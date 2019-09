Bojoval za Zdravé Karlovarsko, teď s Klausem rozjiždí Trikolóru: Vlády se sestavují ve sněmovně podle voleb, ne na demonstraci

ROZHOVOR Karlovarský podnikatel, sportovec, předseda dobrovolnického spolku Zdravé Karlovarsko a koordinátor Trikolóry za Karlovarsko Ing. Matěj Drbohlav poskytnul rozhovor ParlamentnímListům.cz, kde vysvětlil, proč vstoupil do Trikolóry, a co čekat od ustavujícího sněmu v Brně, jak vypadá zájem o členství v kraji či komu pomáhá spolek Zdravé Karlovarsko, jehož je předsedou. „Škola má děti a mladé lidi naučit myslet samostatně, aby se sami rozhodli, co považují za relevantní, a co ne. Podobné aktivity, na které se ptáte, často zavánějí indoktrinací tím ‚jediným správným‘ názorem a v konečném důsledku jsou kontraproduktivní,“ odpověděl Drbohlav na dotaz, zda by měli být studenti vzděláváni v oblasti dezinformací.

Proč jste vstoupil do hnutí Trikolóra? Byl jste dříve členem jiného politického hnutí, či strany?

V hnutí Trikolóra jsem se začal angažovat, protože mám konzervativní myšlení, podobná strana zatím na české politické scéně chybí, a hlavně si vážím Václava Klause mladšího. V žádné politické straně ani hnutí jsem členem nebyl.

Chybí podle vás dnes v Poslanecké sněmovně autentická pravicová strana?

Primární problém je, že v Poslanecké sněmovně jsou většinou lidé a strany, které něco jiného říkají, a něco jiného reálně dělají. Když mluví někteří politici o ochraně českých zájmů, tak jim to pomalu i věříte, ale pak se stačí podívat na to, jak se chovají v Evropském parlamentu. Například ODS má program plný podpory živnostníků a snižování daní, ale byla to právě ODS, která společně s Miroslavem Kalouskem zvyšovala daně. A ne, nebyla to nějaká jiná ODS než teď.

Jak vypadá zájem o členství v hnutí Trikolóra v Karlovarském kraji? Přitáhl Václav Klaus ml. nějaké výrazné tváře?

Mám pro vás dvě čísla, která překvapí. Jedno je 300 registrovaných příznivců v Karlovarském kraji a druhé je přibližně 100 registrovaných příznivců, kteří se zúčastnili prvního krajského setkání v Karlovarském kraji. Václav Klaus mladší přitáhl v našem kraji lékaře, advokáty, učitele, sportovce (Josef Němec – reprezentant ČR ve fotbale) nebo i starosty (Martin Gruber – starosta v Březové u Karlových Varů) a místostarosty.

Trikolóra je často kritizována právě pro účast některých politiků, kteří se dříve angažovali v jiných stranách, ať už je to někdejší předseda Svobodných Petr Mach, registrovaným příznivcem je podle Deníku N také bývalý senátor za ČSSD Josef Regec, příspěvek poslal i někdejší republikánský poslanec Petr Vrzáň. Myslíte, že podobná spojení mohou hnutí do budoucna uškodit?

U nás na Karlovarsku je drtivá většina registrovaných příznivců bez předchozí politické zkušenosti a dle mých informací je to tak i ve zbytku republiky. Registrovaným příznivcem se může stát každý, kdo vyplní formulář na webu a zaplatí symbolický poplatek – nikoho nekádrujeme. Kdo se tedy přihlásí přes web, to nemůžeme nijak ovlivnit a ani v tom nikomu bránit. Něco jiného je ale členství – to schvaluje celostátní předsednictvo a až na Petra Macha není nikdo z výše jmenovaných členem, čili otázku položte znovu, pokud někdy členy budou.

Vy sám zakládáte spolek Zdravé Karlovarsko. Můžete jej čtenářům přiblížit? V čem má regionu pomoci?

Zdravé Karlovarsko je nezávislým a dobrovolným spolkem osob, jehož účelem je podpora sportovních, kulturních a dobročinných aktivit v Karlovarském kraji. Má pomoct například v poskytování dobrovolné pomoci, vedení dětí, mládeže a dospělých ke sportovním aktivitám.

28. září se uskuteční ustavující sněm hnutí v Brně. Jak bude probíhat?

Sněm bude jednodenní. Ještě před samotným začátkem proběhne procházka centrem Brna s mažoretkami a s hudbou, tak jak Václav Klaus ml. sliboval. Na sněmu bude zvolen předseda a místopředsedové, a někteří programoví garanti představí svou část programu do hloubky. Chceme na sněm pozvat nejen členy s hlasovacím právem, ale i co nejvíce registrovaných příznivců.

Srpnový volební model agentury Median přisoudil hnutí Trikolóra 2 % hlasů. Považujete to za dobrý výsledek? A je podle vás relevantní?

Za mě je to skvělý výsledek. Neměli jsme ani ustavující sněm a už se objevujeme v celorepublikových průzkumech. Průzkumy budou více vypovídající až po sněmu a představení programu. Hodně lidí na to čeká. Ale hlavně – nejlepší průzkum veřejného mínění jsou volby.

Je podle vás potřeba, aby byli čeští občané vzděláváni v oblasti dezinformací, například skrze chystanou zábavnou show ČT, nebo díky programům ve školách? Probíhá v současné době nějaká informační válka?

Škola má děti a mladé lidi naučit myslet samostatně, aby se sami rozhodli, co považují za relevantní, a co ne. Podobné aktivity, na které se ptáte, často zavánějí indoktrinací tím „jediným správným“ názorem a v konečném důsledku jsou kontraproduktivní.

Jsou demonstrace Milionu chvilek pro demokracii projevem zdravé občanské společnosti? Dělají organizátoři něco špatně?

Respektuji to, že u nás může každý demonstrovat proti vládě a nic mu za to nehrozí. Na rozdíl například od Francie u nás demonstranty nikdo nemlátí. Vyjádřit pokojně svůj nesouhlas proti komukoliv je samozřejmě základní lidské právo. V poslední době ale spolek Milion chvilek přestává být pouhé sdružení nespokojených občanů, ale jeho představitelé si hrají na politiky a snaží se určovat, kdo má u nás vládnout, a kdo ne. De facto tak přepsat výsledek svobodných voleb. To je třeba rázně odmítnout – vlády se sestavují v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, která se sestavuje dle volebních výsledků; ne podle toho, co chtějí lidé na demonstracích, byť je jich hodně.

Je rekordní účast na demonstracích (myšleno od listopadu 1989) svědectvím o nedobré práci současné vlády? A je Andrej Babiš zodpovědným hospodářem, nebo po něm další premiér zdědí jen problémy?

Je jedno, jestli je na demonstraci 10.000 nebo 100.000 lidí. Důležité je, kolik lidí přijde k volbám a jak budou volit. Pokud současná vláda dovládne do konce volebního období, budeme mít za sebou 8 let vlády ANO a ČSSD, která se vyznačovala tím, že celý hospodářský růst posledních let „prožrala“. Nabírají se desítky tisíc nových státních zaměstnanců, utrácí se za kdejaké projekty a neziskovky, přitom například výstavba dálnic se téměř zastavila. Kdo přijde po nich, bude to mít sakra těžké. My to ale zvládneme!

autor: Marek Korejs