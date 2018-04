Demokracie a svoboda jsou v Česku v ohrožení! Jan Veleba vypustil vážná slova

ROZHOVOR „Obávám se, že demokracie a svoboda slova jsou v naší zemi skutečně ohroženy. Dnes a denně jsou lidem dávkovány informace očerňující prezidenta, premiéra, akce umělců se mění v politické agitky, univerzity se často otevřeně politicky angažují,“ říká senátor Jan Veleba. Pro ParlamentníListy.cz promluvil mimo jiné o otravě agenta Skripala i o vyhoštění tří ruských diplomatů z České republiky. „Je to bohužel návrat politiky hodného a poslušného žáka, který bude plnit svoji roli ve středoevropském prostoru, kterou mu předepíší západní spojenci. Dříve to byla Moskva,“ říká senátor.

Otrava dvojitého agenta Skripala vyvolává celou řadu nejasností. Co vy si o tomto případu myslíte?

Hlavně vyvolává psychózu potřebnou pro start nového období studené války a postavení nové „železné opony“, jejíž pomyslná hranice se posunuje k hranicím Ruska. Postupem času přibývají otazníky a chybějí důkazy, které se britská strana nijak nesnaží vysvětlit. Je stále zřejmější, že jde o záminku, pro stupňující se tlak na Ruskou federaci, čemuž odpovídá neobyčejně tvrdá reakce prezidenta Putina. Západní země zvolily politiku konfrontace bez podložených důkazů a my jsme ji bohužel přijali za svou. Je zvláštní, že v tomto případě nikomu nevadí, že tak činí vláda v demisi.

Rusko obvinilo z vývoje nervového plynu, který prý našli v těle Skripala, Českou republiku. Proti tomu se ohradil jak Andrej Babiš, tak i prezident Zeman, který ale situaci nechal prověřit BIS. Udělal dobře? A co říkáte na to, že někteří politici mluví v této souvislosti o velezradě ze strany prezidenta Zemana?

Sleduji tuto kauzu pozorně z dostupných veřejných zdrojů a jistě to pečlivě studují naši politologové, například bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně profesor Fiala, toho času předseda ODS. Je to velmi poučné. S nervovým plynem novičok pracují laboratoře vícero států a minimálně jeho vzorky disponuje i naše armáda. A protože si všichni pamatujeme, že v tomto světě stačí pouhé obvinění bez důkazů ke spuštění vojenských akcí (před 15 lety Irák), považuji nařízení prezidenta Zemana, aby BIS tuto záležitost prověřil za zcela zásadní. Nakonec, on je laureátem prestižní ceny „Bojovník za pravdu“, kterou obdržel vloni v USA.

A jestliže paní Němcová a spol. vypouští do éteru něco o velezradě, jestliže takřka v přímém online přenosu připravuje STAN pro jednání Senátu usnesení proti prezidentovi a jeho předseda dopředu pobízí tvůrce vstřícným avizem, že je připraven se aktivně sílící hysterií zabývat, tak doporučuji, aby s tím rychle skončili než se dá do pohybu lavina, která se vymkne kontrole. Zpoza oken limuzín a pocitu moci vypadá svět úplně jinak, než jaký ve skutečnosti je. Tato malá země má své tragické dějinné zkušenosti se skutečnou zradou, ta nespočívá v hledání pravdy, naopak.

Česká republika se v reakci na otravu Sergeje Skripala rozhodla vyhostit tři ruské diplomaty. Co si o tomto kroku myslíte, je to dobré rozhodnutí?

Je to počátek vystřízlivění a nastavení zrcadla, kde vidíme rozdíl mezi slovy a skutečnými činy, které se dostaví až ve zlomových situacích. Je to bohužel návrat politiky hodného a poslušného žáka, který bude plnit svoji roli ve středoevropském prostoru, kterou mu předepíší západní spojenci. Dříve to byla Moskva. Je lhostejné, jestli někdo vyhostí 3 nebo 30 ruských diplomatů, ale je to především servilita a náhlá změna principů naší zahraniční politiky. Ta by měla být založena na hodnotách naší civilizace, jejímž základním kánonem je pravda. Nakonec to máme napsané od dob T.G.M. na prezidentské standartě a jdeme-li dál do našich dějin, tak skončíme u Mistra Jana Husa.

Někteří poukazují na to, že zahraniční politika Miloše Zemana prostě „nefunguje“. Kromě toho, co se děje ohledně Ruska, dávají jako příklad to, že Číňané evidentně neinformovali českou stranu o tom, že zatkli poradce prezidenta Miloše Zemana, a dále i to, že třetí nejvyšší ústavní činitel USA Paul Ryan vynechal při své návštěvě Prahy setkání s prezidentem. Co si o tom myslíte vy? Jak vidíte vztahy prezidenta s Čínou a s Ruskem? Mají pravdu ti, kteří říkají, že ačkoliv se Miloš Zeman snaží mít dobré vztahy s hlavami těch velmocí, oni ho nerespektují?

Vidím to trochu jinak a mohl bych se ptát, kterého představitele zahraničního státu uvedené velmoci respektují neboli ve všem, jak se říká, berou? Co lze očekávat od nevypočitatelného prezidenta Trumpa, kterého Miloš Zeman jako jediný otevřeně podporoval a favorizoval ve volebním souboji s Clintonovou? Proč by měl usilovat o setkání s Paulem Ryanem, který zde byl nakvap na prý soukromé návštěvě, jejímž evidentním cílem bylo tlačit na „solidaritu“, tedy vyhoštění ruských diplomatů? Aby mu sdělil, že bez důkazů tento akt nepodpoří nebo že zaujme stanovisko až po zprávě BIS, což v pojetí paní Němcové a dalších se rovná velezradě?

