Čím dál víc ošátkovaných ženštin v Brně. Slušný člověk se tam bojí jít i za bílého dne. Hollan z Žít Brno chce, aby se na brněnských ulicích vzýval Alláh jako ve Francii? Právník Slušných lidí hovoří

ROZHOVOR „Islamizace probíhá bohužel pár kilometrů od nás, stačí si zajet do Vídně. A nemusíme ani jezdit tak daleko. V poslední době potkávám čím dál víc ošátkovaných ženštin na pěší zóně na Masarykově nebo v nákupních centrech a rozhodně na turisty nevypadají… Problémovou etnickou minoritou je ta, která od konce války obývá kdysi honosnou oblast kolem Francouzské a Bratislavské. Slušný člověk se tam bojí jít i za bílého dne. Slušní lidé by rádi této čtvrti s nynější nedobrou pověstí vrátili její původní lesk,“ říká právník a člen Slušných lidí Ludvík Kummer.

Hnutí Žít Brno ústy náměstka brněnského primátora Matěje Hollana navrhuje, aby Brno přijalo několik desítek imigrantů z Itálie, pokud se na tom dohodnou česká a italská vláda. Přijmout další desítky migrantů dle něj nikomu neublíží a můžeme tím prý ukázat solidaritu s ostatními zeměmi. Co si o tom myslíte?

Považuji to za mimořádně záludný nápad. Přijetí každého jednotlivého migranta je totiž pobídkou pro desítky, možná stovky nebo i tisíce dalších, aby se touto cestou pokusili do Evropy dostat také. Ti takzvaně zachránění samozřejmě dají zprávu svým příbuzným a známým a situace se bude opakovat, až bude překročen práh bezpečnosti. Takže přijetím bychom ukázali maximálně solidaritu s pašeráky lidí a dále bychom jim zajistili práci a zisky.

Za daleko prozíravější považuji počínání rakouského ministra vnitra Kickla (FPÖ), který jednak chrání zejména jižní hranice a založil k tomu novou jednotku Puma, jednak se důsledně snaží dostat neúspěšné azylanty ze země. Součástí právního státu totiž je nejen právo každého na řádné azylové řízení, ale také povinnost neúspěšného žadatele zemi ve stanovené lhůtě opustit. Pokud tak neučiní dobrovolně, musí následovat výkon takového rozhodnutí, jinak je stát pro smích, jako v současném Německu nebo Švédsku. Je známou skutečností, že levicoví „aktivisté“, ke kterým řadím i náměstka Hollana, deportacím podle práva brání.

„Již nyní žije v Brně přes dva tisíce lidí ze zemí, kde je nadpolovičním náboženstvím islám, z toho přes tisíc je arabsky hovořících. Pár desítek lidí navíc nemůže způsobit žádný problém. Rádi bychom pozvali premiéra Andreje Babiše do Brna, aby se přijel podívat na vlastní oči na tisíce cizinců, kteří tu žijí,“ řekl náměstek brněnského primátora Matěj Hollan. Co si o tom myslíte? Jsou tedy v Brně nějaké etnické či náboženské minority, které dělají problémy, nebo ne?

Ty problémy nemusí být viditelné na první pohled. Jedna moje známá se vdala za kosovského Albánce. Mají spolu dceru a otec jí například zakazoval slavit Vánoce. Jsme-li stále ve stadiu, kdy vyznavači islámu představují marginální minoritu, buďme naopak rádi a dělejme vše pro to, aby to tak i v budoucnu zůstalo. Nebo pan náměstek Hollan chce, aby se na brněnských ulicích za pátečního provozu veřejně vzýval Alláh, jak se to děje například ve Francii? I když připouštím, že oproti katastrofickému stavu, který náměstek Hollan nebo jeho nástupce Mrázek (ANO) v dopravě způsobil, by to zase nebyl tak velký rozdíl.

Problémovou etnickou minoritou je ta, která od konce války obývá kdysi honosnou oblast kolem Francouzské a Bratislavské. Slušný člověk se tam bojí jít i za bílého dne. Slušní lidé by rádi této čtvrti s nynější nedobrou pověstí vrátili její původní lesk.

