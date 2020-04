Bez Hamáčka a Prymuly by nastal kolaps, říká místopředseda ČSSD. Babiši, Klausi ml. a Okamuro, nečtěte

ROZHOVOR „Je zjevné, že pokud by vláda stála pouze na lidech z hnutí ANO, a nemohla spoléhat na osobnosti jako Hamáček, Prymula, Maláčová, Petříček, Toman či Zaorálek, nastal by totální kolaps,“ říká místopředseda ČSSD Ondřej Veselý, a dodává: „ANO je zkrátka hnutím pro slunné dny, ale krizi řešit neumí.“ Vyjádřil se k nedávným slovům prezidenta Zemana i k rozvolňování vládních opatření. Svůj názor řekl také na uzavřené hranice a k situaci kolem pendlerů. Nešetřil Václava Klause ml. a poměrně ostře se pak v souvislosti s EU opřel do Tomia Okamury. Nevynechal ani Čínu. Přečtěte si také, co řekl ohledně vyjádření Jana Hrušínského.

Pane doktore, vy jste na svém FB zmínil, že jste se v Písku, kde jste místostarostou, dohodli, že nad rámec vládních opatření finančně podpoříte místní živnostníky a drobné podnikatele. O jaké částky se bude jednat? Máte informace o tom, že by podobnou cestou šla i nějaká další města?

Inspiraci jsme nikde nehledali. Písek je živé město, ve kterém je přes 1800 živnostníků a drobných podnikatelů. Aby se z našeho města nestal skanzen, máme obrovský zájem na tom, aby se život v Písku, po skončení omezujících opatření, znovu rozjel. Schválili jsme proto podporu pro všechny, kterých se situace dotkla a splní určité minimální podmínky. Místní OSVČ budou moci žádat o 10 tis. Kč, drobní podnikatelé, kteří mají do deseti zaměstnanců, rovněž o 10 tis. Kč na každého zaměstnance.

Toto opatření, které jste v Písku schválili, přímo svádí k další otázce, a sice, jestli máte pocit, že podpora, kterou pro živnostníky schválila vláda, je dostatečná? Ostatně například senátor Tomáš Goláň právě vládě vyčítá, že živnostníkům nepomáhá dostatečně a živnostníky kvůli tomu současná krize srazí na dno. Svou neschopnost prý Babišův kabinet přenáší na soukromníky. Souhlasíte?

Takto jsme věc nehodnotili. Chtěli jsme pouze zvýhodnit písecké podnikatele a svůj příspěvek bereme jako doplnění vládních opatření. Nemyslím si, že by jich bylo málo, nicméně mám určité výtky – zejména vůči ministrům za hnutí ANO, kterým nemohu odpustit zmatek při navrhování a přijímání opatření. Ostatně nejde jen o tuto oblast. Je zjevné, že pokud by vláda stála pouze na lidech z hnutí ANO, a nemohla spoléhat na osobnosti jako Hamáček, Prymula, Maláčová, Petříček, Toman či Zaorálek, nastal by totální kolaps. ANO je zkrátka hnutím pro slunné dny, ale krizi řešit neumí. Jinak žádné konkrétní návrhy ze strany senátora Goláně, které by měly pomoci řešit současnou situaci, jsem nezaznamenal.

„Ekonomika se nezadusí, protože ve srovnání s bombardováním za války stále stojí budovy, stojí stroje a díky kurzarbeitu jsou stále připraveny pracovní týmy,“ uvedl ve svém zatím posledním vyjádření prezident Miloš Zeman. Bude ale podle něj nutné ekonomiku „nastartovat“. Sdílíte jeho optimismus?

Prezident má pravdu v tom směru, že v tuto chvíli jsme udělali vše pro to, abychom neměli spálenou zem. Důležitý však bude právě restart ekonomiky. A ten se bohužel bez nalití obrovského množství peněz neobejde. Všechny tyto kroky ale musí probíhat promyšleně a bez zbytečného chaosu, kterého jsme bohužel dosud byli ze strany ekonomických ministrů za ANO svědky. To jim skutečně vyčítám. Ekonomiku nezachráníte marketingovými výzkumy, ale přesvědčením, že víte, co a proč děláte. Podívejme se například na oblast cestovního ruchu a navazujících služeb, kterým reálně hrozí pád na dno. Přitom je na tyto oblasti svými příjmy navázáno několik stovek tisíc Čechů.

