Co jim zbývalo? Nechtěli udělat voly z BIS, ani ze sebe. Analytik Štefec k zákulisí kauzy ricin. Klíčem jsou Zeman s Babišem. Ale kdyby to byla pravda...

Celou informaci kolem ruského agenta s ricinem jste v našem posledním rozhovoru označil za fake news a lež: „Naprosto jednoznačná kampaň, jejímž hlavním cílem je narušit vztahy s Ruskou federací, vyhostit ruského velvyslance a redukovat diplomatický sbor v Praze,“ řekl jste. Od té doby se objevily informace nové – informaci měl BIS předat anonym. Konalo se zasedání sněmovního bezpečnostního výboru a byla odhalena a zveřejněna identita ruského diplomata. Než se k těmto věcem dostaneme podrobněji, zeptám se, jestli některá z těchto událostí změnila váš pohled na věc?

V žádném případě, protože informace mluvily mimo jiné o nějakém záhadném člověku, který přicestoval s kufříkem, v němž měl být ricin. Nakonec vyplynulo, že člověk, který přicestoval, je diplomat, který je v České republice už sedm let a jediné, co by na tom mohlo být podezřelé, že u sebe měl kufřík – což jsou jediné potvrzené informace bez ohledu na jakákoliv další jednání a chování všech lidí, kteří jsou v této kauze tak či onak zainteresováni.

Vezměme si to postupně. Minule jste mi řekl, že v době, kdy je totálně omezen mezinárodní letecký provoz, je velmi jednoduché zjistit, kdo přiletěl do země. To nakonec možná vedlo k odhalení identity ruského diplomata českými sdělovacími prostředky. Nejdříve Seznam.cz a pak Česká televize. Překvapilo vás odhalení?

Nijak zvlášť, protože diplomaté standardně cestují, naopak by bylo divné, kdyby i v této době necestovali. Otázkou je, jak to bylo s karanténou a s podobnými věcmi, to přesně nevím, protože nevím, jak se řeší u diplomatického sboru. Ale nemyslím si, že by zveřejnění identity nějakým způsobem změnilo můj názor na věc.

Jinak řečeno, známe-li jméno onoho diplomata, údajného ruského agenta, neznamená to z vašeho pohledu nic objevného, co by potvrzovalo celou událost?

Diplomat sem jezdí a sedm let zde působí. Pokud vím, působil ve vedoucí pozici na Zastupitelství Rossotrudničestva České republiky a v Ruském středisku vědy a kultury v Praze. Teprve poslední dva roky je pod krytím diplomatického pasu a celou dobu sem jezdil a jezdí. Takže já nevidím nic mimořádného, co by nějakým způsobem mělo ukazovat, že sem z ničeho nic začal pašovat jed. A nezměnilo to nic na mém názoru, že jakákoliv připravovaná akce podobného typu vlastně nemá pro Rusko ani pro jeho zpravodajské služby jakýkoliv pozitivní přínos. Jediné, co by si na tom mohli v podstatě uříznout, je ostuda.

Zjistilo se, že to byl anonymní dopis, který měl BIS poskytnout onu informaci o agentovi s jedem. S jakými pocity jste přijal tuhle informaci?



Právě na bezpečnostní výbor se chci zeptat. Jeho členové se po jednání jednohlasně postavili za práci Bezpečnostní informační služby, i přesto, že žádné detaily nemohli mít. Jak si to vysvětlujete?

Odpovím otázkou. Co jiného jim zbývalo, když nechtěli udělat voly ze sebe, z výboru a nechtěli udělat voly z BIS?

Jediným důvodem, proč se postavili za práci zpravodajských služeb v Česku podle vás je, že z nich a ani ze sebe nechtěli udělat voly?

Ani ze sebe, ani z nich. Jestliže se za situace, kdy je fatální nedostatek informací, výbor sejde na základě určitého podnětu třeba z řad poslanců, řeší tento problém a pak se postaví za práci služeb, je sice pěkné, ale výbor nemohl cokoliv vyřešit, protože nemá jakékoliv informace o tom, co se vlastně stalo. On může říct dobře, my to nevíme, ale věříme informační službě. To je jediný výsledek, který z jednání vzešel, a jestli informační služba činila správně, nebo nečinila, je věc druhá.

Když se nad tím zamyslíte, týdeník Respekt se v reportáži České televize bránil s tím, že věc měli dobře nazdrojovanou. To by ale znamenalo, že by ji museli mít ověřenou z řad pracovníků či spolupracovníků BIS, nebo z řad ruské tajné služby. Uvažuji správně? Nebo jak si dokážete představit, že by informace byla jinak dostatečně ověřena a nazdrojována?

Nedovedu si to představit vůbec, protože si nedokážu představit, že by někdo nějakým způsobem řešil problém úniku informací z bezpečnostních složek. A vůbec si nedovedu představit, že z ruských. Může se tam dostat libovolné fake news, ale absolutně si nedovedu představit, proč by ausgerechnet tomuto místnímu plátku někdo z FSB (ruské tajné služby, pozn. red.) předával informace? Proč touto cestou? Protože pokud by skutečně zdroj pocházel z ruských informačních služeb, velmi pravděpodobně by šel prostřednictvím Američanů, neboť Rusové a Američané, ač se to zdá podivné, mají velmi dobrou spolupráci, a od nich by se sem informace dostala. Druhou možností je, že BIS skutečně něco objevila a informace se sem dostala poloanonymně potvrzená. V tom případě je to zásadní únik z prostředí bezpečnostních služeb.

