Čunek opět naštve: Babiš a Čapí hnízdo? Čekal jsem to, dobře to znám. Je to jinak

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zrušil rozhodnutí o zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše a Jany Mayerové, která tehdy byla v představenstvu Farmy Čapí hnízdo. Zbytku obviněných se to netýká. Překvapilo vás jeho rozhodnutí?

Nepřekvapilo, já jsem ho čekal.

Jak to?

V kauze, která trvá tři a půl roku a byla spuštěna vlastně v den předvolebního klání, tedy vydáváním premiéra Poslaneckou sněmovnou – kde šlo vlastně o vstup trestního řízení do politiky –, jsem to očekával. Myslím si, že Pavel Zeman je v tuto chvíli více politik, než nezávislý státní zástupce, takže zcela jistě – zvláště, když vidí dvěstětisícovou Letnou – zvažuje a i lidé kolem něho zvažují kroky vůči Andreji Babišovi. To znamená, že zároveň chce vyhovět požadavku davu, což by neměl dělat. A bylo zřejmé, že jim chce vyhovět, a zároveň chce udělat, co státní zástupce Šaroch správně vyhodnotil, že by u soudu neprošlo. Takže udělal takové rozhodnutí ani oblečená, ani neoblečená. Já jsem to očekával.

Chci tím říci, že mám stejnou zkušenost u mého případu. I u mne byl tlak veřejnosti, a když došlo k zastavení stíhání, musely se některé věci vytknout a dodělat. Když státní zástupce v mém případě vydal rozhodnutí, které mimo jiné nebylo začerněno, nenašel se nikdo, kdo by rozporoval větu, jedinou čárku, protože bylo jasné, že se nic nestalo. Po této zkušenosti jsem očekával tohle rozhodnutí.

Chcete tím říci, že nejvyšší státní zástupce nepostupoval při své práci v tomto případě objektivně?

Ne, já jsem přesvědčen, že se dalo čekat, že nebude objektivní, protože má spor s vládou o podobě zákona o stáních zástupcích. V něm je největší spor o zajištění státních zástupců, tedy jejich postavení před zákonem, a zároveň jde o diskusi o nejvyšším státním zástupci, tedy o Pavlu Zemanovi. A na druhé straně zde máme požadavek určitě části veřejnosti, která volá po tom, aby byl petrifikován v této funkci na dlouho. On teď vyhověl této části veřejnosti. Jeví se to jako nezávislé rozhodnutí, ale jak říkám, já jsem ho čekal.

Kromě toho přišel audit z Evropské unie, který bude následován dalším zemědělským auditem na začátku příštího roku. Do toho vámi zmíněné demonstrace na Letné pod taktovkou spolku Milion chvilek. A opozice vyzývá premiéra k rezignaci. Oprávněně?

Od toho tady opozice je, a jde o takový folklór. To vůbec nic neznamená, protože jde o její úkol všude na světě. A jak je vidět, opozice vyzývá k rezignaci velmi ráda.

Každopádně není příliš obvyklé, aby byl premiér země trestně stíhán, zároveň byl Evropskou unií obviněn ze střetu zájmů a z neoprávněného čerpání dotací, ale stále zůstával ve své pozici. To jistě uznáte…

To bych určitě uznal, kdybychom nežili v České republice, kde, jak je vidět, u mnohých případů – které byly otevřeny právě u osob v politice, anebo také u případů, o které jevila veřejnost eminentní zájem – se státní zástupci předvádějí jako ti, kdo jsou jediní spravedliví. A pak se u soudu prokáže, že vlastně neměli pravdu.

A u auditu Evropské komise o střetu zájmů?

Já jsem ho nečetl, k tomu se nechci vyjadřovat. Ale existuje nějaká dotační politika v České republice vůči subjektům, které, když plní dotační podmínky, dostávají dotační peníze – a jestli má Evropská unie nastavený režim tak, že svěřenský fond, do něhož Andrej Babiš dal majetek, nestačí – tak podle našich zákonů asi stačí. Takže si musíme počkat na nějaký verdikt u Štrasburského soudu.

