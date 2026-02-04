Vidlák prohlédl Milion chvilek. Z proslovů Mináře vyplývá nepěkná věc

Věříte davu na akci Milionu chvilek, že je tak strašně popudily dvě SMS Petra Macinky prezidentovu poradci Kolářovi? Že tam tak v mrazu stáli kvůli tomu…
Ale kdepak. Oni tam nestáli kvůli SMSkám od Macinky. Oni tam stáli, protože prohráli volby a pomalu ztrácejí zdroje. Ostatně, jejich transparenty už byly normální pokreslené kartony. Prachy docházejí. Navíc jsem se dozvěděl od Jindry Rajchla, že prý prostor na Staromáku měli Chvilkaři na toto datum zaregistrovaný už od prosince. Prostě se spustil plánovaný proces a tato demonstrace byl jeho začátek, nikoliv konec.
Jak se vám líbily projevy na tribuně a také složení davu? Jistě jste sledoval audio i video...
A věříte například herečce Saře Haváčové, že prezident Pavel je pro ni „hrdina“, „štít hodnot“ a „arbitr slušného člověka“? Že zrovna tenhle jediný Pavel je jejího srdce šampión?
Jo, tak tohle jí věřím. Ženská logika byla vždycky podivná. Ostatně i moje žena mě stále miluje, i když jsem se tři roky toulal po demonstracích a „zachraňoval národ“, místo abych byl doma a staral se o rodinu. Jestliže mě má žena miluje i přesto, že jsem po celé předchozí volební období skoro nebyl doma a na vrata nám bouchali různí šmejdi a pouliční bojůvky, aby se popásli na jejích obavách, proč by jistá „hérečka“ nemohla vlhnout z Petra Pavla?
Ale teď vážně. Co jsme to tady vlastně z politického a vlivového hlediska za poslední týden viděli?
Viděli jsme většinovým systém... Vážně, už ho máme. Veřejnost se rozdělila na české republikány a demokraty a nic mezi tím. Jen to ještě nikdo nenapsal do ústavy. Viděli jsme prezidenta, který se stal vůdcem jedné strany a je jediným skutečným soupeřem Andreje Babiše, který je si vědom, že většina ve sněmovně ještě není většina v celé politice. Ještě mu chybí Senát a Ústavní soud. Výsledek je prozatím rozpačitý, zatím se oťukávají jen průzkumné jednotky. Ale čekám, že brzy se to rozjede víc.
Pořadové cvičení s názvem „vyslovení nedůvěry vládě“ stále probíhá. Jak se oba oddíly zatím činí?
Jízlivě řeknu, že kdyby se ZBISlava Pokorná nepustila do Filipa Turka a někdo mu nabídl post ministra, tak se to teď mohlo podařit, protože Motoristé jsou jazýček na vahách. Ale protože se naopak do Turka pustili, vehnali Motoristy Andrejovi do náruče a teď nemají na vyslovení nedůvěry dost hlasů. Zbytek je jen rétorické cvičení, při kterém se NeanDr. Jan Jakob učí vyslovovat souhlásky.
Co je vážnější než podobné hry je ukončení těžby černého uhlí a potvrzené zavírání uhelných elektráren. To zejména. Co to pro tuto zemi znamená?
Sledujte pozorně situaci v Německu. Ti byli vždycky dál a tuto vymoženost už tam zavedli. Brzy to budeme mít i u nás. Ale nevadí, na náměstích se sešel bambilion podporovatelů Petra Pavla, kteří chtějí bojovat proti uhlíku a deindustrializace jim vůbec, ale vůbec nevadí. Tím pádem bych myslel, že nejjednodušší bude, když od kolabující sítě včas odpojíme Prahu. To by mělo celý problém vyřešit.
Babiš tedy zaslal Bruselu dopis ohledně povolenek ETS2. Vyjadřuje se i k ETS1, které už dávno běží. Dělá dost?
Víte, jak se to říká – mluv klidně, ale v ruce měj velký klacek. Klidně už tedy Andrej promluvil a teď se ukáže, jestli má po ruce nějakou hrozbu. Myslím, že na odpověď z Brusele nebudeme čekat dlouho a řekl bych, že všichni víme, jaká ta odpověď bude. Pak se teprve ukáže, zač je toho Babiš.
A vůbec tedy, na vládní voliče se stále valí z médií opoziční politici, herci a aktivisté. Mají vlastně důvod vládě zatím za něco děkovat tak, aby tato vděčnost přebila tyto opoziční podněty?
Vděčnost... vděčnost... á ano, to je ta pozitivní odezva pociťovaná příjemcem laskavosti, štědrosti či pomoci. Myslím, že na to je trochu brzy. Zatím se stáhlo pár vlajek a poslalo pár SMSek. A pak se řeklo, že muniční iniciativa zůstane, stíhačky F-35 se kupovat budou a Ukrajina je náš nejdůležitější spojenec. Pak se napsal dopis do Brusele, a tím to zatím skončilo. Zatím bychom mohli být nejvděčnější za hento rozpočtové provizorium. Díky němu máme přebytkový rozpočet a nikdo nestrádá. Třeba bychom to takhle mohli nechat.
