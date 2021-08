Dávky – živnost některých ci*ánských komunit, shrnul ústecký senátor Doubrava. Jen proto, že umějí hlasitě vyřvávat kecy o diskriminaci

Anketa Koho byste si přáli jako „novou krev“ v Poslanecké sněmovně? Ondřej Kolář (TOP 09- SPOLU) 3% Hana Lipovská (Volný blok) 79% Josef Nerušil (SPD) 9% Kateřina Stojanová (Piráti) 0% Matěj Stropnický (ČSSD) 7% Libor Vondráček (Svobodní- TSS) 2% hlasovalo: 2612 lidí

Hnutí SPD chtělo ještě více zpřísnit pravidla pro čerpání sociálních dávek, ale poslanci to odmítli. Například ministryně sociálních věcí Jana Maláčová a pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík byli proti, naopak poslanec SPD Jaroslav Foldyna mluvil o zkušenostech z Děčína. Co na to říkáte?

Těžko pochopit, proč byli proti, co tím sledují. Můj názor je jednoznačně zpřísnit a tvrdě. Takzvaní nepřizpůsobiví, zvláště z cikánských komunit, z toho mají velmi výnosnou živnost! Zkušenosti Jardy Foldyny z Děčína nejsou ničím novým, takové a horší zkušenosti máme všude. A budeme je mít, dokud jim budeme sypat nestoudné množství peněz, na jejichž tvorbě se ničím nepodíleli. Dostávají je jen za to, že dokážou na správných místech vyřvávat své kecy o diskriminaci.

Diskriminovaní jsme ale v podstatě my. Oni velmi rychle a dokonale ovládli své znalosti, na co mají právo, které jsme jim my poskytli. Neřekli jsme jim ale nic o jejich povinnostech! O těch nic slyšet nechtějí. Tedy abych byl spravedlivý, většina z nich.

Jaké jsou vaše zkušenosti z Ústecka?

V podstatě jsem odpověděl v předchozí otázce. Po celé republice jsou stejné. Ústí není výjimkou. I u nás platí, že toho nejvíce využívají cikánské komunity. Beztrestně devastují byty, a dostávají nové, protože dovedou řádně řvát, s nošením odpadků do popelnic se neobtěžují, vyhazují je přímo z oken.

Vzpomeňte na ústeckou Sklářskou ulici, kdy město zaplatilo, nemýlím-li se, řádově tři miliony korun za vyvezení z oken uložených odpadků. Ještě v průběhu vyvážení lítaly z oken další a další odpadky. Za velmi krátký čas to tam vypadá stejně jako před investováním milionů městem. Vím, o čem mluvím.

Byl jsem se tam, na rozdíl od paní Stehlíkové (Michaela, ředitelka neziskové organizace Tady a teď – pozn. red.) a jí podobných, včetně černé díry na finance, tedy neziskovek čerpajících šílené peníze údajně na pomoc a výchovu cikánů, podívat. To je ale jen jeden problém. Další jsou černé jízdy prostředky MHD, vyřvávání dlouho do noci a tak dále a tak dále.

Jaroslav Doubrava S.cz



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Součástí návrhu SPD například bylo, aby příspěvky na bydlení putovaly jen do budov, které odpovídají minimálním standardům na bydlení, jako toaleta a teplá voda. Omezilo by se takzvanému obchodování s chudobou. Souhlasíte s tímto nápadem?

Je třeba rozlišovat mezi byty a ubytovnami. U bytů nemusí být podmínkou teplá voda. V holobytech pro notorické ničitele bytů teplá voda není. Kdo by za ni také platil? A na ubytovnách stačí hajzlíky na chodbě. Musí to být v souhlasu s hygienickými předpisy. Ale jedno je velmi důležité.

Musí být vždy jasné, kolik metrů čtverečních připadne na jednoho člověka, aby se v malém bytě nepotloukalo třeba deset lidí. Pokud by to někdo považoval za nedemokratické, řekl bych mu, že by jistě neměl nic proti tomu, aby na jednoho obyvatele bytu připadalo aspoň tolik metrů čtverečních jako na jednoho odsouzeného ve věznici. V podstatě mohu říci, že s tímto návrhem souhlasím.

