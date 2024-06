Atomová válka? Červené tlačítko a návrat do pravěku, varuje odborník

Co jsou to taktické a strategické jaderné zbraně, jaký je mezi nimi rozdíl? Hovoří se o nich téměř jako o konvenčních v budoucím, nedej bůh válečném, lokálním konfliktu.

Zjednodušeně řečeno taktické a operačně taktické jaderné zbraně jsou dělostřelecké granáty, pádové gravitační bomby do letadel a hlavice pro raketové nosiče s dostřelem cca 60–520 km a ráží 0.4 – 400 kilotun. Štěpná jaderná munice, kde se štěpí buď nejtěžší kov na planetě, a to je uran 235 nebo v jaderných reaktorech vyráběné plutonium 239, teoreticky dosahuje destrukční schopnosti max 1 Mt, prakticky pouze 500 kT. Čistě uranová bomba dělového typu použitá na Hirošimu měla 14 kT, použito bylo 68,5 kg obohaceného uranu 235 obohaceného na 83,7–93,3 procenta v devíti šaržích. V plutoniové implozní bombě, která je zcela jiného principu, bylo použito 6,19 kilogramu vojensky čistého plutonia a dosáhla 21 kT. Pro zajímavost, Nagasaki vyhodilo do vzduchu pouze 10,4 kg plutonia, které se podle světoznámého vzorce Alberta Einsteina E-mc2 přeměnilo řetězovou reakcí na energii.

Strategické jaderné zbraně jsou nosiče termojaderné munice s dostřelem až 15 000 kilometrů´, používané v ponorkách, mobilních odpalovacích zařízeních a podzemních silech s destrukční schopností 0,5–15 Mt.

Pro roznět termojaderné fúze se používá klasická štěpná varianta a kombinací obou lze docílit jakékoliv ráže. Termojaderná fúzní munice je zbraň s otevřeným koncem, nemá destrukční limit. Sovětská třístupňová termojaderná bomba otestovaná u severního pólu v r. 1961 měla 57 Mt. USA otestovaly termojadernou bombu max. ráže 15 Mt. Pro představu, za druhé světové války všechny zúčastněné země na sebe vyházely mezi 5–6 Mt.

Teoreticky jsou použitelné taktické jaderné zbraně s omezeným rozsahem destrukce a zamoření na přesně zaměřené vojenské objekty typu sklady munice, uzlová velicí centra, klíčové zbrojní továrny nebo soustředění živé vojenské síly. Strategické jaderné zbraně jsou nepoužitelné, protože postrádají vojenský smysl. Sovětská strategická raketa SS18 Satan s vícenásobnou termojadernou municí v hlavici byla schopná vyřadit území 300 000 čtverečních kilometrů, čtyři České republiky. Použití strategických jaderných zbraní by znamenalo návrat do prvobytně pospolné společnosti a elity, které by o tom rozhodly, by byly proklety na věky věků. Ani ony, až by po měsících nebo letech vylezly z podzemí, by ze života na naší krásné planetě neměly vůbec nic.

Strategické jaderné zbraně nejsou zbraně, ale vrcholová politika.

Hodně se hovoří o ukrajinském útoku na ruský radar pro sledování strategických střel. Ačkoliv Ukrajinci jásají, ozvali se i ze Západu, například z norského think-tanku, hlasy, že to nebyl nejlepší nápad…

Pokud jsou zasaženy prvky systému včasného varování jakékoliv země před raketovým útokem protivníka, pak to zřejmě bude analytikou zasažené země považováno za přípravu na ev. raketový útok. Ukrajina takové zbraně nemá. Opravdu to za nejlepší nápad považovat nelze, dokonce to lze považovat za nápad špatný, velmi špatný.

I omezený jaderný konflikt ale přece znamená titíce obětí, obrovské množství radiace a také třeba zničení unikátní černozemě, která živí víc než půlku Afriky a podstatnou část Asie…

Vladimir Putin zdůraznil, že jaderné zbraně na konflikt s Ukrajinou nepotřebuje a byly by použity v případě ohrožení suverenity nebo existence Ruské federace. Tato situace není. Jakýkoliv omezený konflikt, v němž by byla použita jaderná zbraň, by skýtal nebezpečí eskalace. Byla by zbořena obrovská psychologická bariéra, která brání použití. Celý civilizovaný svět by takový čin odsoudil.

Mohl by Izrael v případě eskalace situace a případného hromadného arabského útoku použít jaderné zbraně, které vlastní, ale kterými se příliš „nechlubí“?

Jaderné zbraně vlastní devět zemí. USA, Ruská federace – oba mají cirka 90 procent veškerého jaderného arzenálu, tedy jsou na tom takzvaně fifty fifty. Pak je Velká Británie, Francie, Čína, Indie, Pákistán, Severní Korea, Izrael. V Evropě jsou americké jaderné zbraně na základnách NATO v Německu, Itálii, Nizozemsku, Belgii a Rumunsku, dále v Turecku a Poláci o jejich rozmístění jednají. Další země o ně usilují. Na území Jižní Ameriky naštěstí nejsou.

Izrael má vlastní. Odpovědět na vaši otázku ohledně židovského státu a jeho jaderných vojenských zařízení jednoduše nelze, ale… Logika věci napovídá, jak je analogicky výše uvedeno, že v případě ohrožení existence Izraele by byly použity. Potíž nastává, proti komu, v jaké fázi eventuálního konfliktu. Faktorem pro jejich nepoužití je dále velikost vlastního území a blízkost hranic zasažených nepřátel, což by znamenalo příméě nebezpečí zamoření i vlastního území… Ale to jsou jen teoretické úvahy. Pravda je, že se jedná o jako i v jiných případech o odstrašení, nikoliv zbraně, které by byly jen tak z ničeho nic aktivovány. To ostatně je proces u všech států, vlastnících jaderné zbraně, poměrně složitý a nepředstavujme si to ani pro zjednodušení, že jde o nějaké červené tlačítko v kufříku, ke kterému má klíč jen pár lidí.