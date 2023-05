Černochová právě podepsala obrannou dohodu s USA. Není po všem! Konečná spouští protiakci

Strach z „vládního batohu“. Padají dotazy i na vojenskou smlouvu mezi ČR a USA. Tak popisuje setkávání s občany europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Vyzývá poslance, aby přišli za lidmi na happening, který KSČM pořádá 30. května před Poslaneckou sněmovou. Řekla, co by očekávala od odborů, a žasla nad slovy ministra spravedlnosti Blažka, kterými hájil premiéra Fialu. Dostala se i k situaci ve školství a zdravotnictví. „Možná je dobrým doktorem, ale příšerným šéfem zdravotnictví,“ řekla na adresu ministra Válka a zmínila „šílené nápady“.

reklama

Paní poslankyně, v těchto dnech jste opět jezdila za lidmi do různých míst naší republiky. Co s vámi nejvíc řešili, co říkají na takzvaný vládní úsporný balíček. A kam se chystáte v příštích týdnech?

Mezi lidmi je strach z vládního batohu, jak média i vládní politici přezdívají krádež na pracujících a důchodcích. Velmi často také padají dotazy na vojenskou smlouvu mezi ČR a USA. Právě kvůli tomu se KSČM za účasti dalších spolků a subjektů rozhodla uspořádat v úterý 30. května od 15 hodin happening před Poslaneckou sněmovnou v Praze na Malostranském náměstí. Vyzývám všechny poslance, aby mezi občany přišli a debatovali, když už smlouvu vyjednávali v utajení!



Poté, co nás vláda seznámila s takzvaným úsporným balíčkem, odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Podle šéfa ČMKOS Středuly vláda překročila všechny meze. Dojde, nebo nedojde ke generální stávce, podle vašeho názoru?

Jestli dojde, nebo ne, to nevím. Každopádně bych očekávala, že jen za to, jakým způsobem vláda s odboráři jednala – či spíše nejednala – sáhnou k „tvrdším“ opatřením než ke stávkové pohotovosti. Vždyť jsou to právě pracující, kteří spolu s důchodci ponesou ten vládní batoh na svých bedrech!



Pokud by k ní nakonec přece jen došlo, bude to mít vůbec nějaký větší efekt? Premiér Fiala se už nechal slyšet, že se stávkami nenechá zastrašit…

Efekt by to bezesporu mělo. Já vládním představitelům nevěřím už ani nos mezi očima. Jsou naprosto nedůvěryhodní – jeden den vykládají něco, co druhý den s klidem popřou, takže tady ty silácké řeči premiéra Fialy po konfrontaci s realitou mohou být ty tam…

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Ministr spravedlnosti Pavel Blažek vysvětloval pro iDNES předvolební sliby a odmítal, že by tehdy lhali. „Spíš něco říkal, ale nemohl to udělat,“ řekl o Petru Fialovi. Co byste ministru Blažkovi vzkázala?

Myslím, že panu ministrovi – bohužel spravedlnosti – mohou všichni lháři poděkovat, protože jim vytvořil krásnou výmluvu. Možná tato slova i zlidoví a budou se používat jako synonymum pro lež.



Pojďme dál. Ministryně Černochová dnes podepsala v USA dohodu o obranné spolupráci. Dokument budou muset ještě po podpisu ministryně obrany schválit obě komory Parlamentu a podepsat prezident. Řada lidí je ale proti. Je se čeho obávat? A mohou třeba lidé proti tomu ještě něco dělat?

Kromě toho, že se občané 30. května mohou od tří hodin odpoledne zúčastnit happeningu před Poslaneckou sněmovnou, tak mohou psát poslancům, ministrům, premiérovi, velvyslanectví USA, ale mohou také projevovat svůj názor na sociálních sítích a podobně. Každý odpor se počítá!

KSČM jako jediná strana také nerezignovala na sběr podpisů pod petici proti přítomnosti cizích vojsk a vojenských základen na našem území. Už byla předána petičnímu výboru Sněmovny první část asi 15 tisíc podpisů, takže při veřejném projednávání na půdě Parlamentu ČR i tuto otázku otevřeme. Budu o všem informovat na svých sociálních sítích.

Jinak rozbor toho, proč je ta smlouva nebezpečná a v čem, najdou čtenáři na mém YouTube a Facebooku!

