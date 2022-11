Bartošova agentura, absolutní nehoráznost. Opozici docházejí slova, co se kolem ní odehrávalo

reklama

Vláda původně žádala zrychlené projednání návrhu, aby mohla agentura fungovat od začátku roku 2023. Tomu bylo zabráněno vetem opozičních hnutí ANO a SPD. Proč jste se k tomuto kroku rozhodli?

Jedná se o velmi vážnou záležitost, která mění strukturu ústředních orgánů státní správy a jejich kompetence, která musí být projednána řádně, v řádných zákonných lhůtách i s možnostmi uplatnit pozměňovací návrhy a vyjádřit stanoviska opozice. Navíc tato agentura má dle vládních plánů vzniknout už k 1. lednu roku 2023, což je vrcholně nezodpovědné, protože to není zohledněno v návrhu státního rozpočtu, kde by na to měla být vyčleněna samostatná kapitola atd.

Má podle vás smysl zřizovat novou agenturu s náklady až miliarda korun, když vedle toho vláda hovoří o šetření v sociální oblasti?

V žádném případě to smysl nemá. Jednak je zde onen rozpočtový důvod, povinnost vlády v době rostoucího deficitu veřejných financí a veřejného dluhu šetřit na všech zbytných výdajích státu – kterým výdaj na zřízení této zbytečné agentury bezesporu je – a pak je tu i onen důvod věcný, tzn. nepotřebnost tohoto úřadu, protože své útvary pro digitalizaci a informační technologie mají všechny orgány veřejné správy už nyní.

Navíc, vicepremiér Ivan Bartoš má, jako vicepremiér pro digitalizaci, dostatečné a nákladné zázemí na Úřadu vlády ČR.

Návrh byl kritizován už na úrovni vlády, Poslaneckou sněmovnou ale, zdá se, prochází celkem hladce. Co všechno udělali poslanci, aby označené problémy případně odstranili?

Poslanci to řešili na úrovni výborů i celé Sněmovny, vedly se k tomu dlouhé diskuse, byli přizváni i odborníci, kteří se k tomu vyjadřovali a mnohé kroky kritizovali.

Musíme si uvědomit, že opozice je v menšině a válcují nás vládní strany, takže si ve výsledku mohou odhlasovat po dohodě jejich klubů, co potřebují a na čem se předem domluví. Každopádně kritika zaznívá i z řad vládních stran. V nejistotě jsou hlavně zaměstnanci, kteří by pod agenturu měli přejít. Neboť se může stát, že až tato vláda nebude, dojde ke zrušení této nově vzniklé agentury, což se jeví jako velmi pravděpodobné.

Ze strany odborné veřejnosti zaznívala kritika, že ministr Bartoš nenaslouchal jejím výtkám a zákon si napsal v podstatě sám – vznikl během dvou měsíců, některé odborné skupiny měly pouze jedno zasedání. Jak to bylo s vypořádáváním připomínek na úrovni Poslanecké sněmovny?

Jak jsem se vyjádřila výše, připomínky byly a stále nebylo mnohé vysvětleno, zaměstnanci zůstávají v nejistotě. Pokud si někdo myslí, že IT specialisté budou lépe a více pracovat než ve svých útvarech pro digitalizaci a informační technologie, které mají všechny orgány veřejné správy už nyní, ale pod nově vzniklou agenturou, je myšlení velmi naivní, ale i přesto se odhlasoval vznik nové Digitální informační agentury – DIA.

Poslanecké sněmovně byl adresován i dopis odborové organizace Ministerstva vnitra, která upozornila na naprosto elementární nedostatky, bez jejichž odstranění prakticky nebude možné agenturu rozjet. Podle poslankyně Mračkové Vildumetzové se ještě nestalo, aby ze státní správy zaznívaly takto závažné námitky. Máte informace, co se s tímto dopisem v Poslanecké sněmovně dělo?

Pokud mohu hovořit za sebe a za své kolegy z SPD, velmi podrobně jsme se jím zabývali a argumenty pisatelů jsou pro nás jedněmi z hlavních důvodů, proč tento škodlivý plán nepodporovat. Dopisem se zabýval i sněmovní výbor pro veřejnou správu, jehož jsem členkou.

