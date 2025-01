Chcete posílat miliardy Ukrajině a být cílem Ruska? Návrh na referendum je tu

Máme v Česku stále svobodu projevu anebo již vzala za své?

V devadesátých letech jsem říkal a psal, že sice máme svobodu, můžeme si říkat, co chceme, ale nikdo nás neposlouchá. Svým způsobem taková svoboda byla k ničemu. Vládnoucí oligarchie si totiž dělala, co chtěla, bez ohledu na názory občanů. Dnes je to naopak. Rozhodně si nemůžeme říkat, co chceme, protože nás udavači a státní zástupci bedlivě poslouchají.

Covidový teror nedává však velké naděje, že by příznivcem svobody a lidských práv bylo na rozdíl od bývalé pětikoalice třeba hnutí ANO. Otázky jako Brusel, rusofobie nebo nechuť ke skutečné demokracii bohužel hnutí ANO s bývalou pětikoalicí zatím těsně spojují. Ale třeba naše společná přítelkyně Marine Le Penová udělá zázrak v myslích a duších kolegů z ANO. Přál bych si to.

Koneckonců policie ohledně vakcín šetří i rejdy předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Jisté je, že za vším je třeba hledat peníze. Z covidu se stal neuvěřitelný byznys. A na mrtvé zapomeňte? Já žádám občany - nezapomínejte a u voleb myslete na to, která partaj se v parlamentu proti covidovému teroru jako jediná postavila. Byla to Svoboda a přímá demokracie (SPD).

Na druhou stranu z SPD odešel třeba Lubomír Volný, který mluvil podobně jako vy…

To byl také mediální lynč. Posuďte sami, kdo napáchal větší škody. Všichni víme. Fiala a jeho parta bezmozků. Kromě ministra spravedlnosti není na žádném ministerstvu profesionál. Zato zcela viditelně a svorně právě ministra Blažka náš mediální mainstream nenávidí.

Když jsme u těch médií, aktuálním tématem je zvyšování poplatků pro veřejnoprávní média. Co vy na to?

Televizní koncese je evropská anomálie, ale i v EU se ze 27 zemí platí už jen v deseti. To už je příznačné. Po roce 2000 poplatky zrušilo 13 zemí EU a zavedlo nějakou formu státního financování. V USA financuje veřejnoprávní produkční společnost Kongres prostřednictvím speciálního fondu.

Tomio Okamura nebyl devět let u Moravce. Budu poctivý, jednou ho pozval. To, když jeho a mne šetřila policie kvůli údajnému zneužívání peněz Úsvitu. To jsme tehdy odmítli. Bohužel v momentě, kdy se ukázalo, že Tomio nic nezneužíval, ale naopak byl okradený, nikdo ho už v televizi nechtěl.

Pochopitelně ani tehdy, když státní zástupce a soudní znalci konstatovali, že Okamura měl pravdu, když řekl, že v Letech nebyl žádný koncentrační tábor ve smyslu, v jakém historici a odborníci koncentrační tábor chápou. Ostatně to konstatovala i vládou vybraná skupina odborníků. Ta pouze pod výrazným tlakem politiků vymyslela novotvar, že v Letech byl tábor nucené koncentrace.

Ale pokud vím, poslanec Miloslav Rozner byl za výrok o Letech odsouzen...

Ano, Lety odskákal pouze Míla Rozner. A opět se tu ukázala zbabělost a zákeřnost systému. Jeho projev jsem psal já a samozřejmě jsem se k autorství na policii přihlásil. Mne vynechali. Těžko se přít se židem, který jeden koncentrák, a to skutečný, ne vymyšlený, zachránil.

Boj o záchranu koncentračního tábora v Brněnci byl ostatně důvodem, proč mne nadzvedly lži a peníze nasypané do louky v Letech. Trvalo osm let, než jsem s přímluvou ministra Hermana zlomil odpor Památkového úřadu v Pardubicích a tento nacistický koncentrák byl prohlášen za kulturní památku.

