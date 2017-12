Uvedl jste, že jste pro knihu využil svědectví lidí. O jaké lidi šlo?

Těch zdrojů byla řada. K některým jsem se dostal na demonstraci proti Porošenkovi, která se konala během jeho návštěvy na Slovensku. Právě tam jsem se seznámil s lidmi, kteří byli přímo z Ukrajiny a měli stejné názory, jako mám já. Oni byli Ukrajinci, ale nesouhlasili s tím, co se v jejich zemi děje. Další věcí bylo, že tito lidé měli své známé v Donětsku a v Luhansku. A tak jsem využil příležitost a kontaktoval je. Rovněž jsem se setkával s utečenci, kteří z Ukrajiny uprchli před Majdanem. Ti mi vyprávěli o tom, jak je život v zemi těžký.

Jak reflektovali změny v hospodářské situaci země od Majdanu?

Jenom pro ilustraci, průměrný důchod na Ukrajině činí 50 euro. Z toho se tam nedá žít. Zdůraznil bych ale, že se jedná o průměr. Na Ukrajině jsou i důchodci, kteří žijí z dvaceti eur měsíčně. To vše jsou neuvěřitelné věci. V samotném Kyjevě byl v té době plat kolem 150 euro za měsíc. Životní úroveň Ukrajinců je hrozná, ale ona od Majdnu hrozně klesla. Mnozí Ukrajinci mi vyprávěli, zlatý Janukovyč, jen ať se vrátí.

Kniha nese sebevědomý podtitul, pravda o ukrajinské krizi. Jenže pravda se v současnosti velmi relativizuje. V médiích se mluví o takzvaných fake news a to právě v souvislosti s Ukrajinou. Ten příběh, který v knize předkládáte, je diametrálně odlišný od verze, se kterou pracuje většina médií….

Podívejte, ať si každý udělá svůj názor sám, když si přečte tu knihu. Na její obhajobu řeknu, že my v ní vždy uvádíme zdroje, odkud čerpáme. Samotné ruské zdroje jsou v knize použity jen minimálně a asi na dvou stranách. Jinak jsou to všechno zprávy převzaté ze západních médií. Já jsem přesvědčený o tom, že pohled, který v knize předkládáme, je maximálně objektivní. Jestli to ale chce někdo označit za fake news či proruské dezinformace tak prosím, ať si poslouží. To je jeho věc. Samozřejmě absolutně objektivní asi nikdy nebude nic, ale snažili jsme se o to. Kdyby to tak nebylo, už dávno by se lidé z médií středního proudu ozvali. Oni ale vydání knihy přešli mlčením, což o něčem svědčí.

Politoložka a spolupracovnice think-tanku Evropské hodnoty Kataryna Kruk nedávno na besedě se studenty na Karlově univerzitě, popsala, jak na Majdanu do davu lidí stříleli policisté.Popisovala to jako danou a všeobecně platnou pravdu. Asi by byla v šoku, kdyby se doslechla, jak ve své knize předkládáte odlišnou verzi….

No dobrá, je to verze odlišná, ale proč tedy poté, pokud budeme věřit tomu, co říká ukrajinská vláda ohledně střelby na Majdanu, přinesla zahraniční média informaci zcela opačnou. A oni zmiňovali to, že ti lidé, kteří na Majdanu stříleli z odstřelovacích pušek, byli cvičení. A oni se nacházeli zcela mimo prostor Majdanu, byli na těch přilehlých budovách. Jsem přesvědčen o tom, že to byli speciálně cvičení odstřelovači pro tuto příležitost, kteří ten konflikt měli eskalovat. O to tu přece šlo. Ukrajinská vláda zkrátka nemůže přiznat, že stříleli lidé, kteří byli cvičeni v Polsku a v pobaltských republikách a že je cvičili američtí instruktoři. Podívejme se na to takhle. Janukovyč v té době už prchal ze země. To nebyli jeho lidé, kdo tam střílel. Berkut střílet nezačal. Viděli jsme dobře, jak po příslušnících Berkutu házeli demonstranti zápalné lahve. Dokonce tam několik policistů uhořelo. Viděli jsme, že do těch policejních kordónů najížděli demonstranti buldozerem.

Ti lidé na Majdanu požadovali určité změny. Směřovali tam svoji energii. My ale nyní vidíme, že ta korupce tam vlastně zůstává podle toho, co se dozvídáme z médií

Nejen, že tam ta korupce zůstává, ona se znásobila.

Porošenko prý nedělá pro boj s korupcí dost, zaznívá ve sdělovacích prostředcích…

(smích) O tom, že by Porošenko dělal něco proti korupci, pochybuji. Vždyť je to oligarcha.

Čeká Ukrajinu nějaká další mocenská rošáda? Aktuálně si v zemi získává podporu bývalý prezident Gruzie Michail Saakašvili.

Jestli ano, tak podle mého v té rošádě nebude hrát Saakašvili žádnou roli. Saakašvili je podle mě figura, která má splnit nějakou úlohu jako například vyvolat nějaký konflikt. A on se o to snaží, tam jsou tisícové demonstrace, dokonce se na náměstích stavějí stany. Do jaké míry se mu toto podaří, je otázkou. Jisté je, že nějak zvlášť tvrdě proti němu vláda nezasahuje. Ten přístup je řekl bych velmi vlažný. Mně to tak připadá, že je Saakašvili v podstatě nástrojem někoho jiného. Řekl bych, že ten někdo potřebuje na Ukrajině vyvolat nový chaos.

Za jakým účelem?

Já si myslím, že by tím důvodem mohlo být to, že Porošenka má dost už jak Západ, tak Spojené státy. Z minulosti víme, že na Ukrajině mají oligarchové vlastní armády. Už jsme viděli, že Porošenko ve své protikorupční agendě selhává. Možná v ní ale ani postupovat nechce. Pro ilustraci situace si lze připomenout případ, kdy chtěli policisté zatknout syna ukrajinského oligarchy Kolomojského. Jenže Kolomojský postavil vlastní gardu a speciální policejní jednotka zakuklenců nemohla vlastně zasáhnout a jeho syna předvést.

Ukrajinští oligarchové mají osobní, soukromé armády…

Přesně tak. Taková situace na Ukrajině stále je a nevypořádal se s ní ani Porošenko. Na to konto bych ještě připomenul, že ty soukromé armády vládním silám pomáhaly v bojích proti separatistům na východě země. Tam docházelo ke zvěrstvům. V těch bojích se angažovaly právě i tyto soukromé subjekty.

Zvěsti, které se k nám z Ukrajiny donesou, dávají tušit, že stát v některých oblastech selhává. Četl jsem o učitelích, kteří pracují zadarmo, protože jim stát není schopen posílat mzdy. Děti ve školních třídách skládají od rodičů dohromady jídlo, aby ho přinesly do školní jídelny a tam jim z něj kuchařky uvařily oběd. Jakou má Ukrajina naději?

Já vidím pro Ukrajinu jako vhodnou variantu určitou míru federalizace a autonomie jednotlivých regionů. Zkrátka, aby některé ty regiony měly své vlastní místní vlády či samosprávy. Aby se konaly volby jednotlivě v těch konkrétních regionech. Jenže na to nechce kyjevský režim přistoupit. Oni trvají na tom, aby se volby konaly plošně a jednolitě v celé Ukrajině.

autor: Jonáš Kříž