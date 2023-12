Covid! „Nejde tu o očkování, je to experiment.“ Prymula to načal, nyní dále potvrzeno

Při opakovaných výzvách ministerstva zdravotnictví, aby se především rizikoví pacienti nechali očkovat proti covidu, je dobré mít na paměti nejen to, že vakcíny nejspíš zachránily spoustu životů. „Je třeba říkat i druhou stranu. To znamená, že vakcína může lidi taky zabít,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz neurolog Miroslav Havrda. Je přesvědčen, že by měli být potrestáni lidé jako prezident České lékařské komory, jeden z hlavních dezinformátorů, který nazýval neočkované černými pasažéry, ale i ten, kdo šířil poplašné zprávy o mrazácích v ulicích.

V Česku je momentálně skoro 20 tisíc případů nákazy koronavirem, roste počet hospitalizovaných. Nemusíme se bát déjà vu z let 2020 a 2021?

Teď jsme úplně někde jinde, protože současná verze koronaviru je relativně vlídná. Nakažlivost je vyšší, ale stupeň nemocnosti a letality je v zásadě minimální.

Přesto, co byste lidem v období respiračních nákaz doporučil právě s ohledem na onemocnění covid-19?

Každopádně by měli vyrážet na vycházky, na čerstvý vzduch, naopak by neměli chodit do přeplněných supermarketů. Měli by si doma zapálit třetí, popřípadě čtvrtou adventní svíčku, měli by být v rodinném kruhu. Měli by zdravě jíst, ne se přejídat. Můžou doplňovat vitamín C, A a D. Když na ně leze nějaká nemoc, tak by měli především starší rizikoví lidé mít pulzní oxymetr, což je přístroj na měření saturace periferního kyslíku. Je to investice několik set korun a klidně by tenhle vynikající přístroj mohli dostat pod vánoční stromeček.

Nezmínil jste očkování, které vytrvale doporučuje ministerstvo zdravotnictví. Co vás k tomu vede?

Očkování není všechno a spoustě lidí už bylo po třetí dávce velice zle. Byli to zejména starší lidé, kteří už měli další nemoci. První dávku snesli relativně dobře, ale po třetí dávce už třeba několik dní nechodili, byli upoutáni na lůžko. Těm bych určitě očkování za každou cenu tak, jak je doporučováno, v žádném případě nenavrhnul. Jestliže je takovému člověku zle, ať si koupí antigenní testy, stojí pár desítek korun. Test si může udělat doma sám, jako si ho dělaly děti ve školách. Jestliže bude pozitivní, nic se neděje, rozhoduje klinika, to znamená horečka, teplota a další příznaky. Měli by si vzít aspirin, ibuprofen, měli by mít dostatek tekutin, lehnout si do postele. Já jsem předepisoval těmto pacientům Isoprinosine čtyřikrát dvě tablety denně. A všichni pacienti, co jsem měl, měli lehký průběh covidu. Nikdo neměl ani střední průběh covidu a nikdo nezemřel.

Proč jste vůči očkování proti covidu tak zdrženlivý?

Jak jsem řekl, očkování není vše spasitelné, poněvadž čím více je očkování, tím je více vyčerpávána imunita, zejména starších lidí. Tím nechci říct, že by se ti lidé neměli očkovat, ale mělo by to být přísně indikováno u lékaře, který taky chápe druhou stranu mince. To znamená, že neexistují jen pozitiva očkování, ale jsou i negativa, vedlejší účinky. To asi každý člověk poznal po dalším očkování na vlastní kůži, že už mu třeba třetí dávka nesedla. Kdo má čtvrtou dávku, tak mívá už docela často velké zdravotní problémy. Tam rozhodně neočkovat.

V covidových letech 2020 a 21 se doporučovalo omezit styk i s blízkými, především staršími lidmi. Vy ale radíte, ať jsou lidé v rodinném kruhu. Tedy žádná izolace ani pro seniory?

Když někomu není dobře a vyjde mu pozitivní test, ať zůstane pět dnů doma a omezí návštěvy. Ale v zásadě by o vánočních svátcích měla být mladá i střední generace s příbuznými starší generace, dodat jim optimismus a energii, protože jestli je člověk vystresován a snáze podlehne obchodu se strachem, který tady celou dobu byl, tak potom se tělo pochopitelně hůře brání případné infekci. Tedy žádné izolace. Leda by byl junior covidově pozitivní, tak přece nepůjde zrovna ten den za babičkou. Pár dnů počká, až nebude mít žádné klinické příznaky, což je otázka 4-5 dnů. Jestli to vyjde zrovna na Vánoce, tak navštíví babičku až 28. Naopak lidé by se měli v rodinách potkávat a měli by společně slavit Vánoce a příchod nového roku.

