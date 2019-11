Brutálně vytočený Okamura: Česko je rozprodané. Zlodějiny! Ne Babiš, to Klaus! A co dělá část redaktorů ČT...

30 LET OD LISTOPADU 89 Srovnávat rok 1989 s rokem 2019? Podle předsedy hnutí SPD Tomia Okamury to prý nelze. „Většina ekonomiky byla rozprodána a stala se majetkem zahraničních firem, a o to Západu také šlo,“ hodnotí Okamura polistopadový vývoj. A dodává, že lidé zničení lichváři, exekutory, ale i státem, končí na ulici, páchají sebevraždy. Podle Okamury není příznivá ani úroveň dnešní svobody slova. Největší hrozbu pro demokracii pak politik spatřuje v současné ČT a ČRo, nelíbí se mu ale ani soukromá konkurence, třeba v podobě Deníku N. Od Okamury to pořádně „za zlodějiny“ schytal také exprezident Václav Klaus.

Tentokrát slavíme 17. listopadu třicáté výročí sametové revoluce. Pokud jde o listopad 1989, kde je naše země v porovnání s rokem 2009? Máme se dnes lépe než před rokem 1989? V čem spatřujete hlavní nedostatky?

Porovnáváme neporovnatelné, jednak uplynulo 30 let, takže srovnávat životní úroveň tehdy a dnes je nesmysl, i kdyby zůstal socialismus, tak vývoj šel dopředu a lidé by se měli jistě lépe než před třiceti lety. Ale když tedy budeme srovnávat, ano, samozřejmě dnes můžeme cestovat, máme daleko větší politickou pluralitu, máme systém založený nikoli na vládě jedné strany, ale na vládě stranické oligarchie. Anketa Má Tomio Okamura vaši důvěru? Ano 90% Ne 10% hlasovalo: 6113 lidí

To, co v roce 1989 nebylo, je bezostyšná forma kapitalismu, který v devadesátých letech nejen v tzv. privatizaci připravil stát a občany o tisíce miliard korun a prakticky o většinu státního majetku. Většina ekonomiky byla rozprodána a stala se majetkem zahraničních firem, a o to Západu také šlo. Vstup středo- a východoevropských zemí do EU zachránil Západ od ekonomické krize, přesněji ji odložil, díky tomu, že Západ získal nové trhy, levné pracovní síly a lacino i továrny a další komodity.

Bohužel, nepokročili jsme v tom hlavním, tedy v demokracii, ta se mimo jiné dá definovat i pohledem, jaká práva má obyčejný občan, tedy zda má každý občan reálné právo na spravedlnost. Domoci se spravedlnosti v naší zemi je prakticky nemožné, a to jak v justici, tak i ve spravedlnosti sociální. Lidé zničení lichváři, exekutory, ale i státem, končí na ulici, páchají sebevraždy.

I tehdy, po pádu Topolánkovy vlády, se tvrdilo, že země je nesmiřitelně rozdělená. Někdo podporoval ODS, někdo Paroubka. Navíc zuřila hospodářská krize. Jsme na tom dnes lépe? Někdo rád Babiše se Zemanem, někdo ne…

Země je tak rozdělená, jak úspěšná jsou média v rozdělování občanů, to je vše. Většina občanů bohužel podléhá tlaku propagandy a nenávidí toho či onoho podle míry špíny a dehonestace, kterou na něj zmanipulovaná média vysypou, a samozřejmě i politici si na tom hřejí svou polívčičku.

Limitují u nás ekonomické problémy sociálně slabších tříd úroveň svobody? A měli by i tito lidé být vděčni za změny, ke kterým v posledních 30 letech došlo?

Lidská svoboda se nedá měřit tím, zda mohu, či nemohu vyjet za hranice. K čemu jsou obchody plné luxusního zboží, když si ho drtivá většina lidí nikdy nemůže koupit. Je tristní, že kvůli dosud vládnoucím porevolučním politikům Česká republika v mnoha oblastech, jako je sociální péče, zdravotnictví, dostupnost bydlení atp., nepokročila tam, kam měla. Situace je často i horší než dříve. Podívejte se například na dostupnost či spíše nedostupnost stomatologické péče, kdy lidé ani nemají na zuby. Podobná je situace ohledně dostupného bydlení a podpory pracujících rodin s dětmi.

Fotogalerie: - Čaputová na Národní třídě

Co pro vás znamená svoboda? Oponenti Zemana a Babiše obviňují prezidenta a premiéra z ohrožení svobody a demokracie. Příznivci Zemana a Babiše obviňují ty druhé, že chtějí uchvátit moc v Česku třeba pomocí demonstrace Milionu chvilek na Letné 16. listopadu. Na čí stranu se spíše stavíte?