Zde bych ocenil aktivnější roli Ministerstva pro místní rozvoj, které zatím poskytlo – nutno dodat, že velmi nákladnou – pomoc jen cestovkám a cestovním agenturám. A co ti ostatní?! Kde je koncepce? Pokud by oblast cestovního ruchu spadala pod Ministerstvo kultury, jak se opakovaně uvažovalo, které je v dikci ČSSD, už bychom dávno prezentovali konkrétní návrhy, jak pomoci celé oblasti. Takto všichni jen zoufale hledí a čekají.

Ostřejšími slovy opět nešetřil divadelní ředitel Jan Hrušínský. Ministr kultury Lubomír Zaorálek rozhodl o podpoře kulturních zařízení, tedy i divadel. Podmínky se však některým majitelům pražských divadel nelíbily a dotčení vyzvali Zaorálka k rezignaci. „Česká kultura existuje celá léta i bez Ministerstva kultury. Pan Zaorálek bohužel přehlíží fakt, že už třicet let nežijeme v socialistickém zřízení a součástí kultury jsou – stejně jako všude v civilizovaném světě – soukromé subjekty, které například v euroatlantickém prostoru tvoří základ kvality tamního života,“ uvedl Hrušínský pro iDNES. Má pravdu, že by peníze měly dostávat i soukromé subjekty?

Popravdě se mu divím, že má ještě odvahu se ozývat po tom, co předvedl na začátku pandemie. Naopak vítám, že ministerstvo řeší v první řadě záchranu kulturního neziskového sektoru.

A je vůbec v tuto chvíli podstatné dotovat kulturní subjekty, nebo by ty peníze bylo vhodnější využít na zásadnější věci?

Rozhodně je nutné kultuře v této náročné době pomoci. Národ, který nechrání svoji vlastní kulturu, směřuje k naprosté degradaci a zániku.

Vláda před pár dny zveřejnila plán takzvaného „rozvolňování“ opatření. Co vy osobně na něj říkáte?

Je samozřejmě zájmem nás všech, abychom se co nejdříve vrátili k normálnímu životu. Na druhou stranu pevně věřím, že rozvolňování je důkladně konzultováno s epidemiology. Jen díky rychlému sledu opatření u nás na nákazu neumírají stovky či dokonce tisíce lidí. I když já sám bych na začátku pandemie uvítal mnohem razantnější reakci od pana premiéra, který shodil ze stolu náš návrh na nouzový stav – získali bychom tak cenné dva týdny, o které bychom teď mohli být napřed. Každopádně, určitě považuji za lepší ještě pár dní vydržet, než rozjet takovou hrůzu, které musí čelit lidé v Itálii, Španělsku, Velké Británii nebo USA.

Velké emoce vyvolávají uzavřené hranice. Pokud se bude situace kolem koronaviru zlepšovat a chystá se rozvolňování opatření, jak už jsme o tom mluvili, jak to vidíte ohledně hranic? A co říci na pravidla pro takzvané pendlery?

Tady bylo těžké rozhodovat mezi bezpečností a ochranou zdraví a životů lidí na straně jedné, a prací a svobodou občanů na straně druhé. Podle mého je v pořádku, že v době nejvyššího rizika zvítězila první varianta. Pokud se mají otevírat hranice už letos, a já v to pevně věřím, spíše by to dle mého názoru mělo být omezeno na pracovní a hospodářské účely. Naopak cesty na dovolenou do ciziny, kromě zdravotních pobytů, zatím představují zbytečné riziko.

Můžeme se na to ale podívat i z té lepší stránky. Alespoň si budeme více vážit toho, co máme tady v České republice. Myslím tím nejen naši krásnou krajinu, přírodu, turistické a cyklistické trasy a cíle, ale i lidi, kteří v sektoru pracují. Máme tady velmi kvalitní síť služeb, které jsou závislé na turismu, a kde lidé jen čekají na to, až budou moci opět pracovat. Ať už se hranice otevřou či nikoli, a v jakémkoliv režimu, já bych moc stál o to, abychom letos naši letní dovolenou trávili doma – a mimo jiné tak podpořili naši domácí ekonomiku a naše lidi.

