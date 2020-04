Burani na Hradě, krádeže ve zdravotnictví, Babišovo zneužití koronakrize... Europoslanec Zdechovský i o tom, jak mu hrozili smrtí

reklama

Evropské unii se často vyčítá, že v boji s pandemií covid-19 zaspala a stále pospává. Přestože jste na svých stránkách vyvěsil její opatření, myslíte si, že EU zklamala, protože největší břemeno boje s virem nesou na svých bedrech národní státy?

Opravdu nezklamala. V boji proti pandemii nemá žádné kompetence. Ty mají právě národní státy. Nicméně, je potřeba říci, že Evropská unie přispěla významným způsobem na výzkum vakcíny a léku proti koronaviru. Ten lék vznikl v jednom z ústavů v Německu a již tento týden začal být klinicky testován na pacientech. Takže to vypadá, že Evropa bude první, které se podaří vyrobit vakcínu proti koronaviru. A to jsou věci, které se bohužel v médiích vůbec neobjevují.

S dalšími pětadvaceti europoslanci prosazujete, aby byl vytvořen mezinárodní vyšetřovací panel, který se bude snažit objasnit původ a důvody šíření viru způsobujícího nemoc covid-19. Existují oprávněné obavy, že mimo EU nebude brán tento orgán v potaz... Není to jen takové plácnutí klackem do vody?

Není. Výzvu ke vzniku mezinárodního vyšetřovacího týmu začali minulý týden podepisovat i přední vědci napříč mnoha státy světa. To, že zjistíme původ nákazy a jakým způsobem do budoucna zamezit jeho šíření, bude přeci velice přínosné. Vždyť ta nákaza už má několik set tisíc obětí. Nepočítám zanedbané vzdělání dětí či hospodářské a ekonomické dopady. My prostě musíme najít původce. Nicméně, nejde o to kohokoliv trestat. Jde o to, aby se občané dozvěděli pravdu, aby nepřebírali žádné nepravdy či fake news.

Ostatně, třeba i kolegové z Austrálie či z Kanady mají zájem na tom, aby se co nejvíce popsala situace kolem koronaviru. Aby, až třeba propukne další podobná situace, tak abychom na ni byli připraveni. Bohužel, nyní jsme na ni připraveni nebyli.

Je to zaměřeno především na Čínu. Chcete i vědět, zda čínské orgány zamlčovaly informace o pandemii. Myslíte si, že Čína snese na svém území nějaký vyšetřovací orgán?

Proto by měl být panel mezinárodní. Po vyšetření původu pandemie paradoxně volají i čínští vědci, takže to není jen otázka toho, že by Evropa chtěla vyšetřovat na území Číny nebo kdekoliv jinde. Ten mezinárodní tým by měl být podpořen vědeckými ústavy z celého světa. Prostě panel expertů. My jsme podobné týmy v minulosti již několikrát složili, byť v menším formátu.

A Čína je dnes pod tak obrovským mezinárodním tlakem, že dříve nebo později bude muset na určité kompromisy přistoupit a některé informace uvolní. Již dnes Čína přiznává, že obětí bylo daleko více, vir se na jejím území šířil daleko rychleji, některé údaje zatajovala, takže podle mě bude i pro ni výhodná snaha po společném postoji.

Naopak Čína poukazuje na incident v americké vojenské laboratoři USAMRIID ve Fort Detrick v Marylandu, odkud prý unikl první kmen koronaviru. Někteří pozorovatelé soudí, že za pandemii covid-19 mohou víceméně obě tyto velmoci. Měl by panel vyšetřovat i podíl USA?

Měl. Proto je to o mezinárodním týmu. Znám odborníky z Německa, Švédska, Belgie, kteří část své kariéry strávili odhalováním původů nemocí. Měli by tam být zastoupeni vědci ze všech obývaných světadílů. Nechci, aby šlo o komisi, která by se snažila tlačit, aby závěry byly jednostranné. Jde také o ověření, či vyvrácení různých teorií.

Nechcete nikoho trestat. Ale k čemu bude nákladné vyšetřování bez takového vyvrcholení?

Tady nelze nikoho trestat, protože virus se prostě šíří nepředvídatelně. Proto ta komise nebude hledat viníka, ale bude se snažit vše vyjasnit a připravit opatření do budoucnosti, aby se situace v takovém rozpětí již neopakovala.

