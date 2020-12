Bábek: Tak pitomý nápad jsem už dlouho neslyšel, je to výplod levicového myšlení. Stát je nenažraný otesánek

Noc daňových změn, během které nedávno poslanci schválili zrušení superhrubé mzdy a snížení daní z příjmu, přinesl do daňového systému ještě jednu novinku. Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík navrhl zavedení nové daně, která má zdanit prodej akciových společností sazbou 23 %. A k překvapení mnoha se svým návrhem uspěl. „Tato daň je jen výplodem levicového myšlení, které bohužel bují kdykoli, ať je krize či není. My nepotřebujeme nové a další daně, my naopak potřebujeme spoustu daní a poplatků odstranit a zrušit,“ kroutí nevěřícně hlavou Radomil Bábek, předseda výboru Podnikatelských odborů, v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Je podle Vás legitimní, aby byl zdaněn příjem podnikatelů, který jim plyne z prodeje firem, a to sazbou 23 procent?

Podnikatelské odbory považují za nepřijatelné, aby byl majiteli takto zdaněn prodej firmy. Člověk, který něco vybudoval, a většinou to budoval po mnoho let, nesmí být trestán za svou iniciativu, vytrvalost a za úspěch.

Podle předkladatele této legislativní změny poslance Mikuláše Ferjenčíka (Piráti) se toto zdanění má týkat pouze prodeje akciových společností, který přesáhne hodnotu 20 milionů Kč. Odráží tato kritéria podle vás situaci na českém trhu?

Nevím, jestli by toto zdanění zákon uvalil pouze na akciové společnosti, ale ani pak nevidím důvod, proč ty zdaňovat. Jednou člověk vybudoval nějaký majetek, při své práci, při podnikání neustále platil státu daně a poplatky, takže je nemravné zdanit mu vše ještě jednou.

Podle poslance Ferjenčíka bude podnikatel zdaňovat pouze rozdíl mezi prodejní cenou podniku a náklady, které byly spojeny s jeho vybudováním, přičemž vlastní metodika bude v kompetenci Finanční správy. Umíte si v reálu představit, jak by podnikatelé dokládali, kolik peněz je stálo vybudování firmy, kterou založili třeba před 30 lety?

Tady si dovolím být trochu příkrý ve svém hodnocení. Tak pitomý nápad jsem už dlouho neslyšel! Samozřejmě by to nemohlo fungovat, protože dokládat po třiceti letech budování a fungování firmy náklady na její vybudování je úplně nesmyslné. Nikdo už nedokáže postihnout ty peripetie života firmy, její vzestupy a pády, to, jak se firma vyrovnala s krizemi, zda měl majitel v některých okamžicích obchodní štěstí, nebo naopak jindy udělal špatná obchodní rozhodnutí. To nelze jednoduše ani doložit, ani spočítat do „nákladů“. A ponechat rozhodování a „výpočet“ v rukou Finanční správy? To je pro majitele sebevražda. Stát, a v jeho zastoupení Finanční správa, chce co nejvíce našich peněz, ber kde ber, takže při prodeji firmy chudáka podnikatele prostě oholí.

Je podle vás rozumné zavádět tuto novou daň v situaci, kdy je většina firem zasažena dopady šíření nákazy COVID-19?

Tato daň je jen výplodem levicového myšlení, které bohužel bují kdykoli, ať je krize či není. My nepotřebujeme nové a další daně, my naopak potřebujeme spoustu daní a poplatků odstranit a zrušit. Tento stát už narostl do obludných rozměrů a stal se nenažraným otesánkem. Jediné, co potřebujeme, je, aby se stát zmenšil, aby nebyl tak drahý a rozhazovačný. Potřebujeme, aby stát propustil třetinu úředníků, musíme dosáhnout zrušení několika desítek zbytečných úřadů, musíme pohnat k odpovědnosti politiky a úředníky za rozhazování našich peněz. Musíme zastavit utrácení za megalomanské projekty typu kanál Dunaj - Odra - Labe, rozdávání dotací gigantickým koncernům, musíme zrušit investiční pobídky, odpouštění daní zahraničním korporacím, a tak bych mohl pokračovat a pokračovat. Nepotřebujeme další daně, potřebujeme, aby stát rozumně hospodařil s penězi, které mu svěřujeme.

Nebude tato daň demotivovat mladé lidi, aby zakládali své malé firmy po škole si začali plnit svůj sen o vlastním podnikání?

Daň z prodeje firmy myslím mladé lidi od podnikání příliš neodradí. Když totiž člověk začíná, tak si ani neumí představit, že z toho mála na začátku, z těch potíží a práce, s kterými začíná, by mohl vybudovat opravdu velký majetek. Je to stejné, jako si mladý člověk neumí představit, že bude starý, a tak se v pětadvaceti nezabývá třeba úsporami na důchod. Je to přirozené, a je to dobře, že to tak je, protože člověk, kdyby si uměl představit, co vše jej čeká, by se do spousty věcí nikdy nepustil.

