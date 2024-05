Bílá mafie! Korupce a skandál s covidem. Zmizely stovky miliard. Lékař trefil do černého

„Kam ve zdravotnictví šlápneme, tam je spálená země,“ říká lékař Miroslav Havrda, podle kterého jsou to právě nejen evropské dotace, které vytvořily velmi korupční prostředí. „Desítky, možná stovky miliard korun zmizely nenávratně mimo zdravotnictví. Za to ale nemůže EU, ale naši lidé, bílá mafie,“ říká místopředseda Svobodných a garant strany pro zdravotnictví.

Česká republika si nedávno připomněla 20 let od vstupu do Evropské unie. Při této příležitosti ministr zdravotnictví Vlastimil Válek připomněl všechny výhody, které vstup do EU přinesl v oblasti zdravotnictví. Za hlavní přednost označil přinejmenším možnost čerpat zdravotní péči v kterékoliv zemi EU nebo společnou registraci nových léků. Co si o tom myslíte?

To jsme mohli dělat vždy. I dnes záleží, zda v Evropě navštívíme státní nebo soukromé zařízení. I přesto, že máme akutní péči v cizině tzv. „na zdravotní pojišťovnu“, jsou zde mnohdy poměrně vysoké doplatky, na které je stejně potřeba se komerčně připojistit. Vyplývá to z toho, že je u nás zdravotní péče proti okolním, zejména západním zemím, nehorázně podhodnocena. Společná registrace léků je fajn, ale celou řadu na našem trhu nenajdeme. Firmám se nevyplatí je k nám dovážet. Důvod je stejný - cenové regulace, uměle stanovené dumpingové ceny a sociální inženýrství minulých i současných politiků.

Ministr Vlastimil Válek také připomněl, že díky členství ČR v EU získala naše země desítky miliard korun na modernizaci zdravotní péče. Je alespoň toto nespornou výhodnou našeho členství?

Ano, to je pravda, ale např. magnetická rezonance, která se prodala do Rakouska za 15 milionů korun, se prodává v rámci evropských dotací v České republice prostřednictvím 2 monopolních firem třeba za 30 milionů korun. Vše je posvěceno politiky a mnoho peněz tak odplouvá do soukromých nebo politických kapes. Těch příkladů jsou desítky a pouze zlomek je šetřen nebo odsouzen. V okamžiku, kdy dotace přestaneme z EU dostávat, je konec. Bude zde medicínsky doba kamenná nebo se budou muset občané skládat na kvalitní přístroje. Podle mého názoru vytvořily dotace velmi korupční prostředí a desítky, možná stovky miliard korun zmizely nenávratně mimo zdravotnictví. Za to ale nemůže EU, ale naši lidé, bílá mafie.

V souvislosti s výročním našeho vstupu do EU se také hodně mluvilo o spolupráci členských států na zajišťování léčiv v očkovacích látek. Opravdu si myslíte, že je v tomto ohledu možné Evropskou unii za co chválit?

V covidu se ukázalo, že pro každou zemi v EU je bližší košile než kabát. EU se nás snaží vmanévrovat pod globalistický diktát WHO, což je hrozba pro občanské svobody každého občana EU. Určitě bych požadoval odtajnění všech smluv ohledně nákupu vakcín proti covidu 19. Kdo a za kolik to koupil od firmy Pfizer, za kolik to prodával zemím EU a kdo to zde a za jaké peníze kupoval. Nevíme nic. Ekonomové říkají: Sleduj cestu peněz! To je obrovský evropský skandál a lidé, kteří tají tyto skutečnosti, nemohou vládnout. Jsou nedůvěryhodní!

Ministerstvo zdravotnictví vidí velkou výhodu členství v EU také v tom, že některé státy si začínají vzájemně uznávat i elektronické recepty na léky. To je chvályhodný pokrok, nemyslíte?

Určitě ano. Problém je, že to zatím příliš nefunguje. A spoléhat se na to nemůžeme.

Když to trochu zobecním, do jaké míry by měla Evropská unie ovlivňovat či regulovat zdravotnictví v členských státech? Měla by svoji roli v této oblasti posílit?

