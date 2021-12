Bruselský arogantní spratek Lipavský. Progresivisté přinášejí rozvrat společnosti, varuje poslanec Hrnčíř

reklama

Pane inženýre, na svém Facebooku jste se vyjádřil k cenám emisních povolenek, které, jak jste napsal, „EU šroubuje do astronomických výšin“. Co nás podle vás v tomto směru čeká, kam až tato situace může dojít?

S rostoucí cenou emisních povolenek roste cena energií, pro mnoho lidí již neúnosně. Bohužel se množí případy, kdy se lidé kvůli extrémně drahým energiím zadluží. Mnoho z nich už nemá ani na jídlo. Celá řada médií upozorňuje na případy lidí, kteří se kvůli extrémnímu zdražení energií, které způsobila EU svým bojem proti emisím CO2, dostali do strašné sociální situace. Evropská komise zcela nepochopitelně přilévá olej do ohně a dále snižuje množství emisních povolenek na trhu, aby tak ještě více zvýšila jejich cenu, která roste každým dnem (!).

Dále Evropská strategie Farm to Fork, která má například za cíl snížení emisí metanu z chovů, což povede ke snížení stavů hospodářských zvířat. Tím vznikne nedostatek masa a růst jeho ceny pro spotřebitele. Těchto šílených cílů je tam celá řada.

My v SPD naprosto odmítáme tuto šílenou ideologii. Požadujeme odstoupení od systému emisních povolenek, dostavbu Temelína a Dukovan a odstoupení od projektů Zelený úděl (Green Deal) a Farm to fork.

„Evropská komise dle dokumentu vlády Ochrana klimatu ČR předpokládá, že náklady dosažení uhlíkové neutrality v ČR budou až dvojnásobné ve srovnání se starými členskými státy EU a odhaduje je až na stovky miliard korun ročně po dobu minimálně 20 let. K tomu se v Bruselu zavázal premiér Babiš i nově vznikající vládní pětikoalice,“ napsal jste také. Můžete prosím tuto informaci vysvětlit?

Klimatické běsnění environmentálních aktivistů a na ně navázaných politiků je naprosto mimo realitu a poškodí naše hospodářství a občany. A to přesto, že Evropská unie se na světových skleníkových emisích podílí jen z necelých 9 % a Česká republika jen z 0,3 %. Už pro cíl úspory energie pro rok 2030 jsou odhadované náklady na investice cca 1000 miliard korun. Evropská komise právě na základě analýz Ministerstva průmyslu a obchodu ČR předpokládá, že náklady na dosažení uhlíkové neutrality v ČR budou stovky miliard korun ročně po dobu minimálně 20 let. Tyto peníze půjdou na vrub našemu hospodářství a především všech občanům této země.

Když se podíváme na aktuální situaci kolem covidu, uvedl jste, že „Hnutí SPD podá žalobu proti povinnému covid očkování vybraných profesních skupin a osob nad 60 let, které zavádí končící vláda.“ Povinné očkování nejen určitých skupin, chce zavést ale například i Rakousko. Jak toto tedy řešit?

Ve Sněmovně jsme navrhli usnesení, aby vláda nezaváděla povinné očkování pro vybrané skupiny, to však ostatní strany zamítly a vyhláška tak má vejít v platnost od března 2022. Odmítáme, aby očkování bylo povinné, a to ještě pod hrozbou pokut ve výši 10 tisíc korun, pokud někdo z uvedených skupin zaměstnanců očkování odmítne. Třeba mnozí zdravotníci, kteří se opakovaně setkávají s virem SARS-CoV-2, mají i laboratorně potvrzené vysoké hodnoty protilátek v krvi, ale nikoho to nezajímá a jsou třeba i očkovaní nucení do dalších dávek, které jim mohou způsobit zdravotní komplikace právě kvůli vysokým protilátkám v krvi. Naprosto absurdní je povinné očkování dobrovolných hasičů, kterým to tato vyhláška také nařizuje.

Velkou vlnu nevole vyvolalo zrušení vánočních trhů. Co říkáte nejen na toto, ale i další aktuální proticovidové opatření? A jak se stavíte k návrhům na prodloužení vánočních prázdnin?

