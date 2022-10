Celebrity vám vysvětlí, že se máte očkovat. Lež a nenávist dala pravdě a lásce na zadek, lituje profesor Turánek. A tuší, co v zimě předvede Válek

reklama

Ministerstvo zdravotnictví chce do konce roku přeočkovat dva miliony lidí. Proto rozjelo kampaň se sloganem „Očkujeme se pro život beze strachu“, v níž se zdůrazňuje, že očkování je ochrana před těžkým průběhem a úmrtím při nákaze. Jaké informace by měly v kampani zaznít, aby se lidé mohli rozhodovat skutečně racionálně?

Celá očkovací kampaň je založena na dezinformacích a vyložených lžích ohledně účinnosti a bezpečnosti genetických vakcín, ať už na bázi vektorových vakcín (AstraZeneca, Johnson), nebo mRNA vakcín (Moderna, Pfizer). Celá řada zemí postupně odstoupila od vakcinace dětí a mladých lidí. Existuje více než 1000 vědeckých prací v odborných časopisech, které poukazují na vedlejší účinky vakcín a vyvracejí statistické údaje ohledně účinnosti. Genetické vakcíny proti infekčnímu onemocnění covid-19 nebrání infekci a šíření viru do prostředí. Postupně byly vyvráceny ničím nepodložená tvrzení, že proočkování populace udělá tečku za covidem-19.

Kdy ukáže vláda, co se skrývá v začerněných smlouvách s firmou Pfizer ohledně mRNA vakcín? Co nesmí vědět veřejnost ohledně smluv a nakládání s veřejnými finančními prostředky? Kdo kontroluje kvalitu jednotlivých šarží vakcín, které jsou vnucovány celé generaci včetně dětí? A kdo se má právo vůbec ptát? Kdo to ví, odpoví, odpoví mi na otázku... zpívali Jiří Suchý s Jiřím Šlitrem.

Především by měla proběhnout diskuse skutečných odborníků na infekční onemocnění a na genetické vakcíny. Měla by skončit cenzura a dehonestace názorových oponentů. Lidé by měli mít možnost slyšet kvalifikované názory, nikoliv propagandu pseudoodborníků, kteří se danou problematikou nezabývají, nebo jen velmi okrajově.

Vědecké důkazy o zabudování informace kódované mRNA ve vakcíně do genomu buněk by měly být impulzem pro okamžité zastavení vakcinace genetickými vakcínami. Už název kampaně „Očkujeme se pro život beze strachu“ je naprosto zavádějící. Strach tady vyvolaly nezodpovědná média a jejich mediální „hvězdy“.

Byly použity ty nejzákeřnější psychologické metody manipulace veřejným míněním, které zasely jednak strach, a také nenávist mezi lidmi. Byla otřesena důvěra občanů v instituce a autority. Pokud někdo chce jít na další posilující dávky, ať si vyhledá informace, které jsou systematicky potlačovány. Ne každý má možnost a potřebné znalosti pro studium odborné literatury. Proto vznikla celá řada dokumentů, ukazujících faleš vakcinační kampaně. Například dokument Tečkované příběhy, který byl na YouTube okamžitě smazán. Celá řada podobných dokumentů je k dohledání na zahraničních médiích, viz třeba tento s českým překladem.

A k těm vládním taky odborníkům jen podotknu spolu se starým příslovím: Hloupý říká, co ví; moudrý ví, co říká.

Je to vaše zdraví – a komu není rady, tomu nebude pomoci.

Může se letošní podzim podobat těm dvěma předchozím, kdy se nákazy závratně rychle šířily a nemocnice byly plné nemocných covidem? Do jaké míry je společnost před opakováním tohoto scénáře chráněna tím, že mnoho lidí už nemoc prodělalo, přes šest a půl milionu absolvovalo základní očkování a přes čtyři miliony lidí si nechalo dát první posilující dávku?

