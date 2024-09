Bartoš pryč, Piráti pryč, Síkela pryč. Naplánováno. Václav Krása tuší, co přijde teď

Pane magistře, rovnou se zeptám. Co říkáte na „novinky“ ve vládě? Překvapil Vás krok premiéra Fialy vůči ministru Bartošovi? Jak si ten způsob „komunikace“ vysvětlujete?

Trochu mě krok předsedy vlády vůči ministru Bartošovi překvapil, ale když sledujeme současné dění, je to asi logický postup. Petr Fiala využil drtivé porážky Pirátů a neschopnost ministra Bartoše k větší rekonstrukci vlády. Dalo se předpokládat, že odvolání Ivana Bartoše z vlády povede k odchodu Pirátů z koalice a dokonce se domnívám, že Spolu o to usilovalo. Odchodem tří ministrů z Pirátů a uvolněné místo po ministru Jozefovi Síkelovi vytváří prostor pro významné změny ve vládě, vyhlásit restart vlády, která má novou energii a pokusit se vytvořit příznivější atmosféru pro koalici, protože volby do Poslanecké sněmovny jsou za necelý rok, a tak už teď je třeba tomu podřídit další kroky. Jaké vládní šachy nás čekají, lze pouze odhadovat. Zdá se, že ministr zahraničí pan Jan Lipavský asi zůstane, pouze změní dres. Ministr financí již naznačil, že je možné jedno ministerstvo zrušit, a to může být pouze ministerstvo pro legislativu, takže o místo by přišel ministr Michal Šalomoun. Tato změna by byla jistě řádně mediálně prezentována, jako jasné kroky vlády k úsporám, ale úspory by byly minimální, protože Legislativní rada vlády musí být a pan ministr by se stal jen předsedou LRV. Zbývají dvě ministerstva. Jedno určitě musí dostat STAN a já si troufnu tipovat, že dostane MMR ČR, protože je třeba řešit problém hejtmana ve Středočeském kraji. Odhaduji, že ministerstvo průmyslu a obchodu může být nabídnuto panu poslanci Janu Skopečkovi. Tím se vyřeší případ Skopeček ve Středočeském kraji, ODS posílí ve vládě a ve Středočeském kraji vznikne vláda na koaličním formátu ODS a STAN se současnou hejtmankou paní Petrou Peckovou ze STAN. Všichni, až na Piráty, budou spokojeni.

Co říci k volebnímu neúspěchu Pirátů v nedávných volbách? Co podle Vás jejich původním voličům vadilo?

U Pirátu splaskla jedna velká bublina, kterou si sami mediálně připravili. Jsme mladí, nezkorumpovaní, rozumíme digitalizaci a vše umíme. Mladí už tak zas nejsou, alespoň někteří z nich. Jak je to s korupcí, nedokáži posoudit, ale vzhledem k velikosti strany mají Piráti neuvěřitelné množství funkcí ve státní správě, státních organizacích a další prebendy. Říká se, že asi polovina členů je nějak navázaná na státní finance. Jak je to u nich s digitalizací vidíme všichni v přímém přenosu, zpackali, co mohli. Pan předseda Bartoš dnes tvrdí, že za jeho odvolání může skutečnost, že digitalizací sáhl na korupční peníze „velkých kluků v ODS“. Nevěřím mu, protože pokud by to byla pravda, měl už ve chvíli, kdy to zjistil, dát podnět státnímu zastupitelství, aby tato podezření prošetřila. Pokud to neudělal, měl by mlčet. Došlo k prozření voličů, kteří často podléhají přesvědčení, že nové koště dobře mete. Někdy nemete.

Co celkově výsledek vládních stran vypovídá o náladě ve společnosti?

ODS celorepublikově úspěch tedy příliš nezaznamenala, například na jihu Čech ale slaví opravdu velké vítězství dlouholetý člen Martin Kuba. Jako bývalého člena ODS se Vás zeptám, jak vnímáte dnešní ODS, jak vidíte vývoj této strany? A byl by podle Vás Martin Kuba ten správný předseda, který by straně mohl pomoci, jak z některých míst zaznívá?

