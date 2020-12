Bojovník proti manipulacím Cemper: Nová koalice v Radě ČT si zatím jen zkoušela sílu. Biskupové navrhli Lipovskou a teď „my nic“

ROZHOVOR „Farmářské trhy se omezují, tudíž se regionální potraviny prodávají méně. Jsem zastánce některých opatření, ale vláda to chytla za blbý konec. Měla udělat na čtrnáct dní, tři týdny totální lockdown, zavřít továrny, vše, co šlo,“ říká aktivista a publicista Jan Cemper, bojovník proti mediálním manipulacím. Podle něj vláda způsobila, že se opatření protahují a nejvíce je odnášejí malí živnostníci a farmáři. V druhé koronavirové vlně se mu nelíbila ani neúcta ke zdravotníkům od těch, kdo nemoc zlehčovali.

Jak se podle vás proměnila česká společnost za posledních devět měsíců, co žije s koronavirem?

Na podzim se už bohužel situace proměnila. Mám pocit, že na jaře drtivá většina lidí táhla za jeden provaz, zatímco teď se šířilo hodně dezinformací, řada lidí nebyla ochotna dodržovat opatření a podobně. Přitom je to paradoxní. Zatím co na jaře se s demografickou křivkou nic nestalo, nyní je to zcela viditelné. V říjnu bohužel v České republice umíralo nejvíce lidí za posledních deset let.

Nyní vychází zatím neoficiální zprávy, že počty úmrtí v některých dnech na začátku listopadu přesáhly 600 za den – normálně umírá přibližně 250 až 300 lidí, což by bylo nejvíce v historii samostatné České republiky. Tolik lidí denně nezemřelo ani při epidemii chřipky v roce 1995. Všem, co zpochybňují závažnost situace, vřele doporučuji podívat se na „Počet zemřelých – časové řady“ na web Českého statistického úřadu.

Na jaře jste varoval před podzimním růstem cen potravin, z velké části i kvůli krizi v zemědělství, které koronavirus rovněž poznamenal. Naplnila se vaše slova? Jak to vidíte nyní?

Bohužel ano. Ten nárůst cen potravin pociťujeme všichni. Když se podíváme na meziroční inflaci, tak například v roce 2015 to bylo kolem 0,5 procenta. Nyní to vypadá na růst o přibližně 3,5 procenta. Ale například ovoce je až o čtvrtinu dražší jak vloni.

Upozorňoval jste rovněž, že Evropa není dostatečně soběstačná. Učinili politici za posledního půl roku nějaký krok správným směrem?

Obávám se, že ne. Různé třeba farmářské trhy se omezují, tudíž se regionální potraviny prodávají méně. Víte, já jsem zastánce některých opatření, ale vláda to chytla za blbý konec. Měla udělat na čtrnáct dní, tři týdny totální lockdown, zavřít továrny, vše co šlo. Tahle se omezení protáhla na šest týdnů a nejvíc biti na nich jsou malí živnostníci, farmáři a tak.

„Pandemie ukázala, že s českou společností to není tak zlé a většina lidí si pomáhala. Ženy šily roušky, studenti chodili roznášet jídlo, někdo zase šel dobrovolně pomáhat do nemocnice nebo domovů pro seniory. Ano, pak tu byla skupina lidí, kteří nejenže nepomohli, ale začali šířit i různé konspirační teorie nebo se na situaci pokusili vydělat,“ řekl jste mi minule. Nakolik jsou vaše slova platná i v druhé vlně koronaviru?

Bohužel o to více. Co jsem zaregistroval při druhé vlně, byla totální neúcta ke zdravotníkům. Oni v nemocnicích padali na hubu a byla tu část lidí, která tvrdila, že pandemie je byznys nemoc a podobně. Jak už jsem řekl výše, stačí se podívat na statistiky Českého statistického úřadu, ještě lépe, až se objeví statistiky za listopad. Obávám se, že tam budou čísla přesahující čtyři tisíce úmrtí za týden. Na stranu druhou samozřejmě spousta lidí chytila věc za dobrý konec a vím, že třeba u nás v Kolíně se přihlásilo asi sto dobrovolníků do nemocnice, ze kterých nemocnice vybrala asi 60. Bavil jsem se s panem ředitelem a hlásili se třeba i bývalé sestry, co jsou v důchodu. Ty nemocnice odmítla, protože patří do rizikové skupiny a setkání s virem by pro ně mohlo mít fatální následky. Ale přihlásili se i studenti nebo ti, co byli kvůli omezením bez práce.