Vy jste jako Slušní lidé upozornili a protestovali proti představení Naše násilí a vaše násilí, které podpořilo hnutí Žít Brno, a financování podpořila brněnská radnice. Jsou některé další projekty Brna a hnutí Žít Brno podle vás problematické? Můžete je zmínit?

V prvé řadě bych zmínil projekt takzvaného komunitního centra, které mělo vzniknout v budově zábrdovických lázní postavené architektem Fuchsem. Byla by to druhá Klinika. Záměr pobouřil oblíbenou místostarostku městské části Židenice Moniku Doležalovou tak, že od KDU-ČSL přestoupila ke Slušným lidem. Díky Slušným lidem nakonec z projektu sešlo.

Finančně nejnákladnějším projektem, který stále běží, je tzv. rapid re-housing. Spočívá v přidělování obecních bytů nepřizpůsobivým jedincům a rodinám mimo pořadník. Jeho oficiálním cílem je znovuzačlenění lidí do společnosti. Parazituje na něm řada kamarádů a známých Martina Freunda a Matěje Hollana, oficiální výsledky jsou obtížně měřitelné a prostor pro odklonění prostředků značný.

A jako třetí příklad bych zmínil poskytnutí areálu bývalé léčebny dlouhodobě nemocných na Červeném kopci lidem z ubytovny na Šámalově. Prý to má být pouze na přechodnou dobu, ta se ale krátí. Garantem tohoto projektu je TOP 09 a komunální politici této strany nechvalné pověsti.

Do jaké míry nesou na těchto věcech odpovědnost koaliční partneři hnutí Žít Brno?

Použil bych známé přísloví „spolu chyceni, spolu oběšeni“. Primátor Vokřál není hloupý a za toleranci těchto projektů si politicky nechal řádně zaplatit, například při hlasování o nádraží. Všichni víme, že náměstek Hollan (a Ander) dlouhodobě prosazovali nádraží pod Petrovem, ale Hollan nakonec hlasoval pro odsun. Proč asi? Domnívám se, že za pár desítek miliónů na pochybné sociálně inženýrské projekty a podporu spřátelených politických neziskovek – a primátor Vokřál se může smát, protože mu Žít Brno pomohlo prohlasovat nádraží se související městskou infrastrukturou za miliardy. Zelení a lidovci tam jsou víceméně do počtu. Zbytek ať už si každý domyslí sám.

Co říkáte tomu, že se v médiích píše, že Slušní lidé jsou extremisté či fašisté. Též se uvádí, že vaše hnutí je plné bývalých skinheadů či hooligans... Ministerstvo vnitra vaše hnutí vloni loni zařadilo na seznam extremistických organizací. „Personální substrát skupiny tvoří mimo jiné i osoby s neonacistickou či chuligánskou minulostí,“ konstatovalo ministerstvo ve zprávě. Co o tom míníte?

To je již obehraná a čím dál falešnější písnička. S pojmy fašista a nácek se v poslední době zachází velmi lehkovážně, čímž se bagatelizuje nebezpečí skutečného fašismu (nacionálního socialismu). Pokud by Slušní lidé skutečně byli fašisty nebo nácky, byli by jeho členové trestně stíháni a Ministerstvo vnitra by nepochybně zahájilo právní kroky vedoucí k rozpuštění hnutí. Nic takového se neděje.

Naše hnutí se objevilo v jedné čtvrtletní zprávě Ministerstva vnitra před více než rokem. Od té doby již Slušní lidé v souvislosti s extremismem zmiňováni nejsou a například odborník na extrémismus Miroslav Mareš řadí Slušné lidi na pravici.

Důvodem nálepkování je obava tradičních stran z toho, že Slušní lidé mají čím dál větší popularitu. V této souvislosti upozorňuji, že předseda hnutí Zdeněk Pernica se hlásí k odkazu svého prastrýce Rudolfa Lorka, který byl aktivním účastníkem druhého odboje a položil za vlast život. Naopak člen zastupitelstva města Brna za Žít Brno Robin Kvapil pomaloval budovu vysokoškolských kolejí hákovými kříži.

