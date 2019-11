ČT přesvědčuje přesvědčený a nasírá nasraný. Páni poslanci z ANO, proč jste nás odsoudili k dalšímu vyplácení Moravců a Wollnerů? Ivan Vyskočil se mimořádně rozčílil

„Tak jsem se dočetl, že parlament výroční zprávy ČT schválil. Byla to pro mne stejná zpráva jako pro paní Millerovou, že nám zabili Ferdinanda,“ začíná dnešní Nedělní ráno Ivan Vyskočil. A ptá se. „Copak v tom parlamentu mají odvahu jen komunisté a SPD a několik osamělých poslanců z jiných stran, jako pan Juříček a tradičně odvážný pan Foldyna?“ Smutně pokyvuje hlavou a dodává: „Že TOPka, STAN a Fialova ODS byly ‚pro‘ všema deseti mě nepřekvapuje. Vždyť je to jejich televize!“

Chvilkaři budou stejně řvát a burcovat

„Tak to se vám páni poslanci doopravdy povedlo. Pominu-li tu objektivitu a vyváženost zpravodajství ČT, nemohu strávit ty hospodářské věci, které kolem schvalování zpráv prosákly na veřejnost,“ vysvětluje dál Ivan Vyskočil svou kritiku našich zákonodárců. A podotýká: „Národní vzepětí kolem smrti Karla Gotta jasně ukázalo, že právě nyní byla nejvhodnější doba ukázat všem, kdo nám předepisují, co si máme myslet, že většina národa myslí po svém, a těm lepšolidním předepisovačům názoru konečně dát nějaké hranice. Všechny omluvné a chlácholivé články o tom, že poslanci nechtěli jitřit atmosféru před oslavami 17. listopadu, že nechtěli přilévat olej do ohně a dávat další munici Milionům chvilek nenávisti?“ kroutí hlavou umělec.

Anketa Ohrožují Zeman a Babiš nezávislost České televize? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 9094 lidí

„To jsou jen výmluvy těch, kteří v sobě nenašli dost odvahy říct na plnou hubu, že tohle je svinstvo, pod které se nemohu podepsat. Chvilkaři totiž budou stejně řvát a burcovat, jako předtím. Když jim sebrali Čapí hnízdo, budou řvát o střetu zájmů, proruských a pročínských zájmech, zmanipulovaných soudech, a i kdyby jim všechno tohle nevyšlo, tak vymyslí něco jiného. Oni tady totiž nejsou proto, aby něco napravili, ale evidentně proto, aby to tu rozbili. A nepochybně bychom byli velmi překvapeni, kdybychom se dozvěděli o jejich pravých úmyslech a o všech, co za nimi stojí. V listopadu se jistě dočkáme a páni poslanci uvidí, že jakékoliv ustupování se nevyplácí a je zbytečné,“ neskrývá své rozčarování Ivan Vyskočil.

Za všechny ty „nasraný“ mooooc děkuju!

Zákonodárcům na závěr pak v souvislosti se schválením výročních zpráv ČT vzkazuje: „Takže všichni vy opatrní z ANO, co jste zvedli ruku ‚pro‘, jste nás odsoudili k opětovnému placení obolusů pánům Moravcům a Wollnerům a přispívání k nehorázným odměnám a nadstandardní životní úrovni pana generálního ředitele. Nadále jste umožnili, aby dehonestovali vašeho předsedu a stali se hlásnou troubou právě chvilkařů, kdy upozorňují na čas a místo jejich demonstrací a z těchto uvádějí tučné přenosy. A nemluvím o propagaci všech LGBT a dalších -ismů,“ říká rázně Ivan Vyskočil, a ještě rázněji dodává. „Navíc se čím dál víc setkávám s lidmi, kteří mi řeknou, že zprávy ČT vůbec neposlouchají. Jestli tedy ono ‚objektivní‘ zaměření ČT lahodí uchu té menšině sluníčkářů a lepšolidí, můžeme směle říct s panem Werichem, že ČT je zbytečná! Neboť: ‚Přesvědčuje přesvědčený a nasírá nasraný!‘ A za všechny ty „nasraný“ těmto poslancům mooc a mooc děkuju!“

CELÝ SERIÁL: NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM

Intelektuál pan Rejžek...

