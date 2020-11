Bezohlednost! Šéf seniorů Pernes: Takto zavlekli covid do domovů důchodců

reklama

Od jarních potíží, kdy se koronavirus v Čechách objevil, postupně řešíme a hodnotíme, co se kolem něj děje. Vy jste ze začátku vládu chválil, minule už jste ji lehce kritizoval kvůli nákaze v domovech seniorů, ale od té doby se situace ještě zhoršila. Co si myslíte nyní o ohniscích nákazy v domovech seniorů, jejich plošném testování, na které nebyly testy, a které přišlo pozdě a podobně?

Kdo za to podle vás nese vinu? Kde tkví jádro pudla, že se to stalo, a měl by za to nést někdo odpovědnost?

Na to není jednoduchá odpověď. Klienti si přejí, aby je jejich rodinní návštěvníci a příslušníci navštěvovali, a pokud byli nakažení a nevěděli o tom, pak nemoc přinesli. Pak už to jde velmi rychle. To je problém. A pokud bylo dovoleno, aby tam návštěvy byly, což si klienti přejí a jsou na tom závislí, vzniká problém. Pokud je nouzový stav, návštěvy jsou zakázané, takže by se to dít nemělo. Testování je určitě účinná forma, účinnější nemáme, abychom vyřadili ty, kdo jsou nakažení a roznášejí nákazu dál, ale s měsíčním zpožděním.

Takže testování seniorů plošně je správné a mělo přijít o měsíc dříve?

Určitě.

Ptala jsem se ale, kdo nese zodpovědnost, vinu za současnou situaci? Jistě od jara vše sledujete…

Jak správně říkáte, že to sledujeme, tak se dlouho nemohlo rozhodnout Ministerstvo zdravotnictví. Nechci spekulovat, protože to samozřejmě stojí nějaké peníze a vyžaduje logistiku, protože testovat mohou pouze zdravotníci, což se mi samozřejmě líbí a chválím to. Mně by také dělalo problém, pokud bych se měl nechat otestovat nezdravotníkem. Zatím je nastaveno, že testují zdravotníci, ono otestovat padesát tisíc nebo sto tisíc lidí není tak jednoduché. Tolik zdravotníků, kteří mají testovací možnosti v krizové situaci, asi není jednoduché logisticky zajistit. Na druhé straně testy něco stojí. Nač tedy byly vyvinuty levné testy? Stát a Ministerstvo zdravotnictví má vědět, zda má význam to uskutečnit, nebo ne. Na druhou stranu Slováci už plošně národ otestovali a Rakousko se k tomu chystá také. Naštěstí se už i Česká republika snaží týden či dva týdny zaspání dohonit.

Zlepšil se podle vás přístup poté, co na Ministerstvo zdravotnictví nastoupil Jan Blatný, a má u vás větší důvěru, než měli jeho předchůdci Roman Prymula a Adam Vojtěch?

To se takto říci nedá. Ve čtvrtek máme s ministrem Blatným první jednání, takže bude nám ctí, a je tam krátkou dobu, takže se za tak krátkou dobu samozřejmě hodnotit nedá. Nastoupil do rozjetého vlaku, má obrovskou odpovědnost, společnost je rozdělena a nevěří opatřením.

Na druhou stranu, jak už jsme spolu mnohokrát diskutovali, koronavirus sem nezavedla vláda, ale lidé sami – jejich nezodpovědnost, bezohlednost. Řada z nich si uchovává právo nakazit ostatní, to je problém s českou společností. Co se týká testování, tam pravděpodobně hrálo roli několik důvodů. Za prvé, že u levnějších testů se dohadovala účinnost a asi ještě nebyly na trhu, a potom logistika, v tom bych viděl dva problémy. Naštěstí se vše vyřešilo, rozhodlo před třemi týdny a teď už se druhý týden testuje, takže díky za to.

O tom se také vede diskuse, kdo může za to, že jsou lidé nezodpovědní? Zda jde o jakousi povahu Čechů, nebo jejich, s prominutím, očůrávací přístup? Někdo nezodpovědnost klade za vinu chaotickým krokům vlády, takže lidé toho měli plné zuby. Čím to je?

Rozumím. Ale když vynecháme nemocné, kteří i s vědomím, že jsou nakažení, nedodržují karanténu, kde se bere liknavý přístup některých Čechů?

Já nejsem tentokrát v druhé vlně s přístupem Čechů nespokojen. I když odborníci varovali, jezdili do rizikových destinací na dovolenou a znám řadu případů, kdy přijel člověk z Tunisu, dovezl si koronavirus a za dva týdny zemřel. Kolik mezitím nakazil lidí, se neví. Takže jsme se chovali nezodpovědně. Jinak my všichni pracujeme z domu na home office, musím také chodit nakupovat a koupit si noviny, chodím tady po Řepích a téměř polovina lidí nemá roušky. O čem to svědčí? Je to určitě nezodpovědnost.

Domníváte se, že jsme na tom se zodpovědností byli lépe na jaře?

Určitě. Tehdy se děly úžasné věci, lidé byli zodpovědní, pokud mluvíme o domovech důchodců, tak v řadě z nich pečovatelé, aby nikoho nenakazili, zůstávali uzavření se seniory, nikam nechodili, to byly úžasné věci.

Jaká atmosféra mezi seniory panuje? Vždy jste mi opakoval, že jsou velice zodpovědní, disciplinovaní a stateční. Jak jim to v druhé vlně jde?

Je to samozřejmě rozdílné. Lidé se bojí, řada z nich chodí na testy, pokud to potřebují. Určitě by uvítali, kdyby měli možnost jít na testování zadarmo, protože každá koruna je dobrá. Kupujeme respirátory, roušky, které dlouho nevydrží, což je drahé. Důchody samozřejmě tak veliké nejsou, takže tohle všechno jsou vícenáklady covidu. Pokud by bylo umožněno bezplatné testování, věřím tomu, že obdobně jako na Slovensku by se řada lidí otestovat nechala.

To mimochodem Jan Blatný řekl, že od poloviny prosince budou testy zdarma. Co ještě chybí, co byste ještě uvítal?

Rozhodující je očkování, samozřejmě. My věříme, že zítra nám pan ministr představí nějaký národní očkovací plán. Chceme věřit tomu, že urychleně budou prioritně proočkovaní nejen klienti domovů pro seniory, kteří jsou nejohroženější skupinou, ale i další osoby starší 65 let. Měla by se k tomu dělat obrovská kampaň, protože český národ se zpravidla nechce nechat očkovat, navíc neověřenou vakcínou nebo neověřenými vakcínami. Nicméně nic lepšího tu nebude, a čím dříve bude možnost se očkovat, tím lépe. Ale zase to bude obrovská logistická akce, protože očkovat mohou jen zdravotníci.