Ani nařčení z chuligánství nemůže obstát, předsedovi bylo koncem 90. let pouhých třináct let. Slušní lidé zdaleka nejsou pouze baroví vyhazovači, ale také právníci, zaměstnanci veřejné správy a lokální politici. Bude-li nás kdokoli opakovaně označovat za nácky, použijeme právní prostředky na ochranu dobré pověsti.

Vašemu hnutí hrozí pozastavení činnosti. Redakce MF DNES zjistila, že dva roky po sobě neodevzdalo výroční zprávu o financování, jak to politickým subjektům ukládá zákon... Co tomu říkáte?

Tento článek je součástí dlouhodobé snahy o dehonestaci Slušných lidí vedené některými médii. Stačí si ověřit, s kým se autoři podobných článků stýkají a přátelí. Článek na idnes obsahuje nepravdivé informace. Slušní lidé mají transparentní účet, který je dohledatelný na webových stránkách Úřadu pro dohled nad politickými stranami. Společnost MAFRA jako vydavatele jsme v souladu s tiskovým zákonem vyzvali k uveřejnění odpovědi a omluvě za nepravdivé informace. Pokud odpověď neuveřejní, obrátíme se na soud.

Co říkáte námitkám, že vám vůbec o žádnou obranu křesťanských hodnot nejde a že u vás v hnutí křesťané ani nejsou? Nebo spíše hájíte křesťanství jako základ naší civilizace? Jak to je?

Víra je intimní věcí každého jednotlivce. Já sám jsem pokřtěný, biřmovaný a světím dny Páně při nedělních a svátečních bohoslužbách. S předsedou hnutí jsem o těchto osobních věcech nemluvil, ale vím, že o Ježíši mluví jako o Spasiteli. Takto se ateista přece nevyjadřuje. A Monika Doležalová přišla z KDU-ČSL. Křesťanství jako víru nelze oddělit od křesťanské civilizace. Proč bychom jinak slavili Vánoce nebo Velikonoce? I zákony a morálka, přestože si to ne vždy uvědomujeme, vycházejí z Desatera Božích přikázání.

A co říkáte tomu, že členkou vašeho hnutí je dívka, co fotí pro erotické časopisy?



Tato dívka není členkou Slušných lidí, i když by si to možná někteří kolegové přáli. Se Slušnými lidmi je spojována kvůli brigádě, při které roznášela Slušné noviny, proto také nosila modré tričko, a jako sympatizantka se zúčastnila některých akcí.

Co bylo, podle vás, při divadelním představení horší? Zneuctění vlajky, nebo Ježíše?

Pro mne osobně byla nejodpornější už první scéna, kdy se všichni herci svlékli úplně donaha a za doprovodu písně „Tichá noc“ začali na jevišti provozovat různé sexuální praktiky. To cítím jako nejvíce zavrženíhodné zneuctění památky Kristova narození, což je po jeho smrti na kříži druhá nejvýznamnější událost v dějinách lidstva. Tu nejkontroverznější scénu se znásilňujícím Ježíšem jsem již neviděl, neboť jsme již ve chvíli, kdy se odehrávala, v divadle nebyli.



Co říkáte tomu, jak se k celé kauze Husy na provázku postavil kardinál Duka či prezident Zeman?



Stanoviska pana prezidenta i pana kardinála si velice vážíme a utvrzuje nás to v přesvědčení, že jsme jednali správně.

A co říkáte na to, že představení hájil katolický kněz Tomáš Halík?

Tomáše Halíka znám z jeho bohoslužeb i z přednášek kurzů základů víry u Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Je to bezesporu vynikající teolog, bohužel jeho politické názory výrazně ovlivňuje iracionální animozita vůči Václavu Klausovi. Když vám napíšu, že v sakristii visí vedle portrétu papeže Františka také fotografie Václava Havla, asi pochopíte...

Miroslav Kalousek napsal „já jsem Husa na provázku“…

Čekám, kdy po výzvě Matěje Hollana napíše „já jsem somálský migrant“.

Měli podle vás policisté zasáhnout proti zneuctění české vlajky?

To představení se vůbec nemělo hrát na prknech Národního divadla a za veřejné peníze. Ať se do konce života stydí ti, kteří se na něm jakkoli podíleli.

Jaké hlavní programové body nabízíte?