Nijak. Naopak. V soukromé medicíně by měl být umožněn normální trh a naopak ve státních a municipálních zařízeních, které přežívají pouze z dotací, musí být zavedena tvrdá kontrola a musí být zamezeno plýtvání a rozkrádání. Dnes se např. probírá problém amalgámových plomb. Zítra budeme mít předpis v rámci EU na stravu, na jednotlivé úkony a typy přístrojů. Nikdo si neuvědomuje, že ekonomicky nestojíme na stejné čáře jako západní Evropa, a co si mohou dovolit oni, není ekonomicky schůdné pro nás. Také odměny a platy lékařů a zdravotnického personálu jsou třetinové proti těmto zemím i po 35 letech tzv. tržního hospodářství. V Evropě a i u nás se opět blížíme mílovými kroky k socialistickému zdravotnictví, kdy soukromníci bez náhrady končí, nebo mohou dělat jenom lukrativní obory, ale nikoliv normální medicínu. Nemá kdo pracovat ve zdravotnictví, nejsou lékaři, nejsou sestry, nejsou léky, nebude na energie a za chvíli si nebudeme mít za co nakoupit přístroje ani lékařský materiál.

Laicky vzato by větší zapojení Evropské unie do zdravotnictví mohlo vést k většímu tlaku na farmaceutický průmysl či dodavatele moderního lékařského vybavení. Umíte si něco takového představit?

Myslíte jako dát firmám socialistický závazek, aby pod náklady vyráběly a dodávaly léky? Nebo zvýšit regulaci? EU to již udělala a mnoho výrobců přesídlilo do Indie a Číny. Můžeme si za to sami. Viníkem jsou jednoznačně regulace, které stanovuje EU.

Už zanedlouho nás čekají volby do Evropského parlamentu. Mohou mít tyto volby dopad na situaci ve zdravotnictví?

Doufám, že ne. Svobodní a některé další strany mají v programu, že dají své zástupce do vyšetřovací komise v rámci EU, která má zjistit levárny, které se děly v době covidové.

Jako místopředseda Svobodných kandidujete do Evropského parlamentu. Pokud budete v těchto volbách úspěšní, je něco z vaší profesní orientace, čemu byste chtěl v Bruselu či Štrasburku dát důraz?

Já osobně ze 17. místa kandidátky nemám žádné ambice a vaše otázka je tady bezpředmětná. Naše jednička, Mgr. Libor Vondráček by byl jako právník vynikajícím kandidátem do Evropského parlamentu, neboť vše má zákonný rámec. Pochopitelně v otázkách zdravotnictví se na mě jako na stranického garanta vždy obrací.

V posledních týdnech se opět hodně mluví o očkování. Ministerstvo zdravotnictví opět přesvědčuje veřejnost k tomu, aby se nechali očkovat např. proti chřipce nebo černému kašli. Jak vnímáte tyto kroky ministerstva? Nepřipomíná vám to období covidu?

Očkovat se proti chřipce nebo jiné viróze nedává u zdravých lidí, mladých lidí a zdravých dětí žádný smysl. Jiná je např. situace u klasického očkování proti dětské obrně nebo jiným nemocem jako je TBC, atd. Očkovací fanatici by očkovali proti všemu a každého včetně těhotných žen. Pokud se projeví nežádoucí účinky, potom problém bagatelizují nebo vymlčují. Bohužel jim napomáhají neobjektivní a jednostranně informující veřejná média. Ten, kdo se nechá vystrašit vakcinátory, ať se nechá naočkovat proti všem známým infekčním nemocem třeba každý týden. Ti ale nedopadnou dobře, neboť si v mnoha případech podlomí přirozenou imunitu, která je pro člověka nejdůležitější. Všeho s mírou a nejhorší smrt je z vyděšení! Již nyní opět straší epidemiologové Prymula a Chlíbek další mutací nového omikronu, který se jmenuje FLiRT. Že by šlo o další zahájení nové očkovací kampaně?

Ministerstvo zdravotnictví vypracovalo a předložilo k veřejné polemice strategickou analýzu, ze které vyplynulo, že bez systémových změn se nepodaří zajistit finanční udržitelnost českého plně solidárního systému veřejného zdravotního pojištění. Souhlasíte s těmito závěry?

Ano, v zásadě souhlasím. O tom, co vyplodilo Válkovo ministerstvo zdravotnictví, ví prakticky každý již přibližně 20 let. Kam ve zdravotnictví šlápneme, tam je spálená země. Místo analýzy mě i mnoho dalších zdravotníků zajímá, co se udělá, kdy, jak, a kdo to zaplatí. Jinak jde opět o mlácení prázdné slámy a škoda stohů popsaného papíru. První podobnou analýzu udělal nedávno zemřelý tajemník ministerstva zdravotnictví Miroslav Macek (ODS). Pamatujete se? Stačilo to jenom přendat do jiných desek a mohlo se konat již před mnoha lety. Konat mohla ODS, ČSSD, ANO a TOP 09. Všichni jenom slibovali a neudělali nic! Věřte potom politikům!

