Demokratická žumpa mě neustále napadá... Komunistický poslanec Ondráček přidal podrobnosti

V minulých dnech jste byl jako pozorovatel ruských prezidentských voleb. Na Facebooku jste zveřejňoval fotografie z Moskvy. Jak jste se tam dostal? A nebude tato vaše cesta problematická vzhledem k tomu, co se událo v posledních dnech kolem vás?

Vyslala mě tam Poslanecká sněmovna v rámci mé činnosti ve Stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění OBSE. Byl jsem tam společně s dalšími poslanci a dvěma senátory, kdy každý byl z jiného politického subjektu. Jestli s tím má někdo problém, nechť se obrátí na vedení Poslanecké sněmovny.

Víme, že prezidentský post v Rusku obhájil Vladimir Putin, a to drtivým způsobem. Dokonce i Petra Procházková nebo Luboš Palata, které nikdo nemůže podezírat z přízně k Rusku, píší o tom, že svým způsobem Rusové mají Putina rádi, i proto, že pod jeho vedením jde z Ruska strach. Lze chápat situaci tak, že on je někdo, koho Rusové potřebují, a máme se s tím smířit? A co tvrzení, že se máme Ruska bát? A co kauza novičok?

Pokud si chceme alespoň trochu hrát na demokracii, tak nám ani nic jiného než uznat výsledek prezidentských voleb v Rusku nezbývá. Já bych doporučil toto a společně s tím se zamyslet proč má V. V. Putin takovou podporu u obyvatel Ruské federace. Nebo můžeme prohlašovat, že volby byly nedemokratické, že tam bylo málo protikandidátů, kteří měli malý prostor na prezentaci, a jiné nesmysly. Na výsledku sice nic nezměníme, ale třeba budeme pochváleni, jak krásně někomu sloužíme. Budeme podrbáni za ouškem a dostaneme pamlsek. Jestli nám říkají, že se máme Ruska bát, tak se ho bojte, já osobně se ale Ruska nebojím. Vím totiž, že Rusko války nezačíná, to je končí. Dvě světové války v minulém století toho jsou důkazem. A kauza novičok? Nezlobte se, ale to je na samostatný rozhovor. Jen říkám, pokud někdo něco tvrdí, měl by to také doložit důkazy. A ty jsem zatím neviděl.

Je to 14 dní, co se v Praze, Brně, Ostravě a dalších osmi českých městech konaly demonstrace proti vašemu zvolení předsedou sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Jaké jste při tom měl pocity? „Někdo, kdo bil demonstranty během Palachova týdne v lednu 1989 a dodneška toho nelituje, by neměl být v takhle symbolické pozici,“ poznamenala k tomu organizátorka pražské demonstrace Lucie Kohoutová. Mělo to význam pro vaše rozhodnutí vzdát se té funkce, jak se stalo o den později?

A opravdu jste přesvědčena, že se demonstrace konaly kvůli mně? Tak to zkusme trochu analyzovat. Volba předsedy uvedené komise byla plánována na středu 14. 3. Většina voleb se koná právě ve středu, což lze dohledat. To by však bylo až po demonstracích, které byly na pondělí 12. 3. naplánovány již daleko dříve. Z obav, že lidi zase nepřijdou, bylo potřeba dodat těm demonstracím nějakou šťávu, a i proto požadovali zástupci z demokratické žumpy, aby se zrovna tato volba konala již v pátek. Jedině mým zvolením našli další důvod. Když to nedopadlo v prvním kole, tak to druhé si již hlídali. Výsledek byl znám v pátek někdy ve 12:30 hodin. Tím mohli dodat lidem další impulz k tomu, proč jít demonstrovat, a také ho dodali. Na demonstracích samotných se o Ondráčkovi však moc nemluvilo, ale účel to určitě splnilo. Demonstrovalo se především proti prezidentu Zemanovi a premiérovi v demisi Babišovi. A jako vedlejší produkt Okamura a Ondráček. Ona demonstrace ani žádná jiná neměla vliv pro mé rozhodnutí, které jsem učinil o den později.

Proč nazýváte poslance z Demokratického bloku demokratickou žumpou, nemyslíte, že to je trochu za hranou? Proč si myslíte, že to iniciují právě oni?

Ano, máte pravdu správně by mělo být poslanci politické žumpy, kteří se sdružili do tzv. Demokratického bloku, ale já si to zkrátil na demokratická žumpa a jsem rád, že se tento termín na sociálních sítích tak ujal. Pomyslně jsem trefil hřebíček na hlavičku, protože ze zpětných reakcí vím, že mnohým z nich se to nelíbí. Hovořil jsem s nimi a mezi čtyřma očima mi řekli, že oni se vůči mně přeci chovají korektně, což jsem potvrdil a požádal je, aby se tedy veřejně distancovali od toho, co rozpoutali, od výhrůžek mně a mé rodině až po vědomé porušování zákona. Někdo, kdo v každé větě používá slovo demokracie, by se tak přeci chovat neměl. To ti slušní však nemohou, a proto jsou v té žumpě společně s těmi neslušnými. Je to jejich volba. A proč vedou tento odpor proti prezidentovi a premiérovi?