Pokud se týká politiky pana prezidenta s Ruskem, tak na její prospěšnost je třeba se ptát podnikatelů. Při poslední misi nestačily pokrýt zájem podnikatelů tuším ani dvě letadla. To je pro mne měřítko funkčnosti prezidentovy ekonomické diplomacie. V případě Číny a údajně zatčeného poradce prezidenta je na hodnocení brzo. Pokud jsou zprávy médií o zatčení prezidentova poradce pravdivé a Číňané prostřednictvím své pražské ambasády českou stranu neinformovali, pak bude opravdu problém. Musíme si ale počkat na oficiální reakci čínské strany, neboť při vší úctě, naše média jsou většinově protičínská a protizemanovská.

V minulých týdnech se konalo v České republice hned několik demonstrací a to například na podporu ČT (vznikla dokonce i petice), proti Andreji Babišovi, proti jmenování Zdeňka Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS... Mají pravdu ti, kteří se obávají o demokracii a o svobodu slova? A co říct na to, že se formou stávky za dodržování ústavních zvyklostí zapojili do protestů i nejen studenti, ale i dvanáctiletí žáci?

Obávám se, že demokracie a svoboda slova jsou v naší zemi skutečně ohroženy. Lidé mají znovu obavu vyjádřit svůj politický názor, například koho volili v prezidentských volbách. Děje se tak ve školách, na pracovištích nebo mezi umělci. Dnes a denně jsou lidem dávkovány informace očerňující prezidenta, premiéra, akce umělců se mění v politické agitky, univerzity se často otevřeně politicky angažují. Miliony lidí na své kůži zjišťují, že jejich data na facebooku někdo zneužil, chcete-li prodal! Každý, kdo se tomuto proudu postaví, je zařazen a nálepkován – xenofob, nacionalista, extremista, dezinformátor, ruský špion atd. Cílem není obrana demokracie a nezávislých médií, ale ve jménu demokracie, našich hodnot, ústavních zvyklostí se oné demokracie zmocnit, tedy vytlačit a umlčet nepohodlné politiky, nepohodlná média. Všechno na světě má své majitele, i tato demokracie...

Jak jinak hodnotit tento stav, když si otevřete ráno počítač a pouhé dva dny po zvolení Miloše Zemana prezidentem republiky čtete: „Prezidentské volby jsou za námi. Jejich výsledek respektujeme, ale nehodláme se smířit s tím, že naše země bude tažena na autoritářský východ.“ A dále: „Pokud byste se chtěli zapojit do diskuzí ve Vaší obci nebo se připojit k rozkrývání sítě českých dezinformátorů a extremistů online, nechte nám na sebe kontakt.“ V dalším textu je výzva stážistům, aby do 11. února zaslali přihlášku – dostanou prý smysluplnou a zajímavou práci … Celé to začíná nadpisem „Nekončíme. Teprve začínáme. Buďte u toho s námi.“ To že je obrana demokracie a nezávislých médií? Ne, to je šíření nejistoty, strachu, udavačství a podobných „hodnot“, jejichž plody vidíme na ulicích. Autorem onoho textu jsou „think-tank Evropské hodnoty“, adresátem v tomto případě senátoři.

Jak vidíte aktuálně jednání o vládě? Bude podle vás Andrej Babiš premiérem? A nezkrachuje nakonec vyjednávání ČSSD a ANO na „personálních otázkách“?

V tuto chvíli nejde o to, jestli Andrej Babiš bude premiérem, protože jím je, byť premiérem v demisi. A že to půl roku od říjnových voleb stále trvá, to je záležitost politických matadorů tradičních parlamentních stran, kterým dali voliči červenou kartu, a oni jsou zřejmě barvoslepí a nehodlají vyjádřenou vůli voličů respektovat. Vytrvale na Babiše útočí v naději návratu volebních preferencí. Ty ale poputují někam jinam...

Myslím si, že situace směřuje k předčasným volbám, které přinesou další významné přesuny na naší politické scéně, což bude znamenat další zbytečné náklady pro státní pokladnu a další eskalaci napětí ve společnosti a následující deziluzi a znechucení občanů, kteří oprávněně očekávají, že vláda bude řešit především jejich problémy.

Společnost, která je frustrována rok co rok téměř milionem exekucí, ve které téměř milion občanů žije v materiálním nedostatku – taková společnost je nemocná, něco je špatně a marně budete lidem vysvětlovat, že je ohrožena demokracie... to oni jsou ohroženi a nerozumějí tomuto stavu a vývoji.

To je ona lavina, která se může dát do pohybu, a já osobně nevidím při současném stylu politiky řešení a dál u toho nechci být. Říkám to zřetelně, nahlas a dopředu. Říkám to, co slyším stále zřetelněji mezi lidmi a nepokládám to za svoji zbabělost, naopak je to moje povinnost a opakovaně varuji osoby a instituce zodpovědné za osudy této krásné země – zastavte dokud je čas!

Psali jsme: Herman ustoupí Drahošovi. Do Senátu bude kandidovat mimo Prahu Exministr kultury Herman chce do Senátu. Může nahradit Jana Velebu Veleba už nechce do Senátu. Odstoupí i z čela SPO Štěch se choval k Čubovi necitlivě a urážlivě. Navodit závist a štvát oběť, až padne. Metody ČT jsou známé. Senátor Veleba o tom, co se dělo kolem zakladatele Slušovic



autor: David Hora