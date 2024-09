Boris Šťastný: Foltýn je jen nastrčený. Co slyšíme od koalice, slýchal u soudu Havel

Kolem státního rozpočtu na příští rok se vedou ostré hádky. Dokonce se přidali i Piráti, když začali hrozit, že „zákon roku“ nepodpoří. Opozice už dříve kritizovala, že ministr Stanjura rozpočet chystá ve fakticky tajném režimu. Jak to celé hodnotíte?

Rozpočet je nejdůležitější zákon roku, vláda by si jej proto neměla nechávat do poslední možné chvíle pro sebe a zveřejňovat jej minuty před vypršením termínu, který jí ukládá zákon. To mi přijde opravdu skoro dětinské. Rozpočet je politikum par excellence, měla by se nad ním vést široká společenská debata ve všech fázích jeho přípravy.

Piráti se samozřejmě snaží odvést pozornost od své neschopnosti, s jakou přistoupili k digitalizaci státu. A to pokoutné zveřejnění do poslední chvíle utajovaného rozpočtu jim k tomu dává skvělou příležitost. Rozpočet nakonec podpoří, ministr financí, který se nemůže opřít o silného premiéra, nakonec ustoupí, vyhoví jejich požadavkům a Piráti své hlasy k rozpočtu připojí. A přesně proto ten rozpočet vypadá tak, jak vypadá.

Počítá se, že schodek bude 230 miliard korun, což je opět rekordní suma, která zemi zadluží. V součtu už Fialova vláda zasekla větší „sekeru“ než předchozí Babišova vláda za covidu, nicméně podle vládních představitelů jde právě o Babišovo dědictví, jinak by hospodařili lépe. Mají pravdu?

Všichni nadávají na Babiše. Ano, mně se také schodky veřejných financí nelíbí. Ale skutečnost je trochu jiná. Vlády ANO prokázaly, že umějí veřejným financím pustit žilou, ale stejně tak, že umí i šetřit. Bylo to za vlády hnutí ANO v bezprecedentním období covidu, kdy schodky narostly do řádu stovek miliard, ale bylo to také za vlády ANO, kdy byl poprvé od dob Ivana Kočárníka, poprvé od devadesátých let, přebytkový rozpočet a kdy se zadlužení země v poměru k HDP významně snížilo. A to v koalici s levicovými sociálními demokraty! Nebýt této Babišovy konsolidace, nemohl by si dnes Stanjura půjčovat s takovou lehkostí. Neboli vláda ANO utrácela, ale i šetřila. Tato vláda na rozdíl od té Babišovy prokázala, že umí jen rozhazovat.

Rozpočet jako je tento, by současné vládní strany v dobách, kdy ještě seděly v opozičních lavicích, podrobily zdrcující kritice. Dnes jej prezentují jako úspěch a pokračování konsolidace veřejných financí. ODS slibovala, že nebude zvyšovat daně a že dá veřejné finance do pořádku, což bylo asi to poslední, na základě čeho ještě mohla být některými shovívavými jedinci řazena k pravici. Daně zvýšila a schodky jsou v řádu stamiliard. Přerozdělování, zvyšování daní, zadlužování. Já v tom opravdu nic pravicového nevidím.

Samostatnou kapitolou bude financování následků ničivých povodní. Samozřejmě bude správné a potřebné pomoci zasaženým lidem a opravit zničenou infrastrukturu. Vsadím se však o cokoli, že vláda Petra Fialy v této souvislosti bude postupovat následovně: Zaprvé prohlásí, že oni přece celou dobu hospodařili zodpovědně, akorát Babiš jim předal zdecimované finance (po covidové pandemii, kde oni nejvíc křičeli, komu všemu ještě rozdat), pak byla přece válka na Ukrajině (kam oni posílají další a další zbraně, sami zbrojí ostošest a válku přerušit odmítají, naopak jí stále víc rozdmýchávají) a nakonec přece přišla ta povodeň. Takže budou o to víc tvrdit, že vlastně za ty dluhy vůbec nemůžou. A zadruhé, nebudou hledat vůbec žádné úspory v rozpočtu, prostě schodek o povodňové desítky miliard bez dalšího navýší.

Důvěra veřejnosti ve vládu je stále mizerná, kritické hlasy mluví především o nebývalé nekompetenci řady ministrů. Opakuje to i exprezident Zeman. Jiní tvrdí, že jde o nejhorší vládu v dějinách. Jaký je váš pohled?

