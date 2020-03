Chudáci za plotem? Generálmajor Blaško zuří kvůli nové migrační krizi: Erdogan vyhrožuje a EU se k němu zase plazí po prd*li!

Evropa řeší dva bezpečnostní problémy. Jedním je nový koronavirus COVID-19, druhým migranti u řeckých hranic. Tak nejdříve k tomu prvnímu. Jak velké riziko podle vás hrozí, jaká opatření jsou přehnaná a jaká naopak opodstatněná?

Zdá se mi, že je to všechno přehnané. Buď ať řeknou pravdu, že koronavirus není to, co se nám snaží předestřít – tedy, že jde o lehkou formu chřipky, anebo je to něco jiného a měli by říci, co to tedy je.

Máte podezření, že jde o něco jiného, než co tvrdí?

Anketa Je Adam Vojtěch dobrý ministr zdravotnictví? Je 74% Není 21% Nevím / nezajímá mě 5% hlasovalo: 10537 lidí

Z toho usuzujete, že se jedná o něco vážnějšího?

Měli by nám říci pravdu, jak to skutečně je.

Co říkáte na skupování potravin v českých obchodech?

To jsme celí my, bohužel. Problém toho, co se zde děje, je v médiích. Otevřete si zprávy a nic důležitějšího na světě není než koronavirus. To je mnohem důležitější než cokoliv jiného. A šílenství, které se kolem děje, že v podstatě budou všichni doma zavření a mají si dělat zásoby. Potom to takhle dopadá. Vykoupí kdeco. Působení těch médií mi prostě vadí.

Média každopádně plní i zprávy o migrantech na turecko-řecké hranici, kteří se tam shromažďují a chtějí do Evropy. Turecký prezident naplnil své výhrůžky a otevřel běžencům brány. Řecko se je snaží zadržovat. Jak to vnímáte?

Zase se potvrzuje, že s muslimem nemá smysl uzavírat nic. Tohle je všechno – Sýrie a podobně, on přeci několikrát prohlásil, že chce Osmanskou říši, nebo se mýlím? S tím, co dělá, máme bohaté zkušenosti – s pátou kolonou. Nebo už lidé zapomněli na Sudeťáky? Tohle je klasická pátá kolona, která má někomu pomoci něco vybudovat.

A co s tím tedy? Je nutné, aby Řecku pomohla i Česká republika? Například hnutí Trikolóra sepsalo petici s výzvou vládě k okamžité pomoci Řecku. Souhlasíte s tím?

Otázka stojí tak, zda na to Řekové nemají síly. Domnívám se, že Řekové na to, aby povolali armádu a hlídali hranice, mají sil dost. Ale v tomto smyslu by měla sehrát úlohu takzvaná Evropská unie, která měla veškeré síly Frontexu hrnout na hranice Bulharska a Řecka, včetně lodí, které tam operují, a zabránit migrantům sem lézt za každou cenu.

Řecko se stále brání, zatím je tam migrantů pár desítek tisíc. Ale jak se mohou bránit v případě, kdy jich bude třeba sto, dvě stě tisíc?

Anketa Má Česko vyslat armádu či policii na obranu Řecka před migranty? Ano 99% Ne 1% hlasovalo: 22357 lidí

Každopádně Evropská unie nabídla Erdoganovi další miliardu eur, aby mohl situaci s migranty řešit, a on peníze odmítl. Analytik Jaroslav Štefec mi řekl, že Turecku se neměly dávat žádné peníze ani předtím. Co vy na to?

Přesně tak, protože bylo zcela evidentní a jasné, že celá záležitost tkví v tom, aby Erdogan držel Evropu pod krkem. Když vy mi nedáte tohle, tak já vám tam pustím čtyři miliony migrantů. A to se mu povedlo, protože hrozba, že to sem přijde všechno, je přímo děsivá. Umí si vůbec někdo představit, co by se dělo, kdyby se přivalilo tolik uprchlíků? Jak v Bulharsku, tak v Řecku? A Evropská unie k němu zase leze po prdeli. Místo aby ho odsoudili, tak se před ním plazí. Předseda Evropského parlamentu vydá prohlášení, že je potřeba pomáhat těm za plotem, těm chudákům. Kdo je sem zval? Z jakého titulu sem jdou?

O tom svědčí rozhovor do médií s mladou slečnou: Odkud jste? Já jsem z Kamerunu a chci do Evropy. To je typická manipulace. Ten novinář už nepoloží otázku: A co tam budete dělat? Jaké máte vzdělání? Jak předpokládáte, že se do společnosti začleníte? Nic. Jen nám ukazují, jak je odstrkují od břehu ti řečtí zločinci. Odstrkují chudáky. Zase s námi manipulují, aby v nás vyvolali pocit studu a soucitu s chudáky. Ale kdo je sem zval? Proč sem šli a nezůstali doma? A když těm, co už zde jsou, tak strašně vadí naše kultura, když se jim nelíbí, tak ať se seberou a táhnou domů.

Co by se podle vás stalo, kdyby ze strany Řecka začaly padat výstřely do řad migrantů?

Nejspíše by se vyděsili natolik, že by se sebrali a vrátili by se, odkud přišli. Zjistili by, že tudy to už bohužel nejde a nepůjde.

Změnil se podle vás nějak přístup Evropské unie, aby se neopakoval rok 2015 a 2016? To, že stejný scénář nechtějí, už prohlásilo například Maďarsko a Rakousko. Vidíte nějaký rozdíl v přístupu?

Ne. Sednou si do vrtulníku, pokývají nad tím hlavou – a jejich prohlášení jsou jaká? Dáme Řekům 700 milionů eur, ale přesto je třeba pečovat o chudáčky za plotem. Tak co? Žádné prohlášení: Ne, už je vás tady dost, konec. Buďte tak laskaví, sbalte si svých pět švestek a vraťte se, odkud jste přišli. Vraťte se domů, my už vás tady nechceme. Je vás tady dost.