Každopádně je to firma Andreje Babiše, která je součásti celého problému a kvůli kterému by se Česká republika měla soudit. Sice je momentálně ve svěřenském fondu, ale v budoucnu zase nebude. Stále to není na odstoupení premiéra?

Já myslím, že ne, protože premiér postupoval podle našich zákonů a udělal, co měl. Ale zda udělal, co neměl, což je v tom auditu – na základě kterého bychom měli vrátit peníze, já skutečně nevím. Jeho obvinění považuji za nestandardní, a jak vidíte, tak skutečnost, že byli rodinní příslušníci zbaveni obvinění už natrvalo a pravomocně, ukazuje, že to vyšetřování nešlo spravedlivým směrem.

Důkazy hledali děsně dlouho. Když státní zástupci šli do Sněmovny s tím, aby byl vydán Andrej Babiš, a zároveň tedy byli obvinění rodinní příslušníci, tak měli mít tolik důkazů, aby bylo zřejmé, že kauza půjde k obžalobě – to se nestalo. U rodinných příslušníků to trvalo dlouho a ukázalo se, že obvinění bylo možná zbrklé, předčasné. Měli tedy počkat na důkazy či opatření, pokud se jim to nepodařilo, tak je něco špatně.

O tom, zda se jim to podařilo, či nikoliv, může rozhodovat soud, protože premiér nepřijme případnou avizovanou abolici od prezidenta Miloše Zemana, jenž na žádost premiéra o ní navíc prý neuvažuje. Je to ze strany Babiše správný krok?

On z politických důvodů nemůže udělat nic jiného.

Myslíte, že by tím zpochybnil důvěryhodnost právního systému, nebo proč?

Ne. Právní systém u nás je zpochybňován především nekvalitní prací některých členů v justici, ať už státními zástupci, nebo soudci. Ale politicky si to prostě nemůže dovolit.

Říká se také, že Andrej Babiš si bude muset co nejdříve vybrat – zda politika, nebo byznys. Bude tahle otázka na pořadu třeba v příštím roce?

Myslím, že vůbec ne. Předpokládám, že věci se do voleb vyřeší. A stejně jako Donald Trump má velký majetek a dělá prezidenta – tak premiérovi není zakázáno mít majetek, byť ho má ve svěřenském fondu, a být zároveň premiérem. V Ústavě není napsáno, že bohatý člověk nesmí nikam kandidovat, to by naopak bylo porušení Ústavy, ale samozřejmě jde o to, aby nebyl takový člověk ve střetu zájmů.

Dnes všichni křičí, že Babiš je ve střetu zájmů stejně jako Evropská unie, a že je trestně stíhaný – a nerespektují presumpci neviny. A především nechtějí vidět včetně opozice, že trestní stíhání může být dáno nekvalitou nebo dokonce přímo fabulací či inscenováním trestního stíhání, aby příslušného politika dostali ze hry. A to se samozřejmě prokázalo u mojí osoby, že tomu tak bylo. A prokázalo se to vícekrát, když se podíváte na naši komisařku Jourovou, kterou zavřeli do vazby, a pak soudy vydaly rozhodnutí, že je nevinna. Jsem přesvědčen, že to policie a státní zástupci udělali pod politickým tlakem.

Podle toho, co říkáte, se mi zdá, že si nemyslíte, že by to mělo Andreje Babiše nějak politicky poškodit u voličů?

Já myslím, že ho to vůbec nepoškodí. On má svůj elektorát, teď kolem třiceti procent, a že voliče to neodradí.

Jak podle vás všechny tyto události ovlivňují vidění České republiky v zahraničí a v Evropské unii?

Já si myslím, že v zahraničí moc ne, když se podíváme do Izraele, co se tam děje a co se dělo ve Francii a podobně, tak každá země má problémy a těch si všímá. Slabostí jiných zemí si všímá ve chvíli, kdy to může využít ke svému prospěchu.

Tomu rozumím, těch událostí je určitě spousta, ale o České republice alespoň na půdě Evropské unie se tak nějak ví, že?

Ano, ale jsem přesvědčen, že drtivá většina poslanců Evropského parlamentu tyto problémy nevnímá jako nějaké závažné.

