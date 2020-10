Bude to zlé. Zoufalství, násilí, sebevraždy. Ledecký to dělá dobře. Hrušínský, ten... Herec Gulyáš naložil i vlastním

ROZHOVOR „My si politiky volíme, aby dělali náročnou práci, to jest, udrželi náš stát v chodu a národ při zdraví a prosperitě. Neznamená to ovšem, že jsme jim dali svolení, aby s námi jednali jako s chovanci diagnostického ústavu,“ říká herec Michal Gulyáš. K nejnovějšímu vyjádření Miloše Zemana pak podotýká. „Prezidentovi se to říká, že ‚zkrachují jen blbci‘. Z Hradu se na jednotlivé lidské osudy nedohlédne.“ Přečtěte si také, co řekl o situaci v kultuře, jak vnímá zákaz zpívání a v jaké souvislosti zmínil Slávka Jandáka. Nevynechal ani Mikuláše Mináře a zazněla slova jako „malý zrzavý dezertér“. Vyjádřil se i k blížícím se prezidentským volbám v Americe.

reklama

Opatření na zamezení šíření koronaviru vyvolávají především mezi některými lidmi obrovské emoce. Jak vy sám vidíte současnou situaci?

Anketa Máte důvěru v Romana Prymulu? (Ptáme se od 12.10.2020) Ano 54% Ne 46% hlasovalo: 7846 lidí

Jak moc vás osobně jako herce opatření limitují? A co říci na rozhodnutí, které se stalo předmětem řady vtipů, a sice že je zakázáno zpívat?

Pokud jde o můj lidský pohled na celou věc, velmi jsem přehodnotil svá stanoviska, která jsem prezentoval před půlrokem, zejména na základě informací, které má člověk k dispozici a ke kterým musí přistupovat obezřetně. Co se profese týče, tak já se poslední tři roky divadlu věnuji minimálně, takže z tohoto hlediska se mne to příliš nedotýká. I když právě letos na podzim jsme se skupinou Hiddening chtěli začít zkoušet komedii. Odložili jsme to naneurčito. Před kamerou se teď moc neobjevuji, pokud neprodukujeme videotvorbu Hiddening, takže o těch opatřeních občas slýchám. V naší produkci se při natáčení chováme uvolněně, ale ukázněně. Pokud jde o dabing, všechna studia dodržují hygienická nařízení vč. roušek, které sundáváme pouze před mikrofonem. Koncem října mi ve vydavatelství Olympia vychází kniha pro celou rodinu a všechny milovníky pejsků. Měla vyjít už v dubnu, ale právě ta jarní opatření vydání posunula. Její název je: My psi ze vsi a jsou to takové psí Mikulášovy patálie, jestli to mám k něčemu přirovnat. Ilustrace k ní vytvořili Luboš a Marcela Walterovi, takže tím chci zároveň nenápadně podotknout, že to může být pěkný dárek pod stromeček. Jsou to vesměs veselé a pozitivní příběhy.

Zpět k vaší otázce. Zákaz zpěvu je těžké seriózně komentovat. Každý, kdo zná film Pyšná princezna, přece ví, že zákaz zpěvu není na věky. Jednoho dne se objeví zahradník, ze kterého se vyklube král Miroslav... a všechno bude jinak...

Psali jsme: Lukáš Kovanda: Prymulův možný zákaz pohřbívání do země připraví pohřební byznys v ČR až o 33,5 milionu

Anketa Podporujete Andreje Babiše? (Ptáme se od 8.10.2020) Ano 72% Ne 28% hlasovalo: 25775 lidí

I mezi umělci jsou ohledně opatření proti koronaviru dva, dá se říci, dost vyhraněné tábory. Někteří, jako například od začátku Jan Hrušínský, nebo nyní i Bára Basiková, ale i další opatření mírně řečeno tvrdě kritizují. Pak tady ale máme třeba Karla Heřmánka, který nedávno v dopise apeloval na vládu, aby divadla zavřela stejně jako na jaře, protože se bojí o zdraví svých kolegů. Jaký přístup je vám bližší?