Psali jsme: „Imigrant zabije Němce? Nedozvíš se.“ Česko, Německo, ceny, vše. „Kdyby se řekla pravda...“ Horko v ruském Bělgorodu. Moskva „čistí“ oblast. Kyjev dává ruce pryč, ale... ČT a rozhlas: „Platit budete i za mobily a počítače.“ Černé na bílém ČEZ: V lokalitách Trutnov, Dvůr Králové a Vrchlabí končí topná sezóna

Podívejme se na další aktuální téma. Rodiče dětí, které teď končily základní školu, si stěžují, že je problém často i jedničkáře dostat na vybranou školu, boj je tento rok prý i o učební obory. Míst je zkrátka údajně málo. Z vlády zase zaznívá, že je míst dost a že se jedná o zbytečnou paniku. Jak to podle vás je? A pokud je tam opravdu problém, tak jak ho řešit?

Anketa Jste spokojeni se způsobem, jakým Petr Pavel vykonává úřad prezidenta? (Ptáme se od 23.5.2023) Ano 4% Ne 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10198 lidí

Když na svých debatách hovořím s učiteli, tak mi sami říkají, že ani oni už nestíhají často sledovat změny, všemožné projekty a že tím pak samozřejmě trpí úroveň výuky. Ti věkově starší kantoři, kteří jsou už v důchodu, mi se slzou v oku pak vyprávějí, že dělali to nejhezčí povolání, jaké na světě je, ale dneska už by si před katedru nestoupli. Tam to všichni ministři a ministryně školství za poslední léta dotlačili. Přitom školství bylo v naší zemi výkladní skříní, skvěle fungující celek, který nepotřeboval žádné zásadní změny…



Stále se mluví o tom, že je nedostatek zubařů, dětských psychologů… například. Sehnat rychle dobrého řemeslníka je dnes pomalu nad lidské síly. Ale stále přibývají studenti a absolventi různých oborů, jako jsou například politologie, sociologie a podobně… pro které ale není třeba tak velké uplatnění. Co s naším školstvím po této stránce udělat?

Za prvé si myslím, že by mělo dojít k ještě užší spolupráci mezi středními odbornými školami a podniky, které působí v daném oboru. Vím, že k tomu již na mnoha místech dochází, ale podle mého soudu jsou tady obrovské rezervy. Za druhé – je sice pravda, že chybí celá řada řemesel, ale když se podíváte například na inzerované nástupní mzdy, tak neodrážejí nějak zásadně fakt, že máme těchto lidí nedostatek. Za třetí je rovněž nutné změnit celospolečenské vnímání „potřeby“ toho, aby každý měl vysokoškolský diplom. Pak nebudou za pokladnami sedět bakaláři, ale postačí lidé s výučním listem nebo maturitou. A to prosím dávám jako příklad, protože spousta lidí, která má nyní vysokoškolské vzdělání, pracuje na pozici, kde jej vůbec nepotřebuje. Studovali často jen proto, že si to rodiče přáli. Ale přece není měřítkem úspěchu, zda mám, či nemám vysokou školu. To se musí změnit v hlavách občanů, ale i zaměstnavatelů. K tomu, aby nadprůměrně (nebo aspoň průměrně) ohodnocovali práci svých zaměstnanců, přece nepotřebují jejich vysokoškolský diplom.



O nedostatku zubařů jste se zmínila i na svém facebookovém profilu, a to v souvislosti s nápadem, se kterým přišel před časem ministr Válek ohledně „pojízdných ambulancí“. Co na to říct a jak problém se zubaři řešit?

Pan Válek denně dokazuje, že svěřit mu řízení ministerstva nebyl dobrý nápad. Je možná dobrým doktorem, ale příšerným šéfem zdravotnictví. Neumí se vypořádat s jediným problémem, který naše zdravotnictví má. Proto přicházejí naprosto šílené nápady jako „pojízdné kamiony“, „obvolávejte sto lékáren“, „s léčením vám pomůže sluníčko“ apod. Možná by se mohl pan ministr přestat věnovat hraní tankových her a začít řešit to, co má. Není přece normální, aby si lidé jezdili pro léky do Polska.

Psali jsme: „Zločiny našich předků.“ Kauza „Pavel v Terezíně“ vrcholí. Dalšími slovy 400 Kč zbylo z důchodu. „Drahej Voltaren, takže...“ Zpráva vládě Lipavský odletěl na Blízký východ, veze s sebou 15 českých podnikatelů Export do jihovýchodní Asie má zelenou. S možnými riziky pomůže také státní EGAP

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.