Pokud mohu, stavím se na stranu svobody a demokracie – a tu prosím nepersonifikujme. V momentě, kdy debata začne tím, zda jste pro Babiše, Zemana, nebo pro Schwarzenberga atd., tak se vytrácí fakta a nastupují emoce. Jsem pro demokracii – a tak respektuji vládu vedenou vítězem voleb, i když osobně bych si přál zcela jinou vládu. Stejně tak respektuji vůli většiny občanů, kteří zvolili v přímé volbě svého prezidenta a který je opravdu jejich hlasem.

Respektuji svobodu spolku Milion chvilek kritizovat, demonstrovat, ale absolutně nesouhlasím s jejich požadavky měnit vládu na přání z ulice v momentě, kdy tu nedávno proběhly řádné volby. Oni jsou skutečným ohrožením toho mála demokratického, co tu máme, tj. svobodných parlamentních voleb. Člověk, který má plnou hubu demokracie, ale přitom nerespektuje demokratické volby, je buď hlupák, nebo není demokrat. Nic mezi tím.

A co znamená pro mě svoboda? Svobodu, tedy konat, co uznám za vhodné a co neohrožuje ostatní bez zbytečného omezení. Což je dnes v časech, kdy se utvrzují omezení pro firmy, živnostníky i jednotlivce, stále vzdálenější sen. Ve své hospodě si nesmím zapálit, nesmím rozhodovat o tom, koho obsloužím, komu pronajmu či nepronajmu svůj byt, nesmím nikde vyjádřit svůj názor, který by byl nepřijatelný pro establishment, protože krom cenzury za něj mohu být i odsouzený.

Nevracíme se zpátky před rok 1989, když dnes máte kriminál už i za hloupé řeči v hospodě? To snad nebylo ani za komunistů, a bývalo to za nacistů. Anketa Má předseda ÚS Pavel Rychetský vaši důvěru? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 10900 lidí

Svoboda slova, tu dle zákona máme. Ale je to tak i ve skutečnosti? Je někdo, kdo ji ohrožuje nebo nám ji bere? Někdo, kdo ji snad zneužívá?

To není pravda, svobodu slova nemáme ani podle zákona, ani podle judikátů Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. Je limitovaná zákonem, tj. jsou zakázané některé projevy nenávisti, podpora zakázaných hnutí atd. V praxi to je tak, že je zcela na libovůli soudce, zda za projev někoho potrestá, nebo ne.

Ale vy jste měl asi na mysli trochu něco jiného. Takže pokud se ptáte, zda máme svobodu projevu, tak tu vzhledem k cenzuře v médiích i na internetu dávno nemáme, ale nemáme ani svobodu osobního projevu – a co je nejhorší, zcela evidentně část soudců už trestá i svobodu parodie.

S tím souvisí i má další otázka. Často zaznívá, že ohrožení nezávislosti České televize je ohrožením demokracie. Je tomu skutečně tak?

Největším ohrožením demokracie dnes jsou právě současná Česká televize a Český rozhlas, respektive část jejích redaktorů, kteří se vymkli jakékoli odpovědnosti. Rozeštvávají společnost, dezinformují a dělají nejsprostší propagandu.

Nezazlívám lidem, že mě někteří osobně nenávidí tak, že mi třeba majitel lékárny v Praze na rohu Vodičkovy a Palackého ulice odmítl prodat léky. Zazlívám to těm, kteří toho lékárníka zmanipulovali tak, že má pocit že Okamura musí viset. A když se těchto lidí zeptáte na důvod, tak to neumí relevantně vysvětlit…

Tohle šíření nenávisti, a je jedno proti komu, proti Zemanovi, údajným xenofobům atd., je skutečně nejen trestuhodné, ale je to cesta do pekel, protože tohle mimo jiné vytváří i tlak právě na zmíněné soudce, kteří se pak i bojí soudit podle vlastního rozumu, ale soudí tak, aby se nestali další obětí médií a veřejné štvanice. Tohle jsou fašistické metody, které bohužel využívá část redaktorů ČT.

Velkou diskusi vyvolalo vyznamenání exprezidenta Václava Klause prezidentem Milošem Zemanem. Kritické hlasy tvrdí: „Za Klause se tunelovalo, podniky se prodaly do zahraničí, Klaus udělil amnestii...“ Co z toho lze vyčítat Klausovi?