V důvodové zprávě se píše o tom, že by do úřadu měli být získáni ti nejuznávanější IT experti. Je to podle vás reálné?

Naopak. Mzdové nároky nejuznávanějších IT expertů nemůže státní agentura nikdy splnit, to zvládne pouze výdělečný soukromý sektor.

Mnohem spíše dojde k tomu, že o mnoho kvalitních IT odborníků, kteří mají přejít do plánované agentury z jiných státních úřadů, přijdeme – v rámci tzv. systemizace míst státních zaměstnanců, kde jde o nepřehledný mix a změny v počtu služebních míst i pracovních míst mimo služební poměr – i co se týče právě plánovaného přesunu zaměstnanců státu do zamýšlené Digitální informační agentury.

Zpráva také obsahuje kalkulaci, jak tyto experty k nástupu motivovat finančně. Píše se v ní, že při maximálním využití všech možností může být úředníkům v DIA vypláceno až 140 tisíc korun měsíčně, a to bez příplatků. Kvalitní experty je samozřejmě třeba zaplatit, ale není taková částka pro veřejné rozpočty přece jen až příliš vysoká?

Je to absolutní nehoráznost a rozpočtový zločin. Čisté zneužití veřejných peněz, nadto v době postupující sociální a ekonomické krize. Je to obyčejná drzost, cynismus a výsměch občanům. A to není nic proti IT odborníkům – jde hlavně o to, že celá tato navrhovaná agentura je totálně nepotřebná.

Mezi poslanci, se kterými jsem o věci hovořil, zaznívaly informace, že se má jednat o trafiky pro neúspěšné politiky Pirátské strany. Zaznamenala jste tyto informace také?

Ano, hlavně o trafiky pro členy a aktivisty z řad Pirátské strany, kteří přišli o pracovní místa ve Sněmovně v důsledku vymazání většiny jejich poslaneckého klubu z volebního období 2017-2021 (včetně asistentů a zaměstnanců šlo minimálně o více než 50 lidí) v důsledku překroužkování voliči a novými poslanci hnutí STAN. Velká část těchto lidí je v soukromém sektoru obtížně zaměstnatelná, a tak je úmysl na vytvoření nového státního úřadu v pirátské gesci doslova darem z nebes. Darem nedobrovolně financovaným daňovými poplatníky.

Návrh současně počítá s tím, že ve vládě vždy bude ministr nebo vicepremiér, zabývající se agendou digitalizace. Samozřejmě nikdo nezpochybňuje význam digitalizace pro efektivnější státní správu, ale není přece jen příliš přehnané očekávat, že každá další vláda bude na digitalizaci klást takový důraz jako pirátský ministr?

Samozřejmě jde o další nesmysl. Počtem a náplní práce vládních resortů se má zabývat vždy tzv. kompetenční zákon, případně Ústava, nikoli právní norma tohoto typu. Tato vláda ovšem nemá k základním principům právního státu sebemenší úctu, jak již prokázala mnohokrát.

Vláda má ve Sněmovně i v Senátu pohodlnou většinu, takže lze předpokládat, že návrh bude prosazen. Očekáváte, že následně se tuto „Bartošovu agenturu“ podaří bez komplikací uvést do chodu?

Určitě tam budou komplikace, a to zásadní. Mimo jiné půjde o vazbu agentury na novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, kdy by její nabytí účinnosti mělo zřízení agentury předcházet, neboť je tímto způsobem nutné zajistit zadávání veřejných zakázek Ministerstvem vnitra formou tzv. vertikální spolupráce stávající Národní agentuře pro komunikační a informační technologie.

Nebude-li změna zákona o zadávání veřejných zakázek schválena – a bude-li současně Národní agentura pro komunikační a informační technologie převedena pod Digitální informační agenturu –, nebudou moci být tyto zakázky zadávány, což by mj. znamenalo znemožnění fungování infrastruktury resortu vnitra včetně kritické infrastruktury (policie, hasiči).

