Bohatí mafiáni se vykoupí. Fialova vláda chrání zločince, říká Okamura

Tento týden zasedala sněmovna a vaše hnutí se opět pokoušelo prosadit na pořad jednání řadu zákonů. Můžete připomenout, o co všechno se jednalo?

Ano, pracujeme na zlepšení života občanů. Bohužel vládní koalice i hnutí ANO naše návrhy blokuje. Jen tento týden jsme například navrhli snížení přímé daňové zátěže a zvýšení čistého příjmu pro pracující rodiče a také současně zvýšení motivace pro zakládání rodin s dětmi. Když bude dostatek dětí, nebude problém s důchodovým systémem. Řešením demografického propadu rozhodně není muslimská imigrace, kterou prosazuje Evropská unie.

Také jsem již poněkolikáté navrhl zákon na zestátnění exekutorů a opět to bylo zamítnuto společnými hlasy hnutí ANO a vládní pětikoalice. Dnes je to bohužel tak, že dlužníci, i když platit chtějí, tak se dostávají do dluhových pastí a dostávají se potom i do šedé ekonomiky. Vydělává tady exekutor, advokát a ten systém prostě nefunguje. Samozřejmě věřitel má dostat své peníze, dlužník má platit, ale měly by ty podmínky být všechny nastaveny tak, aby systém fungoval, nikoliv aby byl úplně likvidační. My jako cestu vidíme zrušení soukromých exekutorů a zestátnění exekutorů. Tedy, že by exekutoři byli státními úředníky. Funguje to tak například v Německu.

Také jsem tento týden navrhl zákon na zavedení přímé volby a odvolatelnosti politiků a také jejich přímé hmotné zodpovědnosti.

Hnutí SPD rovněž podporuje živnostníky a malé a střední podnikatele, a proto jsem navrhl zrušení povinnosti placení autorských poplatků za rozhlasové a televizní vysílání pro provozovny, které nejsou určeny pro poskytování hudební a televizní produkce.

V neposlední řadě jsem též navrhl, aby se sněmovna zabývala nedostatkem zubařů v České republice. Zvláště v Moravskoslezském kraji a v dalších regionech je to obrovský problém. Vládní pětikoalice se ale problémem nedostatku zubařů opakovaně odmítla zabývat, přestože byl ministr zdravotnictví Válek při mém návrhu přítomen přímo v sále a mohl zařazení bodu podpořit.

Vláda, a s ní i hnutí ANO, ve Sněmovně prohlasovali zrušení garantovaných mezd v soukromém sektoru. Poslanci SPD byli jediní proti. Co vám vlastně na normě vadilo?

My v SPD hájíme důstojné mzdy všech pracujících občanů. Bohužel jsme v tom osamoceni. Postoj hnutí ANO mě zaráží. Zrušení zaručených mezd v soukromém sektoru také způsobí nárůst šedého trhu práce a méně peněz v důchodovém systému.

Od 1. července se na návrh Fialovy vlády mění podmínky státní podpory penzijního spoření. Státní příspěvek k penzijnímu spoření se například úplně přestane vyplácet důchodcům, kteří se takto zajišťují na pozdější fázi svého stáří, kdy již nebudou moci pracovat. Lidem, kteří by chtěli penzijní spoření v důsledku zhoršení jeho podmínek ukončit předčasně, dokonce hrozí ztráta získaných státních příspěvků, jiným navíc hrozí ztráta veškerých jejich úspor z tohoto spoření. Je podle vás správné šetřit na těchto mandatorních výdajích, když jiné stále výrazně rostou?

Rozhodně ne. My naopak navrhujeme zvýšit podporu všech občanů, kteří se zodpovědně zajišťují na své stáří, ať už si měsíčně ukládají na penzijní spoření jakoukoli částku. Ke zvážení je i výraznější státní podpora penzijního spoření nízkopříjmových pracujících a mladých lidí. Ze strany Fialovy vlády se nyní jedná o další opatření, které oslabuje a poškozuje stabilitu našeho důchodového systému.

V sociální oblasti zůstaneme. Ministr práce Marian Jurečka z KDU-ČSL navrhuje v rámci zvyšování platů ve veřejném sektoru od letošního září zvýšit základní složku příjmu zaměstnancům v tzv. první stupnici, kam patří např. nepedagogičtí pracovníci ve školství, úředníci či zaměstnanci ve státní službě, a to v rozmezí od sedmi do deseti procent. S tím souhlasíte?

Souhlasíme se zvýšením platů, ale toto zvýšení je naprosto nedostatečné a týká se jen zlomku těch, kteří by podle nás měli dostat přidáno. Reálné mzdy mnohých zaměstnanců veřejného sektoru se kvůli vysoké inflaci za dobu, kdy je u moci Fialova vláda, propadly téměř o 20 procent. Toto vládou plánované zvýšení platů je naprosto nedostatečné a nespravedlivé.