Myslím, že občané se ve svém hodnocení nemýlí. Jestli jde o nejhorší vládu v dějinách, to nevím, ale titul nejhorší v těch polistopadových má bezesporu. Já jsem lékař a manažer pohybující se v oblasti zdravotnictví a sociální péče, a tak mohu expertně hodnotit především tento resort. Vláda v něm neprovedla nic, co by jakkoli zvýšilo jeho efektivitu, co by bylo ve prospěch občanů a dostupnosti zdravotní péče, nic se nedigitalizuje, na zákroky se čeká, chybějí léky i lůžka v sociálních službách. V jiných resortech je to podobné, podívejte se na zpackanou digitalizaci stavebního řízení.

Řekl bych, že to vše stojí a padá s kvalitním řízením, že to vše stojí a padá s osobou premiéra. Nemá-li premiér dostatečný tah na branku, vůli a schopnost věci měnit a posunovat, nestojí-li za svým ministrem financí, když jiní žádají další miliardy, nemůžeme se divit, že vláda vypadá, jak vypadá. Řada ministrů vlastně ani nevystudovala obor, jehož ministerstvo řídí, nikdy v něm nepracovala a má nulovou nebo minimální manažerskou praxi. Typickým příkladem může být ministr financí, který je elektrotechnik, ministr zemědělství, který je teolog a ministr práce a sociálních věcí, který je naopak soukromý zemědělec. Tohle vůbec nechápu. V mých firmách byla odbornost vždy na prvním místě, žádný soudný manažer by přece tohle nedopustil. Petr Fiala ano. Protože je politolog, není manažer, nikdy neřídil podnik, nedělal na sebe, jen na erár. Obhajuje se někdy, že přece řídil univerzitu. Vysokou školu, její hospodaření a správu řídí kvestor, nikoli děkan nebo rektor. To jsou akademické, nikoli manažerské funkce. A proto to takto vypadá. Neúspěšní ministři zůstávají, taková je aritmetika vládních hlasů. Petr Fiala zkrátka chce klid a preferuje mocenské postavení a stabilitu vlády před efektivitou jejího vládnutí a zájmy republiky.

Vedle běžných „provozních“ věcí, které podle řady kritiků vláda Petra Fialy nezvládá, je terčem vládní koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn, voják a plukovník, který se ve svých vyjádřeních zrovna moc strategicky nemírní. Mluvil o kolaborantech, sviních, hlupácích, vykopávání příkopů a karanténě. Může díky tomu něčeho dosáhnout?

Já nechci mluvit o panu Foltýnovi, to je jen vládní úředník, který byl dosazen do své funkce Petrem Fialou a jeho vládou. To oni zřídili novodobé „ministerstvo propagandy“, tento úřad vládního cenzora, to oni ho úkolují a řídí. To Petr Fiala s Vítem Rakušanem a spol. jsou odpovědní za pošlapání svobody slova. To není žádná náhoda, to se nestalo nějakým omylem, že si vybrali omylem prostořekého plukovníka armády. On ty věty promyšleně a plánovaně říká za ty, kteří je říkat nechtějí. O to je to horší. Otakar Foltýn je tedy jen nastrčeným střelcem na šachovnici svobody a demokracie. Za plukovníka Foltýna a veškerá jeho slova nese politickou odpovědnost Petr Fiala. To on tady Foltýnovými ústy mluví s občany České republiky a z daní nás všech peskuje ty, kdo si nemyslí to „správné“. To Petr Fiala tedy občany nazývá sviněmi a hlupáky. Jen zajistil, aby to za něj vyslovil někdo jiný.

V naší zemi podle plukovníka Foltýna svoboda slova kvete a nikdo není omezován v tom, co může říkat. Shodnete se v této věci s Foltýnem?

Svoboda slova dnes rozhodně nevzkvétá. Je to vláda Fialovy nové ODS, která nejvíce ze všech polistopadových vlád přiblížila atmosféru v České republice dobám pozdního komunismu. Mnozí lidé zase raději veřejně mlčí a otevřeně mluví jen doma, nikdo přece nechce být za svini. Lidé si často myslí něco jiného, než co se odváží říkat nahlas. Lidé znovu stojí před soudem za své názory. Zase se bojí vyhazovů z práce nebo ze školy. A je úplně jedno, jestli jejich názory jsou pitomé a odpudivé, jestli s nimi souhlasíte, či nikoli, demokracie a svobodná diskuse by si i s takovými postoji měla umět poradit.

