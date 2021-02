Covid? Cizince to nezajímá. Grilovačky, hromadné party, spousta alkoholu. Josef Skála předkládá skandální VIDEA

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR Jak se na ubytovnách v České republice dodržují opatření kvůli epidemii? Příkladem by mohly být domy v Kralicích na Hané a v Bedihošti. Zaměstnanci společnosti Železárny-Annahütte podle videí, která jsou navíc dostupná na internetu, grilují, popíjejí a žijí, jako by je vládní kroky nezajímaly. Upozornění redakci poskytl bývalý místopředseda KSČM Josef Skála, který to považuje za výstrahu a připomíná, že mnozí Češi se chovají úplně stejně. Není se podle něj co divit, když elity kážou vodu jen v podhradí, zatímco si samy užívají lukulské hody.

Jak čtete skutečnost, že se na sociálních sítích objevují videa zaměstnanců, kteří v době vládních nařízení pořádají párty a grilování?

Od těch, kdo se jich účastní, jako projev kolektivního bezvědomí. Od těch, kdo je šíří pro výstrahu, jako výraz obav z vážných následků.

Na videu se evidentně jedná o cizince. Je tohle problém pracujících migrantů? Chovají se Češi stejně?

Mnozí Češi se chovají navlas stejně. A zdaleka nejen na ubytovnách. Bujaré oslavy, které už loni uspořádala na Karlově mostě takzvaná demokratická opozice, jsou příkladem do budoucích čítanek.

Kdo by měl podobné věci podle vás ohlídat? Policie, město, zaměstnavatel...?

Dochází-li k porušování norem například v podnikových ubytovnách, pak nepochybně i jejich majitel. Ve veřejných prostorách je to povinnost příslušné ruky zákona. Dohromady je několikrát větší než před třiceti lety. Jít po vinících loupeže tisíciletí je pro ni krajně riskantní. Výjimku představují pouze kauzy, které si objedná movitý a vlivný konkurent. Riskantní je jít i po tunelářích rabujících dnešní veřejné finance. Tím spíš by ruka zákona mohla zjednat pořádek tam, kde jsou v sázce naše životy.

Mejdan 16. ledna 2021

Párty 1. května 2020

Dýchánek 18. dubna 2020

I Jan Blatný prohlásil, že další zpřísnění nepomůže. Je prý jen na lidech, jak budou zodpovědní. Proč Češi nedodržují opatření?

Příčin je jistě víc. Včetně toho, že si leckdo nevidí ani na špičku vlastního nosu. Vy se však ptáte na chování, jehož se prý tak či onak dopouští celá polovina populace. V takovém případě to má především společenské příčiny. Prvou je mentalita: nevaž se, odvaž se - vtloukaná do hlav od školních lavic. Mrákoty konzumní svévole hlava nehlava. Lidských práv jako sobeckého nároku, nevázaného na sebemenší povinnost. Agresívní masáž, která tohle vše šíří, vyrábí morální invalidy. Ti pak své právo na takzvané kudy z nudy staví výš, než život ročníků v pokročilém věku. Někteří odepisují s klidem želvy i vlastní prarodiče. Žvaní to na kamery a pořádají v tom přebory na sociálních sítích.

Na elity zase co chvíli praskne, že kážou vodu jen v podhradí a sami si dávají do trumpety na lukulských slezinách, kde se kašle na úplně všechny restrikce. Čím větší farizejství, tím bezuzdnější umí vyvolat i vzdor.

Chování řady vyvolených však lidi hlavně přímo mate. Užívá-li si bez zábran smetánka, berou to jako důkaz, že covid-19 je vlastně jen velký podvod. Tím spíš, že jich zažili už celou řadu. A ti, kdo jim lhali, si hoví beztrestně v bavlnce. Počínaje vítězi tunelářského převratu. Přes všechny Bushe a Blairy, jež na lži postavili brutální války. Ode dne, kdy se Dvojčata na Manhattanu (Světové obchodní centrum, 11.září 2001, pozn. red.) hroutila jako domek z karet, uplyne letos už dvacet let. To, že je nemohly zbořit boeingy, natož pak pilotované islamistickými magory, prokázali i špičkoví američtí experti. Švindl, z nějž takzvaný deep state vyrobil casus belli, je však svátostí dodnes. Jako ta o Zemi placaté jako lívanec, hlásaná kutnami i po Koperníkovi a Keplerovi. Lidem se lhalo a lže o spoustě vážných otázek. Tak moc, až mnozí neberou vážně, před čím je potřeba mít se na pozoru.

Co byste vládě v průběhu komunikace s veřejností vytkl nejvíce? Kde udělala největší chybu?

Stále víc lidem vrtá hlavou i to, jak štědrá je státní kasa. Jak přísně tají, za kolik a kudy nakupuje za velké miliardy. Lze se pak divit sílícímu podezření, že nouzový stav je hvězdnou hodinou pro hrstku vykuků, prorostlých i státní mocí? Teď by ho zlomily už jen úplné a věrohodné doklady, co, kde, za kolik a jakou cestou stát nakoupil v situaci, kdy nemusel organizovat výběrová řízení. Nic takového však v plánu očividně není. Pramalou důvěru budí i vládní konejšení, že až nákaza opadne, věci se vrátí tam, kde byly před ní. Tam se však nevrátí, ani kdyby nákaza skončila už zítra. V krizi je sám konec dějin nastolený vítězi studené války. Právě to ovšem nepřizná žádná strana či hnutí, které mu upsaly duši. Zda svým ukolébavkám věří, či ne, vědí jen ony samy.

Pro řešení krize, která tu bude i po covidu-19, však nedělají zhola nic. Našemu pádu do dluhové pasti nijak nebrání. Nic nepodnikají ani pro tvorbu zdrojů obživy pro lidi, kteří o ni už přišli či teprve přijdou. To, že není cosi v pořádku a hrozí to velkými problémy, tuší i stále víc lidí, kteří ekonomice pod kůži nevidí. Pravdu na tohle téma však stále dluží i parlamentní levice. Ohrozit její budoucnost to může už velice brzy. K masové dezorientaci to přispívá už teď. A leckoho vede i k chování, kterým si může fatálně ublížit.

PhDr. Josef Skála, CSc. KSČM

historik, publicista a editor revue Střípky ze světa