Kolik by tedy podle vás bylo spravedlivé?

Podle kvalifikovaných propočtů z hlediska inflace a reálných mezd by se zaměstnancům státu zařazeným v první stupnici měly základní platy zvýšit o 15 procent a v dalších stupnicích například sociálním pracovníkům a zdravotním sestrám o 7 procent, lékařům o 11 procent a učitelům o 13 procent. Za poctivou práci musí náležet zaměstnancům státu důstojný plat.

Trochu nečekaně se stala kauza z vysvětlování policie v případu střelce na Filozofické fakultě. Máte pocit, že policejní důstojníci a ministr vnitra Rakušan, který je od počátku bezvýhradně podporoval a vyzýval občany, aby policii důvěřovali, prokázali, že si zaslouží, aby lidé jejich slovům věřili?

Ministr vnitra Rakušan by měl podle nás kvůli politické odpovědnosti za nezvládnutí střelby na Filozofické fakultě rezignovat. Jsme rádi, že se nám podařilo prosadit zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny a byli jsme první, kdo to prosazoval. Z úcty k obětem je třeba znát o celé této tragické události úplnou pravdu a je nutné přijmout ze strany Ministerstva vnitra taková opatření, aby se takovýmto událostem do budoucna maximálně předcházelo a zabránilo.

Ministr Rakušan se rovněž snaží odvádět pozornost od pochybností o postupu resortu vnitra ve věci střelby na Filozofické fakultě překotnou novelizací zákona o zbraních, která zásadním způsobem zvyšuje kompetence represivních složek, a naopak ohrožuje ústavní a další práva legálních držitelů zbraní.

Fialově vládě věří podle aktuálního průzkumu CVVM jenom 21 % Čechů. S tuzemskou politickou situací není spokojených 60 % dotázaných. Kde vidíte příčiny této nespokojenosti?

Lidé už mají Fialovy vlády dost. Není divu, když zemi Fialova vláda poškodila obrovským zdražováním, extrémním zadlužováním a likvidací ekonomiky prostřednictvím podpory Green Dealu a zdražování energií. Fialova vláda má na prvním místě zájmy USA, Bruselu a Ukrajiny, ale na české občany kašle. Hnutí SPD ví, jak řešit problémy českých občanů a má na to i dostatek kvalifikovaných odborníků. Jsme připraveni být součástí budoucí vlády, která nahradí škodlivou vládu Fialovu.

Evropa sestavuje novou komisi a hodně se při tom řeční o vzájemnosti a solidaritě. Jenže pak bylo také Německo a některé další země v EU kritizováno kvůli zadržování léků. Jak je to tedy s tou solidaritou?

Množství těchto léčiv skladovaných v Německu po dobu půl roku nyní tvoří 25 procent všech jejich dodávek v EU. Toto množství by pokrylo celoroční spotřebu příslušných léků v 11 zemích střední a východní Evropy, včetně ČR. I proto nyní hrozí reálné riziko nedostatku některých důležitých léků pro občany ČR, a to zejména co se týká dodávek antibiotik.

Ministr zdravotnictví Válek z TOP 09 uvedl, že pokud by nastal nedostatek některých léků v ČR kvůli jejich nadměrným zásobám v Německu, bude tato situace řešena dvoustranným jednáním s německým ministerstvem zdravotnictví. Tento postup ovšem, jak už je u ministra Válka zvykem, problém nedostatku léků v ČR vůbec neřeší.

A vy tedy nějaké řešení máte?

Nadměrné zadržování léků Německem a některými dalšími státy západní Evropy, které nutně povede k nedostatku léků pro menší evropské státy, je nutné řešit systémovým způsobem, jednotnými pravidly a sankcemi při jejich porušování. Z dlouhodobého hlediska je nutné pracovat na zajištění soběstačnosti ČR při zásobování léky a léčivy, včetně obnovení jejich výroby tam, kde je to možné.

Premiér Fiala a ministryně obrany Černochová oznámili, že Česká republika poskytne v rámci iniciativy dodávek munice pro Ukrajinu částku 865 milionů korun. Premiér to nazval investicí do bezpečnosti nás i Evropy. Vyplatí se podle vás tato investice?

To je naprosto nehorázné. Peníze, které Fialova vláda poskytne zkorumpovanému ukrajinskému režimu na zabíjení, mohly sloužit českým občanům. Hnutí SPD podporuje mír, ne válku. Chceme zastavit válečná jatka a prosazujeme mírová jednání! Nesouhlasíme s členstvím Ukrajiny ani v NATO, ani v EU, protože jde o zkorumpovaný režim a zatáhlo by nás to konfliktu proti Rusku.

