Debakl. V Nigérii zabouchli dveře, v Gabonu poslali zástupce. A doma? Zdeněk Koudelka nebyl na Fialu milý

LISTOPAD 89 - POŘÁD JE CO SLAVIT? „Stačí si přečíst knihy Slovácko sa súdí aj nesúdí od Zdeňka Galušky,“ právník, docent Zdeněk Koudelka upozorňuje, že stále jsou lidé, kteří umějí prosoudit grunt. Zmiňuje i to, že „držitelé moci mají snahu sebe samé vidět v dobrém světle a své oponenty označovat za špatné lidi či dokonce nepřátele lidu“. Upozornil také na zahraniční cestu do Afriky, kdy před českým premiérem Nigérie zabouchla dveře.

Dlouhodobě, celorepublikově se dá směle říci, že i celoevropsky vidíme, že právo je složitě vymahatelná záležitost. Rozhodování je zdlouhavé, myslíte si, že jde skutečně jen o to vybrat si dobrého právníka? Samozřejmě že většina lidí udělá vše proto, aby raději žádného nemusela potkat.

Je dobré právníka mít dříve než později. Tedy je lepší kvalitní smlouva, která předejde sporům než smlouva špatná, která vyvolá spory dlouho řešené u soudu. Je to jako se zdravím. Kdo zanedbá prevenci, vystavuje se komplikovanému léčení různých nemocí, které nemusely vzniknout.

Zvlášť při výročí 17. listopadu si možná někdo vzpomene, jak to fungovalo dřív, protože pokud člověk dodržoval zákon, pak se mohlo stát, že bude úspěšný, zajistí celou rodinu a má za co se pak o některé starat, pokud to uzná za vhodné. Váš názor?

Anketa Které datum je pro vás důležitější? 17. listopad 1939 80% 17. listopad 1989 4% Obě výročí jsou stejně významná 6% Nevím / Je mi to jedno 10% hlasovalo: 11215 lidí

Do jaké míry je v současnosti možné se na právo spolehnout, když máme ministrem Pavla Blažka?

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek je po velmi dlouhé době ministrem na svém místě. Má přehled o resortu a jde o významného politika vládní ODS. Je to politické A, nikoliv B či dokonce C, což byli předchozí ministři spravedlnosti. To je výhoda pro každý resort. Náš právní stát byl dlouho ohrožen zneužíváním moci ve státním zastupitelství. Příkladem bylo, že si státní zástupci vybírali soudy a soudce pro nařizování vazeb, odposlechů či sledování. Zvláště tím byla proslulá obě vrchní státní zastupitelství. Přičemž dřívější nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman i jeho tehdejší první náměstek a dnes nejvyšší státní zástupce Igor Stříž proti tomuto zneužívání moci nezasáhli, nezasáhli ani tehdejší ministři spravedlnosti. Pavel Blažek se nebojí jít do sporu se státním zastupitelstvím, dojde-li k závěru, že je ohrožena zákonnost trestního řízení v Čechách a na Moravě. Již tento fakt vede k tomu, že se tak hrubého neústavního jednání jako dříve vrchní státní zastupitelství nedopouští.

Jsme jediná země EU, která se nedostala ekonomicky řekněme na předpandemickou úroveň. Čísla hovoří jasně. Mezi tím se například sejdou nejvyšší ústavní činitelé k mezinárodní situaci, aby ji maximálně využili. Setkáváte se s tím, že jim ještě někdo věří?

O debaklu naší zahraniční politiky svědčí cesta premiéra Fialy do Afriky. Nigérie, která je největším producentem plynu a ropy v černé Africe, před ním zabouchla dveře na poslední chvíli a v Gabonu jej nepřijal prezident, ale jen jeho zástupce. Ve vnitrostátní politice vláda zvyšuje daně, rozpoutala rozpočtovým schodkem obrovskou inflaci, která připravila o peníze řadu šetrných lidí. A přitom chce vyhodit neuvěřitelnou sumu peněz za nákup cizích stíhaček, nejdražších na světě. Vláda likviduje náš průmysl a ožebračuje naše občany slepou podporou klimatického alarmismu, který se halí do zástěry vědeckosti, ale je stejně „vědecký“, jako byl vědecký marxismus-leninismus.

Prezident v úterý jmenoval 52 soudců včetně soudce, kterého odmítl jmenovat bývalý prezident Miloš Zeman. Je k tomu ještě co říci?

Jde o potvrzení ústavních pravomocí prezidenta republiky. Pokud někoho prezident jmenuje do funkce, bez prezidentova podpisu na jmenovacím dekretu danou funkci nezíská. A pokud se někomu nelíbí, jak prezident jedná, je jedinou cestou v prezidentských volbách volit jiného kandidáta.

Samozřejmě že je těžké očekávat něco rozumného od národa, který si volí prezidentem Petra Pavla, bývalého vojenského rozvědčíka, bývalého nejvyššího činitele NATO. Když zazní od kohokoli, že se mu to fakt nelíbí, je označen za chcimíra atd. O čem to svědčí?

Petr Pavel nebyl nejvyšší činitel NATO, to je generální tajemník, což je vždy Evropan. Stál jen v čele vojenského výboru. Ovšem faktické prvenství ve vojenských věcech má velitel sil NATO v Evropě, což je vždy příslušník americké armády. Nálepkování politických oponentů zde bylo vždy. Držitelé moci mají snahu sebe samé vidět v dobrém světle a své oponenty označovat za špatné lidi či dokonce nepřátele lidu. Proto je velmi důležitá svoboda slova, kterou vláda Petra Fialy chtěla potlačit cenzurou vládě nepohodlných webů v únoru 2022. V tom nakonec neuspěla, jako i v jiných věcech.

Co se týká osobnosti prezidenta Václava Havla, jak na něj vzpomínáte?

Považuji Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana za tři velké státníky, kteří měli i po odchodu ze státnických funkcí silné politické názory. Prostě lidi zajímalo a zajímá, co řeknou a jaký mají názor na věci veřejného zájmu.

Jak vnímat novelu zákona o advokacii, která nabude účinnosti 1. července 2024 a ministr spravedlnosti zdůraznil hlavně právo na mlčenlivost. Přinese ještě něco víc než to, že mohou mlčet?

Nejde o mlčenlivost laiků, ale advokátů. To znamená, že když se s něčím svěříte advokátovi, nesmí to z něj policie či státní zastupitelství vymámit. Jde o advokátní mlčenlivost, která chrání lidi, aby se nebáli být vůči advokátům otevření a ti jim tak mohli účinně pomoci. Zákon by však měl reagovat i na pokusy vedení advokátní komory ostrakizovat advokáty opoziční proti vládě včetně pokusů zneužívat k tomu kárné řízení s advokáty.

Slavíme tento týden svátek, kdy si můžeme tak akorát připomenout, že jsme promrhali 34 let?

Nevidím to tak černě. Přes snahu Fialovy vlády cenzurovat vládě nepohodlné weby máme zatím svobodu slova i svobodné volby. Tedy je možnost ve volbách říci NE vládní ekonomické politice, likvidaci průmyslu, vládní inflaci i vládnímu mrhání peněz ve zbrojních zakázkách, emisních povolenkách a obrovskému dotačnímu mrhání, čehož je příklad vládní akce Oprav dům po babičce.