Předseda hnutí Trikolóra Václav Klaus ml. předložil svým kolegům ve Sněmovně radikální návrh a vyjádřil naději, že se za něj nedočká lynče. Navrhl totiž, aby byli poslanci po dobu půl roku bez platu, ponechal by jim jen náhrady. Podle něj by i státní správa měla udělat gesto v době, kdy si všichni musejí utahovat opasky. Nastavil Klaus kolegům zrcadlo? A co myslíte, má takový návrh šanci projít?

Kolega Klaus nastavil zrcadlo především sám sobě. Jeho účast na Sněmovně není poslední dobou bůhví jaká. Poslední den zasedání trvalo zasedání Sněmovny plných osmnáct hodin, přičemž kolega si v pohodě čtyři hodinky ušetřil. A to jde o pražského poslance, který po třetí ráno nemusel absolvovat dlouhou cestu domů. Za této situace chápu jeho postoj jako obdivuhodnou sebereflexi.

Ovšem nechávat příjem poslance státnímu rozpočtu moc velký efekt nepřinese. Pokud by například každý poslanec vrátil měsíčně ze svého platu státnímu rozpočtu 20 tis. Kč, přinese to 48 milionů korun ročně. Což je částka, která státnímu rozpočtu nijak nepomůže. Naopak, pokud by poslanci stejnou částku věnovali na konkrétní obecně prospěšné účely, a jsem rád, že tak řada z nás činí, můžeme tím konkrétním lidem a projektům v oblastech, jako je kultura, sport, sociální služby, humanitární činnost a podobně, viditelně pomoci.

Doporučuji tedy kolegovi Klausovi, aby svou sebereflexi směroval tímto způsobem, protože vrácením své kapky do moře – svého platu do státního rozpočtu – nikomu a ničemu nepomůže. Ať se raději podívá okolo sebe, kdo potřebuje pomoci.

V souvislosti s koronavirovou pandemií se začínají hlasitěji ozývat odpůrci Evropské unie. K odstoupení od Lisabonské smlouvy nejprve vyzval Václav Klaus mladší. Poté se k tlaku přidal i Tomio Okamura, který navrhuje referendum a rovnou by vystoupil z EU. Mají jejich návrhy šanci uspět? A bylo by to nyní moudré?

Pokud jde o návrhy Tomia Okamury, tak se dají přetvořit v heslo „Volte SPD a poznáte, co je bída a žebrácká hůl“.

Jestliže mluvíte o potřebě restartovat ekonomiku, tak by nám vystoupení z EU nejenže nepomohlo, ale naopak by náš propad tak urychlilo, že bychom se v nejlepším případě zastavili někde na úrovni Běloruska. Stovky tisíc lidí by přišly o práci, a těm, co by ji měli, by se propadly příjmy o více než 50 %. To samé platí pro důchody, protože hospodářský propad ČR by byl tak obrovský, že by bylo nutné razantně seškrtat veškeré výdaje státu, včetně důchodů.

Takže pokud si někdo myslí, že se máme zbytečně dobře, a měli bychom o polovinu zchudnout, nechť volí SPD. Oni to zařídí.

Jak vy sám hodnotíte přístup EU v souvislosti s epidemií? Mnozí unii vyčítají, že se příliš „nevyznamenala“. Ozývá se ale i obhajoba, že unie prý nemá pravomoce ohledně zdravotnictví, ale že pomáhá finančně. Jak to vidíte vy?

EU nemá v dikci zdravotnictví, a tedy situaci řešit nemůže. Zdravotnictví spadá do oblastí, kde má suverénní pravomoci každý stát na svém území. To jen pro případ, až zase bude někdo jednoduše prohlašovat „jak nám unie všechno bere“, a současně, že „nic neřeší“.

