Demokracie, kterou jsme od sametové revoluce skládali, se plíživě hroutí, povzdechl si starosta Třebíče

Nakolik se za poslední desetiletí proměnila politika? Kde se nacházejí její největší úskalí? Nejen o tom jsme si povídali se starostou Třebíče Pavlem Janatou (KDU-ČSL), který se do čela radnice vrátil po dlouhých 14 letech. Svého návratu nelituje a rád by na podzim mandát obhájil. Jak hodnotí uplynulé roky? Co se mu podařilo a s čím je naopak nespokojen? Nejen na to se ptaly ParlamentníListy.cz. Vyjádřil se také k sestavení vlády. A nejen k tomu.

Do čela radnice jste se vrátil po dlouhých 14 letech a sám přiznáváte, že se za tu dobu fungování úřadu zásadně změnilo. Jak se ale za tu dobu proměnila samotná politika, ať již k lepšímu či k horšímu?

Fungování úřadu se změnilo zejména v rozšíření úkolů úřadu o povinnosti státní správy v přenesené působnosti a tím došlo k rozšíření úřadu jako takového. Podle mého názoru se politika celkově přizpůsobuje náladě ve společnosti. Dnes je všechno o emocích, o pocitech. Vidím to nejenom v nejvíce emočně vypjatých prezidentských volbách. Tyto emoce hrají roli i v parlamentních volbách a jistě se přenesou i do komunálních voleb.

Doba je velmi rychlá, lidé mají díky sociálním sítím informace mnohdy dříve, než je stihnou publikovat seriózní média a na základě těchto rychlých a bohužel v mnoha případech zkreslených a zkrácených informací se rozhodují. Věci se dnes bohužel posuzují podle toho, jakými se jeví, nikoli podle toho, jakými skutečně jsou.

Další výraznou změnou je postupné stírání až smazání rozdílů mezi levicí a pravicí. Když si přečtu volební a politické programy našich stran a hnutí, jsou téměř totožné (samozřejmě s výjimkou extremistických uskupení). Dnes je v podstatě celá ta „velká“ politika pouze o několika jménech a naše mladá, nezkušená a křehká demokracie, kterou jsme od sametové revoluce po kousku skládali, se plíživě hroutí. Já mám demokracii rád, takže podle mě se politika mění k horšímu.

Nelitujete svého rozhodnutí se vrátit?

V žádném případě nelituji. Ačkoli je to spousta práce, času a energie, dělám to rád a s chutí. Mám rád naše město, lidi, co tu žijí. Jsme v podstatě všichni sousedé.

Co se vám za uplynulé čtyři roky povedlo a s čím příliš spokojený nejste?

Povedlo se ohromné množství věcí, kdybych měl napsat všechno, bylo by to na román. Máme moderní přestupní terminál, zapojili jsme se do projektu SMART Cities, takže Třebíčané jezdí autobusy hromadné dopravy, které jsou na výši doby, mají terminály na platební karty, wifi připojení, zvukové hlášení zastávek, zavedeme elektronické označníky na zastávkách, které budou ukazovat aktuální zpoždění autobusů. V příštím roce bude dokončena rozsáhlá čtyřletá oprava jedinečné třebíčské památky – dřevěné budovy říčních lázní na Polance. Máme nový, fungující útulek pro opuštěná zvířata, podařilo se nám získat dotaci pro vybudování chráněného bydlení, máme zasíťované pozemky pro výstavbu rodinných domů a zahájeny práce na zasíťování další lokality a připravujeme novou průmyslovou zónu. Podařilo se také revitalizovat spoustu ulic a sídlišť, opravit stovky metrů chodníků.

Co se bohužel zdrželo a co mě mrzí je přestavba provizorního kruhového objezdu v křižovatce ulic Velkomeziříčská, Cyrilometodějská a Brněnská. Každý rok ve stavební sezóně jsou totiž uzavřeny a opravovány strategické silnice ve městě a uzavření této křižovatky by pro řidiče ve městě znamenalo pohromu. Další věcí, kterou do konce volebního období nestihneme, je zahájení revitalizace Karlova náměstí. Tady nás zdržuje složitá a náročná koordinace velkého množství sítí, které pod náměstím jsou.

Do voleb nezbývá příliš mnoho času. Co byste rád ještě stihnul? Jaký je váš největší cíl?

Do voleb chceme vybudovat podchod pro pěší a cyklisty pod čtyřproudou silnicí na ulici Sucheniova, postavit nový most přes náhon v Poušově a vybudovat chytré parkoviště na Komenského náměstí.

Vaší prioritou bylo nejen udržet ve městě místní obyvatele, ale také přilákat nové. Podařilo se vám to? Jaký je ve městě demografický vývoj?

Třebíč bohužel kopíruje celostátní trend, kdy část obyvatel zejména bývalých okresních měst odchází za prací do velkých měst a část zase na venkov za prostorem a přírodou. Počet obyvatel tak i v Třebíči postupně mírně klesá. Naše aktivity v nabídce bydlení i investičních příležitostí se projeví teprve v příštích letech. Velkou naději pro naše město vidím ve výstavbě pátého bloku v Dukovanech.

Budete se na podzim pokoušet obhájit mandát starosty?

Ano, budu kandidovat z prvního místa kandidátky KDU-ČSL a znovu usilovat o pozici v čele města.

Silnou pozici má v komunálních volbách v Třebíči tradičně KSČM. A ačkoliv ve sněmovních volbách získala historicky nejméně mandátů, není vyloučeno, že po 70 letech od převzetí moci KSČ v Československu se komunisté budou opět podílet na vládě. Co vy na to?

Jsem přesvědčen, že v naší novodobé historii by se KSČM na vládě podílet neměla.

Může podle vás z výsledku sněmovních voleb vzejít stabilní vláda?

Aby byla vláda stabilní, musí mít v parlamentu většinovou důvěru. Čtyři měsíce po volbách zatím premiér pro navrhovanou vládu důvěru poslanců nezískal, druhý pokus bude patrně běh na dlouhou trať, takže jsem mírně skeptický. A nerad bych si zvykal na vládu, která bude stabilně bez důvěry.

Ptala jsem se proto, že komunální volby v Třebíči skončily remízou, což se negativně podepsalo na jednání o koalici. Má to ale vliv i na vaši spolupráci na radnici? Věříte, že naplníte vše, k čemu jste se v programovém prohlášení zavázali?

Komunální volby v našem městě byly ovlivněny velkým počtem kandidujících stran a hnutí. Do zastupitelstva se dostalo deset subjektů a postavit z toho koalici bylo opravdu těžké. Nicméně ukázalo se, že i přes počáteční problémy koalice funguje velmi dobře, zvládla všechny obtíže a téměř vše z programového prohlášení bude na konci volebního období splněno.

V letech 2000 až 2006 jste byl také členem horní parlamentní komory, a právě letos stávajícímu senátorovi na Třebíčsku Františku Bublanovi končí mandát. Neuvažoval jste o návratu do senátních lavic?

Neuvažoval. Ta zkušenost pro mne byla velmi cenná, ale po pravdě řečeno, práce v komunální politice mi je bližší. Přináší totiž rychleji konkrétní výsledky.

autor: Kateřina Synková