Tady to spíše vypadá, že jde o cíleně vyprodukovanou informaci, může být skutečně i z prostředí BIS, ale vůbec nemusí být opřená o realitu. Zřejmě se tím něco testuje, nebo se zkouší či rozjíždí nějaká akce. Mně to připadá, že zde byla dlouhodobě připravená akce, jejíž konkrétní kroky byly nachystány a rozjely se, ale vstoupil do toho efekt covidu-19. To znamená, že nebylo možné některé věci dotáhnout do konce.

Takže nevylučujete možnost, že by se mohlo jednat o nějakou hru zpravodajských služeb?

Ano, vyloženě o nějakou hru zpravodajských služeb, které jsou nějakým způsobem nasměrované ať už proti zájmům České republiky, proti zájmům Ruska, a nevylučuji ani proti zájmům Spojených států.

O čem vypovídá to, že Bezpečnostní informační služba podala trestní oznámení na neznámého pachatele právě kvůli úniku informací?

Zase, co jim jiného zbývá? Když se to objevilo ve veřejném prostoru, nemohli reagovat jinak, než to ve veřejném prostoru řešit. A samozřejmě tento podnět dali k šetření Policii České republiky, ačkoliv samozřejmě oni sami mají daleko sofistikovanější nástroje zjistit, kde, co a proč jim uteklo. Jsou na tom mnohem lépe než policie. V tomto smyslu mi to naznačuje, že skutečně k úniku informací došlo, respektive objevila se informace, kterou BIS do značné míry neví, jak uchopit. Ukazuje to na bezradnost bezpečnostních služeb, protože netuší, jak by věc správně uchopily.

Je možné, že se akce takříkajíc vymkla někomu z rukou? Nejen kvůli pandemii, ale celkově?

Mně se zdá, že bylo připraveno něco, co se z nějakého důvodu vymklo autorům z rukou. Samozřejmě, mohu pouze domýšlet, o co se jednalo, jakým způsobem a proti komu to bylo zaměřené, ale vzhledem k tomu, že vím, jak funguje spolupráce s BIS, dejme tomu CIA i FSB... protože Rusové s Američany v tomto směru spolupracují. To je víceméně známá věc, protože jim v první řadě jde o zabránění teroristickým útokům a podobně. Takže rusko-americká spolupráce běží a těžko říci, proti komu to bylo zaměřené. Náš problém, České republiky, je v tom, že jsme z toho vyšli za šašky.

Proč?

Protože nám zůstal v ruce Černý Petr informace, která se objevila, nikdo neví, co si o ní myslet, nikdo neví, jak ji uchopit, co má znamenat, kde se vzala. Je tady nějaký ruský diplomat, který reálně existuje, přijel do České republiky a přijel s kufříkem. To je jediná uchopitelná informace, která existuje, je dokonce známo jeho jméno. Takže se nejedná o jakýkoliv zpravodajský materiál, který by se dal reálně zpracovat jako informace o přípravě jakéhokoliv teroristického útoku ze strany oficiálních orgánu Ruské federace v rámci České republiky. To je totiž naprostý nesmysl, a myslím si to pořád.

Domníváte se, že celou nejasnost, o které se bavíme, potvrzuje, že čelní představitelé státu se k celé věci nijak nevyjádřili?

Čelní představitelé státu v této věci mají své informace a říkají si, že ze sebe nebudou zbytečně dělat idioty.

Těmi, kdo dostávají informace, jsou prezident a předseda vlády. Měli by vědět více než ostatní…

Ti mají své informace. Samozřejmě předpokládám, že šéf BIS byl při této příležitosti na koberečku na jedné i na druhé straně. Jsem si prakticky jist, že jim musel říci, že nejde o jejich akci. Nebo naopak jde o jejich akci a takhle se to zvrhlo. Nás do toho netahejte, my s tím nemáme nic společného, a tím to zhaslo. Jinak by samozřejmě minimálně premiér nějaké stanovisko zaujal.

Kdyby informace o ruském agentovi s ricinem byla pravdivá, už by se premiér nebo prezident k události nějak postavili před veřejností?

Jistě. Musel by k tomu zaujmout stanovisko premiér i prezident.

Zmínil jste, že Rusové s Američany spolupracují například kvůli terorismu. Co je spojuje, aby spolupracovali?

Podle mého názoru je spojuje ohrožení obou zemí ze strany teroristů, protože ať chcete, nebo nikoliv, ti skuteční teroristé ohrožují naprosto nevybíravým způsobem jak Spojené státy, tak Rusko. Je zaznamenáno několik případů, kdy ruská strana děkovala za informace americké straně, a naopak americká strana děkovala té ruské za informace, které vedly buď k odražení teroristického útoku, nebo k likvidaci v nějakém zárodku. Čili výměna informací funguje a bylo by velmi podivné a nelogické, kdyby nefungovala, protože informační zpravodajské služby jsou první kanály, mezi nimiž se začínají vyměňovat informace, když už nic jiného nefunguje.

Když už nic jiného nefunguje – tím myslíte, že druhá strana na to vlastními silami nepřijde?

Když spolu nemluví, asi tak by to řekl. Když už spolu státy vůbec nemluví, nebaví se a nemají se rády, tak zpravodajské služby spolu mluví, protože jsou profesionálové.

Kromě terorismu jsou i jiné věci, které je motivují ke spolupráci?

Určitě ano. V první řadě je to odvracení různých incidentů, které by mohly vzniknout na vojenském poli třeba při zahraničních misích, při zahraničních operacích a podobně.