Úplný zákaz vánočních trhů, tedy i těch konaných venku pod širým nebem, pokud jsou zároveň otevřena všechna velká nákupní centra, považuji za další nesmyslné nařízení a totální absurditu. Pochopitelně se prokázalo, že uzavření škol (nejdelší v Evropě) mělo dramaticky negativní vliv na celkový psychický a zdravotní stav dětí. Školní kolektiv je pro děti důležitý, proto nepodporuji zbytečné prodlužování prázdnin.

Už za pár měsíců se konají ve Francii prezidentské volby. Jedna z kandidátů Marine Le Penová podpořila v minulém roce při krajských volbách SPD. Jak vidíte její šance stát se francouzskou prezidentkou i v souvislosti s tím, že kandidovat bude zřejmě i novinář a spisovatel Zemmour, kterého označují za drsnější „variantu“ Le Penové?

Marine Le Penové bych vítězství v prezidentských volbách přál, ale obávám se, že právě kandidatura Erica Zemmoura rozmělní hlasy vlasteneckých voličů, kteří si také nepřejí pokračující islamizaci Francie a Evropy. Těžit z toho nakonec může současný prezident Emmanuel Macron.

Zemmour je sice podle některých médií velmi kontroverzní osobou, na druhou stranu ale své podporovatele má. Takže, kdyby se nakonec prezidentem stal, jaký bude podle vás osud Francie a jak moc to ovlivní EU?

Éric Zemmour dlouhodobě odmítá masovou imigraci a islamizaci. Ve svých vyjádřeních poukazuje na kolonizaci Francie a diktaturu menšin. Slibuje tradiční Francii, kterou dostal od svých předků a chce předat svým potomkům. Mně to zase tak kontroverzní nepřipadá, ale žijeme v podivné době…

Když jsme u EU, co říkáte na dokument, který chtěl údajně „zakázat“ slovo Vánoce?

Podle mého názoru, by měla eurokomisařka pro tzv. rovné příležitosti Helena Dali, která vydala tento hanebný dokument s názvem Pokyny pro inkluzivní komunikaci, kde vyzývá k tomu, aby se zrušilo oslovení Dámy a pánové, které podle ní uráží jinak se identifikující osoby, anebo abychom neužívali slovní spojení vánoční časy nebo Vánoce, protože by to mohlo urazit osoby vyznávající jiná náboženství, okamžitě odstoupit. Dokonce i jména Marie a Josef máme raději nahradit nějakými méně závadnými, a to už je vrchol.

Myslím, že to tentokrát papež František, s jehož činy a výroky obvykle nesouhlasím, vystihl velmi dobře. Hovořil v této souvislosti o ideologické kolonizaci. Podle něj by se Evropská unie měla vyvarovat kroků, které rozdělují členské státy, chce-li se vyvarovat krachu a rozpadu.

Ideologická kolonizace probíhá dle mého názoru již mnoho let. Fanatičtí progresivisté, kteří ovládají bruselskou politiku, jsou schopni přivodit faktický rozvrat a konec společnosti tak, jak ji známe. U nás tyto progresivisty reprezentují Piráti, kteří na důležitou funkci ministra zahraničních věcí, tlačí probruselského arogantního spratka Lipavského.

Na závěr se zeptám na vaši knihu. Nese název Kniha pro všechny, kteří chtějí vědět, kam mizí české peníze. Kam tedy podle vás mizí?

To se samozřejmě dozvědí čtenáři v této mé knize (úsměv). Ovšem, něco prozradit mohu. K významně masovému odlivu peněz dochází z vodárenských a energetických společností. Právě na něm je nejzřetelněji vidět, kam nás dostal hanebný a často korupcí doprovázený výprodej strategických odvětví a přírodních zdrojů do zahraničních rukou, realizovaný prakticky všemi porevolučními vládami. Prostřednictvím kapitálových výnosů je každoročně z naší země vyvedena neuvěřitelná suma více než 300 miliard korun. A v posledních deseti letech dokonce odliv kapitálu dramaticky převyšuje příliv zahraničních investic, jejichž objem v současnosti nejen nepokrývá odliv, ale dokonce dnes oproti dlouhodobému průměru klesá. K machinacím s výnosy zahraničních korporací také napomáhá náš daňový systém, po celá dlouhá léta pokřivovaný všemožnými výjimkami, který umožňuje zdaňovat většinu výnosů dceřiných firem v tuzemsku u jejich matek v zahraničí. Třeba japonský koncern Asahi v letech 2016–2019 vyvedl z Plzeňského Prazdroje do zahraničí 11 miliard korun, a rozhodně nebyl sám…



