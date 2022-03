Cenzura je návrat k totalitě, varuje bývalý senátor Valenta

reklama

Anketa Pomůžete uprchlíkům z Ukrajiny, když to bude třeba? (od 26.2.) ano, neváhal/a bych 22% spíše ano 9% spíše ne 62% nevím 7% hlasovalo: 11191 lidí

Není snad nikdo, koho by nezasáhl aktuální válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Jak se na celou situaci díváte vy?

Samozřejmě, že ruskou invazi jednoznačně odsuzuji. To, čeho se Rusko pod vedením Putina dopustilo, je naprosté zvěrstvo a šílenost, kterou odnese nejen samotná Ukrajina a její obyvatelé, ale také celá Evropa, potažmo svět. Odneseme to my všichni, běžné ruské obyvatele nevyjímaje. Nejde přitom pouze o dramatické zhoršení bezpečnostní situace, ale také dnes téměř nedozírné ekonomické následky.

Jaký je tedy váš osobní vztah k Ukrajině?

Velmi pozitivní. Vždyť již přibližně před třiceti lety jsem zde založil společný ukrajinsko-český podnik, který dodnes funguje, je historicky jednou z nejúspěšnějších firem ve své zemi i oboru podnikání. Na Ukrajině tedy mám své kolegy a přátele. O to větší rozměr pro mne celý konflikt má. Také proto jsem okamžitě zajistil byty v České republice i na Slovensku právě pro naše ukrajinské obchodní partnery, kolegy, zaměstnance a jejich rodiny včetně dětí. Ve chvíli, kdy to bude legislativně možné, jim jsme schopni zprostředkovat také práci a další, dočasnou pomoc do doby, než se budou moci bezpečně vrátit domů.

Musím se zeptat i naopak – jaký je váš vztah k Rusku?

Do této země mé obchodní aktivity nikdy nemířily. Nemám s Ruskem nic společného jako člověk ani jako podnikatel. Já i má rodina jsme navíc byli vždy velmi silně vyhraněni proti komunistům a za minulého režimu jsme si s nimi užili své. Kvůli komunistům jsme s bráchou nemohli studovat a dodnes si pamatuji, jak velmi silně naše rodina prožívala zestátňování, a také ruskou okupaci naší země v roce 1968. Táta, který se s tím nikdy nesmířil, pak sám čelil perzekuci ze strany tehdejšího režimu. Proto nebylo divu, že to byl právě náš táta, který se po sametové revoluci ihned zapojil do Občanského fóra a dlouhé roky se pak velmi angažoval při transformaci naší země ve svobodný a demokratický stát, ve kterém bude dostatek prostoru pro svobodné podnikání a tržní ekonomiku.

Přesto vám mnoho lidí má za zlé, že vlastníte Parlamentní listy, které se někteří vytrvale snaží označovat za dezinformační web. Co si o tom myslíte?

To je naprostý nesmysl a každý racionálně uvažující člověk tohle také ví. Proti takovým nařčením se vždy velmi tvrdě ohrazuji. Těžko říct, kde tento blud vůbec vznikl, ale předpokládám, že šlo především o konkurenční mediální boj. Parlamentní listy zažily velmi rychlý nárůst čtenářů a dodnes je čte více než 300 tisíc čtenářů denně, což je asi mnohým trnem v oku. A proto přikrmují tyto nesmyslné konspirace, přestože Parlamentním listům udělil Národní fond nezávislé žurnalistiky ratingové označení „B“, tedy stejné, jako má např. iDnes.cz, Denik.cz nebo Blesk.cz.

Do Parlamentních listů jsem již před mnoha lety vstupoval v roli investora právě proto, že jsem chtěl podpořit další rozvoj tohoto nezávislého a především dodnes nejsvobodnějšího média, které nabízí lidem možnost bez jakékoliv cenzury prezentovat své názory, pochopitelně za dodržení etických kodexů. V souvislosti s tím, jak moc především v poslední době dostává svoboda slova na frak, se domnívám, že šlo o velmi správnou investici. Třeba i proto Parlamentní listy teď některým politikům i aktivistům vadí.

Ivo Valenta BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když mluvíte o svobodě slova, v posledních dnech se hodně řeší trestní zodpovědnost za komentáře, které by např. schvalovaly ruskou invazi na Ukrajinu. Co si o tom myslíte?

Přestože pro jednání Putina prakticky nemám slov, s trestáním osob za jejich názory rozhodně nesouhlasím. I v dnešní složité době, nebo možná právě o to víc, bychom měli respektovat a ochraňovat svobodu slova, která by neměla být omezována, natož trestána. Pakliže jde skutečně jen o slova, nikoliv například výzvu k agresi apod., zastrašování policejním vyšetřováním, soudy či vězením je prostě naprosto nepřípustné. To už jsme tu přece měli a podobné kroky považuji za návrat do éry totality. A přiznám se, že jsem docela zděšen tím, že se v naší zemi vytváří poptávka po tom, abychom se vrátili do doby, kdy se za názory zavíralo.

V této souvislosti se také chci zeptat, co si myslíte o krocích vlády, která iniciovala vypnutí několika webů, o kterých se ministerští úřednicí domnívali, že podporovaly ruskou propagandu. Je to podle vás správná cesta, jak bojovat proti Rusku?

Jak jsem již mnohokrát uvedl, nesouhlasím s Putinem a jeho kroky odsuzuji. To mi však nebrání v tom, abych se ostře postavil také proti všem formám cenzury. Lidé nechť sami rozhodnou, co chtějí, či nechtějí číst. Nemá to být stát, nějaká státní komise či (ne)ziskové organizace, které budou rozhodovat o tom, jaké názory mohou občané naší země číst, a jaké jsou jim naopak zakázány. V minulosti se pálily knihy, teď se vypínají weby. Navíc, kdo objektivně posoudí, zda daný web byl skutečně zavlečen do ruské válečné propagandy? Otevřeli jsme nebezpečnou Pandořinu skříňku a bohužel zde hrozí, že vylejeme dítě i s vaničkou. Pod pláštěm snahy se co nejvíce vymezit proti Putinovi připouštíme něco, co v budoucnu může být zneužito proti samotným základům demokracie a svobody projevu. Proto chci věřit tomu, že si vláda nechá zajít chuť na tyto totalitní praktiky a nebude Českou republiku vystavovat nejen ostudě, ale také arbitrážím a zcela zbytečným soudním sporům.

Jaký tedy podle vás bude mít tato válka vliv na životy nás všech?

Nejsem politolog ani ekonom, abych hodnotil detailní souvislosti a dopad celé situace na životy Evropanů, potažmo celého světa. Každopádně vliv bude naprosto zásadní a bohužel také dlouhodobý. Tohle vše je teprve začátek. Konflikt navíc přišel v době, kdy je svět finančně zdecimován v důsledku opatření, provázejících pandemii covid-19, což je nejhorší. Ekonomika je na dně, rozpočty krvácejí. Už tak je všudypřítomné zdražování a krachující podnikatelé i drobní živnostníci.

Ceny energií prudce rostou a již dnes je například pořízení bydlení pro mladé rodiny prakticky nemožné. Nejsem rád pesimistou, ale v důsledku konfliktu bude ještě podstatně hůř. Vláda by proto neměla zapomínat, že běžný život se nezastavil, že je třeba ochránit česká pracovní místa, pomoci živnostníkům a podnikatelům, a také využít všechny prostředky k tomu, jak čelit vysoké inflaci i enormnímu růstu cen energií.

