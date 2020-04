Čím by Minář nejvíce prospěl Česku? Tomáš Vyoral by o něčem věděl. Co vzrušuje Hamáčka? A Topolánek s Hrušínským a Kolářem v jednom pytli

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Zajímavé, že psychopati vulgárně se vyjadřující a vyhrožují či nabádající k zastřelení, oběšení či močení na hroby svých politických oponentů typu Pavla Novotného a nekonečné řady jiných, jenže se správným kádrem lepšího člověka, zřejmě eurosoudruha Hamáčka úplně nevzrušují,“ podotýká komentátor Tomáš Vyoral k novému počinu policie, který na internetu vyvolal poprask. Plně si ovšem uvědomuje, že většina policistů s tím nic společného nemá. Vyoral se také pozastavuje nad současnou absencí Milionu chvilek ve veřejném prostoru a říká, čím by Česku Mikuláš Minář prospěl úplně nejvíce. Věra Jourová by se podle Vyorala měla omluvit. A přišlo i „smeknutí roušky“ před hercem Davidem Prachařem, který se pokusil ukázat, že jsou dva typy umělců.

reklama

Policie musí v časech karantény řešit řadu oznámení ve stylu „dívám se na souseda, sedí na balkóně a nemá roušku“. Nebo „v parku na lavičce jen tak sedí člověk“. Lidé mají zkrátka pocit, že musí všechno poctivě nahlásit. Politolog Jiří Pehe v souvislosti s tím poznamenal, že Češi mají udavačství v krvi. Je to, podle vás, tak?

Nic není černobílé, a jak někdo řekl, každý z nás má v sobě kousek Hitlera i kousek žida. Tak jako všude, je i mezi Čechy řada udavačů, jako jsou samozvaní Kartousovi elfové, snaživých úderníků nebo hvězda filmů pro dospělé pány Jakub Janda a jemu podobní neziskovkáři...

Můžeme také vzpomenout také nedávný dopis skupiny poslanců ze 7 z 9 parlamentních stran Kongresu USA nazvaný „Pražská výzva k informační odpovědnosti“, v němž v rámci boje proti dezinformacím zástupci ODS, TOP 09, Pirátů, ANO, ČSSD, KDU-ČSL a STAN lokajsky žádali americké zákonodárce o zvážení regulace technologických gigantů.

Rovněž klasické bonzování některých europoslanců v Evropském parlamentu je legendární. Experty jsou na to borci z KDU-ČSL nebo z Pirátů. Troufám si tvrdit, že i Pehe možná sám dobře ví, o čem mluví.

Takže ano, i mezi Čechy, Moraváky a Slezany jsou udavači, jako všude jinde. Ale neviděl bych to nijak černě. Anketa Přispěla parlamentní opozice pozitivně k řešení koronavirové krize v ČR? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 9965 lidí

A co policie? „Objevují se pisatelé, kteří mnohdy svým extrémním vyjádřením, nevhodnými výrazy komentují známé osobnosti či postup vlády České republiky. Následky svého počínání si však zřejmě neuvědomují. Svým hanlivým výrokem mohou naplnit skutkovou podstatu hned několik trestných činů a vystavit se tak trestnímu stíhání,“ píše se v prohlášení KŘP PČR Karlovarského kraje ze dne 20 .4. 2020. Pachatelům prý hrozí až dva roky natvrdo. Je to, podle vás, v pořádku? Jsou toto ty důležité úkony, kterými se nyní má policie zabývat?

Chápu, že většina běžných policistů s tímhle nemá nic moc společného a jen plní jako správní zaměstnanci a důstojníci svůj úkol a poslání.

Ale vedení a zejména ona proislámská hlava teď příhodně oděná v rudém PR svetru, která tu přesvědčuje, tu slibuje a tu hlavně vyhrožuje, vykazuje takovou aroganci a nadřazenost, kterou by měli problém porazit i komunisti v období normalizace. Zajímavé, že psychopati – vulgárně se vyjadřující a vyhrožující či nabádající k zastřelení, oběšení či močení na hroby svých politických oponentů – typu Pavla Novotného a nekonečné řady jiných, jenže se správným kádrem lepšího člověka, zřejmě eurosoudruha Hamáčka úplně nevzrušují. Ti totiž v souladu s jeho liberálně-topkařským uvědoměním konají tyto skutky humanitárně a ve jménu pravdy a lásky. A to se může. Bo, tak je to správně a tak to má byt.

Moc byla a je vždy velmi ošidná a lákavá, což nám naprosto příkladně v současné době ukazují nejrůznější kvazi epidemiologové či právě předseda Ústředního krizového štábu.

S*áči Zemane, vytíráš si lidma p*del, napsal Mirek Topolánek poté, co si poslechl slova prezidenta Miloše Zemana (nejen) o případném zavření hranic na jeden rok. Podle Topolánka nebyl Zeman nikdy demokrat. Lze s něčím z toho souhlasit? Na co Topolánek ukázal?

