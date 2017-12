Ctít lva, ctít moravskou orlici a bránit zemi. EU začne kontrolovat i naše prdy a lejna, burcuje řezbářský mistr Beneš, tvůrce legendárního betlému

ROZHOVOR Volil bych samozřejmě vystoupení z unie. To se mi právě líbí u Tomia Okamury. Dělají z něj fašistu, ale přitom to je chytrý člověk a myslí to dobře. Vždyť jsme se dostali někam, kde jsme být nechtěli. To říká umělecký řezbář Jaroslav Beneš, jehož betlém plný dobrých synů Moravy jezdí okukovat lidé z blízkého i širokého okolí. Nachází se v Lošticích, kde vyrábějí Olomoucké tvarůžky.

Ve svém betlému máte vyřezaného Kajínka, jak se po laně spouští z Mírova. Jak jste přijal, že dostal prezidentskou milost?

Ten útěk se stal na Moravě, kousek odtud. A byl to slušný fyzický výkon. Já nedokážu vylézt ani na střechu. O jeho zločinu toho moc nevím, takže nemohu sloužit. Nevidím tomu ani hlavu, ani patu.

Omilostnil ho prezident Miloš Zeman, který teď bude kandidovat na Hrad podruhé. Koho budete volit?

Víte, já jsem šel k volbám nedávno poprvé. Jsem špatný z toho, jak se to tady vede. Chtěl jsem dát někomu možnost, aby si můj hlas zasloužil. Jestli mě zklame, tak budu volit jiného. Osobně ani nedělím společnost na Pražáky a ostatní, jak to někteří dělají. Tady se říká, že jsou Pražáci vychcaní až hrůza, ale já bych to nezobecňoval. I v Praze jsou dobří lidé. Uvědomil jsem si prostě, že nevolit je špatně. A koho za prezidenta? Nevím, ještě přemýšlím.

Do jesliček jste před dvěma lety vyřezal, jestliže pomineme Karla Kryla, prvního politického aktivistu. Je jím řidič autobusu Roman Smetana, který přimaloval politikům na předvolebních plakátech tykadla a dostal se za to do vězení. Budete betlém ještě více politizovat?

Jak Kryl, tak i Smetana jsou hlavně Moraváci. Kryl dával najevo své názory písněmi, Smetana tykadly. Je to můj kamarád a jeho tykadla nejsou nic sprostého. Prostě jen dal najevo svůj nesouhlas, že tady něco není v pořádku. Takže dnes tady mám uloženou i jeho fixu, kterou to dělal.

Také si myslíte, že v Česku potažmo v Evropě není něco v pořádku?

Uričtě a je to pořád horší. Tady se vytrácí veškeré vlastenectví. Ctít lva, ctít moravskou orlici a bránit naši zemi je důležité. Neměli bychom dopustit, aby sem přicházeli lidé odevšad, jak se jim to zlíbí. Musí v tom být přehled. Hranice nejsou přežitek. Musíme si vážit našich bankovek a neměnit je za eura. Vždyť Oldřich Kulhánek vytvořil jedny z nejkrásnějších bankovek na světě. Komenský, Němcová, Masaryk, to je přece dokonalé. Má to smysl.

Jak byste tedy volil při referendu o setrvání v Evropské unii?

Volil bych samozřejmě vystoupení z unie. To se mi právě líbí u pana Okamury. Dělají z něj fašistu, ale přitom to je chytrý člověk a myslí to dobře. Vždyť jsme se dostali někam, kde jsme být nechtěli. Poslouchali jsme východ a teď zase západ. A proč, když tady je takových chytrých lidí, co dokáží velké věci. Teď jsou ale svázaní. Vždyť kvůli Evropské unii se musela přizpůsobit výroba zdejších tvarůžků. Dřevo bylo nahrazeno nerezem a plastem, takže už to není ono. Vždyť se to tady v kraji vyrábí přes pět set let, tak to asi mělo nějaký důvod. Dřevo je pórovité a tvarůžky na něm dobře zrály. Jak mají "dýchat" na nerez plechu? A to je jedno s druhým.

Ostatně z vaší zahrady, kde byly většinou různé recesistické vynálezy, se stalo jedno velké muzeum protiunijních exponátů...

Zas tolik jich tam není. Ale jsou to prognózy do budoucna. Třeba Prduchník na měření lidských prdů, aby existovala kontrola emisí lidských plynů. Vždyť nám za chvíli dají na záchod kamery a budou sledovat, jestli se naše lejno neodchyluje od normy. Spějeme k tomu. Zkoušejí naši trpělivost a jde o to, aby se tomu hlavně mladí lidé postavili.

Od dvou hodin máte otevřeno, aby si lidé mohli všechno, včetně betlému, prohlédnout. Jaké jsou reakce?

Převážně jsou to normálně myslící lidé, takže mi dávají za pravdu. Dělníci, zemědělci, řemeslníci, inženýři, prostě celý vzorek společnosti.

Právě tahle společnost nedávno zvolila nové osazenstvo Poslanecké sněmovny. Potěšily vás výsledky voleb?

Moc ne. Jsem s tím nespokojený. Nevěřím tomu, že si nějak pomůžeme. Jsem svobodný umělec a moc nevím, jak se na mě bude či nebude vztahovat elektronická evidence tržeb. Oni to ostatně nevědí ani ti nahoře. Vytvářím věci, které tady po mě zůstanou, a ještě mám sledovat v nějaké krabici, jestli mi správně tiskne účty. Elektronice nerozumím, počítač nechci. Lituju lidi, co do něj musí denodenně čumět, protože si ničí oči. Já ještě dnes dokážu vyřezat miniaturu velikosti krabičky od sirek. Podepíšu se na sirku.

Ostatně premiér Babiš ani neví, že má ode mě výrobek. Když navštívil Zemědělské družstvo Haňovice, dostal tam ještě s Teličkou cukřenku se sovou. Zemědělci to ode mě koupili právě pro tuhle delegaci.

Jakou vlastně máte živnost?

Nemám živnost, mám svobodné povolání. Když přijdete na finančák, tak tam je mezi živnostmi pletení košů, dělání korků do lahví a tak. To mě ale uráží, protože jsem umělecký řezbář.

Ostatně nedávno Ústavní soud zrušil část zákona o EET a vztahuje se to i na zpracovatele dřeva. Zákon bude muset být upraven...

Mám z toho radost, ale v mezích úpravy toho zákona. Uvidíme, jak se to vyvrbí.



autor: Jan Rychetský