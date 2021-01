Dan Landa: Pravda o mně a o Babišovi. Přijde rozhodující krok

ROZHOVOR Že premiér Babiš říká, jak se spolu známe? Ne, jen jsem s ním kdysi neúspěšně jednal o jednom projektu, řekl ParlamentnímListům.cz zpěvák a aktivista skupiny Chcípl PES Daniel Landa. Od Babiše chce jen to, aby akceptoval návrhy, které v rámci skupiny, která se snaží zmírnit proticovidové vládní restrikce, připravuje tým epidemiologa Jiřího Berana. Landa se vyjádřil i k možnosti, že by on sám vstoupil do politiky.

Demonstrace, kterou jste před týdnem s iniciativou Chcípl PES organizoval, přilákala několik tisíc lidí. Zdůrazňoval jste mírový účel akce, k žádnému excesu ani nedošlo. Přesto se z řady médií snesla kritika, že taková akce je v době přeplněných nemocnic a krematorií za hranicí kapacity nezodpovědná a hloupá. Jak tyto námitky vnímáte?

To, že se lidé venku na hodinu sejdou na čerstvém vzduchu, aby vyjádřili své zoufalství a pocity, nepovažuju ani za hloupé ani nezodpovědné. Celá řada občanů to nezvládá psychicky ani ekonomicky, opatření často nedávají smysl, zato dopady jsou drtivé. Někam přijít je jediná možnost, jak se k tomu vyjádřit. Je důležité, abychom měli tuhle možnost, i když to někteří považují za pošetilost. Nemyslím si, že se takováto poklidná manifestace především zdravých lidí promění v nějakou gigantickou epidemiologickou nálož.

Jak jste byl vůbec s průběhem demonstrace i jejím vyzněním spokojen?

Hlavním účelem bylo seznámit veřejnost s velkým množstvím skupin, na které ta opatření již tvrdě dolehla a chtěli jsme ukázat jednotu v nějakém dalším postupu a hledání řešení. To se myslím povedlo, stejně jako se vyplnilo, že se pokojná manifestace nezvrhne v nějaké pouliční šarvátky. Lidé se chovali velice slušně na to, jak vážné mají problémy.

V projevu jste řekl, že pokud vláda po 22. lednu opětovně prodlouží trvání nouzového stavu, dovedete si představit už jen občanskou neposlušnost. Jak by ve vašich očích tato občanská neposlušnost vypadala? A věříte, že by se připojila výrazná část společnosti či vládou zavřených provozoven?

Nedivil bych se některým podnikatelům, kdyby v nějakém rozumném režimu otevřeli své provozovny, stejně jako bych se nedivil, kdyby je do nich lidé chodili podpořit, když se budou chovat vědomě a zodpovědně. Bude to možná lepší než desetitisíce životů v troskách, dluzích a zoufalství.

Na druhou stranu, jak jinak zamezit dalšímu a výraznějšímu rozšíření infekce než právě zákazy, které vláda prodlužuje?

V těchto dnech sestavujeme platformu odborníků kolem návrhu řešení profesora Berana. Rádi bychom tento koncept v návaznosti na konkrétní slib premiéra představili v brzké době povolaným uším i veřejnosti. Je to řešení, které bere ohled na celou společnost, nejen na její některé segmenty.

Nejsme odpírači kovidu, apelujeme ale na rozum.

Občanskou neposlušnost už praktikovala některá restaurační zařízení. Známý je třeba pražský podnik Šeberák nebo minipivovar v Jincích. Zpravidla to ale vždy dopadlo tak, že každý den dorazila policie a podnik stejně zavřela. Lze tím kromě vzkazu veřejnosti a vládě, která to nechává bez odezvy, něčeho reálně docílit?

Ano. Další lidé mohou vidět, že ne všichni se hodlají smířit s nesmyslnými zákazy, jejichž logiku mnohdy nedokáže vysvětlit ani původce a při konfrontaci odkazuje občany na zdravý rozum. To je dobře, že se s nesmysly nechtějí smířit, jsme v demokracii, občan není poslušný sluha.