Odpověď je jednoduchá. Protože prohráli a neumí prohru přijmout. Před 25 lety se „tradiční“ politické strany domluvily na rozděl a panuj a ve střídajících cyklech to praktikovaly po mnoho let. Jedni kradli, vlastně privatizovali – a druzí štěkali, ale nekousali. Policii totiž společně uvázali u boudy. Samozřejmě vždy to bylo za dohledu a souhlasu lidovců a všech jejich odpadlíků, kteří samozřejmě nezůstali bez tučné odměny.

Proč jste se tedy rozhodl odstoupit, nebyl jste k tomu někým donucen?

Důvody jsem uvedl na jednání Sněmovny, kdy jsem poprvé užil výraz demokratická žumpa. Na těchto důvodech se nic nemění. Se svými analytiky jsem si věc vyhodnotil a bezpečnost zejména mé rodiny je mi prvořadá. Funkce je až to poslední, a jestli si někdo myslí, že mě tímto zastaví od kontroly GIBSu, tak se hluboce plete. Po čase brzy uvidíte sama. Musím však uznat, že soupeř je dobře organizován a že útočí těmi nejpodlejšími prostředky. Pozadu nezůstávají ani média, která mnohá patří do stejné žumpy, ale jen mediální. Proto jim již ani neposkytuji žádné rozhovory.

Co tedy chcete v komisi na kontrolu GIBS vlastně dělat?

Nic více, než mi dovoluje zákon o GIBS. Tedy kontrolovat. Na rozdíl od mnohých členů komise vím, co kontrolovat a také jak to kontrolovat. Až bude zvolen předseda nebo předsedkyně, dám požadavky a budu vidět, jak mi v tom záměru budou bránit. Pokud ano, budu to samozřejmě medializovat. Mým nezvolením se mi naopak otevírá daleko širší prostor.

Jak vnímáte spor premiéra v demisi Andreje Babiše s ředitelem GIBS plk. Murínem?

Jako nešťastný, ale nezapomeňte, že jsem byl dlouhá léta policistou, a proto podvědomě příslušníkovi straním. Víte o tom, že pan plk. Murín sloužil také na Pohotovostním pluku VB? Neměl by se náhodou omluvit? Ne, vážně, přál bych si jiné řešení, ale na mně to bohužel nezáleží.

Jak se vy osobně díváte na vyjádření Andreje Babiše, jenž těsně před oněmi výše zmiňovanými demonstracemi uvedl, že byste měl na post v komisi rezignovat, nebo že se zasadí o vaše odvolání? Vy sám jste to následně na sociální síti komentoval v tom smyslu, že „na Babiše zadupali a on si to směrem ke KSČM ve vztahu k vládnímu vyjednávání podělal...“

Takto, že jsem to komentoval? Myslím si, že máte špatné podklady. Určitě jsem nemluvil o vztahu ke KSČM. Kritizoval jsem pana premiéra, že neumí nést odpovědnost a bojí se ulice. To je pravda a obávám se, že se mu to ještě vymstí. Také jsem řekl, že by více než o vlastní PR měl dbát o bezpečnost země a více se raději bavit s odborníky na bezpečnost.

Co tím myslíte?

Zneužívání dětí k politickým projevům. Neberu nikomu právo vyjádřit se a třeba i formou demonstrace, ale mám oprávněnou obavu, že pokud do toho budou zatahovány děti a studenti, že může snadno dojít k jejich zneužití. Umím si i představit, kdy tyto děti stojí někde v čele davu a z druhé řady vyletí proti policii nebo i proti chráněnému objektu dlažební kostka nebo petarda. Toho bych se už nechtěl dočkat a věřte, že ani nikdo z policistů, s nimiž mluvím.

Je stále ve hře, že KSČM podpoří vládu?

To je věcí vyjednavačů a politické reprezentace. Já mohu hovořit jen za sebe. Já panu ministrovi vnitra dal nějaké připomínky k programovému prohlášení a jsem připraven o nich jednat, což také děláme. Pro mě osobně nejsou důležité funkce ani jména. Jsem zvyklý jednat s každým, kdo je ochoten jednat se mnou. Pracovat budu stále stejně. Nebojte, určitě o mně ještě uslyšíte.

Zaregistrovala jsem, že jste na Facebooku napsal, že vás zablokovali a opět vám vyhrožují (zablokováním). Proč? A co jiné výhrůžky, mám na mysli ty směrem k vaší rodině, ty již utichly?

Jsem rád, že tak bedlivě sledujte můj facebookový profil. Na tom pracovním, kde veřejně vystupuji jako poslanec, mám více jak tři tisíce lidí, kteří jej označili „Líbí se mi“. Profil je organizovaně napadán lidmi spřízněnými s demokratickou žumpou, jejichž forma komunikace spadá do IV. cenové skupiny. Vzhledem k tomu, že prezentovat se v televizi nebo rozhlase je pro mě prakticky nemožné, a to oni ví, je potřeba mě izolovat i v komunikaci na sociálních sítích. Proto jsem organizovaně nahlašován za údajné porušování pravidel. Diskutovat o tom není s kým a obrana je prakticky nemožná. Někdo tomu říká demokracie v praxi. V minulosti jsem tak již byl třikrát blokován, naposledy na měsíc na začátku tohoto roku, zřejmě shodou náhod zrovna v době, kdy proti mně jela mediální kampaň. Omlouvám se, ale bezpečnostní opatření k ochraně mé rodiny zde veřejně komentovat nebudu.

autor: Olga Böhmová