Prezidentův kancléř Vratislav Mynář si udělal ve své restauraci v Osvětimanech zabijačku, prezidentův poradce Martin Nejedlý se po návratu z Číny procházel po Praze. Nezačali se tito pánové považovat za jakési občany první kategorie, kteří nemusí poslouchat nařízení vlády?

Jsem z chování obou pánů zklamán. Opravdu nejsou žádnou privilegovanou sektou. Svým jednáním ukazují, co si o nařízeních myslí. Jenže by si měli uvědomit, že nařízení jsou zde pro všechny, a že překračovat je nemohou. Ten čas, kdy si mohli dělat, co chtějí, těžit v Lánech v hradní oboře kámen a vyvážet ho, skončil.

Osobně jsem po návratu z Belgie zůstával doma, přestože mi karanténa nařízena nebyla.

Jak by měli být potrestáni?

Měli! Nicméně jako politik bych nechtěl jejich jednání více komentovat, protože nechci ovlivňovat rozhodování orgánů státní správy. Z mého pohledu je to ale minimálně ukázka určitého buranství a neschopnosti přizpůsobit se. Nikomu nic zlého nepřeju, ale kdo netáhne za jeden provaz, začíná být okrajem společnosti.

Jak vnímáte rozhodnutí Městského soudu v Praze, který zrušil nařízení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha omezující maloobchodní prodej a volný pohyb osob?

Není možné, aby jeden ministr vlády svými nařízeními zavíral české hranice a dělal další poměrně rozsáhlá opatření, která by zasahovala do životů téměř každého tuzemského občana. To bylo od začátku špatně, měla to udělat vláda jako celek podle krizového zákona. Je důležité, že soud tak rozhodl, aby dokázal politikům, že musí dodržovat zákony.

Lidovci tento stav ale kritizovali poměrně pregnantně od samého začátku. Měl být ustanoven ústřední krizový štáb a v jeho čele měl být ministr vnitra, tudíž pan Hamáček. Kdyby se řídili pandemickým plánem, tak zde již od ledna mohla řízeným způsobem probíhat kontrola toho, kdo kde byl, či by bylo omezeno cestování do Itálie, kde se spousta lidí nakazila. Již tehdy se mohl řešit nedostatek zdravotních pomůcek. Máme spousty nakažených zdravotníků a pracovníků sociálních služeb, a je tam i několik úmrtí, o kterých se moc nemluví.

Samozřejmě, že žalob na stát bude přibývat a vláda bude muset nakonec odškodnit možná více lidí, než očekávala. Nyní jsme však stále ve stavu, že nikdo neví, co vlastně platí. A to je úplně nejhorší stav pro naše občany.

Kriticky se vyjadřujete i o některých zakázkách na nákup zdravotnického materiálu na Ministerstvu zdravotnictví. Kdo si tam, podle vás, potají mastí kapsu?

To musí vyšetřit policie. Pokud ale někdo v době, kdy vnitro nakupuje ochranné pomůcky za šedesát a méně korun, prodává jinému ministerstvu typově stejné pomůcky za sto šedesát a více korun, tak je to divné. Navíc jde o firmy, které mají jen schránku anebo ve svém vedení bílé koně, co na sobě mají osmnáct exekucí. Ať mi nikdo neříká, že jde o náhodu.

Když se tam kupují termokamery od švýcarské firmy, kterou vlastní Slovák, a ona pouze přeprodává čínské výrobky, které nejsou ani na měření tělesné teploty ve zdravotnictví určeny, tak je to hodně podezřelé. A já si myslím, že nyní je čas, kdy by měla policie všechny ty zakázky prošetřit. Osobně budu požadovat informace o konkrétní zodpovědnosti konkrétních lidí. Kdo a proč to podepsal. Vždyť jde o absurdní příběhy.

A jestli se takhle v době krize řídí Česko jako firma, tak je to špatné. Když jsem podnikal, pamatuji si, jak nám finanční úřad vždy tvrdil, že si máme prověřovat naše subdodavatele. A jak to nyní dělá „firma stát“? Je to zrůdné. Jde o masivní kradení.

Neměla by přímo Poslanecká sněmovna zřídit vyšetřovací komisi pro vyhodnocení připravenosti a rozhodování vlády během pandemie?

Určitě ano. V době pandemie došlo ze strany vlády k tolika zmatečným krokům. Dnes se bavíme o schodku 300 miliard korun. Nicméně, když vidím, jak vláda zmatečně rozhoduje a kolik se nyní otevírá lidem možností za to stát žalovat, tak se dost obávám, že půjde o mnohem víc peněz. A může to přerůst v hluboký sociální problém.

