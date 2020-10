Babiš má doma silné řeči, ale v Bruselu je v předklonu před Merkelovou a Macronem. Okamura připomněl také ostudu jménem Jourová

reklama

Anketa Obáváte se dalšího vývoje situace kolem nemoci COVID-19? (Ptáme se od 15.10.2020) Ano 74% Ne 26% hlasovalo: 3986 lidí

Evropská unie v poslední době ještě více tlačí na pilu ohledně „vlády práva“, jak je nazýváno dodržování hodnot, na kterých prý stojí Evropská unie. Co říkáte na tato „hodnocení“, které Evropská komise na jednotlivé členské státy vypracovává?

„Vláda práva“ je jenom klacek vedení EU na neposlušné členské státy Evropské unie, které chtějí hájit svou národní suverenitu a své křesťanské hodnoty, čili tento nástroj aplikuje Brusel hlavně na Polsko a Maďarsko. Je to jenom nová forma Brežněvovy „omezené suverenity“. Odmítáme diktát Bruselu a aby se Evropská unie vměšovala do vnitřních záležitostí států. Musíme se proti tomu společně s dalšími vlastenci Evropy bránit.

Co říkáte na roli, kterou v těchto aktivitách sehrává česká eurokomisařka Věra Jourová? Souhlasíte s výzvou maďarské vlády, aby byla Věra Jourová z pozice místopředsedkyně Evropské komise odvolána?

Její role je ostudná a takto vystupovala proti našim spojencům z V4 již v minulém funkčním období Evropské komise. Premiér Andrej Babiš ji za odměnu znovu protlačil do Evropské komise, čímž poškozuje naše spojence z V4 – vlastenecké vlády Polska a Maďarska. Určitě by měla být odvolána. Paní Jourová je nominantem hnutí ANO a dělá za souhlasu pana premiéra vše možné proti České republice. Vykašlala se i na vyřešení dvojí kvality potravin, přestože to slibovala.

Měla by Česká republika ještě více spolupracovat s Maďarskem a Polskem v tématech, která jsou třeba v Bruselu považována za problematická? A jak podle vás tuto spolupráci rozvíjí premiér Babiš?

Měli bychom se společně bránit proti diktátu Bruselu, proti sluníčkářskému neomarxismu a genderismu, proti imigraci a islamizaci. Premiér Babiš bohužel něco jiného říká tady doma, a něco jiného v Bruselu. V České republice tvrdí, že hájí národní zájmy, ale v Bruselu odsouhlasil šílený Zelený úděl, který bude naši ekonomiku stát biliony korun. Podpořil také eurodluhopisy, které znamenají zadlužení českých občanů na další generace a v jejichž rámci se budou vybírat i nové evropské daně. Dále podpořil šílenou genderistickou Istanbulskou úmluvu, Marakéšskou deklaraci či pakt OSN o uprchlících… Mluví i o tom, že je pro přijetí eura ve vhodný čas. Babiš není Orbán. A Babišova spolustranička Jourová háže klacky pod nohy Orbánovi.

Za velký podraz považuji hlasování, které proběhlo v Evropském parlamentu 7. října letošního roku. Poslanci byla odsouhlasena šikanózní „ideologická policie“ EU, která bude zasahovat proti nepohodlným členským státům EU. A v případě neposlušnosti a odporu proti diktátu z Bruselu bude náprava vynucována, budou nařizovány změny zákonů a institucí, a pokud nebudou v určeném termínu provedeny, nastoupí sankce ve formě odebrání hlasovacího práva premiérovi takového státu a odebrání peněz. Každý rok budou probíhat hodnocení všech členských států EU, zda dodržují hodnoty EU a jsou z pohledu vedení EU „právním státem“. V dokumentu se praví, že příklady neposlušných států, které nejsou právním státem, jsou Maďarsko a Polsko. Návrh hlasováním podpořili všichni europoslanci za KDU-ČSL, TOP 09, STAN, Piráty a hnutí ANO. Kateřina Konečná z KSČM se zdržela hlasování, a tím návrh také podpořila. Antivlastenecké a protičeské hlasování europoslanců KSČM, hnutí ANO a lidovců stojí za pozornost. Naopak proti byli europoslanci SPD, dále Orbánovy strany Fidesz a samozřejmě proti byli polští poslanci z vládnoucí strany Právo a spravedlnost. Celá naše vlastenecká frakce Identita a demokracie (ID), kde je členem SPD, hlasovala v Evropském parlamentu proti.

Takže pro prosazování šikany a cenzury teď bude ustavena ideopolicie. Z Evropské unie se šíří jasná totalita a diktatura. Nemá to nic společného se svobodou a demokracií. Hnutí SPD nabízí jako jediná parlamentní strana řešení – referendum o vystoupení z EU a CZEXIT.

Anketa Bude Mikuláš Minář v politice úspěšný? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 11254 lidí

Ještě více než EU začíná tlačit na pilu Norsko, které zemím nedodržujícím pravidla „vlády práva“ hrozí seškrtáním peněz z „norských fondů“, které podporují neziskový sektor. Měli bychom za těchto okolností o tyto peníze vůbec usilovat?

Dotace z EU i takzvané Norské fondy jsou nástroj, jak zkorumpovat politiky členských států EU. Politicky i finančně. Většina politiků podlehla, kolaboruje a prosazuje politiku Evropské unie místo politiky v zájmu České republiky. Naopak hnutí SPD bojuje proti politické i finanční korupci na národní i mezinárodní úrovni. Odmítáme, aby dotace dostávaly politické neziskovky, které tu šíří protinárodní agendu George Sorose a jemu podobných.

Když už mluvíme o Evropské unii, jak jste spokojen s tím, jak v europarlamentu poslední rok a půl pracují vaši zástupci Ivan David a Hynek Blaško?

