nezastavuje a již teď ví, že loňská rekordní čísla překoná i letos. „Potřebujeme investovat hlavně do servisního zázemí, abychom zákazníky lépe v čase obsloužili,“ říká Pavel Buráň v rozhovoru, ve kterém prozradil nejen to, co stojí za rychlým nástupem aut z Číny, ale také co špatného je na současném pojetí podpory elektromobility. „Elektrická auta jsou dobrý nápad, ale špatně uchopený. Zákazy a příkazy jsou špatně a zabíjejí elektromobilitu jako takovou,“ myslí si Buráň, který také prozradil svůj osobní tip na letošní automobilovou novinku.

Vaše skupina AUTO UH se stále rozrůstá. Zatím poslední akvizicí je autorizovaný servis vozidel MAN ve Zlíně. Proč jste do vaší skupiny zapojili právě tuto společnost? Znamená to, že vaše obchodní úsilí teď budete směrovat také ke kamionům a nákladním autům?

Abych řekl pravdu, autorizovaný servis MANu a další činnosti, jimiž se společnost Truck servis zabývala, byla záležitost navíc. Šlo nám hlavně o areál ve Zlíně, který teď naplno využijeme i pro naše prodejny osobních aut. Tyto aktivity ale chceme nadále rozvíjet a budeme se snažit naplno využít možnosti, jež tato akvizice přinesla. Servis pro značku MAN opravíme a zvětšíme, stejně jako navážeme na velkoobchod s pneumatikami koncernu Michelin, nebo servis nákladních návěsů. Na našich pobočkách budou nově vystavovat a nabízet také nákladní auta značky MAN, nakonec je to jedna z koncernových značek Volkswagen Group. Zaměstnancům Truck servisu jsme slíbili, že jejich pracovní místa zůstanou zachována. To splníme a nadále budeme pokračovat v aktivitách bývalých majitelů. Budeme potřebovat další automechaniky a další profese, abychom mohli služby ještě zlepšit. Vzniknou tak další pracovní místa v naší skupině AUTO UH.

Je to poslední velká akvizice, kterou pro letošní rok plánujete, nebo se poohlížíte ještě po některých dalších firmách či značkách?

I přesto tuto novou akvizici vaše skupina dominuje především v prodeji a servisu osobních a užitkových aut. Jaká situace je aktuálně na trhu? Už se trh vzpamatoval z předchozích krizí?

Víte, my jako skupina AUTO UH pořád rosteme, a to i přes různé krize, které pamatujeme z dob nedávných. Je to dáno hlavně tím, že kupujeme fungující firmy, jež se snažíme ihned zrevitalizovat a naplno využít jejich potenciál. Pokud se podíváte na naše pobočky, kde již revitalizace a optimalizace proběhla, je vidět, že se nám to daří. Každá akvizice, která se uskutečnila, nás posunula dopředu výrazným způsobem. Vykládám to, jako bych to četl z knížky, ale je to samozřejmě i otázka podnikatelského štěstí. Podniky, které jsme koupili, byly etablované, měly historii stejně jako dobré vedení v minulosti. Na mysli mám ARAVER CZ, EURO CAR Zlín, Auto Centrum Jih 2000, Auto Viki nebo třeba C & K v Brně a další. Jsou to lokálně známé značky a v každé se nám po jejím získání podařilo navýšit prodeje i výkony servisů. Pokud to tedy shrneme, tak z našeho hlediska jsme žádnou krizi nezaznamenali.

Jen za loňský rok vaše skupina prodala asi 4 300 aut a dosáhla tak zatím historického rekordu. Máme za sebou první čtyři měsíce letošního roku. Podaří se vám tento rekord překonat?

Ano. Zatím se nám daří, čísla za tento rok budou jistě vyšší. Potřebujeme investovat hlavně do servisního zázemí, abychom zákazníky lépe v čase obsloužili. Stabilizovaly se i výpadky v dodávkách vozů, což je další dobrá zpráva. Dnes už by nikdo neměl na svůj vůz čekat 18 měsíců a déle. Dílčí potíže však setrvávají. Například u některých náhradních dílů, kdy náš zákazník musí čekat i několik měsíců na svůj opravený vůz, protože není dostupný blatník nebo přední sklo a podobně. Velmi těžce se podobné situace u zákazníků obhajují. Snažíme se je řešit i nestandardním způsobem, jako je zápůjčka náhradního vozu nebo originální díly sháníme na vlastní pěst po celé Evropě, třeba v Srbsku, Maďarsku nebo jinde. Pro nás je důležitý spokojený zákazník, který se u nás bude cítit dobře a rád se k nám vrátí. My prodáme více aut a zvednou se nám výkony nebo chcete-li tržby i v servisech, a to je náš cíl. A zatím se nám zákazníci naštěstí vracejí, takže čísla za rok 2024 budou lepší, než ty rekordní z minulého roku 2023, což nás těší.

Stále častěji se mluví o nástupu dravých čínských automobilek, které našly zastoupení také ve vaší prodejní síti. Čím jsou pro zákazníka tyto auta atraktivní? A potvrzuje se zájem o jejich pořízení také na Moravě?

