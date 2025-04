ČT je v zajetí jedné skupiny lidí, občan to má platit. Voličům neříkají všechno, varuje Bohuš

Co soudíte o českých médiích hlavního proudu?

Naplňují své zájmy, což může být někdy i v příkrém rozporu se zájmy občanů. Koneckonců i proti jejich obecně vzato zájmům celkovým. Okamžitý osobní zájem a jeho naplnění je někdy zřejmě přednější než nepohodlné hledání pravdy.



Někteří novináři jsou novodobí žoldnéři propagandy, lidé financovaní zvenčí, kteří vědí, co je pravda a co lež, a občas se drží lži. Vede je k tomu osobní prospěch, jednoduchý způsob, jak si vydělat peníze. Jiní novináři se bojí, a proto se zařadili do proudu, potřebují platit hypotéky. Další si nemusejí vůbec uvědomovat realitu, podléhají psychologii davu a tak podobně. Někteří jsou nezkušení, bez pedagogického či profesního vedení. Směsice bude jistě různá.



V České televizi jste zastával i šéfredaktorské posty. Jak vnímáte při dnešním stavu tohoto veřejnoprávního média zvýšení koncesionářských poplatků?



Dokud nebude ve veřejnoprávním médiu vyčleněn prostor pro alternativní média a dokud redakce bude v zajetí jedné stejně smýšlející a konající skupiny redaktorů – poženeme se jako společnost do záhuby. Zvýšení koncesionářských poplatků bez vytvoření prostoru pro alternativu ve veřejnoprávních médiích považuji za neomalenost. Občané takto mají platit pouze za jeden názor, nikoliv za společnou diskusi.





Měli bychom následovat slovenský model, tedy přeměnit veřejnoprávní média ve státní a naordinovat jim dietu? Někteří by je sloučili dohromady...

Na Slovensku je tak jako tak veřejnoprávní médium stále v rukou jedné stejně smýšlející skupiny redaktorů, alternativa tam prozatím nemá prostor. A je jedno, jestli média jsou, či nejsou sloučena.



Vládní komunikátor Otakar Foltýn se o části spoluobčanů, z jejichž daní je placen, nevyjadřuje moc hezky. Je jeho působení prozíravé či prosíravé?



Obojí. Já to vnímám jako odpoutávání pozornosti jiným směrem, například od Petra Fialy, od jeho vlády a jejich kroků. Jde o neustálé vytváření duality. Věnujeme pozornost něčemu, co bychom možná měli ignorovat, neposilovat ve svém významu, a věnovat se důležitějším tématům.

Jak dopadnou nadcházející poslanecké volby pro vládnoucí koalici Spolu Petra Fialy?

Nevím. Za nejzávažnější považuji obecnou indoktrinaci občanů. Lidé se ve volbách rozhodují na základě nedostatku relevantních informací, což je pro mne závažnější zjištění než například potenciální hrozba manipulace s volebními lístky.



Na Slovensku organizujete přednáškové a diskusní fórum Zuberecké chodníčky. Lidé jako pan Foltýn by ho nejspíše nazvali „žumpou dezolátů“. Jak byste se některým snažil vysvětlit, že to tak není?

Není potřeba nic vysvětlovat. Na Zubereckých chodníčcích se scházejí slušní lidé. Kdo ví, ten ví. Těm, kteří vyhledávají konfrontaci mezi lidmi, můžeme oponovat nejlépe tím, že si jich nebudeme všímat.

Někteří berou události kolem prezidentských voleb v Rumunsku či odsouzení Marine Le Penové jako start štafety nesvobody a antidemokracie v Evropě. Co vy na to?



Jde spíše o pokračování a kulminaci tohoto procesu. Na druhé straně, tyto události nás mohou posilovat ve vědomí, co se děje ve společnosti. Může nám to více otevírat oči. I na to zlé se můžeme dívat pozitivně s perspektivou do budoucnosti.