K prvním dvěma jmenovaným bych jen – a zobecnil bych to na ty další, výrazné umělecké opozičníky – dodal, že opozice musí mít svou promyšlenou strategii. Předčasným, dlouhodobým vypouštěním páry do vzduchu se stane to, že když se má ve správnou chvíli pustit do hnacího ústrojí, tak najednou žádná není.

Když se mne ptáte na pana Heřmánka, myslím si, že zkušený a úspěšný člověk, jako je on, nejspíš ví, co dělá.

Dobrou práci dělá třeba Janek Ledecký. Sleduji jeho příspěvky na sociální síti a myslím, že je to přesně ta míra přístupu, prezentace a vkusný příklad, jak mohou mediální hvězdy ovlivnit pozitivně mínění a vylepšit náladu veřejnosti.

Ozývají se i hlasy, že tohle „kultura nepřežije“. Byla od začátku pomoc pro kulturu dostatečná? Je potřeba umělce více podpořit, nebo mají pravdu ti, kteří říkají, že pokud pro umělce nyní není práce, mají si najít jinou, tak jako ostatní lidé?

To je náročná otázka, kterou nelze shrnout do pár vět. Kultura je křehký organismus a mělo by se s ní také tak zacházet, protože je to „oblek“ národa.

Současný ministr kultury v téhle situaci... jeví se mi jako stín v bouři u kormidla. Když už to ministerstvo mají v ruce sociální demokrati, měl tam být v téhle chvíli, podle mého názoru, člověk typu Vítězslava Jandáka. Kdo ví?

Pokud jde o umělce bez práce; ono se to mluví, najít jiný džob. Většina těch, kteří jsou zasaženi, si přechodně, nebo dlouhodobě zaměstnání jistě hledá, ale není příliš jednoduché přeštelovat člověka ze světa umění do světa pragmatického, přísně praktického a hodně neosobního, jako je například velkosklad, kde vládne korporátní, fašistická morálka. Tomu se špatně přizpůsobuje kdokoliv. Všude se zaměstnanci nemají jako prasátka v žitě, jako třeba ve Škodovce, která má na naše poměry špičkovou zaměstnaneckou politiku a silné odbory. Myslím si ale, že i tam člověk, který pětadvacet, třicet, čtyřicet let dělá úplně jiný druh práce, by měl velké problémy se manuálně začlenit. A nejde o lenost, to snad každý pochopí. Herectví je docela dřina, operní zpěv také, balet etc. Například nezaměstnaní herci dělali mnohdy barmany. Kde je mají dělat, když jsou teď bary zavírány a majitelé jsou v problémech, propouštějí a řada z nich buď zkrachovala, nebo nejspíš v dohledné době zkrachuje? Ono se to řekne: „Tak se holt umělec naučí makat rukama.“ Je to mnohdy mimo realitu, jako když postavíte na jeviště „naturščika“ a pověříte ho, aby bavil plné hlediště, než dorazí hvězda. Možná pobaví svou trapností, stejně jako nepraktický umělec otráví okolí svou nezručností někde v montovně. Nejsem si jistý, jestli má smysl to vysvětlovat, jen znám případy kolegů, kteří se aklimatizují, protože logicky nechtějí chcípnout hlady, když už se stát stará o někoho víc. Mám teď na mysli různé přemnožené sociální živly, které na dávkách vydělávají peníze, o kterých se drtivé většině umělců ani nezdá! Proti kultuře vybujela otrávená nálada, takže zásah těch opatření je spíš takovou osudovou ránou do týla. Je to opravdu na delší povídání a možná i výměnu názorů.