Psali jsme: „Piráti, děláte si z nás prd*l?“ „Tohle vám prohraje volby!“ „Feťáci.“ Útok na Okamuru. A přišla odpověď Čunek na sídlišti v Mostě: Hnus, špína! Romové hlučí do rána... Tohle se líbit nebude, vyšlo VIDEO Dávky? Omezit! Okamura běsnil, dva roky to leží ve Sněmovně. Dejme ty peníze slušným lidem „Piráte. Mají 6 dětí, 2 dementní, spí každý s každým. Holka porodí, napíše to na dědu. 80 tisíc mají.“ To byla sněmovna. A je zle

Daniel Herman, bývalý ministr kultury, dostal ocenění za to, že přispěl k česko-německému usmíření. Herman, který se domnívá, že je třeba ve smiřování pokračovat, převzal Evropskou cenu Karla IV., a to přímo od sudetských Němců. Co vy na to?

Herman je reprezentant předstírání, že bylo sudetským Němcům ubližováno. My se s nimi nemusíme usmiřovat. Pozvali si k nám Hitlera, tak jsme je v letech 1945–1947 poslali za hitlerovským odkazem do Němec. Tím to bylo vyřešeno. A dnešní vztahy? Kšeftujeme s kdekým, tak i s Německem, o nic jiného se nejedná. Ústecké muzeum zabralo jednu celou ulici k výstavě pomníků ze hřbitovů „Našich Němců“. Jací ti naši Němci byli, nám ukázali před válkou. S tím by se měl Herman seznámit.

Jenže co po něm a dalších „svatoušcích“ – jak víme, neobjímal se s nimi na jejich srazu jen on, ale i další představitel KDU ČSL, Bělobrádek – chtít? Asi mají svůj vzor ve fláternících, kteří jaksi pozapomněli na Boží přikázání a žehnali německým zbraním na jejich cestu na vyvražďování lidí v celém světě. Kdyby Herman měl v sobě kousek cti, nic tak darebného by neudělal a metál nepřijal. Jenže to je Herman.

Psali jsme: Keller o Hermanově sudetské medaili: Teď si ho zavázali. A v takových případech... Sudetští Němci mohli skončit hůře. Docent Šebek k Hermanovi: Celá pravda překvapí „Lidská zrůda.“ „Celé jinak.“ Po ceně pro Hermana padlo o Sudeťácích, co nečekáte „Msta vítězů.“ Herman: Ovace za sudeťáckou cenu. Vytáhl i strýce. A pak přišli lidi a bylo zle

Sudetoněmecké krajanské sdružení, Landsmannschaft, se snaží napravit vztahy mezi Čechy a Němci a záležitosti vzájemného vystěhovávání. Je taková činnost potřeba? A podaří se jim to?

Promiňte, jaké vzájemné vystěhovávání? Ti hodní Němci hnali naše lidi tak, že mnohdy utekli s tím, co měli na sobě, a byli rádi, že nedopadli jako ti, kteří utéct nestačili a byli zavražděni. Po válce byli ti, kteří se na těch zvěrstvech podíleli, odsunuti. A víte dobře, že to nebylo rozhodnutí prezidenta Beneše, ale že to byl nápad Churchilla, schválený představiteli vítězných mocností. Není tak co napravovat. Byli vymeteni pryč; co chtěli, to dostali. Už je to jenom historie. Připomínám, my jsme je nevystěhovali. Odsun byl mezinárodním aktem na základě dohody mocností v Postupimi kdysi dávno, v roce 1945.

K této snaze se připojuje právě i sám Herman, který podle serveru iROZHLAS.cz řekl: „Staleté soužití Čechů a Němců, křesťanů a židů v českých zemích se před 70 lety zdálo trvale zničené. Nacionální socialismus, dvě světové války, nacistické zločiny s nepochopitelným holokaustem a následnou mstou vítězů, která vyústila ve vyhnání německých krajanů, a pak 40 let komunistického režimu naše soužití hluboce poškodily.“ Je na tom něco pravdy? A jak vnímáte činnost Hermana samotného?

Herman je nakažen hloupostí, nechci říci debilitou, když hovoří o mstě vítězů, která vyústila ve vyhnání německých krajanů. Stupidně zamlžuje historická fakta. Budiž Herman proklet, ať nikdy nedosáhnou jeho kosti pokoje, za to, co řekl. Neboť není hospodskou poudačkou, že po obsazení Rakouska a československého pohraničí v rámci mnichovské dohody bylo nadšení Němců v ČSR z Hitlera viditelné...