Nesleduji nijak zvlášť ODS, už je to mnoho let, kdy jsem z ní odešel. Každá politická strana, která chce vést společnost, musí mít ideové ukotvení, které umí přetvořit v opatření, která jsou ve prospěch společenství, musí je dobře komunikovat a musí být občany přijímány. To se v případě ODS vůbec nekoná. Nedovedu si představit, že by ODS v devadesátých letech vytvořila vládu se stranou, jakou jsou Piráti. To je oheň a voda. Strana, jejíž programem je boj proti někomu, a nikoliv boj za nějaký program, což se stalo ODS. Taková strana je zbytečná až nebezpečná. Myslím si, že tohle asi pochopil hejtman Martin Kuba. Nechtějte na mně, abych komentoval, kdo má být, či nemá být v čele ODS, to je jejich věc.

Podívejme se i na SOCDEM. Šmarda po volebním výsledku oznámil, že už nebude kandidovat na předsedu strany. Jak vidíte budoucnost sociální demokracie?

Pan Šmarda sociální demokracii zcela zničil a myslím si, že už není možné ji znovu oživit. Zničit tradiční značku a název a myslet si, že tím se odstřihnu od minulosti a začnu znova a lépe, je nesmysl. V hlavách tradičních voličů sociálních demokratů vznikl jen zmatek, protože nevěděli, koho mají vůbec volit. Nerozumím tomu a je to škoda. Standardní levicová strana bude asi chybět, ale možná, že ji nahradí jiná strana. Nesmíme však zapomenout, že Sociální demokracie má významný majetek a pokud stane v jejím čele schopný nový lídr a využije majetek k oživení činnosti strany, může se to ještě podařit.

Oproti minulým krajským volbám si výrazně polepšila KSČM, která šla tentokrát do voleb jako STAČILO!. Čím oni naopak, dle Vašeho názoru, voliče získali?

Ve svém komentáři „Co týden dal“ jste se v souvislosti s volbami opřel do předsedkyně TOP 09. Čím si to zasloužila?

Ve svém pravidelném komentáři jsem upozornil na rozhovor s předsedkyní TOP 09 paní Markétou Pekarovou, která v jednom ze svých vystoupení v rámci přenosů po skončení voleb uvedla, že TOP 09 má ve druhém kole senátních voleb dva kandidáty a vedení strany musí udělat vše pro jejich zvolení, aby Senát zůstal demokratický. Pobouřila mě nevídaná hloupost a nabubřelost vyřčené téze. Mini strana, která je přisátá na koalici Spolu, si o sobě myslí, že je garantem demokracie. Koaliční strany pořád žijí v bludu, že jen ony jsou demokratické a garantem demokracie. Je to urážka nejen ostatních stran, ale i jejich členů a voličů, je to sebestředná ideologická namyšlenost, která jim brání v racionálním pohledu na události a v kooperaci s ostatními stranami pracovat ve prospěch naší země, což se jim za rok může vrátit ve volbách do Poslanecké sněmovny.

Vaší kritice neunikla ani média. Prozraďte prosím i pro naše čtenáře, co jim ohledně voleb vyčítáte?

Kritizoval jsem přístup některých médií, která rozehrála mediální hru o odložení krajských voleb kvůli povodním. Televizní stanice denně uváděly řadu příspěvku, kde byly pokládány návodné otázky na odložení voleb s argumentací, že lidé mají jiné starosti než volby papalášů do funkcí. Je nepochybné, že v oblastech postižených povodněmi se mnoho občanů dostalo do kritické situace a nepochybně prioritně řešili kde bydlet, kde sehnat jídlo, oblečení, jak opravit dům apod. Považuji však za chybu vytvářet atmosféru zbytečnosti voleb, kterou jsem v některých příspěvcích cítil. Rozhodnutí vlády neodložit volby považuji za správné. Volby jsou nejdůležitějším atributem demokracie a svobody. Chraňme si možnost svobodně volit a sledujme bedlivě všechny snahy o jejich jakékoliv omezení, nebo jejich zneužití. Takové snahy jsou poměrně silné. Právě příští rok nás čekají zásadní volby, které nepochybně ovlivní schválený způsob korespondenční volby, který byl účelově prosazen koalicí na základě falešných argumentů a je zřejmé, že bude snaha koaličních stran co nejvíce tento nástroj využít ve svůj prospěch. Očekával bych od novinářů, jako „strážců“ demokracie, jak se někteří sami nazývají, že budou spíše motivovat občany, i přes velké obtíže, k účasti na volbách.