Co říkal Klvaňa na ČT? Ne, jiná verze summitu Trump-Putin. Něco se dohodlo

ROZHOVOR „Jefim Fištejn říkal, že ráno četl The New York Times, ještě než schůzka začala a dozvěděl se, že dopadla katastrofálně a že Trump je vlastně zrádce,“ reaguje na komentáře k summitu v Helsinkách Jaroslav Bašta, bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině. Na schůzce prezidenta Donalda Trumpa a Vladimira Putina je podle něj zásadní, že k ní vůbec došlo a jednání bylo racionální. „Z obou stran zazněly dvě důležité věci. Ta první byla, že vztahy jsou nejhorší v historii, a ta druhá, že za to mohou obě strany. A to je dobré východisko pro to, aby se mohly zlepšovat,“ uvedl Bašta.

V Helsinkách se setkali Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin. Oba si setkání pochvalovali. Jaký význam a dopady bude mít podle vás tato vrcholná, ostře sledovaná schůzka klíčových hráčů na globální scéně?

Nejdůležitější je, že se setkali, jednali racionálně a řekli, že se nebudou bavit o věcech, na které mají rozdílný názor, ale o tom, kde by mohli najít společný zájem velmocí. Jedna z nich je odzbrojení. Hodnotil bych to jako velmi pozitivní záležitost.

Skutečně začíná nová éra vztahů mezi Spojenými státy a Ruskem? Jaká asi bude?

Nemyslím si, že by oba prezidenti měli tuto ambici. Pamatujeme si, jak dopadl Medveděv s Barackem Obamou.

Z obou stran na schůzce zazněly dvě důležité věci. Ta první byla, že vztahy jsou nejhorší v historii, a ta druhá, že za to mohou obě strany. A to je dobré východisko pro to, aby se vztahy mohly zlepšovat. Třetí věc, kterou považuji za velmi důležitou, je, že se začali bavit o tom, že by v některých případech, například v boji proti terorismu, mohly zase spolupracovat tajné služby obou zemí, což by bylo po dlouhé době novum. Ještě tam byl jeden zajímavý moment, který se týkal vyšetřování případného ruského zasahování do amerických voleb, kdy Vladimir Putin řekl, že za předpokladu, že dojde k reciprocitě, dovolí americkému vyšetřovacímu týmu, aby vyslechl dvanáct důstojníků, tuším vojenské tajné služby, které vyslechnout chtěli. Z druhé strany se ozval Donald Trump, který říkal, že volby vyhrál demokraticky a v pořádku.

Tohle byl moment, který jistě rozladil spoustu politiků. Slyšeli jsme českou odezvu. Například komentátora Tomáše Klvaňu tisková konference šokovala. Jak zmínil v ČT, Trump se podle něj choval jako „Putinův agent, obhájce a poradce“. Vadilo mu právě to, že poté, co byli obvinění členové ruské rozvědky z krádeže dat a vměšování do amerických voleb, Trump neodsoudil ruské chování. Považuje to za „naprosto neuvěřitelnou situaci“. Co vy na to?

To je přesně moment, o kterém mluvil už dopoledne Jefim Fištejn, který říkal, že ráno četl The New York Times, ještě než schůzka začala, a dozvěděl se, že dopadla katastrofálně a že Trump je vlastně zrádce. To nemá cenu komentovat.

Co říkáte argumentu, že se Trump vůbec nesnaží hájit zájmy USA, ale své vlastní a cítí se ublíženě, protože pokud by se ukázalo nekalé zasahování do amerických voleb, pak nebyl zvolen legitimně…

On se k tomu prezident Trump vyjadřoval. Říkal, že pravda je někde uprostřed. Říkal, že vyšetřovacímu týmu kladl otázky. Pokračování bude dál docela zajímavé. Nikdy se nevyplatí zveřejňovat předčasně závěry z vyšetřování.

Roli hrála ještě jedna okolnost. Dvanáct příslušníků ruských tajných služeb bylo z hackerského útoku na počítače Demokratické strany před prezidentskými volbami v USA v roce 2016 obviněno v pátek. A v pondělí jel prezident Trump na setkání s Vladimirem Putinem. Zaznívaly názory, že na základě aktuálních zjištění ve vyšetřování neměl do Helsinek vůbec jet, že je chování Ruska nepřijatelné a za takovýchto okolností jen svou účastí postoj Ruska legitimizuje. Co vy na to?

Na druhou stranu u nás se zase nepsalo o tom, jak velký provoz byl v Moskvě před helsinským summitem. Jel tam nejen prezident Macron, ale i izraelský ministerský předseda Netanjahu, Saúdové, Íránci atd…

Do jaké míry vycházejí podle vás kritické reakce na summit z toho, že se zdá, že ztrácíme vazbu na Spojené státy, protože Donald Trump se chová jako byznysmen a je mu celkem jedno, s kým se baví, což dal v posledních dnech najevo několikrát?

Donald Trump opakuje svoji mantru. I před svým zvolením říkal, že pokud chce být Evropa bezpečná, bude muset za svou bezpečnost platit. Podle jeho názoru byznysmena dlužíme Americe spoustu peněz. Na to pak byla zajímavá reakce z Evropy, že by nám měli kompenzovat náklady kvůli uprchlíkům, kteří přicházejí kvůli tomu, že Američané rozbombardovali Libyi, Sýrii... Teď za slovy o Trumpově možném zrádcovství atd. … je přesně tohle a také obava, jak se dál vše bude vyvíjet, jak zareaguje americký prezident na to, když zjistí, že s Rusy je možné se domluvit.

autor: Daniela Černá