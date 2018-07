Bakala může vyvést peníze do ciziny, platí si politiky. Ale já mám plán, odhaluje miliardář Krúpa, který chce oblíbence Václava Havla „dostat“

ROZHOVOR Celý tento týden zasedá sněmovní vyšetřovací komise, jejímž cílem je rozkrýt pochybné praktiky během privatizace OKD. Komise prý zatím ale dostatečnou aktivitu nevynaložila. ParlamentnímListům.cz to řekl finančník a majitel skupiny Arca Capital Pavol Krúpa, který Bakalovy podivné transakce dlouhodobě rozkrývá. „Věřím, že bude Bakala exemplárně potrestán,“ uvádí Krúpa s tím, že prezident, premiér, Piráti a další politici mají zájem kauzu rozkrýt. Přestože má podle něho Bakala zajištěno politické krytí.

Pane Krúpo, začněme posledním vývojem. Vyšetřovací komise k OKD, která od loňského podzimu funguje ve Sněmovně, si k výslechu předvolala expremiéra Sobotku a Zdeňka Bakalu. Sobotka se omluvil, Bakala si ani nevyzvedl předvolání. Komise sice hrozí velkými pokutami, ale to asi Bakalu bolet nebude. Mohla by ho „přesvědčit“ hrozba, že bude předveden policií?

Pokuta v tomto případě opravdu není dostatečný trest. Vždyť zde vznikly stamiliardové škody. Věřím, že předvolání a výslech svědků, osob podílejících se na privatizaci bytového fondu OKD ale dostaneme i k soudu. Samozřejmě také doufám, že policie využije všech svých zákonných prostředků.

Může ta komise reálně něco zjistit a vyšetřit, nebo jde o čistě politickou aktivitu a snahu ukázat voličům – „podívejte, my s tím něco děláme“? Stačí vzpomenout na jiné sněmovní vyšetřovací komise z minulosti… Šéf komise Lukáš Černohorský (Piráti) přesto věří, že budou platní. „Cílem komise je vyšetřit celou kauzu OKD,“ řekl Černohorský novinářům.

S vyšetřovací komisí k OKD pravidelně komunikujeme, dodali jsme jejím členům nespočet analýz a podkladů. Účastnili jsme se jednoho z jednání vyšetřovací komise, poskytli jsme takřka na stříbrném podnosu všechny naše materiály, které jsme k případu s vynaložením usilovné práce a nemalých finančních prostředků za tři roky nashromáždili. Zároveň jsem vyzval představitele komise, aby se přidali k trestním oznámením, které jsme v souvislosti s kauzou podali. Uvítali bychom, aby se stát reálně připojil k našim krokům, které podnikáme. V zahraničí se diví, proč tuto záležitost řešíme my jakožto soukromá firma, a ne stát. Věřím, že komise co nejdříve učiní všechny dostupné kroky, aby byl tento podvod století konečně řádně prošetřen. Prozatím ale bohužel nemám z její činnosti pocit, že by činili konkrétní k tomu směřující kroky a vynaložili dostatečnou aktivitu.

Exministr vnitra Martin Pecina, který v době privatizace OKD působil coby náměstek na MPO, před komisí už vypovídal. Obsah svých odpovědí sice nesdělil, ale poté novinářům řekl, že z dnešního pohledu vypadá privatizace hrůzostrašně. Vypadá to tak až z dnešního pohledu?

Není vysvětlení k tomu, proč všechny nestandardní a účelové kroky, které byly v OKD provedeny, státní orgány a zástupci státu dovolili. Jak mohlo dojít k tomu, že byli v takové míře poškozeni jak nájemníci bytů OKD, ostravský region, ale i celý stát a všichni daňoví poplatníci?. Jsou zde stamiliardové škody. Tunelování přes externí zadlužování majetku formou dluhopisů, vnitroskupinové i externí úvěry s následným vyplácením dividend v nadměrné výši, možná nedovolená veřejná podpora, korupce, netransparentní transakce či zkreslená prezentace informací při uvedení akcií NWR na burzu a další a další věci. Rozhodně je to hrůzostrašné od počátku až do konce. Proto jsme taky v rámci všech nestandardních kroků podali k příslušným českým i zahraničním orgánům nespočet podnětů k prošetření.

V jistém smyslu je paradoxní, že na základě soudního rozhodnutí (ze sporu Bakaly s Lubomírem Zaorálkem) lze legálně Zdeňka Bakalu označovat jako gaunera, na druhé straně ale jeho osobu nikdo kvůli způsobu privatizace a vytunelování OKD nestíhá. Jak to jde dohromady? Je podle vás Bakala gauner, nebo byste volil mírnější, případně ostřejší výraz?

Označení gauner má Bakala soudem potvrzené, to svědčí o jeho činech. Jde o „podvod století“. Věřím, že bude Bakala exemplárně potrestán.

Podle zpráv z médií už žalobci studují znalecký posudek, čímž před časem podmiňovali posouzení vašeho trestního oznámení. V jakém je to aktuálně stavu?