Tohle je těžké téma a je mnohem složitější, než by se mohlo na první dojem zdát. Souvisí to s politikou. Podle mého názoru jsou asijští výrobci obecně úspěšní hlavně proto, že nejsou svázáni a regulováni tak jako výrobci v Evropě. Tohle by si měli uvědomit naši politici, jinak nebudeme moci asijským výrobcům konkurovat v žádném oboru. Speciálně co se týká aut. Já osobně si myslím, že těch výrobců, kteří budou mít výrobní závody a s tím spojenou logistiku náhradních dílů i v Evropě, tak přibude jistě několik nových globálních značek a ty budou úspěšné i u nás. Prostě budou se nově ve světě rozdávat karty a já pevně věřím, že tradiční značky budou hrát dobře. A když budou mít i stejné podmínky jako jinde ve světě, třeba v té Asii, tak se není čeho bát. Na druhou stranu, my budeme ty hráče pečlivě sledovat a budeme se snažit nabízet auta kvalitních výrobců, třeba z Číny nebo Koreje, když o ně bude zájem u našich zákazníků. My jim dokážeme zajistit náhradní díly i servis po dobu životnosti jejich vozů.

Také v České republice je čím dál tím více cítit zájem o elektromobilitu. Potvrzuje se to také na vašich prodejích, nebo je to stále jen o „přání otce myšlenky“?

Asi bych zopakoval polovinu toho, co jsem říkal k předchozí otázce. Politika... Elektrická auta jsou dobrý nápad, ale špatně uchopený. Zákazy a příkazy jsou špatně a zabíjí elektromobilitu jako takovou. Ten výrobek, nebo ta myšlenka je určitě dobrá myšlenka technologicky. Tento obor posunula dopředu a těží z toho i klasické vozy. Hybridy nebo plug-in hybridy jsou dobré řešení, čistě elektrická auta také, ale jen pro někoho. Každá z těch koncepcí má své výhody a nevýhody a jenom zákazník sám nejlépe ví, co potřebuje. Zatím jsou prodeje čistě elektrických aut u nás ojedinělou záležitostí, bohužel. Myslím si, že jako druhé auto do rodiny, na cesty kolem domu, to není špatné řešení.

Nejen vláda, ale také některé automobilky spustily finanční podporu nákupu aut na elektrický pohon. Pomáhají tyto dotace zvednout zájem o elektroauta?

Vláda spustila podporu úvěrových společností, a ne podporu prodeje elektroaut. Každá dotace je špatná, je to úlitba voličům, která se dělá navíc tak, aby se o tom moc mluvilo a zároveň tak, aby to bylo co nejsložitější a aby to moc nestálo. Takže mluvilo se moc, ale normálních lidí nebo menších firem se ta pobídka moc nedotkla. Opět říkám bohužel, ale v rámci našich prodejů jde jen o desítky vozů. Co se týká automobilek, tak to jsou samozřejmě marketingové hrátky se slovem „dotace“, ale jsou úspěšné, a hlavně hybridy nebo plug-in hybridy jsou čím dál víc úspěšnější a prodávají se dobře. Zákazníci se o tyto technologie stále více zajímají. Z mého pohledu je zvláštní, že ochabuje poptávka po naftových pohonech, tak to pozorujeme alespoň u nás.

AUTO UH se stalo největším prodejcem aut na Moravě. Co přináší tato koncentrace mnoha značek pod jednu střechu koncovému zákazníkovi. Není tato strategie motivována spíše vymetením konkurence, než získáním přidané hodnoty pro zákazníka?

Ne, jak jsem již zmínil, zákazník je pro nás prvořadý. Chceme, aby se k nám vracel. Chceme poskytovat kvalitní služby autorizovaných prodejců a servisů, do kterých nakupujeme nejmodernější vybavení. Na druhou stranu jsme ale otevřeli i první neautorizovaný servis v Otrokovicích, kde jsou služby samozřejmě levnější. Víte, příklad… když měníte kola na autě, vyvážení stojí za sadu 400 Kč a ta vyvažovačka stojí třeba 50 tisíc Kč. Když se vyváží na dynamické vyvažovačce, která stojí 750 tisíc Kč, tak samozřejmě tato služba bude dražší. Já teď přesně nevím, co si za ni účtujeme, ale vím, že to dynamické vyvážení bude stoprocentní a také vím, že v našich servisech můžou naši technici zákazníkům nabídnout oba způsoby. Konkurence se v době internetu, jak vy říkáte, vymést nedá, každý si svůj vůz za patřičnou cenu najde třeba na druhé straně republiky nebo v zahraničí. My se navíc neženeme za tím, abychom měli mnoho značek. Stojíme o značky, o které je zájem, a naopak právě tím, že jsme dnes v auto branži větší firma, je to pro zákazníka přidanou hodnotou. Postaráme se o něj kompletně a za férovou cenu ve všech směrech.

Když se rozhlédnete po široké paletě automobilových značek, které zastupujete, čeká motoristy v letošním roce nějaká horká novinka, na kterou se třeba i vy osobně těšíte?

Je toho hodně. U Lexusu se brzy začne prodávat nové LBXo, to bude zajímavé autíčko za rozumné peníze. Toyota chystá nový Land Cruiser, Hyundai bude mít nové Santa Féčko. Z koncernových aut se mi líbí nový Kodiaq, Superb nebo Passat. Renault uvede úplně nového užitkového Mastera a třeba čistě elektrický Renault Mégane, což je krásný vůz. Určitě spousta lidí čeká na nového Dustera od Dacie a takhle bych mohl dál pokračovat opravdu dlouho. Můj osobní favorit je Škoda Kodiaq, předokolka s naftovým motorem Evo o výkonu 110 kW. Je to větší vůz s rozumnou spotřebou a za adekvátní peníze, prostě můj ideál.

