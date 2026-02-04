Miloš Zeman: Vystrčil potupen, určitě se ozve. A nejen on

Pane prezidente, premiér Andrej Babiš po schůzce s Petrem Pavlem oznámil, že po odvolaném jednání z minulého týdne se zcela ruší schůzky nejvyšších ústavních činitelů a příště se bude scházet pouze premiér s prezidentem sám. Je to správné rozhodnutí v rámci složité situace?
Mně osobně by to vůbec nevadilo, ale zcela určitě se ozvou potrefené husy. Předseda Senátu se bude cítit potupen tím, že bez jeho vědomí, natož souhlasu byla zrušena de facto jeho účast na poradách o zahraniční politice. Dovedu si představit, že stejně ponížen se bude cítit i předseda Poslanecké sněmovny. Naopak poslední, to jest ministr zahraničí, se zaraduje, neboť dojde na jeho slova, že prezidenta bude ignorovat.
Co se týče posledních dnů a protestu Milionu chvilek, který vytáhl na obranu prezidenta Pavla, na něhož se prý nesahá a je třeba o něm mluvit s úctou, jak jste to vnímal s ohledem na to, jak se zacházelo s vámi a nadávalo se vám na demonstracích?
Milion chvilek mně nadával za totéž, za co teď chválí Petra Pavla, tedy za to, že prezident má právo odmítnout jmenovat ministra. Je to paradoxní přehození rolí a už jsem o tom mluvil ve svém vánočním poselství.
Pokud jde o Ministerstvo zahraničí, po Macinkově nástupu došlo k řadě změn včetně zrušení oddělení pro boj s dezinformacemi, bude se významně škrtat v dotacích pro politické neziskovky. Lze tyto změny z vašeho pohledu uvítat?
Základní změnu na Ministerstvu zahraničí vidím v tom, že byla obnovena sekce ekonomické diplomacie, kterou zrušil Jan Lipavský. Toto je podle mého názoru nejdůležitější, protože základem naší zahraniční politiky má být především ekonomická diplomacie.
Co podle vás předchozí vládu vedlo k rezignaci na ekonomickou diplomacii? Co státu naší velikosti zbude k prosazování národních zájmů, pokud se vzdáme právě ekonomické diplomacie?
Takový stát může hrát roli trouble makera. To je role, kterou by mohly právě malé státy plnit k nelibosti států velkých. Tím bychom na sebe alespoň upozornili. Pokud nechceme být trouble maker, jediným řešením je obchodovat a obchodovat.
Nemůže se stát, že tím trouble makerem se staneme stejně i díky ekonomické diplomacii? Narážím na snahu vlády o obnovení užších vztahů s Čínou, což by se nemuselo líbit Spojeným státům, které vnímají Peking za svého největšího rivala.
Mediální mainstream neustále upozorňoval na to, že Amerika se odklání od Evropy a přesouvá svůj zájem právě na vztah s Čínou. Tento vztah nemusí být nutně negativní. Vždyť se podívejte třeba na poslední opatření, kdy ustoupily obě strany, jak čínská, tak americká, a snížila se původně vysoká cla, a dokonce je na obzoru i další summit obou prezidentů. Trump má rád silné vůdce, a právě proto nevidí žádného v Evropské unii a EU ignoruje.
Pokud jde o nás, využijme dobrých vztahů s Čínou, které jsme založili při návštěvě prezidenta Si v České republice. Je to největší světový trh a my jako exportně orientovaná ekonomika bychom na tento trh mohli proniknout.
Jde-li o pronikání na různé trhy, kde zatím příliš zastoupeni nejsme, důležitou roli nepochybně hrají velvyslanci. Babišova vláda zarazila jako celek balík nových velvyslanců schválený ještě předchozí vládou. Jde o dobrý tah?
Před lety jsem udělal něco dosti podobného. V zásadě je to logické. Jestliže vláda, která prohrála volby a odchází, ještě posílá svoje pohrobky do velmi důležitých pozic, je to ohrožení zájmů České republiky, protože oni by nereprezentovali názory současné vlády. Nebo by je reprezentovali velmi neobratně, což je téměř totéž.
Takže ano, zastavit toto jmenování a najmenovat pokud možno kariérní diplomaty, kteří se vyznají v byznysu, protože přesvědčovat o lidských právech je poněkud neproduktivní.
Co dělat s výdaji na obranu? Je tu dlouhodobý závazek dvou procent HDP, prezident Trump by rád, aby členské státy Aliance vynakládaly dokonce pět procent. Vláda těch pět rozhodně nevynaloží. Neohrozí tím své konexe na Trumpovu administrativu?
Myslím si, že dvě procenta jsou rozumný podíl. Pokud poroste i hrubý domácí produkt, znamená to i výrazný růst výdajů na obranu. Někdy bohužel vyhazujeme peníze na ne zcela užitečné věci a nenakupujeme například drony, které by byly velmi užitečné z hlediska teritoriální obrany. V každém případě platí, že výdaje na obranu by měly být vedeny našimi reálnými závazky, což jsou dvě procenta, a nikoli našimi sliby v předpokoji mocných, to jest těch pět procent.
