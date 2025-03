Boj o spravedlnost: Otec odsouzeného mladíka nehodlá vzdát bitvu s justicí

Jak jste přijal rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, který zamítl žádost o obnovu řízení? Bylo to pro vás očekávané, nebo jste doufal v jiný výsledek?

Tak nějak jsme to očekávali, z Olomouce nepřišlo nikdy nic dobrého. Stačí vzpomenout soudce doktora Libora Losu, který jako argument uvedl: „On něco ví, ale nechce nám to říct!“ Co je to za důkaz?

Vrchní soud ve svém rozhodnutí uvedl, že není oprávněn přehodnocovat důkazy a že to přísluší pouze nalézacímu soudu. Jak se na tento argument díváte? Považujete jej za spravedlivý?

Bohužel jsou to jen výmluvy. Soud i státní zastupitelství nemají zájem případ otevírat, přestože je jasné, že neexistují usvědčující důkazy. Jsem přesvědčen, že vrchní soud má možnost kauzu zvrátit a vyhodnotit jinak. Je to jen o kolegialitě v justici. Těmto lidem je jedno, že dva lidé jsou ve vězení již více než deset let na základě křivého svědectví Roma Rakaše, který za toto svědectví dostal od státního zástupce jízdenku na svobodu.

Je to neuvěřitelné, ale je to tak! Státní zástupce Foltýn si ve vězení našel svědka, který se náhodou dostal na celu mého syna a tvrdil, že se mu tam přiznal. To si státní zástupce takto vyrobil důkaz, když jiný neměl. A ještě neuvěřitelnější je, že pan Rakaš byl na základě přímluv státního zástupce nejprve propuštěn ze zdravotních důvodů a později mu byl zbytek trestu prominut. Co to je? Tohle si justice nemůže dovolit. I slepý vidí, jak to je a proč ho pustili.

Byl podle vás prostor pro jiný výklad důkazů, který soud zcela ignoroval?

Samozřejmě. Třeba princip „in dubio pro reo“ – sporný důkaz jde ve prospěch obviněného. Bylo jich tak deset, ale ani jeden nebyl uznán ve prospěch mého syna. Svědek Erik Grodl vypověděl, že Rakaš ho naváděl ke křivé výpovědi. Bývalý státní zástupce Foltýn dokonce přiznal, že když přišlo DNA slovenského recidivisty, schoval ho do šuplíku, místo aby ho okamžitě předal soudu. To je ignorace důkazů! V jiných zemích by to byl trestný čin.

Jaké další nové důkazy nebo skutečnosti podle vás mohou v budoucnu pomoci prokázat nevinu vašeho syna?

Něco se rýsuje, ale nebudeme předbíhat.

Zvažujete obrátit se na Ústavní soud nebo mezinárodní instituce, pokud česká justice neuzná možnost přezkoumání důkazů?

Ano, využijeme všech možných prostředků, abychom tuto kauzu zvrátili. Velký dík patří novinářkám, hlavně paní Jelínkové, která na náš příběh poukázala. Informovat veřejnost je důležité.

Jak situace ovlivňuje vaši rodinu?

Můj syn je ve vězení a je nevinný. Pořád doufá, že to dopadne dobře. Dvacet let vězení je třetina života. Místo aby viděl vyrůstat své děti, sedí za výpověď pofiderního svědka.

Navzdory všem překážkám stále bojujete za spravedlnost. Co vám dává naději a sílu pokračovat?

Dává mi sílu vědomí, že vyhrajeme. Musíme! Kluci jsou nevinní. Nové důkazy to jasně dokazují.

Co byste vzkázal lidem, kteří sledují vaši kauzu?

Aby si dávali pozor, protože tohle se může stát každému. Moc státního zastupitelství v této zemi je děsivá.