Bojí se miliardářů, mstí se na důchodcích, zhodnotila vládu Konečná. A zážitek s kšefty profesorky Nerudové

„Lidé jako Vaňková, Válek, Rakušan, Bartoš, Stanjura, Blažek, Bek, Pekarová, Síkela, Jurečka či Výborný jsou důkazem toho, že k tomu abychom sklouzli do normalizace, nepotřebujeme sovětské či ruské tanky, ale stačí na to i 30 let bezuzdného kapitalismu žijícího z podstaty toho, co zde ve zdravotnictví, školství, energetice či bytovém fondu vybudoval reálný socialismus,“ napsala jste na svůj fb. Co konkrétně vás tak nadzvedlo ze židle?

Byla to reakce na absolutní cynismus Fialovy vlády. Tady jedna kauza střídá druhou, každý den posloucháme zprávy, jak naše země zaostává, klesají reálné mzdy, bydlení máme druhé nejdražší v EU, potraviny jakbysmet, naprosto jsme zaspali v budování strategické infrastruktury, což je vidět zejména ve srovnání s Polskem. A vláda se pak vymlouvá na kdeco. Bojí se miliardářů, zbrojařů, Bruselu, bank a korporací a hojí se na lidech, důchodcích a zaměstnancích.

Vy jste měla nedávno na sociálních sítí výměnu názorů s Danuší Nerudovou. Připomeňte prosím, o co šlo a co byste paní Nerudové vzkázala?

Paní Nerudové se dotklo, že jsem jí připomněla kauzu, kdy za jejího rektorování se kšeftovalo s tituly nevídaným způsobem. Tak hystericky zareagovala a poslala mě jako správná demokratka, připravená k diskusi, na východ a doporučila mi, ať nekandiduju. Nic hrozného, jsem na podobné štěky zvyklá, ale že to takto rozhodí osobu, která se cítí na místo eurokomisaře, to mě velmi překvapilo.

Paní Nerudové ovšem asi hodně ležím v žaludku, protože nedávno v rozhovoru v Českém rozhlasu na dotaz moderátorky, s kým by si v Evropském parlamentu rozuměla – respektive s kým má podobné názory, tak odpověděla, že kromě mě de facto se všemi. Zahřálo mě to u srdce, protože je to důkaz toho, že svou práci dělám dobře.

Senát v minulých dnech schválil návrh zákona vládních ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN na snížení řádných valorizací důchodů, zrušení jejich mimořádných valorizací a na výrazné zhoršení podmínek pro předčasné starobní důchody. Co na to říci?

Tomuto tématu jsem se věnovala v posledním dílu svého pořadu Bez obalu. Je to neskutečná hanebnost, do které vnesu ještě jeden pohled. Zatímco vláda sebrala peníze téměř 3 milionům lidem, tak uvažuje o zakoupení plynovodní sítě na našem území, aktuálně vlastněné firmou Net4Gas. To by samo o sobě nebylo nic špatného. Ostatně KSČM od počátku jako jediná strana kritizovala to, že se stát zbavil strategických sítí a odvětví. Problém ovšem je, že v této síti aktuálně neproudí žádný plyn a její nákup by tak podle všeho pomohl pouze německé pojišťovací skupině Allianz, jež je konečným majitelem této sítě, spolu s kanadským penzijním fondem OMERS. Společnost, u níž stát uvažuje o koupi, je zadlužena astronomickými 34 miliardami. Pokud ji tedy vláda zakoupí, tak samozřejmě i s oním dluhem. Takže vytrhne trn z paty mimo jiné již zmiňovanému kanadskému penzijnímu fondu, a tedy i kanadským důchodcům, zatímco ty české nechala na holičkách.

Na agrosalonu Země živitelky se hodně mluvilo i o vysokých cenách potravin. Premiér uvedl, že Andrej Babiš by mohl jedním rozhodnutím ve svých koncernech snížit ceny potravin. Babiš na to odpověděl, že o cenách rozhodují řetězce. Kdo z nich má pravdu?

Já nebudu dělat pánům rozhodčí. Každopádně dlouhodobě upozorňuji na hanebně vysoké marže zahraničních řetězců, které jsou o 1/3 vyšší než v zahraničí. To dlouhodobě vláda neřeší – a neřešily to bohužel ani vlády předchozí.

Podívejme se na další události posledních dnů. Připomněli jsme si invazi vojsk Varšavské smlouvy. Vzpomínkového aktu se zúčastnil i Petr Pavel. Někteří to označují vzhledem k jeho minulosti za amorální. Mají pravdu?

To maňáskování a poplivání sebe sama si musí prezident Pavel srovnat se svým svědomím. Jestli tedy nějaké má.

Velká kritika se z některých míst snesla i na jeho návštěvu trutnovského festivalu. Co říci na jeho setkáni i s bývalými disidenty?

Velice mě to překvapilo. Platili za komunistobijce, ale evidentně mají na různé lidi různý metr.