Transformovaný nebo konečně přiznaný slunečník plný pravdy a lásky a chlap s gulama, co se nechal znásilnit hrou na Drahoše, což mi doposud moc rozum nebere – ač chápu spojení Topolánek–Křetínský – ztrácí nervy a řadí se do jednoho údernického šiku s Šafrem, Jandourkem, Jandou, Novotným, Kolářem, Hřibem, Hilšerem, Fischerem, Hrušínským, Etzlerem a jinými. Vskutku vybraná společnost, nemyslíte? Minimálně na sbírání psích hovínek po veřejných prostranstvích. To by byli kluci ušatí, eurovatí a dolarovatí možná konečně trochu k něčemu.

Psali jsme: Přát smrt Zemanovi? Paroubek se neudržel u výronu „seriozního pravičáka“ Pavla Novotného. A všiml si i toho, co vyvedli Kalousek s Topolánkem

Fotogalerie: - Pětadvacítka

Leze už Čechům karanténa na mozek?

Češi se, z mého pohledu, ukázali v tom nejlepším světle. Na začátku, kdy byla opatrnost třeba namístě, a vzhledem k mediálně-politické hysterii pochopitelná, si sami ušili hadry na huby, které doposud nosíme. Bez větších problémů respektujeme daná pravidla.

Ale když se čím dál více ukazuje, že jde jen o vir s PR obdobným, jako měli svého času postrach králikáren známý též jako pan Nevím nebo převlékač uniforem Petr Pavel, a když jim kvazi epidemiologové, farmaceutičtí lokajové, lampasáci a evidentní diletanti s názory rotujícími o 180 stupňů jednou vyhrožují, jednou slibují hory doly, tak nám zkrátka selský rozum – tedy ono kritické myšlení, po němž liberálové tak jako na oko volají – velí chovat se racionálně. A neskákat už na první dobrou na každé moudro těch stojících před reflektory kamer. Anketa Byl Mirek Topolánek dobrý politik? Byl 3% Nebyl 97% hlasovalo: 16591 lidí

Spolek Milion chvilek nyní nedělá prakticky nic. Jeho lídr Mikuláš Minář místo politické aktivity rozjímá při procházkách po lese, jak by mohl české společnosti prospět. Co byste poradili panu Minářovi, jak by mohl být prospěšný on i Milion chvilek?

Prospěšný by Maxipes Minář byl, kdyby nebyl. Tihle, které nikdo nikam nezval a všude je jich plno, jak kdysi řekl Ondřej Hejma, jsou ze všeho nejhorší. Tedy až po trpaslících, pochopitelně.

Překračuje maďarská vláda limity EU tím, že vládne pomocí dekretů? Prý zatím ne. Uznala to, s důrazem na slovo „zatím“, eurokomisařka Věra Jourová v Otázkách Václava Moravce. A z Maďarska už zní, že by byla namístě omluva. Máte stejný názor?

Nějaké pseudolimity EU mi jsou opravdu fuk. Věra Jourová dluží omluvu úplně všem za sebe samu.

Někdejší místopředseda europarlamentu Libor Rouček se nechal slyšet, že po současné koronavirové krizi bude Česko muset zapracovat na soběstačnosti ve výrobě zdravotních potřeb a léků. „Na Čínu či Indii se nelze donekonečna spoléhat,“ varuje Rouček, podle kterého se tím Česku otevírá obrovská příležitost. „Díky své technické a zdravotní vyspělosti, dobrým epidemiologickým výsledkům v potírání pandemie, i stále ještě nižším mzdám a celkovým nákladům než v západní Evropě se zde otevírá šance, že bychom mohli část evropské produkce (i výzkumu) umístit na našem území,“ doufá. Je to, podle vás, skutečně šance pro Česko?

Šance pro Českou republiku by to samozřejmě byla. A soběstačnost, alespoň její nárůst, by byl zapotřebí nejen ve zdravotnických potřebách. Ale problémem je, že jsme pouze kolonií Německa, potažmo EU, potažmo USA. A naše elity a politická reprezentace je natolik prošpikována lokaji výše zmíněných, že je to, dle mého, spíš nereálné. Ač bych si to samozřejmě přál.

Psali jsme: Karanténa? A jak se museli cítit Havel, Uhl a Dienstbier před rokem 1989? Libor Rouček vyčinil nedočkavcům

Fotogalerie: - Poklepat, neshlukovat

Švédsko má problém v souvislosti s pandemíí koronaviru. Nemoc covid-19 se totiž disproporčně rychle šíří skrze chudá předměstí, obývaná zejména migranty z třetího světa. Problém prý způsobuje to, že tito lidé často nerozumí vládním nařízením. Co na to říci? Kde udělali Švédové chybu?