Na demonstraci vystoupil bývalý prezident Václav Klaus, s nímž se v postojích na současnou situaci výrazně shodujete. Jak si osobně s bývalou hlavou státu rozumíte? Jak vnímáte jeho činnost? A plánujete třeba nějakou společnou akci či projekt?

Já si nesmírně vážím hlavně toho, že přesvědčil prof. Berana, aby pro účastníky manifestace natočil video, v němž jako zkušený expert nastínil nějaké světlo v tunelu. A i toho, že statečně podpořil všechny, co se snaží s rozumem bojovat za větší svobodu a odpovědnost v rukou nás, občanů. A v této podstatě se také shodujeme.

Na opačném pólu proti Václavu Klausovi stojí současný prezident Zeman.Ten v rozhovoru pro Blesk tvrdě odmítl argumenty, které jste nadnesl i ve Sněmovně. Tvrdí, že k žádnému plošnému ani selektivnímu zotročování lidí nedochází a jde prý pouze o ochranná opatření před nepřítelem, který se jmenuje epidemie. Boj proti ní je podle Miloše Zemana druhem války. Co na to říkáte? Nemá v něčem pravdu?

Mluví-li se o válce, je tedy důležité vnímat, že už hoří i v týlu, nejen v první linii. Je třeba horečně hledat celkově šetrnější, pracnější, ale cílená řešení. Kde je vůle, tam je cesta.

Premiér Andrej Babiš demonstraci odsoudil. Reagoval, že lidé co přišli demonstrovat, říkali nesmysly, vystupující lidé prý nebyli reprezentativní vzorek společnosti, ale „podivní lidé a zkrachovalí politici“. Co si o těch slovech myslíte? Zklamala vás reakce premiéra nebo jste to očekával?

Mě zajímá jediná věc, a to je nějaké skutečné řešení této situace. Tohle kruté bezřešení dál nejde.

Babiš také vyzval organizátory akce, ať jdou pomáhat do nemocnic na covidové jednotky, na což restauratér Jiří Janeček z iniciativy Chcípl PES ihned reagoval slovy „jsme připraveni nastoupit jako dobrovolníci“. Dovedete si představit, že byste se zapojil také?

Mluvili jsem o tom s lidmi z Chcípl PES, klidně se zapojíme, když to bude nutné. Já teď ale napínám všechny síly na dotažení té odborné platformy s panem profesorem Beranem.

Nedávno ve Sněmovně na veřejném slyšení vaší petice Blanický manifest přitom premiér mluvil trošku jinak. Opakoval, že se spolu dlouho znáte a v některých věcech vám dal zapravdu. Odmítl však, že by vláda omezovala svobodu. Budete s ním chtít dál jednat? Případně, máte nějakou schůzku domluvenou?

Kdysi, dávno před tím než byl v politice, jsem s ním neúspěšně jednal o podpoře jednoho projektu, to k tomu, jak se známe. Já teď hlavně vycházím z jeho slibu při petičním slyšení, že dá možnost skutečně vyslyšet ony odborníky, na které se odkazujeme. To je hlavní, co chci docílit, aby vláda, a pokud možno i poslanci slyšeli jejich názor. Názor, který neovlivňuje politikaření a kšeftaření a který reflektuje skutečnou vážnost situace.

Na zmíněném jednání ve Sněmovně, ale i různě po sociálních sítích začaly kolovat výzvy, abyste uvažoval o vstupu do politiky. Mnozí lidé vás na základě sněmovního veřejného slyšení chválí za vaše vystupování i schopnost argumentace. Budete o případném politickém angažmá uvažovat? Nebo je to něco, co můžete kategoricky vyloučit?

Vůbec netuším, co bude, věci jsou naprosto mimo normál. Moc rád bych teď hlavně pomohl, aby se co nejrychleji do normálu vrátily.