Pokud bychom chtěli aktivnější EU, museli bychom jí tyto pravomoci dát. Unie může v této situaci maximálně koordinovat komunikaci a pomoc mezi jednotlivými státy. A samozřejmě ze svého rozpočtu, který se skládá především z příspěvků daňových poplatníků bohatých států, podpořit své členy v boji s krizí. Což ostatně dělá. Česká republika díky tomu získala plných 26 miliard korun!

Jenom bych možná požádal členy Evropské komise o větší zdrženlivost v komentářích ohledně řešení krize v jednotlivých zemích.

Když jsme u unie, Soudní dvůr EU nedávno konstatoval, že Česko, Polsko a Maďarsko před pěti lety odmítáním povinného přerozdělování žadatelů o azyl nesplnily své povinnosti plynoucí z práva EU. Jak v této době, kde téměř celý svět řeší pandemii, hodnotit takovýto přístup Evropského soudu? Je to další věc, která jde na ruku odpůrcům EU?

Ačkoliv většinou nekomentuji rozhodnutí jakýchkoliv soudů, tak tady se musím přiznat, že rozhodnutí Soudního dvora nechápu. Když už kvůli ničemu jinému, tak z důvodu absolutně nevhodného načasování. Dnes je snad každému se zdravým rozumem zřejmé, že postoj těchto tří zemí k otázce imigrace byl správný a prozíravý. A navíc, jak správně říkáte, tím soud nahrál stranám, které nás chtějí přivést do bídy.

Spojené státy procházejí kvůli koronaviru opravdu vážnou situací, prezident Trump ale slibuje, že uvolní obrovské peníze na záchranu ekonomiky. Nepůjde ale o takovou poslední kapku, která způsobí, že už USA nebudou schopny dál hrát roli globálního policisty?

Tady si dovolím pouze obecně konstatovat, že prezident Trump dělá všechno proto, aby ze světové velmoci, kterou převzal, udělal stát, který bude ústy svého prezidenta dál hulákat, že je nejlepší, ale brzy to budou jen prázdná slova a dávno zašlá sláva.

Je možné, že bez ohledu na vítěze letošních prezidentských voleb de facto skončila nadvláda USA třeba na Blízkém východě? A pokud ano, kdo tamní vakuum vyplní? Rusko, Čína, nebo někdo jiný?

To opravdu velmi záleží na tom, kdo bude zvolen prezidentem USA. Donald Trump dělá všechno pro to, aby USA ustoupily ze slávy a světového vlivu. Ale škody, které dosud napáchal, zatím většinou nejsou nevratné. Pokud bude ve své funkci pokračovat, pak se zřejmě většinově nevratnými stanou. A tam, kde USA vyklidí prostor, přijde buď Rusko, pokud půjde o vojenská řešení, nebo Čína, pokud půjde o řešení ekonomická.

Když zmiňujeme Čínu, do jaké míry, podle vás, koronavirová pandemie poškodila pověst a sílu této země? Čína se dlouho profilovala jako nastupující velmoc, rival USA. V posledních letech se snažila vystupovat navenek jako rovnocenný a zcela srovnatelný rival Spojených států. Co se s touto imagí stane nyní?

Čína umí natolik používat dezinformace, že se z celé situace bude snažit nejen vylhat, ale ještě najít jiného „viníka“. Záleží jen na nás, jestli jí na to skočíme a zapomeneme, že virus pochází právě z Číny, a že tato země zpočátku cíleně umlčovala všechny, kteří se snažili na situaci upozornit. Také by mě zajímalo, jak chce komentovat to, že zpět prodávala humanitární pomoc, která jí v době začátku pandemie proudila z celého světa. A to často těm zemím, které tuto pomoc bezplatně zaslaly.

Objevily se i zcela vážné úvahy o tom, že by svět měl po Číně vymáhat reparace za tuto pandemii. Je to namístě?

Pokud se prokáže, že pandemie byla skutečně způsobena únikem z laboratoří ve Wu-chanu, tak jsou tyto úvahy zcela určitě namístě. Nicméně uznávám, že získání takových důkazů bude takřka nemožné a Čína s jejich získáváním určitě pomáhat nebude. Namístě je ale i debata, zda by měla nést odpovědnost za počáteční zatajování existence a rozsahu koronavirové nákazy.