V městské hromadné dopravě, ale tu a tam i v obchodech a na ulicích už zase vídáme lidi s rouškami či s respirátory. Má to význam?

Náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček nedávno prohlásil, že pro většinu lidí je vhodnější prevence očkování proti covidu-19 než antivirové léky. Další z Válkových náměstků Josef Pavlovic před pár dny upozornil, že nyní jsou u nás dostupné pro očkování už dva typy látky, a to mRNA vakcína Comirnaty Omicron XBB 1.5 a nově i proteinová vakcína Nuvaxovid XBB 1.5. A apeloval zejména na ohrožené skupiny pacientů, aby se nechaly očkovat, když mají na výběr. Když do lidí takto pořád někdo hučí i prostřednictvím televize, dá se tomu odolat?

To je velice složitá otázka. Ale žádný z náměstků nemluvil o vedlejších účincích vakcín. Na ministerstvo zdravotnictví se obrátily stovky lidí, kteří žádají o odškodnění, poněvadž byly očkováním evidentně poškozeni. Ale ministerstvo zdravotnictví dělá mrtvého brouka. Dnes existují americké i izraelské studie, podle nichž z milionu očkovaných mladých lidí jich 60 dostává myokarditidu. To není jednoduché onemocnění. Musíme vidět obě strany mince. U dětí a mladých lidí je až na výjimky očkování zcela nesmyslné a zbytné. U starších lidí musíme vidět, jakou reakci měli na první dávky očkování. Jestliže po třetí dávce očkování odpadli, týden byli nepoužitelní, a takové případy jsou, tak asi těžko bych takovému, byť rizikovému, člověku očkování čtvrtou dávkou doporučil, neboť smrtnost nynějšího viru je velice malá.

Když jste byl v pondělí spolu s profesorem Romanem Prymulou ve vysílání CNN Prima News, zaregistroval jsem vaši souhlasnou reakci na to, když mluvil o tom, čím se očkujeme. Co je v této souvislosti dobré vědět?

Pan profesor Prymula potvrdil, že nikdy neočkujeme látkou na ten aktuální virus, vždy jsme pozadu. Je proto dobré vědět, že se ještě nedávno očkovalo vakcínami na omikron. A to byly vlastně rok a půl staré vakcíny. Takže ony mohou vyvolávat nějakou sníženou imunitu, ale také mohou nadělat více škody než užitku a v zásadě vůbec nemusejí být účinné na současný typ mutace toho viru. Je to všechno postavené na vodě, všechno to je experiment. Proto říkám, že tady nejde o očkování, ale tady jde o aplikaci experimentální látky a lidé se vlastně stali pokusnými králíky.

O očkování dětí jste říkal, že je zbytné, ale v jednom tištěném deníku vyšel inzerát apelující na rodiče, aby nechali své děti očkovat, a připomínající úmrtí dvou dětí v souvislosti s covidem. Co tomu říkáte?

Tohle je úplně zločinná reklama, možná je to i na hranici trestného činu. Co vím, tak jedno z těch dvou dětí mělo těžký neurologický deficit, takže kdyby dostalo chřipku nebo jinou bakteriální infekci, tak možná umřelo také. To je zcela podvodná, lživá manipulace, je to typický obchod se strachem. Nejsem proti očkování jako celku. Ale jsem například proti tomu, aby se očkovaly těhotné ženy. Například očkování proti chřipce je kontraindikováno u těhotných žen čili nevidím důvod, proč by pseudo očkování proti covidu bylo indikováno těhotným ženám. Takhle mě to i učili na medicíně. A kdybych na medicíně řekl, že budu očkovat těhotnou ženu, tak bych zkoušku určitě neudělal. Možná se ta pravidla změnila, ale co vím, tak nebyly provedeny žádné testy na těhotných ženách. A doporučování očkování těhotných žen považuji za velkou zlovůli. A to, co v pondělí vyšlo v novinách, je na hranici trestného činu, protože takto se reklama na jakýkoli medicínský preparát dělat nesmí.

Vy jste zmínil i to, že bychom se měli vyrovnat s covidovou minulostí a tím, co se tu odehrávalo. Co považujete z covidových let 2020-21 za nejhorší?