S doktorem Davidem běží spolupráce skvěle. Zaměřil se především na agendu potravin, migrace, zemědělství a upozorňuje také na další a další nepřijatelné direktivy, které se na nás z Bruselu valí ve všech oblastech, a společně se pak snažíme proti tomu bojovat. Dále podrobně sleduje agresi Turecka proti Řecku, Arménii a proti Kurdům. Máme pravidelné schůzky, kdy spolu konzultujeme dění v Bruselu a točíme třeba k této tematice i informativní videa. Také pan generál Blaško pracuje plně v souladu s politickým programem SPD.

Dalším velkým tématem, ve kterém se EU a její instituce v poslední době angažují, je téma „green deal“, tedy plán na restrukturalizaci evropské ekonomiky podle představ environmentálních aktivistů. Co si myslíte o této snaze vy, je to cesta správným směrem?

Tzv. Zelený úděl EU, který nesmyslně podpořil premiér Andrej Babiš z ANO, má stát naši ekonomiku desítky let stovky miliard ročně – celkem biliony korun. A v celé EU biliony eur. Za současné situace přicházející ekonomické krize související s covidem-19 to může jednotlivé ekonomiky dorazit a způsobit obrovskou nezaměstnanost, zchudnutí a chudobu desítek, ne-li stovek milionů lidí v Evropě. EU tomu říká „Zelený úděl“, ale jde spíše o zelený „Velký skok“ podle vzoru Mao Ce-tunga, který bude znamenat masakr evropské ekonomiky. Sluníčkářští fanatici se pro své revoluční záměry nezastaví před ničím. Připomeňme jen, že emise CO2 Evropské unie tvoří zhruba 10 procent emisí celosvětových. Takže i kdyby CO2 mělo na klima nějaký vliv, je to jen, jako když plivne.

Hnutí SPD podporuje racionální ochranu životního prostředí pro člověka, ale boj proti emisím oxidu uhličitého je naprosto nesmyslný. Ke změnám teplot a klimatu na planetě vždy docházelo a dochází, ale hlavní odpovědnost nenese člověk a CO2, ale aktivita (a teplota) Slunce a vzdálenost Země od Slunce. V historii byly doby ledové i meziledové. Ve středověku za Karla IV. bylo tepleji a v Praze se pěstovalo víno, podobně jako nyní. Ale produkce takzvaných skleníkových plynů s tím neměla nic společného. Navíc CO2 není škodlivý plyn. Je to plyn důležitý pro fotosyntézu, čili díky němu je zaznamená i větší produkce zemědělských plodin. A jen pro představu dodám, že obsah oxidu uhličitého ve vzduchu je 0,04 %, přičemž se za posledních 100 let zvýšil o nepatrných 0,01 % z původních 0,03 %.

Již nyní vážně hovoříte o vystoupení ČR z Evropské unie. Pokud by tento plán, který česká politická reprezentace až na výjimky typu Pirátů odmítá, byl prosazen, byla by to ta „poslední kapka“, po které bychom se měli začít reálně chystat na odchod z Evropské unie?

To není pravda, že česká politická reprezentace „Zelený úděl EU“ odmítá, to jste špatně informován. Pan premiér Babiš to přece, byť s jistými výhradami, podpořil. Přitom měl právo to vetovat! On má sice doma velké řeči, ale v Bruselu je v předklonu před von der Leyenovou, Merkelovou a Macronem. Poslední kapka, co se týče EU, dopadla již před dlouhou dobou. Mám na mysli například dvojí kvalitu potravin či pracích prášků, přičemž u nás se prodávají výrobky horší kvality za vyšší ceny, migraci a islamizaci Evropy, postupné omezování práv legálních držitelů zbraní, korupční dotace, prosazování pozitivní diskriminace nepřizpůsobivých na úkor slušných občanů či vyvádění nezdaněných dividend nadnárodními korporacemi, což zásadně znevýhodňuje české firmy na našem trhu. Pokud jde o vystoupení z EU, již včera bylo pozdě. EU nám nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z ní vystoupíme, tím lépe. Pokud z EU nevystoupíme, EU zničí naši vlast imigranty a islamizací, naši ekonomiku Zeleným údělem a šílenými regulacemi a naše rodiny a společnost genderem a sluníčkářskými šílenostmi.

V Bruselu jsem začal velmi příjemným rozhovorem s předsedkyní Komise @vonderleyen. Shodli jsme se, že plán obnovy se musí co nejdříve realizovat a Česká republika na tom bude spolu s Komisí intenzivně pracovat. pic.twitter.com/0iGI6FKLN0 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 15, 2020

Pokud jde o mezinárodní spolupráci v rámci EU, SPD se velmi angažovala v kauze italského politika Mattea Salviniho, souzeného za to, že jako ministr vnitra odmítal vpouštět do přístavů lodě s imigranty. Vy jste kvůli tomu osobně navštívil italského velvyslance. Proč jste se rozhodli Mattea Salviniho takto výrazně podpořit?

Zaprvé je Matteo můj dlouholetý kamarád a kamarádům se musí pomáhat. Za druhé je to kolega a partner naší SPD z evropské vlastencké frakce, kde je spolu s námi členem i například Marine Le Penová se svým Národním sdružením. Za třetí je to věc principu. Kde to jsme, aby byl státník trestně stíhán za to, že brání svou vlast proti invazi nelegálních vetřelců? Jedná se o jasný politický proces, protože Matteo se vzepřel globalistům ve vedení EU a sluníčkářům. Držíme mu palce, aby se stal italským premiérem. Itálie je velká země, a pokud se ona vzepře proti Bruselu, je to velký impuls pro nás. To platí i v případě Francie a Marine Le Penové, pokud by zvítězila v prezidentských volbách.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.