„Nemůžu se nepozastavit nad tím, jak se po mém minulém článku v Parlamentních listech do mě pustil pan Rejžek. To je taky jeden z hlídacích psů ‚správného názoru‘,“ dostává se k dalšímu tématu Nedělního rána Ivan Vyskočil s tím, že ho Jan Rejžek svým odsuzujícím článkem hodně pobavil. Kritik se do herce pustil v souvislosti s jeho slovy ohledně bister s kebabem v Třeboni, kde Ivan Vyskočil na sklonku léta pobýval v lázních.

„Tak se prý podle pana Rejžka probojovávám do čela idiotů publikujících v Parlamentních listech. Inu, s tím nemůžu nic dělat. Taky si mám ve své obavě z kebabu zalézt s panem Okamurou do sklepa a nevycházet. Tak tam už se musím zasmát nad tím, že intelektuál pan Rejžek patrně neumí číst, anebo nerozumí psanému textu. Ale to by jako kritik snad měl?“ uvažuje s úsměvem Ivan Vyskočil a kritikovi vzkazuje: „Tak pane Rejžku, nebojím se toho pokrmu. Jen na základě množících se stánků s tímto tovarem usuzuji, že není pravdou, že zde nejsou žádní emigranti z muslimských zemí. Tím pádem taková ujištění, že není třeba žádné opatrnosti, nejsou pravdivá! (Psal jsem opatrnost, nikoliv strach. To jsou dva rozdílné významy, p. Rejžku.)“

Rejžek mě prokádroval, aneb stejně blbej jako ty báby, co…

„A potom mě pan Rejžek prokádroval, a to na základě rolí, které jsem hrál,“ pokračuje Ivan Vyskočil s tím, že kritik samozřejmě vybral role jen některé. „Rozhodně mu nehodlám oplácet stejnou mincí a kádrovat ho, co on dělal dřív. Je mi to protivné, ale na jeho místě bych raději mlčel,“ pokyvuje herec hlavou a posílá kritikovi další vzkaz. „Pane Rejžku, vy si přece říkáte kritik, ale jste stejně blbej, jako ty báby, co panu Kopeckému ukazovaly svoje neduhy. Domnívaly se totiž, na základě seriálu Nemocnice na kraji města, že je pan Kopecký erudovaný lékař a ortoped. Herec je přece tady od toho, aby co nejlépe zahrál roli, která je mu svěřena. Jistě ctí pana Kopeckého, že byl tak dobrý, že až mu některý z diváků úplně uvěřil. Ale to se přece nemohlo stát vám. Jste kritik a snad člověk vzdělaný v oboru. Mně jste přiřkl téměř členství v KSČ na základě rolí v seriálu Gottwald a v seriálu Chlapci a chlapi. Tak se mi nedivte za ty předešlé věty. Já jsem vzápětí totiž v seriálu Antonín Zápotocký, hrál SS dozorce v koncentračním táboře. A nikdy jsem neměl s ani jednou z těch stran cokoliv společného. Tedy ani s KSČ, ani NSDAP! Může mne, prosím, ve vašich očích rehabilitovat, že jsem také hrál vojáka západní armády ve filmu Cukrová bouda? Nebo lékaře, nebo anarchistu? Prosím! Dokonce jsem v divadle hrál obecního blba – a přesto umím číst a psát.“

Jak říká Švejk: „Toho si musíme hýčkat, protože takovej blbec je u regimentu vzácnost“

I poslední věty dnešního Nedělního rána pak Ivan Vyskočil adresuje právě kritikovi. „Pane Rejžku, četl jsem reakce pod vaším článkem a nenašel jsem snad ani jednu kladnou. Naopak. Některé byly hodně nelichotivé a některé až zatracující. Být vámi, tak bych se nad tím zamyslel,“ pokyvuje Ivan Vyskočil hlavou a pak s milým úsměvem dodává: „Ale já naopak prosím čtenáře článků páně Rejžkových: Naopak, nezatracujte ho a buďte na něho laskaví. Ještě více článků pane Rejžku, prosím. Vždyť obveselení je v naší době tak málo. A proto stejně, jak říká Švejk k poručíku Dubovi: „Toho si musíme hýčkat, protože takovej blbec je u regimentu vzácnost.“

Psali jsme: „Chtějí, abych visel!“ Jan Rejžek: Karel Gott je vyhoněný slavík Idiote, fašoune! Jan Rejžek zajel do Babišova muže, ale pak dostal pořádnou „sodu“. O co šlo? Troska Zeman, žeňte ho k soudu, píše Jan Rejžek. A herečka Aňa Geislerová, ta dokonce doufá, že prezident... Jan Rejžek: Skvělý Kiska! A mrtvý tchoř Zeman leží v komoře

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.