Policie standardně průběh vyšetřování veřejnosti nesděluje s ohledem na jeho další vývoj. To, že byl vypracován znalecký posudek, je samozřejmě pozitivní, nicméně představoval bych si rychlejší a efektivnější vývoj v této věci. Věřím, že bude řádně prošetřeno a že se již brzy dozvíme další posun, a to nejen v rámci tohoto podaného trestního oznámení. Například v těchto dnech jsme byli opět kontaktováni britským regulačním orgánem Serious Fraud Office, na který jsme se před časem obrátili za účelem prošetření miliardových škod způsobených v OKD. Nyní jsme byli osloveni, abychom úřadu doplnili více informací – tedy i v zahraničí vyšetřování nestandardních finančních operací, které Bakala v OKD a NWR učinil, naplno běží.

Jedna věc je, zda nakonec sněmovní komise či policie a soudy mohou něčeho docílit, druhou věcí pak je situace lidí, kteří díky Bakalovu chování na Ostravsku trpí do dneška. Jde hlavně o nájemníky jeho někdejších bytů. Jaká je v této věci situace? Posouvá se to někam?

Privatizační smlouva OKD z roku 2004 stanovila v zájmu ochrany nájemců bytů OKD jednoznačné závazky směřující k zachování bytového fondu OKD. Společnost KARBON INVEST a každý její právní nástupce mají dle smlouvy povinnost zajistit, že v případě prodeje bytů OKD bude jejich nájemcům přednostně učiněna nabídka k odkupu bytů OKD za zvýhodněnou cenu 40.000 Kč. Nový majitel bytů OKD, společnost RESIDOMO, činí ale všechno pro to, aby nároky nájemníků byly promlčené. Pro nás je důležité, abychom pro nájemníky, které zastupujeme, vymohli minimálně náhradu škody za to, že jim nebyly prodané byty, jak kdysi Bakala veřejně sliboval a jak je stanoveno v privatizační smlouvě. Když soud potvrdí, že nájemníkům náhrada škody patří, připadne 600 tisíc až milion korun na jednoho nájemníka bytu. A každou další aktivitu, která vznikla na pomoc nájemníkům, podporujeme.

Lze říci, zda nový vlastník bytů Residomo má něco společného s Bakalou? Ten tvrdí, že nikoliv, ale podle poslance Václava Klause za tuto společnost na komisi vypovídala advokátka, která pro Bakalu pracuje.

Majetková struktura bytů OKD je naprosto netransparentní. Nelze dohledat, kdo je jejich reálným vlastníkem. ÚOHS ale transakci v roce 2015, kdy byly byty prodány, i přesto schválil. V této věci jsme podali k ÚOHS několik podnětů, aby transakci prodeje bytů OKD prověřil. Byty jsou navíc nyní v zástavě společnost Wilmington Trust, což je dceřiná společnost M&T Bank. Tato zástava velmi sníží hodnotu nemovitostí. Jde o velmi podobný model jako v případě tunelování OKD. OKD bylo tunelované tím, že se vyvedly všechny peníze přes dluhopisy tak, aby ve firmě zůstal minimální majetek. Pokud si teď Residomo přes byty napůjčuje peníze a pak si je vyplatí formou dividend, tak jde o velmi podobný scénář. Nemyslím si, že jde o pouhou náhodnou shodu okolností. Je tedy určitě možné, že je Bakala ve vlastnictví Residoma stále nějak navázán.

Do jaké míry je představitelné, aby Zdeněk Bakala veškeré operace spojené s OKD, na které i vaše společnost Arca Capital dlouho upozorňuje, provedl bez výrazného politického krytí? Jinymi slovy, existují konkrétní politici nebo i lidé v justici, kteří Bakalovi pomáhali či pomáhají?

Zdeněk Bakala poskytoval finanční podporu mnoha politikům a zástupcům státu, dle mého názoru má vytvořeno značné politické krytí. Jak jinak si vysvětlit, že se stále nic neděje? V jakémkoliv jiném státě by již dávno došlo k zablokování jeho majetku a rozhodně k rychlejšímu průběhu trestních řízení. Aktuálně navíc probíhá výběrové řízení na prodej majetku společnosti NORTH-LINE a. s., prostřednictvím které Zdeněk Bakala ovládá multifunkční komplex Forum Karlín. Hrozí tak riziko, že peníze, které mohou pocházet z trestné činnosti, budou vyvedeny mimo Českou republiku. Je namístě zde okamžitě podat návrh na nařízení předběžného opatření vůči Zdeňku Bakalovi. Úřadům jsme již v minulých letech předali veškeré potřebné informace včetně soupisu Bakalova majetku a souřadnic, aby si to policie mohla najít v Google mapách. Ale stále se nic neděje.

Slibujete si větší politickou podporu pro vaše kroky vedoucí k odhalování špinavých praktik kolem OKD nyní, když je premiérem Andrej Babiš, a nikoli Bohuslav Sobotka, který je někdy viněn z podílu na špatné privatizaci? Prezident Zeman vás ostatně podporuje dlouhodobě.

Pro celou kauzu OKD je velmi dobré, že premiérem je Andrej Babiš, protože on má zájem na tom, aby se věc vyšetřila. Stejně tak vyjádřili podporu vyšetřování Piráti. Takže myslím, že dokud bude prezidentem pan Miloš Zeman a další strany budou deklarovat snahu o vyšetření, tak je tu šance.

autor: Radim Panenka