Zisky farmaceutických firem Pfizer a Moderna dávají předpoklad, že opět budou statistiky ukazovat zvyšující se počet pozitivně diagnostikovaných vydávaných za nakažené. Do hry také vstoupí nový lék od Pfizeru. Ministr zdravotnictví Válek nás bude jistě informovat ve svém nezaměnitelném stylu „nenecháte se naočkovat, zemřete, nevezmete-li si nový lék, zemřete také“. Do hry vstoupí také nový hráč, kterým je energetická krize. Ta bude velkým konkurentem byznysu s vakcínami. Uvidíme, jakého strašáka vytáhne ministr. Sklady jsou plné vakcín, o které není zájem, tak očekávám razantní kampaň založenou opět na vyhrožování nepoddajným občanům a nabídce bonusů pro „dobrovolníky“.

Je dobré si připomenout a nezapomínat, jak vypadala „dobrovolná vakcinace“ proti covidu-19 podle EU a podle vlády ČR.

Tak se moji drazí spoluobčané, vakcinovaní i nevakcinovaní, zamyslete nad tímto citátem britského autora sci-fi literatury Iana Watsona: „Pokud vás někdo musí přesvědčovat, napomínat, tlačit, lhát, lákat na pobídky, nutit, zastrašovat, odhalovat, obviňovat, vyhrožovat, trestat a kriminalizovat… Pokud je toto všechno považováno za nezbytné k získání vašeho souhlasu – můžete si být naprosto jisti, že to, co se propaguje, není pro vaše dobro.“

Psali jsme: Z ruky do huby. Čtyřicet procent domácností už takto žije, říká ekonom Šulc. Kalousku, to jsou taky Putinovi agenti? Fialu nepochválí, v podstatě přiznal, že se to nepovedlo. Dohra výstupu z Havířova Vakcíny se vylévají. A vláda dál nakupuje! Akce, která měla skončit jinak „Ten člověk je v covidu nula.“ Profesor Turánek a málo známé věci o epidemii

Ty dvě úvodní otázky jsem vám položil jako přednímu vakcinologovi a imunologovi. Ale vy se chystáte vědecké prostředí opustit. Kdy vás napadlo zkusit jít do politiky a ucházet se rovnou o funkci hlavy státu?

Podrobněji jsem o tom mluvil v rozhovoru například s Igorem Chaunem nebo nedávno s Jaroslavem Duškem. Stručně tedy shrnu: Nechci být znovu vystaven volbě mezi špatným a horším kandidátem na prezidenta. Čekal jsem, že někdo zvedne prapor naší státnosti a shromáždí pod ním ty, kteří chtějí budovat naši zemi a naši vlast, kteří rozumějí tomu, co je rodina a národ.

Nedočkal jsem se vhodného kandidáta, tak jsem ten prapor zvedl já z bláta demokratury. Asi pozdě, ale přece. Třeba se podaří dát dohromady těch 50 tisíc podpisů, nebo se najde deset spravedlivých v Senátu, nebo i dvacet poslanců ve Sněmovně, kteří to vidí podobně. Každý den mi už chodí kolem 500 podpisů doprovázených hezkými osobními dopisy. Lidé spontánně zřizují podpisová místa a kontaktují další své bližní. Je to pro mě velké povzbuzení a chci jim poděkovat.

Příští měsíc si budeme připomínat už 33. výročí listopadových událostí roku 89. V čem je pro vás nynější stav v zemi a ve společnosti největším zklamáním oproti tomu, co jste – a určitě nejen vy – od změny režimu očekával?

Po 33 letech jsme téměř tam, odkud jsme se vyzvonili klíči na náměstích. Ty klíče jsme naivně předali pohrobkům minulého režimu. Měl jsem naději, a se mnou většina lidí v této zemi, že se uvolní ohromný tvůrčí potenciál našeho národa a že vybudujeme prosperující demokratickou zemi v srdci Evropy. Namísto toho jsme zabředli do bahna nové a plíživě se šířící totality, doprovázené její sestrou – cenzurou. Místo novinářů kvality Karla Čapka tady máme zástupy novodobých normalizačních Kojzarů vedených F. X. Doležaly. Ukázkou byl například výše zmíněný covid-19 a bezdůvodné a nepodložené omezování obyvatel, výhrůžky a nátlak pod hrozbou ztráty zaměstnání.

Naše hospodářství se blíží úrovni rozvojové země s charakterem provincie. Tak nás vnímají také ratingové agentury. Klíčová průmyslová odvětví byla buď zlikvidována, nebo jsou v rukou nadnárodních společností.