Fotografie rozjásaných davů místních Němců po obsazení Sudet německou armádou na podzim 1938 jsou dostatečně známé. Nezná-li je, měl by se s nimi velmi rychle seznámit, aby nadále nekecal takové kraviny. Fotograficky dokumentovaný jásot byl jedním z pocitových argumentů pro odsun Němců z Československa. Proto postupimské vyhlášení odsunu Němců přijali lidé Československa s uspokojením.

Herman je jedním z těch, před kterými prezident Beneš varoval ve svých poválečných projevech. Přesně odhadl, že přijdou zrádci, kteří budou zpochybňovat… Ty projevy jsou dostatečně známé.

V České republice je podle průzkumů celkem silná podpora Pirátů, v Německu zase Zelených. Proměňuje se politická mapa Evropy směrem k „zelené politice“?

To je běžná vlna naivismu. Mladá generace, která nemá zkušenosti 30–40 let žití v dospělosti, během kterých ztratí o politice a ideálech iluze, se nechá nalákat. O to více si nabijí hubu, aby v praxi zažili, co je za debilními bláboly lupičů/pirátů a kreténů/zelených. Problém je ale v tom, že škody, které by dotyční napáchali, by se odstraňovaly po dlouhá léta. Moc bych si přál, aby se lidé jimi nenechali oklamat. Myslím si, že Piráti zjistili, že veřejně prohlašovat, že přijímat imigranty musíme, se lidem nelíbí, tak s tím na čas – do voleb – přestali, a začali hlásat, že to je něčí výmysl.

Podívejte se na video jejich mluvčí, jak deklaruje pohrdání obyvateli žijícími na venkově, když říká, že by jim odebrali právo volit. To by měli mít jen lidé ve městech a vysokoškolsky vzdělaní. Podívejte se, s kým se nechá fotit Bartoš! A takových příkladů je celá řada! Přiznám se, že se obávám stejného falšování výsledků voleb, jako tomu bylo při posledních volbách v Americe. Snaha o korespondenční volbu tomu nasvědčuje. Podívejte se do Rakouska, kde kvůli ní musely být zrušeny i prezidentské volby. Uznáte určitě, že mé, a nejen mé, obavy z korespondenční volby a vůbec spolehlivost voleb jsou oprávněné.

Psali jsme: Zase lžete, Piráti… Bartoš se chlubil, jak v žácích zápasil s Krpálkem. Ten je o 11 let mladší Piráti ve sněmovně vytočili Foldynu, udeřilo děčínské kladivo: Feťáci, válejí se před nádražím Trans lidé, jste krásní, duší i navenek, vzkazuje v reakci na Zemana bruselská Pirátka. Nenávisti už prý bylo dost Zátah na ty, kteří se EU nelíbí. Kdo nepodepíše, zaplatí. Věra Jourová v akci

Navíc tyto strany jsou součástí evropských frakcí, které prosazují určité postoje a snaží se je zavést do praxe. Mohou mít vlády těchto stran za důsledek větší přimknutí k Evropské unii, co se pravidel a zákonů týká? Tedy následovat vůli Bruselu?

To nikdo neví. Já si myslím, že ano. Pouze lze odhadovat, že nastane zhruba nejméně desetileté údobí chaosu, na které občanská společnost ve státech Evropské unie doplatí. Neboť se bojím, že mladá generace zvolí takové množství idiotů od vlád státních až po smečku v Bruselu, že se bude psát v dějinách o období velké politické krize.

Anketa Vnímáte sudetské Němce jako své krajany? Ano 3% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 14860 lidí

Jak vnímáte snahy Evropské unie v mnoha odvětvích, ať už jde o omezování plastů, běžných automobilů a podporu aut elektrických, omezení těžby uhlí a tak dále?

