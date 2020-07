Bezpečnostní expert: Vidíme, že v Evropě mohou hořet celé ulice, policisté se stávají lovnou zvěří. Ve Stuttgartu, to už je moc blízko. Nenechme se odzbrojit

ROZHOVOR „Lidé někdy považují pocit bezpečí za mnohem důležitější než potravu či vodu. Je to na špičce potřeb takzvané Maslowovy pyramidy,“ říká prezident organizace LIGA LIBE Pavel Černý. Sám považuje podporu vlády začlenit právo na obranu zbraní do Ústavy za zásadní a potřebný krok, protože pokusy Evropské unie vnutit její hloupá pravidla jsou podle jeho slov očividné. Také ženy, postižení ani senioři prý nesmějí ztratit možnost mít u sebe obranný sprej. A zároveň varuje před zákazy nošení nožů, jak už Brusel navrhoval. Pavel Černý upozorňuje, že v zemích, kde taková pravidla platí, kriminalita stoupá.

Česká vláda podpořila návrh Senátu, aby bylo právo bránit se zbraní zahrnuto do Ústavy. Co tomu říkáte, a jak potřebné to v dnešní době je?

Ač někteří vydávají návrh za nadbytečný, či zbytečný, naštěstí již naši oponenti neříkají tak, jako kdysi, že je nebezpečný. V tom se mínění jak veřejnosti, tak politiků velmi spravilo. A více a více lidí seznává, že je takový návrh třeba. My máme velmi dokonalé zbraňové zákony, dokonce takové, kterými by se mohly státy – a nejenom na Západ od nás – inspirovat. Ale i sebedokonalejší zákon je pouze zákon, stačí jen jakási shoda či politický kšeft někde ve Sněmovně a je po zákonu. Prostě, i ta nejpovedenější legislativa je vždy zranitelná – míněno, je velmi senzitivní na určité tlaky.

A ony tlaky v současné době bohužel existují. Jak ze zahraničí, z Bruselu, ale nikdo navíc nemůže vyloučit ani u nás, že vyhraje nějaká strana, které bude myšlenka ozbrojeného, byť legálně, a bezúhonného občana cizí. Či k ní bude dokonce nepřátelská. A pak může velmi snadno zákon, jak to vidíme poslední dobou i různými vloženými přílepky, žel naprosto účelově zlikvidovat. Pokud tedy máme něco dokonalého, co je navíc tak klíčové a důležité i pro naši bezpečnost, a co bezesporu funguje – tedy, že zde lidé nejen mají, ale mohou nosit zbraně po třicet let a nic zlého se neděje – ošetřeme si to na nejvyšší, to znamená ústavní úrovni. Je to jakási potřebná pojistka proti tomu, aby nebylo možné jen tak destruovat naše funkční poměry. Důležité je také zdůraznit, že se nejedná o právo na ozbrojování, jak se někteří snaží tvrdit, ale pouze o právo na obranu zbraní.

Domníváte se tedy, jak tvrdí vlastně i autoři návrhu, že návrh je obranou proti omezování držitelů zbraní ze strany Evropské unie, kterého jsme posledního roky svědkem, a o němž jsme spolu v rozhovorech už dříve mluvili?

Není to však v rámci chystané novely Listiny základních práv a svobod pouze obrana před unijními vlivy a není to pouze pojistka, která má chránit majitele legálních zbraní, čili zbrojních průkazů. Je zde též míněno, aby neztratili možnost obrany ti, kdo užívají, nosí a nabývají sebeobranné prostředky. A takových lidí jsou u nás bez přehánění miliony. Zrovna zmíněné sebeobranné prostředky jsou ve státech na západ od nás velmi omezovány, či dokonce brány jako zakázaná zbraň. A pokusy nám vnutit jejich hloupá pravidla jsou očividné. Asi rok a půl zpět například Evropský parlament navrhl zavedení všeevropského zákazu nošení nožů. Ale není to jen o buzeraci za nůž v kapse, jako to vidíme nejen třeba ve Velké Británii, ale i dalších zemích Evropské unie na západ od nás. Problémem je tam většinou mít u sebe i obyčejný obranný sprej.

V této atmosféře by tak bylo dobré, aby se ochránila i pozice těch, kdo jsou v naší společnosti nejslabší a nemají šanci se bez podobného sebeobranného prostředku chránit – tedy ženy, dívky, důchodci nebo lidé nemocní či hendikepovaní. Lidé v západní Evropě zažívají velmi často nepříjemné paradoxy. V Holandsku se stal případ - dívka se ubránila svému napadení a znásilnění, ale byla postižena obrovskou pokutou, protože užila nelegální zbraň - což byl v dané zemi naprosto obyčejný pepřový sprej. I to se má proto ošetřit touto klauzulí, ústavním právem bránit sebe či jiné se zbraní a zakonzervovat náš dokonalý stav. Jsme jedna z nejbezpečnějších zemí světa. Pojistěme si to, že nedopadneme jak v těch zmíněných státech Evropské unie, kde skrze hloupé zákony neuváženě odzbrojili veřejnost - a přesto, či právě proto tam jde kriminalita nahoru a dokonce stoupají teroristické útoky. Tamní zákazy rozhodně nic neřeší. Vlastně jen odzbrojí potenciální oběti kriminálníků a zamezí možnosti efektivní a spravedlivé obrany slušných občanů.

