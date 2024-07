Co mu zadají, to vykoná. Jenom kolem toho zahraje divadlo. Vyoral Fialu nešetřil

Jako první samozřejmě to největší – atentát na Trumpa. Tajné agenty prý nechtěli poslat na střechu, protože je šikmá, o útočníkovi se prý vědělo půl hodiny, snajpeři nechtěli vystřelit, protože nedostali rozkaz… Je vůbec možné něco takhle zpackat?

Jak zakončoval Jan Werich jednu ze židovských anekdot: Všechno je jinak. My, obyčejní diváci, se můžeme pouze dohadovat, můžeme skládat střípky dohromady, k něčemu se přiblížit blíž, ale k pravdě se u takovýchto událostí dostaneme jen výjimečně, pokud vůbec. Možností a teorií, jak to všechno mohlo být, je bezpočet. Čím jsem si, na základě svých zkušeností a historických událostí, jistý, je, že ta oficiální má k pravdě podobně daleko, jako většina z oněch dalších. A pokud nám některá klíčová událost či klíčové politické rozhodnutí nedává smysl, máme zřejmě jen málo informací.

Myslíte, že Trumpovi nezdařený atentát vyhraje volby?

A myslíte, že si liberálové, kteří neměli problém volat po Trumpově smrti a odstranění, teď dají aspoň na chvíli pozor na jazyk?

Bez ohledu na to, zda je člověk liberál, konzervativec či nebinární surikata, charakter se v drtivé většině nezmění vlivem jedné události. Jakkoliv jsou protežovaní agresivní liberálové napříč takzvaně vyspělým světem slyšet nejvíce, tak v každé skupině, straně, v každém národě, rase jsou lidé lepší a lidé horší. Záměrně neříkám dobří a špatní, protože nikdo není jenom dobrý nebo jenom špatný, samozřejmě až na zřejmé výjimky.

Do Prahy nám za 14 dní přijede návštěva, totiž ukrajinská třetí útočná brigáda. Lépe známá jako prapor Azov. Vstupenka na to, abyste si s nimi mohl popovídat, je za 500 kč. Co na to říkáte?

Že jde o naprosto bezprecedentní chucpe. Už jenom zvát sem tento kontroverzní, eufemisticky řečeno, oddíl, ale ještě platit za pokec s ukrajinskými vojáky, z nichž jistá část otevřeně tíhne k extrémnímu nacionalismu a minimálně z hlediska symboliky, nebojím se tvrdit, skoro až k nacismu? Jen ať se čtenáři podívají na jejich emblém, který nápadně připomíná runy SS.

Vláda nám chtěla schválit návrh Green Dealu. Potom, co na úvodce Blesku visela slova o „zeleném teroru“ už ale chce jenom „otevřít diskusi“. Myslíte, že Petr Fiala nakonec z donucení couvne a začne v Bruselu prosit, aby Green Deal prosazovat nemusel?

Petr Fiala coby kolaborant a lokaj nejhrubšího zrna pouze zprostředkuje a vykoná, co mu ti ze zahraničí – ať už z Bruselu, Washingtonu, Langley či Berlína – zadají. Na oko zahraje divadlo, obdobně jako to činí podobná loutka v osobě prezidenta Pavla, a pak beze zbytku splní zadání. Na víc ostatně nemá intelektuálně ani inteligenčně kapacity.

Když už jsme tak u toho Bruselu, evropský soudní dvůr uznal, že objednávání vakcín, zařizované SMSkami Uršuly von der Leyenové, bylo netransparentní. Přesto byla dotyčná opět zvolena do čela Evropské komise? Na co v europarlamentu spoléhají? Je to na to, že volič má paměť akvarijní rybičky?

Spoléhají se na svou nedotknutelnost ze strany voličů. Vliv na jejich setrvání v jakékoliv funkci nemají voliči – to je pouze iluze, divadlo – ale korporace, osoby či síly stojící v pozadí. Výše.

Měli jsme výročí projevu Miloše Jakeše na Červeném Hrádku. V retrospektu, byl Červený Hrádek tak špatný? Nebo byl jenom předzvěstí toho, co v politice přišlo potom?

Nechci se Miloše Jakeše jakkoliv zastávat, ale mám pocit, že se jeho projev přehnaně ostrakizuje. Je to už dlouho, co jsem ho viděl celý, takže nemohu posoudit v celém kontextu, ale veřejnosti jsou předkládány pouze de facto tři, čtyři vybrané pasáže, které samy o sobě vyznívají velmi směšně, to ne že ne. Ale když si pustíte prakticky jakýkoliv projev některého ze soudobých politruků v čele s protičeským premiérem Fialenkem či převlékačem uniforem Pavlem, tak to bude prašť, jak uhoď. A to už ani nemluvím o těch výkvětech a politickém odpadu v bruselském politbyru. Čest výjimkám, kterých je nicméně jak šafránu po jaderné apokalypse. Jen vždy prorežimní média hlavního proudu nebudou sestřihávat přešlapy současných potentátů. Mění se jen názvy, slova… komunismus, respektive socialismus vystřídala demokracie a liberální demokracie… Ale politruci nahoře, stejně jako praktiky, zůstávají obdobné, v něčem možná lepší, v lecčem evidentně horší.