Švédové udělali chybu, zřejmě však záměrnou, především v tom, že si do země natahali obohacení z Afriky a z arabských zemí. Tito lidé nejsou schopni pochopit, což je logické, a ani přijmout náš způsob života. Mentalita, genetika a historické kořeny prostě mají svůj daný význam. Ať už se nám to líbí nebo ne. A touhy mluvících hlav o multikulturním ráji jsou zkrátka liché.

Co se týká koronaviru, tam nevím, co je, nebo není chyba. Já jen od začátku opakuju, že tenhle celosvětový blackout všeho kvůli – se vším respektem – stejnému, nebo spíše menšímu počtu mrtvých, než kteří každoročně zemřou na chřipku nebo jiné nemoci, je naprosto mimo, a my obyčejní ho možná šeredně odskáčeme.

Jde o řízenou demolici ekonomik, která bohužel dopadne s odstupem právě především na nás. A nějaké HDP a ekonomická čísla, s nimiž můžeme šermovat a která jsou jenom čísly, jež je možno snadno přepsat, mi jsou doslova putna. I když, nebo možná právě proto, že jsem vystudovaný ekonom. Ale průšvih může být v prvopočátku v raketové nezaměstnanosti, časem v nedostatku potravin, spotřebního zboží, velké inflaci a tedy likvidaci úspor a znehodnocení peněz, které teď všechny státy rozhazují jak fáborky na prvního máje a které rotačky Evropské centrální banky, FEDu a možná i ČNB tisknou o sto sedm.

A s tím vším spojený nárůst kriminality, což je ještě ten lepší případ, se nám asi úplně líbit nebude. Horším případem sloužícím k umazání jedněch a vytvoření druhých dluhů, jsou pak války. Anketa Souhlasíte se zvýšením koncesionářského poplatku pro ČT? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 21822 lidí

„Jenom bych se slušně přimlouval za slušný umělce, kterých jsou mraky, který neřvou, nevykřikujou, který se neprojevujou nějak hekticky a nechtěj hned miliony a miliardy,“ zaznělo na obrazovce ČT z úst herce Davida Prachaře, který zároveň připomněl, že divadelní podnikání je risk a připomněl historické krachy Oldřicha Nového a Vlasty Buriana. Stát, podle Prachaře, není od toho, aby „bolestínské“ umělce podporoval a pořád se jim omlouval, že jim nedává dost peněz. Lze si tato slova vyložit jako vyslovení nesouhlasu s dřívějšími kritickými slovy třeba od Jana Hrušínského, který si stěžoval, že mu vláda nepomůže?

Ačkoliv panu Prachařovi v tomhle jeho vyjádření smekám pomyslnou roušku, mám trochu podezření, že ono „slušné přimlouvání se za slušný umělce, kteří neřvou a nevykřikujou a neprojevují se nějak hekticky“ je tak trochu tendenční, neboť si uvědomil, že řada jeho kolegů jako obvykle přestřelila. Ale snad se, já skeptik, pletu.

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář prý čelí nebezpečí. Kolář nechal po dlouhých tahanicích odstranit pomník maršála Koněva, což v Rusku vyvolalo velký hněv. Informace o nutnosti ochrany českého politika nenechala chladným analytika Jakuba Jandu, jenž reagoval na facebooku po svém. „Ruské svině,“ napsal Janda do nadpisu svého textu. Soucítíte s Kolářem?

Soucítím s ním v tom ohledu, že vzhledem k jeho evidentním mindrákům a psychické labilitě musel mít se starým těžké dětství. Nikoliv materiálně, ale zřejmě sociálně. Nicméně, za své činy si nese zodpovědnost každý sám, takže nechť si Kolář mladší, stejně jako jeho otec, snědí, co nadrobili. Každému přeji to, co si sám zaslouží. A tady u toho hrdiny, stejně jako u Novotného, Hamáčka či Prymuly, to platí dvojnásob. A člověka, který je navzdory jakékoliv nouzi ochoten za pár zlatých natáčet homosexuální porno, asi není třeba komentovat. Ten za pár zlatých už udělá opravdu všechno, což má ostatně vepsáno ve tváři stejně jako Halík ďábla.

Psali jsme: „Nechceme, nikdy, ne, ne, tak sem řek’, že ne!“ Získali jsme data, jak Český rozhlas kádruje komentátory. A tak jsme pro změnu jednoho jejich prokádrovali my. Ztuhne krev Vyoralova brutální smršť: Koněv? Mladý Kolář dostane cukříček od staršího a ten... Nezaměstnaní na pole? Fízláček Hamáček. A závěrem Halík alejkum! Pocheho sekretářka Petříček, idiot i lhář v jednom. Tomáš Vyoral gratuluje prominentnímu synkovi k hrdinnému vítězství nad sochou. A otec agent, loutkař převlečeného generála... A ještě Jirka Drahoš? Vtip? A uvidíte, co Zeman! Hamáček si prý „nabil ústa“ a všichni se mu smějí. A prý bude hůř

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.