Jakou šanci tomu, že návrh projde celým procesem, do voleb dáváte? A pokud se tak nestane, má návrh šanci uspět v dalším volebním období? Tedy najde se dostatečná politická podpora napříč spektrem?

Vnímání tohoto tématu se, díkybohu, za ta léta dost mění. Bezpečnost totiž není ani pravá, ani levá, ani středová. Bezpečnost je jenom jedna a my jsme velmi rádi, že čím dál více politiků nepolitikaří a seznává, zvláště na té záhadné křižovatce, na které dnes svět je, že bezpečí je jednou z nejdůležitějších věcí. Bez bezpečnosti a klidu není ani prosperita. Je to jednoduché. Jsme tak velmi rádi, že návrh má napříč politickým spektrem větší a větší podporu. A že například minulý týden, kdy jsme odevzdávali velkou petici do Sněmovny, ji přijímala nejenom předsedkyně petičního výboru profesorka Helena Válková, ale dokonce to považují za velmi prestižní událost, a v naší republice velmi obrovské téma, i předseda Sněmovny Radek Vondráček a premiér Andrej Babiš (všichni tři za hnutí ANO, pozn. red.), kteří byli taktéž osobně na místě této pro české občany slavnostní a důležité události.

Jednalo se o petici, o níž jsme v minulosti mluvili? Tedy petiční iniciativa CzechForGuns, která protestuje proti omezování legálních držitelů zbraní?

Ano, ta samá petice se odevzdávala předtím do Senátu, a to právě jako podpora již zmíněné novely Listiny základních práv a svobod, kterou v minulém roce právě na impulz naší lidskoprávní organizace LIGA LIBE vlastně iniciovala téměř polovina senátorů. Nyní toto putuje do Sněmovny jako podpora téže věci, která uspěla v Senátu. A byli bychom moc rádi, kdyby uspěla stejně i ve Sněmovně. Navíc, před pár dny, oproti očekávání médií, ji doporučila i vláda, která této ústavní změně dala kladné stanovisko. Premiér Andrej Babiš tak splnil svůj slib, který statisícům petentů dal předtím, při předávání oné petice. A to se opravdu cení.

Kolik podpisů má tato petice?

110 tisíc podpisů, co je vlastně jedna z vůbec největších petic u nás. Míněno papírových podpisů. S podpisy se totiž dělají kejkle, protože například hnutí, které se schází na náměstích, tvrdí, že má 350 tisíc podpisů, ale já bych dodal jedno slovo – elektronických. A elektronické, tedy takzvaně klikací, podpisy nemají z hlediska petičního práva pražádnou váhu.

Domníváte se tedy, že téma nyní zajímá Čechy více a více?

Nejenom nyní. Asi před sedmi lety by se vám politik nepřiznal, že má zbrojní průkaz. A za pár let osvěty, a já musím říci zvláště osvěty naší Ligy LIBE, dennodenní velmi těžké práce, se zájem o toto téma neuvěřitelně zvýšil. Například první téma prezidentské superdebaty Miloše Zemana a Jiřího Drahoše tenkrát byly zbraně a zákazy zbraní. Určitě nejde o náhodu. Dokonce mi jeden náš velký oponent řekl, že s námi sice bytostně nesouhlasí, ale že by před lety pokládal za nemožné, že uděláme tak obrovské téma v České republice zrovna ze zbraní. Dokonce takové, které přesáhne témata jako zákaz kouření, EET a podobně.

Souvisí to s tím, co lidé vnímají. Lidé dokonce někdy považují pocit bezpečí za mnohem důležitěji, než potravu či vodu. Je to na špičce potřeb takzvané Maslowovy pyramidy, která byla sestavena. Bez bezpečnosti není nic - a to ani bez pocitu, že bezpečí máte. Navíc, pokud lidé vidí, co se děje ve světě, a nemíním jen bezvládí ve Spojených státech. A to ať už v době koronaviru, kde dokonce ozbrojené policejní složky upozorňovaly, že nebudou řešit tak zásadní trestnou činnost kvůli virovým opatřením, a kde byly z podobných důvodů tehdy propuštěny desetitisíce trestanců z věznic. Ani současné řádění a vypalování amerických měst v rámci údajného boje proti diskriminaci a rasismu.

Ale je to i Evropa, kde vidíme, že najednou mohou hořet celé ulice a dokonce policisté se stávají lovnou zvěří, jako například v poslední době opakovaně v německém Stuttgartu. Je to prostě už moc blízko a dá se říci, že se na nás valí něco velmi nepříjemného. A lidé u nás cítí, že jsme nyní jednou z nejbezpečnějších zemí světa, naprostým ostrovem bezpečnosti. Ale zatím. Prostě, čeští občané o to více vnímají, jak je bezpečnost důležitá. A vidí kolem spoustu příkladů, jak ji lze velmi rychle ztratit. Tak dělejme vše, ať u nás ty poměry i nadále vydrží. Třeba i tou ústavní změnou. Neb, jak se říká, kdo je připraven, není pak překvapen, ne?

