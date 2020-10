Čtrnáct dní uzavření ničemu nepomůže, obává se slavný hokejista Šlégr. Prymulovi teď není co závidět

reklama

Ministr zdravotnictví Roman Prymula ve čtvrtek představil balík zpřísněných opatření proti šíření koronaviru, které v posledních dnech nabralo na síle. Mezi dalšími opatřeními, o nichž informoval, je například uzavření restaurací a hospod ve 20.00 a uzavření posiloven a bazénů, která platí už od dnešního dne. Dále uvedl, že od pondělí 12. října na 14 dní vláda zavře divadla a kina a téměř zruší profesionální i amatérské sportování – především ve vnitřních prostorách. Jinými slovy – počínaje pondělím už se nebude hrát ani hokejová extraliga! Jak se díváte na tento krok vy, Jirko – je lepší tu sezónu prostě přerušit?

Bez těch diváků je podle mě lepší, aby se to fakt nehrálo. Já si myslím, že ta atmosféra, která na stadionech panuje, rozhodně není ideální – přinejmenším pro ty hráče, protože každý to hraje pro ty fanoušky, aby tam byl ten adrenalin – a pokud tam ti fanoušci nejsou, tak tam chybí ten zápasový duch a opravdu to není dobré.

Některé týmy, jako třeba Plzeň nebo Sparta, už dříve navrhovaly ukončit tuto sezónu do doby, než budou moci opět chodit diváci, ale nakonec přistoupily na pokračování soutěže v téhle okleštěné podobě. V pondělí ale přijde vlastně to samé – jak se ta údajně dočasná přestávka odrazí v hospodaření těch klubů?

Já si myslím, že těch 14 dnů zhruba ukáže, jak na tom jsme. Samozřejmě že ta ekonomická stránka bude na kluby dopadat – otázkou je, zda to úplně zavřít nebo ne.

A že to asi bude dopadat třeba právě na tu Plzeň, tak tomu se nedivím, protože Martin Straka jako vlastník toho klubu je zase v trochu jiné pozici, protože když najednou ty peníze nejsou, tak musí sáhnout do vlastní kapsy. A dotovat to takto celou sezónu – rozumím, že se mu do toho příliš nechce.

A finanční situace v Litvínově je uspokojivá?

Tak já bych tady rozhodně nechtěl sdělovat nějaké interní záležitosti, my sponzory máme velmi dobré a věrné, a tím je to možná o chlup jednodušší. Ale jinak budeme všichni s napětím očekávat, kam se za těch 14 dnů případně posuneme.

Jirko, co jste říkal na ten model letní dohrávky NHL? To v praxi znamená zavřít třeba 200 lidí – tedy hráčů a všech, kteří se pohybují okolo týmů do jednoho areálu, aby nedošlo k nákaze a šíření viru zvenčí – a všechny zápasy striktně odehrát bez diváků. Byla by to případně cesta i pro nás? (Samozřejmě až skončí ten nejtvrdší režim…)

Víte, ono to má několik aspektů. Pro NHL byl samozřejmě nejdůležitější ten ekonomický efekt. Hlavně pro to se také hrálo, protože tam byly ve hře stamiliony dolarů za televizní práva.

U nás to ale v tomto ohledu bohužel ani zdaleka není na takové úrovni, takže si myslím, že u nás se o tom vlastně nedá ani uvažovat. Ono by to asi šlo kvůli divákům přece jen nějak zařídit. Nebylo by to sice atraktivní pro ty hráče, ale ten divák by mohl hokej sledovat alespoň prostřednictvím televizních přenosů.

Ale znovu říkám – bohužel ta ekonomická situace v našem sportu není taková jako v té NHL.

A jak to vypadá v Litvínově s tréninkem? Nemyslím jenom A-týmu, ale i žáků či mládeže?

Tak to se teď bude od pondělka muset bohužel zrušit. S tím nařízením zkrátka padá všechno – takže trénovat se nebude.

Momentálně patrně nejdiskutovanějším mužem v ČR je nepochybně ministr zdravotnictví Roman Prymula, který je totiž hlavním strůjcem všech těch bezpečnostních opatření. Někteří ho extrémně nenávidí, protože dělá zcela zbytečné kroky (podle nich), které se negativně odrážejí na naší svobodě a také v ekonomické sféře – jiní si zase chválí tu jeho zodpovědnost, rozhodnost a důslednost. Jak to vidíte vy? Máte obavy z covidu?

No, obavy – člověk nechce nic zakřiknout. Já vám tady teď řeknu, že se vůbec nebojím – a zítra budu ležet v nemocnici, takže takhle bych to nerad formuloval...

Je tady zkrátka nějaká nemoc, která je pro nás pro všechny nová. Je to nějaká druhá, třetí vlna, se kterou bojujeme.

Na začátku to vypadalo, že jsme provedli ty nejúžasnější kroky, ale dneska se nám to vrací doslova sedmimílovými kroky zase nazpět.

Přesto si myslím, že kterýkoliv ministr, který tam dneska sedí, seděl nebo bude sedět na tom postu ministra zdravotnictví, tak to nemá vůbec jednoduché, protože on to je, kdo musí rozhodnout o těch nepopulárních opatřeních. A když lidem cokoliv zakazujete, tak je to vždycky složité.

A konkrétně pan ministr Prymula – jak na vás působí ty jeho kroky?

Tak já když přemýšlím, jestli mám být na jeho straně nebo naopak proti němu, tak to je těžko říct, protože mně se to zkrátka taky nelíbí!

Já samozřejmě chápu, že to má – jak už jsem říkal – nepochybně složité, ale otázka je, zda třeba to poslední rozhodnutí – to znamená ty 2 týdny – něčemu pomůžou. Já si osobně myslím, že ne! Ale rád bych se mýlil – a to všechno ukáže samozřejmě jedině ten čas.

Rozhovor vedl Tomáš Procházka