Je to jako s každou prohibicí. Úmysl je rozumný až dobrý, realizace je stupidní. Jako vždycky. Primárně se nejedná o plasty, ty jsou zástupným problémem. Jedná se o to, že lidé nepříčetně vyrábějí spoustu kravin, ptákovin a hovadin. A čím větší blbost, tím větší cena za design… Jsme na této planetě jediné totálně nenažrané zvíře bez jakýchkoliv zábran. Pamatuji dobu, kdy jsme mléko, jogurty, prostě mléčné výrobky kupovali ve sklenicích a ty se vrátily k opětovnému použití. Deset deka salámu zabalili do papíru, ten se spálil, a bylo vyřešeno. Dnes je tohle všechno v plastech, kterými je už zasviněné i moře. Omezil bych je, když ne úplně zakázal.

Podpora elektrických aut je toho dokladem. Nesmysl, který se už snad ani nesmí veřejně kritizovat! Důležitější by bylo investovat do pohodlné hromadné dopravy, aby odpadla potřeba osobních automobilů u těch, kteří auta nepotřebují k výkonu povolání. Nezapomeňme, že auta na baterky chlastají elektřinu vyrobenou v elektrárnách z fosilních paliv. Odbouráte-li uhlí, zbývá vám ještě zemní plyn, jehož ekologičnost je podmíněná. Na vítr a fotovoltaiku můžete spoléhat jenom částečně. Zbývá jaderná energie, a podívejte se na tu hysterii kolem dostavby reaktorů! Ty, kteří už mnohokrát dokázali, že je postavit umějí, jsme nesmyslným zákonem odmítli, a zhlédli se v těch, kteří ještě žádný nepostavili, protože to prostě neumějí. Tak se můžeme dočkat chvíle, kdy se zásobování elektrickou energií zbortí. Pak teprve si uvědomíme, jak strašně chybná rozhodnutí jsme udělali. To ale už bude pozdě, na jak špatného koně jsme vsadili.

Psali jsme: Fanoušek elektromobility vyrazil s baterkou do Bruselu. Toto zažil. Asi je to moc ambiciózní, uznává Bartoš a Rakušan ve Škodovce: Její plány jsou v souladu s našimi Klimatické běsnění zničí naše hospodářství. Poslanec Hrnčíř počítá, co všechno se prodraží Šéf Aliance pro budoucnost: Není cesty zpět, elektromobily jsou budoucnost. Budujme další jaderné zdroje

Zesnulý europoslanec Kohlíček (Jaromír, europoslanec KSČM a zastupitel Teplic i Ústeckého kraje – pozn. red.) na toto téma v posledních letech života říkal, že jedinou rozumnou variantou s přiměřenými náklady je naučit se využívat vodík vyrobený ze zvláštní látky – říká se jí voda. Je i v pivu, a v malém množství dokonce i ve slivovici. To záleží na hostinském. Musím rád připomenout, že v nejbližší době Ústí nad Labem koupí autobusy na vodík, s vodíkem počítají již v několika lokalitách, včetně Mostu.

A ještě tu je nezanedbatelná otázka stamilionů vyhozených autobaterií. Přitom se úplně zapomíná na to, že všechny státy budou muset mít masivní elektrické přenosové soustavy. Neboť náhle přestane foukat vítr a nebude elektřina, a bude se muset elektřina přepravovat ze vzdálené tramtárie, kde budou elektřinu šmoulit ze zemního plynu, třeba i z uhlí a z atomových reaktorů. Zde si připomeňme běsnění Rakušanů vůči našemu Temelínu, ze kterého i oni elektrickou energii odebírali a odebírají. K tomu je třeba mít strašlivé spousty stožárů, drátů a kabelů, jejichž výroba je energeticky náročná, a to všechno se znásobí jako nechtěný vliv na ekologický zázrak. A neřeší se ještě spousta dalších věcí, které by najednou ze zelených vizí udělaly komediální vize.

Psali jsme: Andělík Biden s křidélky? Blbákoviny, odplivl si senátor. Teď ukázali, že „svoboda slova“ je jen kus papíru. Lépe ho použít jako toaletní Ze Senátu se stal skanzen zamindrákovaných, zoufá si veterán komory Jaroslav Doubrava. Sluníčkáři a psychopati potřebují svojí Českou televizi Doubrava: Dnešní děti uvěří i Hitlerovi. Lidé jako Novotný ho přivedli k moci. Konec války? O tomhle se nemluví... Senátor Doubrava: Na nákupu mi všichni nadávali, co ten Senát předvádí. Jak já se styděl. Dnes je po Hřibových výstupech Čína najednou dobrá



Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.