Europoslanec TOP 09 Ondřej Kolář prohlásil, že lidem, kteří šíří narativy podkopávající státní zřízení, by svoboda projevu měla být omezena. Lze to číst jinak, než jak volání po cenzuře? A proč to podle vás nevyvolalo silnou vlnu odporu ze stran vládní koalice, která svými slova také svobodu slova podporuje?

To je přesně to, o čem mluvím, výkřiky tohoto typu rozhodně svobodu pošlapávají. Nic na tom nemění ani skutečnost, že Ondřej Kolář je známý radikál, jehož provokace už možná leckdo ani nebere vážně.

Máte pravdu, že je poněkud zvláštní slyšet z úst politika vládní strany výzvy k protiústavnímu jednání, protože svoboda slova je ještě stále právo garantované ústavou. Ale opět, věty o podkopávání státního zřízení mi zní jako příliš hlasitá ozvěna normalizace. Takové si jistě u soudu nejednou vyslechl leckterý disident včetně Václava Havla. To, že proti něčemu takovému nikdo z vládní koalice neprotestuje, ukazuje, že podpora svobody slovy je v jejich podání pouze deklaratorní. Státní moc je přece vůči svobodě slova v mocenské pozici silnějšího, to ona by ji měla garantovat a respektovat ji. A musí strpět, že je tato svoboda využívána k její kritice, a to ať už je oprávněná, či nikoli.

Vládní politici často sami sebe označují za demokratické. Jak s tím jde dohromady boj s podkopáváním státního zřízení netuším. Jen si představuji, co by se asi dělo, kdyby něco takového jako mladý Kolář řekl kterýkoli opoziční politik…

MUDr. Boris Šťastný



Média ve světě hojně rozebírala nedávný televizní duel prezidentských kandidátů Donalda Trumpa a Kamaly Harrisové. Sledoval jste ho? Lze říci s většinou zdejších médií, že Bidenova viceprezidentka vyhrála?

Nesledoval jsem ho celý. Četl jsem jen nějaká hodnocení a viděl pár úryvků. To, že Trumpův výkon nebyl nejpřesvědčivější, netvrdí pouze zdejší média, ale i řada kvalitních, konzervativních zahraničních komentátorů. Ti si ale na rozdíl od našich médií všímají také výkonu Kamaly Harrisové, který nebyl zdaleka tak spektakulární, jak se u nás tvrdí. Očekávání na demokratické straně politického hřiště byla po Bidenově katastrofě asi velmi nízko. Pro ta úlevná, pozitivní hodnocení tak nebylo potřeba příliš významného úsilí, stačilo nepůsobit dezorientovaně a odpovídat na položené otázky, což se Kamale Harrisové zjevně podařilo. Trump byl trumpovský, jiný ani být nemůže. Trump má dobrý politický cit a věci uchopuje správně, ale intelektuálním lídrem nové americké pravice není, tím je spíše jeho kandidát na viceprezidenta Vance.

Netroufám si říct, zda nějaký z kandidátů získal nové voliče. Všiml jsem si ale zajímavého průzkumu v Čechách. Voličů různých stran se dotazovali na to, koho v amerických volbách podporují. 93 % voličů ODS podporuje levicovou Kamalu Harrisovou, což je jen o procento méně než u nejvíc proharrisovských Pirátů, a dokonce víc než kolik činí podpora Harrisové u voličů levicového STANu. Voliči Motoristů z více než 60 % fandí Trumpovi. I tenhle anekdotický příklad ukazuje, že česká politika se zcela přepólovala.

Zanedlouho se otevřou volební místnosti, i vy kandidujete do Senátu v Praze 12. Co byste vzkázal voličům?

Pětikoalice v naší zemi ovládla veškeré mocenské pozice. Obsadili Strakovu akademii, mají většinu v dolní i horní komoře Parlamentu, sobě nakloněného prezidenta. Nekompetentní vláda znehodnotila lidem úspory, zdražila energie, potraviny i další základní životní potřeby včetně léků. Lhali občanům, že nebudou zvyšovat daně. Daně zvyšují, a přesto každoročně dál a dál zemi masivně zadlužují. Je načase zachránit českou demokracii a alespoň některé pozice vyvážit. Je načase zachránit českou ekonomiku a vrátit se k dobám prosperity. Nadcházející senátní volby jsou prvními parlamentními volbami, kde lze nastartovat změnu. Přijďte, prosím, k volbám. Na každém hlasu záleží!