Lež a nenávist zase dala na zadek Lásce a Pravdě. A většina mlčí, přihlíží... a někteří dokonce tleskají.

Vláda tvořená pěti poměrně nesourodými stranami má za sebou čtvrtinu funkčního období. Během něj ji nejvíce zaměstnávala válka na Ukrajině, enormní růst cen energií i hrozba jejich nedostatku během zimy. Jak si vláda ve složité době vede, a vytkl byste jí něco?

Škoda, že mladá generace asi nezná román Ladislava Mňačka „Jak chutná moc“, na hodinách literatury ho asi neměla. Mnohým by to pomohlo otevřít oči.

Bohužel, prezident jmenoval vládu Petra Fialy, kterému se podařilo dát dohromady opravdu vládu neodborníků. Křesťanským demokratům nevadí nekřesťanské ceny a úrokové sazby. Stali jsme se rukojmími 108 poslanců novodobé Národní fronty Petra Fialy, složené ze dvou stran pod prahem vstupu do Sněmovny a ze strany, ve které mafie prorostla až do vedení a vyšplouchla naivní Piráty. Jenže bez této strany by se celý projekt protinárodní fronty sesypal. Tak pan Fiala dal panu Rakušanovi volné ruce k zaškrcení demokracie. Pilně na tom pracuje a připravuje zákony, které by to umožnily. Jen mám takový pocit, že už ho mají ostatní tak akorát po krk a že on o ten svůj politický krk brzy přijde.

Abych to shrnul – je to neschopná vláda, která nás zavleče do těžko řešitelné hospodářské a společenské krize.

Ovšem od premiéra Petra Fialy slýcháme, že vláda „nenechá nikoho padnout“ a že zařídila, že lidé mohou žádat o více a vyšších podpor. Před komunálními volbami mu však na havířovském náměstí vmetl jeden občan: „Takže si můžeme dojít na sociálku, to jste zařídil, pane Fialo.“ Co s lidmi může udělat situace, která přiměje mnohé z těch, kteří na to nebyli zvyklí, chodit si se žebračenkami, jak žádosti o podpory mnozí nazývají, říkat o peníze?

V médiích mě zaujalo vyjádření viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje, že situace je opravdu kritická. „Některé firmy už skutečně čekají poslední dny, minuty, na nějaké řešení ze strany vlády, jinak mají připravena opatření, a někteří už to začali i realizovat, že buď omezují výrobu, nebo úplně odstavují,“ sdělil Jan Rafaj poznatky z prostředí uvnitř průmyslu v rozhovoru pro SZ Byznys.

Pokud padne dominovým efektem průmysl a následně se zvýší nezaměstnanost, nebude mít pan Stanjura od koho vybírat daně. Zatím to panu Fialovi ještě nedošlo. Ale to nevadí, pan Fiala nenechá nikoho padnout, všichni mohou jít přece žebrat před Strakovu vilu. Vláda si půjčí peníze, natiskne a rozdá žebračenky. Nakoupí také staré flašinety z USA. Tak jen žádnou paniku, co Čech, to zase muzikant. A v České televizi pustí film pro pamětníky „Zítra se bude tančit všude“.

A sociální podporu dostanou jen vakcinovaní. To by bylo, abychom neopíchali celý národ.

Jsou politici typu předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové či premiéra Petra Fialy těmi nejvhodnějšími pro to, vyzývat veřejnost k šetření a uskromnění se?

Otázku bych formuloval takto: Jsou paní Markéta Pekarová Adamová a Petr Fiala vůbec politiky? U paní Markéty bych byl toho názoru, že není ani političkou třetí kategorie. Panu Fialovi bych tuto příčku přiznal. Výsledky tomu odpovídají.

Byl jste jedním z řečníků na protivládní demonstraci 28. září na Václavském náměstí. O první demonstraci pod názvem Česká republika na 1. místě prohlásil premiér Petr Fiala, že za ní stály proruské síly. Nevadilo vám, že do této škatulky také spadnete?