Společný program hnutí Slušní lidé a Soukromníků bude zaměřen na bydlení, dopravu, podporu tradičních rodin a zdravého životního stylu, snižování byrokratické zátěže a podporu podnikání.

Konkrétně to znamená ukončení projektu rapid re-housing – přidělování bytů nepřizpůsobivým spoluobčanům mimo pořadník, který prosadilo současné vedení radnice a jehož hlavními strůjci jsou lidé z hnutí Žít Brno, obnovení privatizaci bytů a postupné pozvednutí oblasti kolem Francouzské a Bratislavské, známé jako brněnský Bronx.

Odmítáme financovat politické neziskové organizace a prostředky, které stávající koalice takto vyplýtvala, bychom vynaložili smysluplněji

V dopravě odmítáme narychlo a nepromyšleně zaváděný systém rezidentního parkování. Pokud ho stávající koalice zavede, zrušíme jej. Pro každý případ jsme připravili návrhy na zrušení tohoto paskvilu soudem. Zaměříme se na zlepšení plynulosti dopravy a prozíravější přípravu novostaveb a rekonstrukcí stávajících páteřních komunikací. Další programovou prioritou je podpora sportu a zdravého životního stylu. Program se v těchto týdnech ještě dopracovává.

Jak se stavíte ke členství v EU, k islamizaci a k migrační krizi?

Měl jsem tu čest poznat instituce EU hodně zblízka. Bylo to koncem 90. let až do roku 2004. Evropská unie byla výrazně jiná než nyní, i když i v té době určovala její vývoj levicově orientovaná frakce. Bylo však nemyslitelné, aby Komise zasahovala do suverenity členských států. Jako prospěšné a potřebné vidím hospodářské společenství, tedy to, na čem projekt evropské integrace vznikl. Euro nechci, protože to není ekonomický, ale politický projekt s mnoha riziky. Možná později, až bude průměrná mzda 40 tisíc korun a směnný kurz 1:20. Důrazně však nesouhlasím se zahraniční politikou reprezentovanou především komunistickou komisařkou Mogheriniovou, která podporuje palestinské teroristy a kritizuje Izrael za legitimní obranu.

Islamizace probíhá bohužel pár kilometrů od nás, stačí si zajet do Vídně. A nemusíme ani jezdit tak daleko. V poslední době potkávám čím dál víc ošátkovaných ženštin na pěší zóně na Masarykově nebo v nákupních centrech a rozhodně na turisty nevypadají.

Mohlo by se zdát, že jsme z nejhorší migrační šlamastyky venku – čísla nově příchozích klesají, v některých zemích se zvyšuje počet deportací... Ale zejména v Africe čeká s naivními představami o životě v Evropě spousta miliónů lidí a pořád přibývají. V Africe si bohužel neumějí vládnout, takže jedna z možných obran proti masové migraci by mohlo být znovuzavedení nějaké formy kolonialismu.

Co si myslíte o exhibicích na pochodech homosexuálů Prague Pride?

Slušní lidé podporují tradiční rodinu a pochody homosexuálů, ať jsou kdekoli, považují za nepatřičné exhibice, kterým bohužel dodává legitimitu část zejména levicových politiků. Je věcí svědomí každého jednotlivce, co a s kým dělá v ložnici, případně na jiných místech ve svém soukromí, ale nevidím důvod, proč by člověk měl hrdě stavět na odiv svou intimitu a ještě přitom požívat politické záštity.

Budou chtít Slušní lidé rozšířit své působení na celostátní úroveň? A co říkáte hnutí SPD Tomia Okamury? Zdá se, že s nimi máte programové průniky. S nimi jste nejednali o spolupráci?

Přestože jsme místním politickým hnutím, díky protestu proti zvrácenému divadelnímu představení jsme se stali známými po celé republice. Naše video k výzvě Žít Brno, aby naše město přijalo africké migranty převezené do Itálie, sledovalo 60 tisíc lidí. Ten převážně pozitivní ohlas nás těší a zavazuje. Pro tuto chvíli zůstává těžiště naší práce v Brně, ale případnému založení buněk v dalších městech se nebráníme. Potenciál pro případné rozšíření vidím i díky spolupráci se Soukromníky.

autor: Lukáš Petřík