Navíc většina českých občanů podporuje ukončení války na Ukrajině i za cenu územních ztrát Ukrajiny a Češi nesouhlasí s dodávkami zbraní Ukrajině i s jejím členstvím v EU. Češi jsou i proti zapojení NATO na Ukrajině. Česko by mělo podle 65 procent dotázaných usilovat o rychlé ukončení války na Ukrajině, i když by to znamenalo, že Rusku zůstanou některá zabraná území. Zjistil to průzkum STEM.

A celých 54 procent Čechů podle tohoto průzkumu nesouhlasilo s dodávkami zbraní a vojenského materiálu na Ukrajinu, v případě bojových letadel to bylo ještě o tři procentní body lidí víc. Proti vyjednávání o vstupu Ukrajiny do EU se vyslovilo 61 procent dotázaných. 82 procent obyvatel byla proti přímému zapojení sil NATO do bojů proti Rusku na Ukrajině.

Vládou prošel návrh na zvýšení koncesionářských poplatků za televizi a rozhlas a rozšíření okruhu plátců. Mnoho poslanců opozice avizovalo, že proti jeho přijetí udělá cokoliv. Proč vám tak vadí zvýšení, které je od roku 2008, kdy se zvyšovaly naposledy, přece jen hluboko pod hladinou inflace?

Zvyšování koncesionářských poplatků Fialovou vládou je okrádáním lidí. Hnutí SPD navrhuje jejich úplné zrušení, protože Česká televize a Český rozhlas disponují mnohamiliardovými ročními rozpočty vybranými prostřednictvím koncesionářských poplatků a k tomu mají navíc rozsáhlé příjmy z reklamy.

Přitom neplní svou základní zákonnou funkci, tedy přinášet objektivní a vyvážené politické zpravodajství a aktuální publicistiku. Ve většině evropských zemí povinný poplatek na veřejnoprávní média přitom vůbec neexistuje, uplatňuje ho pouze 9 z 27 členských států EU. Dle podílu těchto poplatků na průměrné mzdě jsou navíc tyto poplatky v ČR třetí nejvyšší v Evropě.

Fialova vláda chystá novelu zákoníku, která by umožnila větší používání alternativních trestů, tedy tresty bez pobytu ve vězení. Podle informací Lidovek by například za sexuální zneužívání dětí mělo být 50 hodin veřejných prací. Veřejné práce by se ale měly ukládat i za „zvlášť závažné zločiny, a to výslovně i za zvlášť závažné zločiny se sazbou trestu odnětí svobody od tří do deseti až dvanácti (v jednom případě dokonce dvaceti) let odnětí svobody“. Je podle vás správné přesouvat tresty k těm, řekněme, alternativním?

Absolutně ne. Vidíme, že Fialova vláda chce chránit zločince na úkor slušných lidí. Existuje mnoho případu, kdy některý deviant, který byl propuštěn, znovu děti zneužíval. Pobyt ve vězení má být jednak trestem a jednak má chránit společnost před hrozbou odsouzených zločinců. Je přece naprosto nepřípustné, aby za závažné trestné činy typu sexuálního zneužívání dětí mohla existovat možnost domácího vězení, veřejných prací či peněžní pokuty!

Snížení trestů se navíc netýká jen násilné trestné činnosti, ale i té hospodářské. Podle navrhované novely by soudy mohly uložit peněžitý trest za jakýkoliv trestný čin, a to buď samostatně, nebo vedle jiného trestu. Bude možné se tedy ze zločinů „vykoupit". Takže bohatí mafiáni se vykoupí. Připomíná mi to zneužívání prodeje odpustků.

Minulý týden bylo v Radě EU schváleno, i za podpory ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL, tzv. Nařízení o obnově přírody. S tímto návrhem souhlasíte?

Fialova vláda tak podpořila nařízení EU, které může být likvidační pro naše zemědělce a lesníky i pro státní rozpočet. Toto nařízení totiž stanovuje členským státům náročné a finančně velmi nákladné normy a povinnosti v oblasti životního prostředí, tzv. „uvádění přírody do původního stavu do roku 2030“. Tento návrh prošel nejtěsnější možnou většinou hlasů a zavádí nové rozsáhlé byrokratické monitorovací a vykazovací povinností pro naše zemědělce a lesníky. Nařízení kritizuje i Agrární komora ČR, která mnohá jeho opatření označuje za iracionální a nesplnitelná.

Takže vy nejste pro ochranu přírody, namítli by mnozí. Jak to tedy máte?

Hnutí SPD samozřejmě uznává potřebu skutečné a realistické ochrany životního prostředí a přírody, ovšem nikoli prostřednictvím nařízení EU, která nerespektují národní specifika jednotlivých členských států a mohou být pro ně a pro jejich zemědělce, lesníky a obecně i pro jejich veřejné rozpočty likvidační. Proto požadujeme a dlouhodobě navrhujeme zákon o referendu, aby občané mohli svobodně rozhodnout o našem dalším setrvání v EU, které řadou směrnic a direktiv omezuje naši suverenitu.