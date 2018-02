ČT je zločinecká organizace. Podminovat a stisknout čudlík. Zeman a Babiš? No, zrovna oni... Není to „Česká televize“, to je lež, nakládá Petr Štěpánek

ROZHOVOR Na budově na Kavčích horách je napsáno Česká televize. Podle Petra Štěpánka, bývalého místopředsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, je to lež jako věž. Kdyby tahle televize byla opravdu česká, hájila by zájmy českých občanů, a ne bruselských papalášů a jejich zdejších přisluhovačů. S mírnou nadsázkou říká, že se Česká televize postupně přeměnila v informační zločineckou organizaci, protože vysílá cinknuté, neúplné, zavádějící informace a není nezávislým informačním zdrojem, nýbrž propagandistickým nástrojem. V téhle podobě je potřeba ji zrušit, protože pokud ji budeme pouze opravovat, jediným výsledkem bude, že se jí pro změnu zmocní jiná parta. Je třeba dodat, že Štěpánek je současně neúprosným dlouhodobým kritikem Andreje Babiše, a letos vehementně kritizoval i prezidenta Miloše Zemana.

Prezident Miloš Zeman v nejnovějším vydání pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov prohlásil, že nestačí Českou televizi jenom kritizovat, ale je třeba něco udělat pro změnu. Jednou z cest je dvojí zamítnutí zprávy o hospodaření České televize, po čemž může následovat odvolání Rady ČT, a ta nově zvolená pak může odvolat současného a zvolit nového generálního ředitele České televize. K tomu podotkl, že jako prezident to ovlivnit nemůže, že to mohou ovlivnit pouze poslanci. Co si myslíte o této jeho výzvě?

S Českou televizí je potřeba něco udělat nikoli proto, že ji kritizuje Miloš Zeman, ale proto, že dlouhodobě neplní, co jí ukládá zákon.

Na budově na Kavčích horách je napsáno Česká televize. Ale je to lež jako věž. Kdyby tahle televize byla opravdu česká, hájila by zájmy českých občanů, a ne bruselských papalášů a jejich zdejších přisluhovačů.

Tradiční zastánci veřejnoprávního média jsou hákliví na jakoukoli kritiku vůči němu, a to především od prezidenta Miloše Zemana a premiéra v demisi Andreje Babiše, a naopak ji vydávají za potvrzení toho, jak dobře ČT svou úlohu plní. Jak vnímáte jejich aktuální reakce na Zemanova slova, že jde o pokračování bolševizace, kdy se lůza třese na likvidaci ČT, nebo že se chystá puč na Českou televizi a je třeba jednat?

To, že Českou televizi kritizují také Miloš Zeman nebo Andrej Babiš, ještě neznamená, že Česká televize funguje správně. Puč v České televizi proběhl už dávno, a to tenkrát, když si ji nezákonně přivlastnili její redaktoři.

Piráti, kteří mezi kritiky České televize nepatří, připravují návrh novely zákona upravujícího chod médií veřejné služby, který by měl zajistit nezávislost těchto médií na politicích. Je v tomto smyslu logický jejich záměr zrušit odstavec zákona, který umožňuje odvolání rady při dvou po sobě jdoucích neschváleních výročních zpráv?

Tohle pimprlové divadlo se tu hraje už skoro třicet let. Správa věcí mediálních je správa věcí veřejných. A správa věcí veřejných není nic jiného než politika. Hra na to, že od veřejnoprávních médií politiku odpreparujeme, je falešná. Taky už skoro třicet let. Problém není benigní rada, to je jen takové zcela zbytné slepé střevo. Problém České televize se jmenuje OTN, „Objekt Televizních Novin“, budova, kde se připravuje cinknuté, propagandistické zpravodajství a publicistika.

Ale Česká televize se v minulých dnech pochlubila, že její zpravodajský program ČT24 obsadil první místo v žebříčku evropských zpravodajských veřejnoprávních stanic s průměrným podílem 4,23 procenta, a opět tak předčil například britskou stanici BBC News. Není tento výsledek spíše potvrzením, že zpravodajství ČT u diváků boduje?