Psali jsme: Tóčo v ČT. Dopadneme jako v Itálii! vzkázal lékař Babišovi Roman Pokorný: Lockdown a Prymulovo člověče, nezlob se! TOP 09: Na Znojemsku zvítězila poctivost a slušnost Školy se zavřou, školky ne. Rozšíří se roušky. Vše až na tři týdny

Vládě, především premiéru Babišovi, je vyčítáno unáhlené rozvolňování opatření před létem. Ten určitou chybu přiznává, na druhou stranu ale poukazuje, že právě na rozvolňování byl obrovský tlak veřejnosti. Co na to říci?

Anketa Bude Mikuláš Minář v politice úspěšný? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 10275 lidí

Nicméně je vidět, že Babišovi opravdu tečou nervy. Že se chová ke svým spolupracovníkům tak, jak se chová, je věc jejich a jeho. Ale vyhrožovat nám v triu s „gumou“ a „knedlíkem v červeném svetru“, to si může být jistý, že probudí část mlčící většiny a ta to jemu i jim půjde o volbách za rok spočítat.

Když jsme u Andreje Babiše, jak moc podle vás právě výčitky, o kterých jsme mluvili, a zmatky, které kolem opatření především začátkem září byly, ovlivnily výsledky voleb?

Svou roli to sehrálo, asi ale tyhle volby byly hlavně o hejtmanech a jejich práci, o jejich důvěryhodnosti a o regionální správě a projektech. I když Babiš vyhrál, je vidět, že masivní kra, na které stojí a zatím nám z ní vládne, začíná mít praskliny. Kdysi jsem prorokoval, že Babiš vydrží rok, maximálně dva. Spletl jsem se, to jsem netušil, že za jeho zájmy stojí i jiné zájmy, nikoliv ty prezentované. Koronavirus ho však může poslat do opozice. Jakmile se tam ocitne, kra se mu rozpustí pod nohama. Bude obětován a bude rád, když s nějakou tou miliardou dožije v klidu v ústraní. Což by nebyl zase tak tragický konec pro jednu umanutou kariéru.

Troufnete si podle výsledků krajských voleb odhadnout, jak by asi mohly dopadnout parlamentní volby, které tady máme už příští rok?

To nelze. Situace je natolik hustá a třaskavá, že bych si spíš dovolil odhadovat, kdy to bouchne a začnou se dít nepěkné věci.

A jak moc, jestli tedy vůbec, podle vás může zamíchat kartami na politické scéně Mikuláš Minář, který v těchto dnech oznámil, že končí jako předseda Milionu chvilek a hodlá jít do politiky?

Nechci se škodolibě posmívat všem deseti tisícům naivků včetně mých kolegů burácejících z tribun na Letné, tak k tomu jen řeknu jedno: Hledáte, kluci a holky milionchvilkařský, blbě. Potřebujete rváče, nikoliv dezertéra! Nikdy se vám ale nepovede vygenerovat lídra s velkým „L“, protože vaše ega jsou tak nafouklá, že zabírají jakýkoliv prostor pro rozhled! A k tomu malýmu, zrzavýmu dezertérovi, co ho „vyšlehaná smetánka“ označila za sto nejvlivnějších lidí planety, lze říci jen jedno: Vychcánek. Ten se v politice neztratí, ničím nezamíchá, ale zato něco nahrabe.

Psali jsme: Má vlast. Tak se prý má jmenovat Minářova strana, ten to popírá

Nejvíc jsem se nasmál, když jsme s Hiddening natočili punkové Pohádky pro Františka, kde jsme si z MCHPD a zrzka dělali drsnější legraci, jak se mně snažilo nějaké čuně (mimochodem, vím, o které čuně jde, takže si to budu dobře pamatovat) ostrakizovat z profesionální kultury anonymním článkem o mé nenávisti a všem milionchvilkařům nedoporučilo zhlédnout raději ani na první díl, jak prý to je nenávistné a nevkusné. No, samozřejmě že se podívali a sledovanost stoupla. Ale hlavně: zase jsem měl se svými spolupracovníky pravdu!!! Takže informaci o rezignaci zrzečka na jeho funkci MCHPD jsem přijal se smíchem. Co je však mizérie, že se tady takhle idiotsky plýtvá opozičním potenciálem. A to k smíchu není.