Nesouhlasíte s promořováním, které navrhuje Roman Prymula. Nicméně, jestli se těm mimořádným opatřením brzy nepřitáhne uzda, tak to může znamenat ekonomickou katastrofu...

Máte pravdu, ale je důležité to, že nesouhlasím s plošným promořováním. Už jsem několikrát říkal, abychom si vzali příklad z Tchaj-wanu či z Jižní Koreje. Byly zde okresy jako Pelhřimov, které měly dva nakažené. Proč by se podobné okresy nemohly vrátit zpět do podobného stavu jako před koronakrizí. Aby děti mohly chodit do školy a lidi do práce.

Karanténa se prostě dá udělat chytrým způsobem. Víme, kde jsou ohniska. Víme, kdo je nejohroženější skupina. Víme tedy, koho chránit. Zákaz vstupu do domů pro seniory bude delší, ale najde se nějaký bezpečný způsob, jak se seniory komunikovat.

Nicméně, s plošným promořením společnosti se epidemie může opět vrátit na začátek. Lidé začnou cestovat, přestanou se chovat ostražitě a bude to riziko. A tohle já kritizuju. Anketa Souhlasíte se zvýšením koncesionářského poplatku pro ČT? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 22275 lidí

Jak nicméně vnímáte urychlené rušení některých opatření...

Vláda se lekla. Teď je podaná ústavní žaloba, kterou připravili právníci kvůli nemožnosti vycestovat, a vláda se bojí dalších proher. Kdyby si sedla už od začátku ke kulatému stolu s opozicí a s odborníky, tak se tomu dalo předejít. Premiér Andrej Babiš však ukázal, že nezvládl funkci krizového manažera.

U nás pořád operujeme s počty nakažených, ale když k nim dáte počty vyléčených, tak zjistíte, že situace je už několik týdnů poměrně stabilní. Nyní počty vyléčených rostou. Když se ale najednou vše změní, i tento pozitivní vývoj se může změnit.

Na svých stránkách píšete, že Česko mělo už zpočátku ledna transformovat do svého právního řádu směrnici EU proti praní špinavých peněz, která předpokládá přijetí novely zákona o evidenci skutečných majitelů. Premiér Babiš by se opět stal skutečným vlastníkem Agrofertu a byl by opět v otevřeném střetu zájmů. Nemyslíte si, že v tomto kontextu vlastně přišla koronakrize Babišovi vhod?

Určitě. Předtím byl pod obrovským tlakem, protože zde byl výbor, který kontroloval evropské peníze, a došlo k tomu, že jsme upozornili na některé záležitosti, které se týkaly jeho střetu zájmů. A najednou začal rozjíždět téma korona, koronaepidemie, koronapandemie, koronakrize. Tiskovka střídala tiskovku a začal prodlužovat datum odpovědi Evropské komisi. Ta by už asi v tuto dobu normálně rozhodla o tom, jestli je nebo není ve střetu zájmů.

Hraje mu to do karet. Snaží se to nyní propašovat do vlády a rozhodnout, že z toho zákona budou vyňaty svěřenské fondy, což by odporovalo evropskému právu a vedlo k zastavení dotací. Je vidět, že Andrej Babiš chtěl této situace zneužít.

Ostatně, podal jste na něj žalobu za to, že vás označil za vlastizrádce?

V tomto případě jsme podali několik trestních oznámení. Máme na to specializovanou kancelář, která se zabývá pouze žalobami na ochranu osobnosti, a ta to řeší. Čekáme na vyjádření policie, protože tam byly ještě výhrůžky smrtí s tím spojené a uvidíme, jestli budou souviset s lidmi napojenými na hnutí pana premiéra, přímo na něj anebo na nějakou skupinu z jeho svěřenských fondů. Až se tohle prošetří, tak budeme postupovat dál.

Šlo o reálné snahy nás nejen dehonestovat, ale i zastrašit. Těch výhrůžek smrtí přišlo mně i mým kolegům několik desítek tisíc.

Neztrácíte při všech těchto problémech víru v Boha?

Určitě ne. Člověk hledá odpovědi na různé otázky. Někdo je nachází v konzumním způsobu života, jiný ve filozofickém a myšlenkovém světě. Já je hledám ve světě služby a lásky.