Když už se tu připomíná Velká Británie, vzpomeňme také na největšího Brita, alespoň podle jednoho pořadu z dílny BBC. Byl to právě Winston Churchill, kdo kdysi prohlásil: „Jediné statistiky, kterým věřím, jsou ty, které jsem sám falšoval.“ Asi tak.

Velký rozruch vzbudilo koncem minulého roku zveřejnění analýzy Centra pro mediální studia Univerzity Karlovy, podle níž Česká televize před krajskými a senátními volbami v roce 2016 stranila TOP 09. Řešitelský tým došel k závěru, že ČT v tu dobu porušovala zákon, konkrétně zásadu objektivity a vyváženosti, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která si analýzu zadala, však z ní nakonec žádný postih vůči ČT nevyvodila. Je ve zpravodajství a publicistice podle vás patrné zvýhodňování toho či onoho politického subjektu?

Úkolem České televize je podle zákona „poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů“. Nic z toho Česká televize dlouhodobě neplní. Místo toho je hlásnou troubou jedné – eurohujerské – názorové partičky. Platíme to ale my všichni.

Je to jen mírná nadsázka, ale je to tak: Česká televize se postupně přeměnila v informační zločineckou organizaci. Proč? Protože vysílá cinknuté, neúplné, zavádějící informace. Protože není nezávislým informačním zdrojem, nýbrž propagandistickým nástrojem.

Jan Jirák z Fakulty sociálních věd UK nedávno upozornil, že média veřejné služby často přeceňují negativní výroky na svou adresu, aby je následně mohla využívat jako obranu před jakoukoliv kritikou. Není to svým způsobem začarovaný kruh? Když budeme ČT kritizovat, z Kavčích hor budou křičet, že to je útok na její nezávislost. Když budeme zticha, tak si také pojedou to svoje. Co s tím?

Podminovat a stisknout čudlík.

Českou televizi v téhle podobě je potřeba zrušit, ne ji opravovat. Pokud ji budeme pouze opravovat, jediným výsledkem bude, že se jí pro změnu zmocní jiná parta.

Českou televizi by měla kontrolovat Rada ČT, která by jejímu vedení zároveň měla zprostředkovávat názory veřejnosti. Neměli by se její členové svým jednáním a postupem vůči managementu starat o to, aby byl obraz veřejnoprávní televize méně pošramocený?

Rada České televize je patnáct úplně zbytečných lidí. Namísto aby hájili zájmy nás, televizních poplatníků, vytvářejí okolo České televize obranný val.

Když mluvíte o patnácti zbytečných lidech, sociolog médií Jaromír Volek v rozhovoru pro týdeník Respekt konstatoval, že radním často chybí odborná kompetence k tomu, aby porozuměli analýzám, které si zadávají a které tvoří stále významnější podklad při jejich rozhodování. Nazrál čas požadovat po kandidátech na členství v Radě ČT odbornou zdatnost, nebo co jiného udělat, aby se kritizovaný stav změnil a na Kavčích horách začali mít pocit, že jsou pod skutečnou kontrolou veřejnosti?

Nemyslím si, že ausgerechnet tzv. odborníci v Radě ČT jsou zárukou profesionality České televize. Někdy to je zcela naopak. Ono to častokrát není o „odborné kompetenci“, nýbrž o zdravém selském rozumu. Ergo: Odpověď na vaši otázku zní, smysl to nemá. Pokud tento systém zůstane zachovaný, jediný smysl má, aby v radě zasedali i lidé, kteří mají k České televizi opravdu kritický postoj. Přesněji: brutálně kritický postoj. Platit televizní výpalné v podobě televizních poplatků také musejí i ti, kteří Českou televizi opravdu, ale opravdu nemusejí.

autor: Jiří Hroník