Jakou známku byste udělil vládě za zvládání druhé vlny koronaviru a proč?

Asi čtyřku. Nakonec to vypadá, že to nějak zvládla, ale s velkými obtížemi. Způsob komunikace byl do příchodu Jana Blatného katastrofální. Dělat zákaz vycházení v době, kdy je venku hnusně a jsou zavřeny hospody a všechno je nesmysl. Naopak teď se hospody otevřou do 22. Teď bych možná zákaz vycházení řekněme od 23 hodin pochopil, aby se lidé nesrocovali před hospodami u výdejního okénka. Nesmysl byl i zákaz prodeje v neděli a časové omezení úřadů. To vše akorát zapříčiňuje, aby se lidé srocovali. Smyslem opatření by měl být pravý opak. O likvidaci malých živnostníků jsem už mluvil.

S jakými myšlenkami sledujete schvalování daňového balíčku, na němž se odmítla podílet koaliční ČSSD, a hnutí ANO ho schválilo s ODS a hnutím SPD?

Jako zrušení superhrubé mzdy je ok, ale ne na 15 procent. To je absolutní nesmysl, který pomůže především bohatým. Naprosto souhlasím s návrhem Pirátů zvýšit slevu na dani. To je opatření, které může skutečně pomoci nízkopříjmovým skupinám. Takže dobře, zrušme superhrubou mzdu, daň dejme na 20 procent, ale zvyšme slevu na dani klidně i na 40 nebo více tisíc ročně. Zvyšme slevu na dítě a podobně. Pomozme nízkopříjmovým skupinám.

Opoziční strany dávají dohromady předvolební koalice. Piráti by se měli spojit se Starosty a nezávislými, ODS zase s lidovci a TOP 09. Je to cesta, jak porazit Andreje Babiše a hnutí ANO?

Rozhodně ano. Volební systém je tak nastaven, že když dvě strany získají deset procent, tak budou mít, řekněme, 22 poslanců, zatím co když někdo bude mít 20 procent, tak bude mít 55 poslanců. Je to nespravedlivé. Jsem zastánce toho, aby za jedno procento hlasů prostě byli dva poslanci. To znamená jednoho celorepublikového okrsku. Ale takový volební systém není. Takže na něj tyto strany reagují logicky. Otázkou je, jak se zachová ODS, ale troufnu si říci, že ANO na 90 procent skončí po volbách v opozici.

Bouřlivé reakce vyvolalo odvolání Dozorčí komise Radou České televize a zvolila novou. Radní tvrdí, že neplnila své povinnosti. Část veřejnosti i politiků rozhodnutí chápe, část ji odmítá. Kritici se obávají, že je ohrožena nezávislost České televize. Je?

Tak to odvolání je hlavně protizákonné, což, doufám, potvrdí soud. Tlak na Českou televizi vnímám, i když ta dozorčí komise nemá takové pravomoci. Ale obávám se, že si tím nová koalice v Radě České televize jen zkoušela svou sílu.

Potřebuje Česká republika veřejnoprávní média? A proč?

Jednoznačně. Podívejme se třeba do Polska, kde už o veřejnoprávních médiích není řeč. TVP tam vůbec neupozorňuje na chyby, které dělá vláda. V Polsku je momentálně také druhá vlna koronaviru. TVP o nich skoro neinformuje. O protestech proti zákazu potratů informuje z pozice vlády. Tedy jako o skupině vyvrhelů porušující pravidla.

A je třeba nějaká změna v českém systému jejich financování a fungování?

Domnívám se, že ne.

Poslanci Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek (oba TOP 09) vyzvali písemně Českou biskupskou konferenci, aby po ekonomce Haně Lipovské žádala odchod z Rady ČT. Biskupové odvětili, že radní zvolili poslanci. Jak to vnímáte?

Víte, Biskupská konference samozřejmě má pravdu, že radní volí poslanci. O tom žádná. Ale konference Lipovskou navrhla. Takže je to takový alibismus. My nic, my muzikant.