Pan Fiala si může dát do škatulky akorát tak polobotky a růžové brýle. Nejsem ani proruský, ani proamerický či probruselský slouha. Nejsem také žádný antivaxer, jen z pozice své odbornosti se stavím proti nezodpovědnému a vědecky nepodloženému hazardu s genetickými vakcínami. Stejně tak pan Fiala není žádný politolog, jen politruk druhé kategorie, který se rychle otočí po směru politického větru.

Pan Fiala mohl přijít na demonstraci a vysvětlit lidem svojí tajuplnou znakovou řečí, jak to vidí meteorologové s touto zimou. Bude dlouhá a mrazivá, nebo krátká a teplá. Lidé by podle předpovědi použili zbytek úspor na nákup přiměřeného ošacení a obutí. Nepřišel, jen urážel lidi práce, kteří mu přišli říci, že jsou nespokojeni s jeho vládou, jejíž způsob vládnutí zdá se býti poněkud nešťastným.

Pro Českou televizi nejsou sedmdesátitisícové demonstrace zajímavé, informace o nich se tak k lidem dostávají jinými informačními cestami. Jaká je budoucnost veřejnoprávních médií, když si za peníze všech povinně platících koncesionářské poplatky vysílají jen pro diváky jediného správného názoru?

Mainstreamová media včetně zpravodajství ČT nejsou česká a jejich úkolem není poskytovat objektivní informace a vyvážené komentáře, ale indoktrinovat veřejnost, zejména mladé lidi bez zkušenosti s totalitou. K tomu jim dopomáhá cenzura a používání psychosociologických metod ovlivňování veřejného mínění. Lhali o uprchlické krizi, lhali o covidu-19 a o vakcínách, lžou o současné krizi. A moje babička říkávala, že kdo lže, ten často i krade, a kdo krade, ten může i zabít. Skutečná demokracie se nemůže vybudovat na lži, zlodějině a násilí, pánové a dámy z mainstreamu. Lež má sice dlouhý jazyk, ale krátké nohy. Vaše jména jsou zapsána a budete zváženi a shledání lehkými. Mene, mene, tekel, upharsin.

Lednová přímá volba hlavy státu se může odehrávat v atmosféře velké nespokojenosti lidí, ať už z „Fialovy drahoty“, nebo třeba i z důvodu nedostatku energií pro domácnosti či firmy. Co byste v danou chvíli coby kandidát na prezidenta chtěl veřejnosti nabídnout jako řešení, o které byste se z titulu funkce chtěl zasadit?

Pokud bych byl zvolen prezidentem České republiky, okamžitě bych zahájil proces směřující k odvolání této nekompetentní vlády. Vyzval bych všechny parlamentní strany ke konstruktivnímu přístupu k řešení kritické situace a ke konsenzu na jmenování nové vlády, do které budou nominovat skutečné odborníky. Budu jmenovat jen takovou vládu, která bude složena z ODBORNÍKŮ, nikoliv politických trafikantů.

Pokud toho nebudou politické strany schopny, pak nezbývá než s podporou veřejnosti, a doufám i Senátu, prosadit vypsání nových voleb.

Prvním krokem prezidenta za podpory veřejnosti a průmyslníků musí být zamezení překupnictví s elektrickou energií na burze v Lipsku, zajištění plynu a ropy za rozumné ceny a zachování průmyslové výroby. Zároveň zahájím proces návratu strategických odvětví do českých rukou, ať soukromých nebo státních.

Svůj stručný politický program jsem shrnul do Desatera prezidenta, které je na mých stránkách.

Pokud chce veřejnost, poslanci a senátoři prezidenta, který bude stát za občany a za českým národem, tak mě mohou podpořit svými podpisy.

Jinak si můžete volit mezi bývalými komunisty, kteří zahodili legitimaci hned, jakmile už z toho nekynul zisk. Případně máte na výběr z dalších prospěchářů.

Co se týká mé kandidatury, pro média já neexistuji. Evidentně mají strach, že by se na Hrad nedostala nějaká z jejich oblíbených a protežovaných loutek, ale nezávislý kandidát, který by spolu s občany vykopl z naší země Lež a Nenávist.

Omlouvám se za chvílemi žertovný ironický tón, ale jedno židovské přísloví praví: „Žert je polovinou pravdy.“