Míla byl odsouzený za zpochybňování genocidy tím, že citoval mne. Přečetl mimo jiné toto: „V Letech byl pracovní tábor nejprve pro všechny Čechy a Moravany. Postupně se však změnil na tábor pro lidi, kteří žijí cikánským životem včetně necikánských bezdomovců, tuláků, žebráků, prostitutek a tak dále. Mnoho lidí tu umřelo, ale na nemoci, které do přetíženého tábora přinesli sami. Po většinu času, až do vyhlášení karantény, byl tábor neoplocený...“

Označit Lety za koncentrační tábor je v prvé řadě sprosté zneuctění obětí neuvěřitelného pekla ve skutečných koncentrácích. A to včetně cikánských obětí, které si skutečnými koncentráky prošly a hynuly tam.

Vrátím se ale k Brněnci. Koncentrační tábor Oskara Schindlera je trhák. Jezdí sem historici, novináři a televizní štáby z mnoha koutů zeměkoule. Všichni viděli Schindlerův seznam. Zahraniční štáby tu natočily spoustu dokumentů. Jediný, kdo se nám vyhýbá, je naše veřejnoprávní televize. Film o skutečném Oskaru Schindlerovi nabízím marně léta. Nepochybně to je málo veřejnoprávní. Trochu jsem doufal ve změnu po nástupu nového ředitele, ale ten má očividně zásadnější starosti.

Máte na mysli lobbování za zvýšení koncesionářských poplatků?

Ano. A proto bych mu problém s lobbováním za vyšší poplatky ubral a vyměnil ho za průhledné financování ze státní kasy. Prý mu i po schválení novely zákona bude chybět 250 miliard korun. No, stačí zrušit Moravce a další parazity, a rozpočet bude vyrovnaný. Začal bych hloubkovým auditem, který by ukázal hlavně efektivitu nakládání s penězi.

Mzdy vyjdou na 2,5 miliardy korun. Jak jsem slyšel, některé redaktory platí i vláda, nepochybně za to, aby byli objektivní, když už jsou v posteli s Foltýnem. Tady je vidět, že státní financování je reálné. Jen by mělo mít čistou nekorupční formu. Zkorumpované redaktory, ty parazity, by si měl převzít vládní kašpárek Foltýn a dělat divadlo na vládě, ne v České televizi.

Veřejně vyzývám Nejvyšší kontrolní úřad, aby zkontroloval Českou televizi! Jakkoli se tvrdí, že tu pravomoc nemá, tak ji zčásti má, protože má právo kontrolovat nakládání s poplatky. Kdysi takovou kontrolu provedl, ale bohužel jen formálně. Šetřil jen výběr poplatků, ale už nikoli, co se za ně pořídilo. Ať to sakra udělá.

Volby do dolní komory parlamentu se blíží. Jaké rady máte pro svého politického, potažmo téměř životního souputníka Tomia Okamuru?

To zní, jako bychom byli registrovaní partneři, ale mám standardní preferenci směrem k děvčatům. Snažíme se pracovat profesionálně na kampani, programu a strategii i taktice. Dělá na tom jak odborný tým, tak samozřejmě i předsednictvo, poslanci a doufám, že i většina našich členů a příznivců. SPD patří počtem členů k největším stranám a hnutím v naší zemi. Neznám aktuální číslo, ale tipuju, že by to mohlo být přes deset tisíc lidí.

Osobně bych byl pro to, aby SPD ve volbách akcentovala jen ta nejzásadnější témata. Tedy mír, suverenitu naší země vůči EU a NATO, a také prosperitu. Jsem tedy za změnu kurzu od programu ekonomické a energetické chudoby k prosperitě. SPD už deset let říká to, co se nakonec vždy ukázalo jako pravda a trend, kterého se nakonec chytly ostatní partaje. Jako první jsme varovali před nelegální a kulturně nepřátelskou migrací. Byli jsme kritičtí k diktátu Bruselu, ať se týkal čehokoli od energetiky po vysavače. Také jsme prosazovali třeba paušální daň, minimální důchod či diverzifikaci v oblasti dovozu a výroby energií.

Strana SPD trpí na to, že je v mnoha tématech první. A i když má pravdu, tak platí pravidlo, že radikální změny jsou nejdřív zesměšněny, pak diskutovány a až pak přijímány. Bohužel v době, kdy naše myšlenky a řešení kopírují ostatní, si už většina lidí nepamatuje, že to byla SPD, která s nimi přišla.