Neustále se hovoří o tom, že situace je vážná, nemocnice se plní atd. Opět ale vystoupily lékařské osobnosti jako Jan Pirk a Roman Šmucler, kteří upozorňují na to, že restrikce jsou zbytečné a nebezpečí covidu se přeceňuje. Do jaké míry se v této zemi začal sjednocovat proud lidí, kteří říkají, že je akceptovatelné, když někteří lidé zemřou, ale že všechna současná omezení jsou ve své podstatě tak kontraproduktivní, že se v celkovém součtu nevyplatí?

Anketa Kdo bude po volbách 2021 předsedou z nich vzešlé vlády? Andrej Babiš 89% Petr Fiala 3% Ivan Bartoš 1% Někdo jiný 7% hlasovalo: 13054 lidí

Výzva zmíněných osobností se nelíbí nejen ministru Prymulovi, ale také některým lékařům, kteří se o covid pacienty starají. Zmiňují, že když bude průšvih, oni (tedy Šmucler a další) odpovědnost neponesou. Co na to říct? A jak vy hodnotíte výstupy právě doktora Šmuclera nebo Pirka?

Jsem nakloněný Šmuclerovi a Pirkovi a ostatním toho názoru. Nám se zase nelíbí Prymula a taky s tím, zatím, nic neuděláme. Takže – jedna ku jedné – s vládní výhodou pro Prymulu, ovšem...

Když se podíváme do Ameriky, i Donald Trump se nakazil koronavirem, takže musel přerušit kampaň. První prezidentská debata žádný průlom pro některého z kandidátů nepřinesla. Lze v tuto chvíli říci, kdo z nich je favorit?

Já nevím, jestli se nakazil. Média to říkají, ale já sdělovacím prostředkům už vůbec nevěřím. Ale čemu věřím, že Biden je senilní idiot. Jestli si zblblá Amerika zvolí takového kandidáta, tak nás všechny potěš pán bůh, protože za nitky budou tahat ještě větší parchanti než doposud.

Ohrozí covid Trumpovy šance v případě, že se bude zotavovat dlouho? Nebo to naopak bude dojemná story, která mu u voličů pomůže?

Tipuji druhou verzi a tiše doufám, že to vyjde.

Co by podle vás nejen pro Ameriku, ale i pro celý svět znamenalo vítězství Trumpa a co Bidena?

Trumpovo vítězství v nás může zanechat alespoň pocit vzdoru. Bidenůf triumf by byl pro nás zotročením do naprostého zoufalství.

Rád bych ještě obecný dodatek k té covid situaci. My si politiky volíme, aby dělali náročnou práci, to jest, udrželi náš stát v chodu a národ při zdraví a prosperitě. Neznamená to ovšem, že jsme jim dali svolení, aby s námi jednali jako s chovanci diagnostického ústavu. Nehledě na jakékoliv pandemické, nepandemické krize, nebuďme poserové – a dejme jim to laskavě, ale jasně najevo! Jinak si z nás, ze všech, udělají mýdlo na své špinavé ruce!!!



Psali jsme: Ilona Csáková bude litovat. Psala o covidu a vymstilo se jí to Vlivný Čech: Panika kolem covidu. A pak zjistíte, že nikomu nic není. Ale je to vážné, mám info Havloidi, kult osobnosti a pokálená socha. Shnilá neomarxistická Evropa, degenerované mladé generace. Herec Gulyáš tu cítí pořádně smradlavý exkrement Železný z ČT chce vyhazovat hosty? To se rozpadlo. Blíží se 50. léta! Noví Urválkové... Herec Gulyáš jen zírá

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.