Bezesporu je pravdou to, že tehdejší vláda Václava Klause nepřijala navrhované pojistky proti tunelování, což bylo jednou z příčin největších zlodějen. Pokud jde o amnestii, byl jsem tehdy senátorem, a už 1. ledna jsme s mým kolegou začali připravovat žalobu na prezidenta Klause. Našeho návrhu se vzápětí chytli další senátoři a dnes ani veřejnost neví, kdo byli skuteční autoři myšlenky žalovat prezidenta za amnestii. Jen připomenu, že Václav Klaus amnestií osvobodil 6,5 tisíce vězňů včetně obviněných v kauzách vytunelovaného H-systému, fondů Trend a Mercie a zkrachovalých bank Union a Moravia, kterým hrozilo až deset let za mřížemi.

V souvislosti s 90. léty a s privatizací se mluví o zločinech privatizace, v následujících letech o korupci, nyní je tématem premiér Babiš. Ten tvrdí, že přišel napravit to, čím zemi ublížily dva prvně jmenované jevy. Má toto Babiš právo říkat, nebo se kauzami typu Čapí hnízdo, spory kolem dotací EU apod. zařadil po bok „zločinců“ privatizace a korupce tradičních politických stran?

Pan Babiš je ostrý podnikatel, ale srovnávat nějaké jeho dotační kličky se zlodějnami devadesátých let podle mého názoru nejde. Likvidace českého hospodářství, od zemědělství, přes průmysl, po bankovnictví, nesnese srovnání nikde na světě.

Ty zlodějiny za éry Václava Klause jsou něčím gigantickým a doufejme, že i neopakovatelným.

Fotogalerie: - Je to marný, je to marný, je to marný

Vždyť stát přišel prakticky o veškerý majetek, o většinu svých příjmů, „díky“ tomu dnes nemáme na důchody a ze země, která byla věřitelem, jsme se stali dlužníky. I „díky“ tomu máme vysoké daně, protože stát, když nemá adekvátní příjem, tak prostě musí peníze vzít občanům. Proto i v západních demokraciích bývají strategické firmy či strategická infrastruktura v rukou státu. To si ta včerejší ani dnešní pravice neuvědomuje.

Deník N hlásí svým čtenářům, že od začátku letošního roku hnutí SPD obdrželo výrazně méně dárcovských příspěvků než loni. Hnutí Trikolóra Václava Klause ml. naopak z článku vychází jako někdo, komu se peníze hrnou. Co říkáte vyznění článku? Mimochodem, jaké jsou vaše zkušenosti s Deníkem N, který bývá odpůrci titulován jako ,,sluníčkářský”?

Neznámý Deník N, který jsem nikdy nesledoval ani nesleduji, má podle mých spolupracovníků, kteří mají na starost monitoring médií, vůči SPD pouze jediné téma – na maximum nás pomluvit a pošpinit a hlavně nenapsat žádnou pozitivní informaci o naší každodenní práci, například ohledně našich návrhů zákonů. A zároveň jednostranně pozitivně vyzdvihuje probruselské názorové proudy.

A co se týče vaší otázky. Je to opět jen manipulace a špinavá slina od Deníku N. Jak je veřejně známo, SPD je mimořádně finančně stabilní strana bez jediného dluhu a s vysoce plusovým rozpočtem, což všichni vidí online jedním kliknutím na náš transparentní účet. Dokonce letos média psala, že SPD je nejlépe finančně hospodařící stranou ze všech parlamentních stran. Z toho důvodu jsme nevyzývali naše podporovatele a voliče, aby nám posílali dary, protože nám to přijde v této situaci nemístné.

Právě díky hlasům našich voličů jsme totiž finančně nezávislou stranou, která tím pádem nejde na ruku nějakým lobbistům, sponzorům a zákulisním kmotrům. Nejsme nikomu zavázáni. Jediným naším závazkem je plnění našeho programu, který jsme slíbili voličům. Jediným naším závazkem jsou naši voliči. Samozřejmě, kdybychom naše voliče o podporu požádali, což jsme v začátcích také udělali, tak nás podpořili a obdrželi jsme také velké množství finančních darů, za což velmi děkuji a moc si toho vážím.

Psali jsme: „Havlovské“ vyrovnání se s minulostí? Zvláštní, u některých dnes členství v KSČ nevadí, diví se Karolina Stonjeková Je nutné udržet parlamentní demokracii před Milionem chvilek, vyzval Václav Klaus před zaplněným sálem. A když spatřil v publiku šéfa Rozhlasu... Mejstřík udeřil na Zemana: Že to nebyl masakr? Proboha! Na Národní v roce 1989 byly rozkopané páteře, vnitřnosti... „Zastavte to, dokud je čas!“ Zdivočelí aktivisté, společenský otřes, odebrání volebního práva voličům Zemana a Babiše?! O tom všem Jan Veleba

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.