Zpočátku jsme byli všichni neskutečně vystrašení, vznikla davová psychóza, že ten virus bude zabíjet prakticky každého. Pak se vytvořila zcela falešná myšlenka, že nás to pseudo očkování zachrání. Další falešná myšlenka byl podvod s covidovými pasy, který byl původně myšlen pro přeshraniční styk. Ale poté byl totálně zneužit k segregaci a k nátlaku na neočkované lidi, kteří pokud někde – třeba v práci – neukázali covidový pas, což bylo dle nedávného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu zcela nezákonné, tak nebyli vpuštěni do práce a někteří, co se nenechali očkovat, byli vyhozeni. Další zcela falešná myšlenka, která se tu objevila, byla ta, že kdo není očkován, a tuto myšlenku razil především prezident ČLK, jeden z hlavních dezinformátorů, pan doktor Kubek, je černý pasažér, kdo není očkován, může nakazit svoji babičku. To byla totální lež. Je zaznamenáno i na kamery z jednání Evropské komise, kde byla zástupkyně pana Bourly z Pfizeru, která uvedla, že nikdy nebylo testováno, že použití vakcíny Pfizer znamenalo snížení přenosu infekce. Pamatujeme si, že ve školách se testovali pouze neočkovaní jedinci, ti nesměli chodit do jídelny, měli speciální záchod a ty děti byly diskriminovány. To bylo zcela zločinné. Myslím si, že ti lidé, co toto nařídili, by měli být potrestáni.

Jak by měli být potrestáni?

Minimálně morálně. Nepřeju nikomu nic zlého, ale naše skupina Paralelní lékařské komory už v té době říkala, že to je celé špatně. Ale byli jsme označeni těmi tzv. odborníky za dezinformátory. Čekal bych od těchto lidí omluvu a měli by se stáhnout z veřejného života, protože totálně pošlapali Hippokratovu přísahu.

Netýkalo se to selhání ale i těch vašich kolegů, kteří odmítali léčit neočkované pacienty?

Pochopitelně, ale tu si jako lékaři musíme vyřešit mezi sebou. To je absolutně neslučitelné s výkonem povolání. Musím se vždy ptát na zdravotní stav pacienta. A je úplně jedno, jestli je očkován, nebo neočkován. Dokonce u mě byla jedna maminka, která šla s dcerou, jíž bolelo bříško, k dětské lékařce, ale ta místo toho, aby holčičku vyšetřila, tak se vyptávala, jestli je očkovaná. A jelikož nebyla, tak místo aby ji vyšetřila, tak ji poslala na PCR test. Den a půl trvalo, než byly výsledky. Takže za dva dny přišla holčička ve zbědovaném stavu, měla zánět břišní dutiny a unikla hrobníkovi z lopaty. Takové věci vím přímo od svých pacientů.

Také od nich vím, že starší lidé po třetí dávce byli zcela nepoužitelní, týden leželi a bylo jim špatně. Předtím jiné potíže neměli a stalo se to několik hodin po očkování. Protože jsem neurolog, mám spoustu pacientů, co mají různé neurologické potíže: bolesti šlach, svalů, kloubů. Ani neměli, ale byli třikrát očkováni. A po každé dávce se ten stav akcentoval. Dnes těm lidem nikdo nic nedá, protože se to nedá prokázat a jsou to tzv. účinky. Oponenti říkají, že to zachránilo spoustu životů. Vůbec to nezpochybňuji, ale musíme také říkat druhou stranu. To znamená, že vakcína může lidi taky zabít. To, bohužel, v rámci vyvolávání toho strachu před smrtí tím, že očkování vyřeší vše, je absolutně falešná cesta. Bohužel, mnoho odborníků se na ni vydalo, a ti by měli zpytovat své svědomí.

I ti, co si užívali mediální slávy a předháněli se v tom, kdo společnost víc vystraší?

Ano, třeba pan Flegr. To byly poplašné zprávy. Nechápu, že nedostal podmínku za vyvolávání a šíření poplašné zprávy. To byly ty řeči o mrazácích v ulicích, které se tenkrát hodily médiím a hodily se k tomu, aby se lidé vyděsili. Nejhorší nemoc je strach. Jestliže vyvoláváme strach, tak se všechny nemoci léčí daleko hůř a pochopitelně vystrašený člověk je velice snadno manipulovatelný. Já dnes beru covid stejně jako chřipku nebo jiné respirační onemocnění. Mám výhodu, že jsem lékař a že si umím poradit. Vím, v jakém jsem zdravotním stavu a jak na to reagovat. Pacienti by se měli ptát a dívat se kolem sebe. A hlavní informace je ta, že očkování není jediné vše spasitelné, ale je to pouze součást nějaké léčby a je vhodné jenom pro někoho.