Pro mnohé lidi je Tomio jako červený hadr a bohužel neposlouchají, co říká. Víc je zajímá, kdo to říká. Tomio je odsouzený, aniž by se soudci zamysleli nad fakty, která předkládá. Politiku vyhrávají emoce. Ne pravda a fakta. Velká část lidí si vytvoří škatulky a ty pak rozhodují, nikoli racionální důvody. Nepříjemná fakta a pravdy lidé vytěsňují.

Němci věděli o koncentračních táborech, o vraždění a mučení nevinných, ale láska k vůdci to vytěsnila. Naši politici ví, že Zelenského režim je autoritářský, totalitní, že páchá zločiny. Ví, že i třeba za Američany jsou miliony mrtvých, loupežné války, podpora nejbrutálnějších zločinců jako byl třeba Pinochet. Ale nenávist k Rusku to vždy přebije.

V Respektu nedávno psali o jasně naznačeném směru koaličního partnerství, které už se projevilo v několika krajích, SPD a ANO. Je to předehra pro možnou povolební vládní koalici?

V tuhle chvíli se to zdá naprosto nereálné a vypovídá to spíš o naivitě a politickém amatérství kolegů z Respektu. V komunále a krajích se odjakživa skládaly pragmatické koalice, většinou bez ohledu na celostátní politiku.

Předseda ANO Babiš je v tuto chvíli velmi vyhraněný vůči předsedovi SPD Okamurovi a je jasné, že bude preferovat jakékoli jiné spojení. I přestože to voliči obou stran i dalších neparlamentních opozičních subjektů a hnutí vnímají jako nejpřirozenější a nutné. Přáním Babiše je jednobarevná vláda a tomu rozumím. Je to ideální model pro plnění programu. Je to sen každé strany, ale v našich podmínkách málo pravděpodobný. Hnutí ANO si proto svým způsobem pěstuje budoucí partnery. Je to pragmatická frakce v ODS, Motoristé sobě a dříve to bylo i Stačilo!

Motoristé ovšem nemají naději dostat se do Sněmovny. Nedávný průzkum, který jim tu šanci dával, byl podle mého tvrdě uplacen. Předchozí průzkum a ty následné z dalších agentur dokládají, že Motoristé nemají žádnou šanci. Koneckonců nemají program, ani důvěryhodné lidi. Mají jen Turka, líbivou loutku Macinky, a pravda, i trochu rétoriky převzaté od SPD. To je doufám málo.

Koalice Stačilo! si zase podle mého uvědomila, že by ji spojení s hnutím ANO zlikvidovalo, a chystá se do opozice. V jejím případě průniku do Sněmovny by to mohla být konstruktivní opozice, takže by mohla ad hoc pomoci ANO s hlasováním výměnou za nějakou svou prioritu.

Reálnými partnery hnutí ANO jsou dnes ODS a lidovci, pokud se ovšem dostanou do Sněmovny. ODS by pak musela prodělat nějaký restart ve smyslu, že bude odvolán Petr Fiala a vedení se ujmou duševně zdraví pragmatici. Víme, že Babiš by třeba s hejtmanem Kubou složil koalici nejspíš ihned. Ale i tady bych byl opatrný, protože Kuba, jak vidíme, nakonec s ANO koalici v jižních Čechách neudělal. I to je pragmatismus, protože by to obě strany poškodilo před sněmovními volbami.

Jaké úkoly by měla nová vláda řešit především?

Mír a přijetí zákona o referendu. Ať rozhodnou občané, zda chtějí posílat miliardy Ukrajině, americkým zbrojařům a zda se chtějí stát cílem odvetných útoků Ruska.

Třeba Ficovo Slovensko a Orbánovo Maďarsko jsou dnes v bezpečí. Tedy před Ruskem nebo Čínou. Ne tak před Bruselem a USA. V Maďarsku pokusy o placené převraty Američanům zkrachovaly a věřím, že ani Slováci už těm podvodníkům nenaletí.