Deštník a svetr? Na nic lepšího nepřijdou? Přišel čas zbavit se těch škůdců, vyzývá Okamura

Dokazuje to, že vláda Petra Fialy je totálně neschopná a chová se jako banda diletantů. Nejprve vláda řekla, že dodávky plynu pro domácnosti ohrožené nebudou, nyní zase ministr průmyslu Síkela z hnutí STAN řekl, že přednostně budou dodávky pro průmysl. Zmatek nad zmatek.

Firmy a živnostníci kvůli uměle předraženému plynu a elektřině už začínají krachovat. Bazény začínají snižovat teplotu vody a stát vydává vyhlášky na omezení topení a arogantní předsedkyně TOP 09 Pekarová Adamová, která si nechává za veřejné peníze ve Sněmovně nosit jídlo osobním číšníkem se stříbrným poklopem a jezdí ve státním luxusním BMW, lidem zase říká, že mají doma chodit v několika svetrech. Vládní vyhláška má de facto nařizovat snížení teploty a menší vytápění. Přitom je jasné, že jednak starší lidé, jednak kojenci by to velmi těžce zdravotně snášeli.

„Stáří s sebou nese geriatrické syndromy, jedním z nich je porucha termoregulace. Při teplotách navržených vyhláškou hrozí hypotermie, která narůstá s věkem a s výskytem syndromu křehkosti (tzv. frailty). Protože se zařízení sociálních služeb starají převážně o osoby s průměrným věkem 86 let s vysokým stupněm závislosti na péči druhé osoby, není přípustné, aby senioři trávili sto procent svého času v prostorách s 20 °C a méně. Natož aby jim byla při takovýchto teplotách prováděna osobní hygiena,“ řekla k tomu Daniela Lusková, viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Počkejte, pane předsedo, co si představit pod slovem „normální“ v současné ne tak úplně normální situaci?

Mluvíme o tom pořád dokola. Za SPD říkám, že zajištění základních životních potřeb občanů nesmí být předmětem ideologie. Fialova vláda může ihned zajistit levnou dodávku elektřiny pro české občany od firmy ČEZ a na unijní burzu do Lipska prodávat pouze přebytky, a může zajistit levný plyn dvoustranným kontraktem s producentem, tedy s Ruskem, podobně jako to mají Maďaři, Rakušané, Němci či Slováci. Maďarům se dodávky teď dokonce ještě zvýšily! Těmito dvěma opatřeními by šly ceny ihned výrazně dolů. My jsme představili Desatero proti Fialově drahotě, kde na rozdíl od škodlivé vlády přinášíme řešení. Maďaři se teď s Ruskem aktuálně dohodli na vyšších dodávkách. Není to proto, že by byli proruští, ale protože Viktor Orbán hájí zájmy svého národa, a ne zájmy Američanů, EU či Ukrajiny, které hájí Fialova vláda.

A případné snižování záloh na energie pro občany, které chce prosadit vláda, je stejně jenom oddálením problému, neboť lidé budou muset za dodávku energií stejně dříve či později zaplatit. Vláda Petra Fialy neřeší příčinu. Do baráku nám prší a fouká, střecha je děravá, a vláda dává lidem deštník… A svetr. To napadne jenom diletanty, slušně řečeno. Vláda Petra Fialy škodí naší republice. Přišel čas zbavit se těchto škůdců ve volbách. Občané mají šanci jim vystavit účet v zářijových senátních a komunálních volbách.

Již přes týden řešíme kauzu ředitele ÚSZI pana Mlejnka, bývalého spolupracovníka zatčeného podnikatele Redla. Ministr Rakušan jej uvedl do funkce, i když o tom věděl, od té doby skoro každý den přichází nějaká nová skandální informace. Premiér Petr Fiala přesto stále říká, že ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan má pevné místo ve vládě. A Rakušan řekl, že Mlejnek má jeho důvěru. Co budete jako opozice s tímto skandálem dělat?

Důkazy nasvědčují tomu, že ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan lhal. Nejprve tvrdil, že mu kladné reference na nového šéfa civilní rozvědky Mlejnka, který spolupracoval s obviněným Michalem Redlem (spolupracovníkem mafiána a zločince Radovana Krejčíře) dali dva vojenští špioni, po nových zjištěních Seznamu však přiznal, že s nimi nemluvil. Takže z toho podle mého názoru fakticky vyplývá, že lhal!

A napovídá tomu i vyjádření ministryně obrany, která uvedla, že vojenské zpravodajství ji informovalo o tom, že informace o údajně poskytnutých ‚referencích‘ na pana Mlejnka ze strany osob uvedených v článku se nezakládají na pravdě a že Vnitřní inspekce Vojenského zpravodajství věc samozřejmě prověřit musí.

Vidíme, že na hnutí STAN jsou napojení lidé z kriminálního prostředí. A premiér Fiala to via facti kryje tím, že ministra vnitra neodvolal a aktuálně toto úterý řekl, že má jeho důvěru! Jediným řešením je konec této neschopné a do kriminálních skandálů namočené vlády!

Jako jeden z důkazů pozitivní reputace pana Mlejnka pan Fiala uvedl, že sehrál pozitivní roli ve vyšetřování kauzy Dozimetr. Neměli bychom ale po osobě v pozici ředitele rozvědky chtít, aby do světa korupčních a mafiánských kauz nebyl vůbec zapleten?

Pokud jde o údajnou pozitivní roli pana Mlejnka, tak nevím, kdo jiný o ní kromě premiéra mluvil, protože vrchní státní žalobkyně Lenka Bradáčová veřejně řekla, že neví o údajné „pozitivní roli“ šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka v kauze Dozimetr. Možná o své pozitivní roli mluvil pan Mlejnek. Nebo že by premiérovi zase odněkud přišly esemesky s údajně pozitivními referencemi, jako přišly prý Rakušanovi? Takže další lži? To už si z lidí dělají srandu? Myslí si, že národ jsou hlupáci? Premiér Fiala via facti kryje lidi napojené na mafii a ještě se národu vysmívá?

Pozornost také budí rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) udělit Mlejnkovi prověrku – právě tou Rakušan totiž argumentuje a poukazuje na to, že je šéf civilní rozvědky z hlediska bezpečnostních rizik prověřený. Podle zjištění Aktuálně.cz však Mlejnek aktuální šetření ze strany tajných služeb nepodstoupil.

Aktuálně.cz totiž přineslo informaci, že zpravodajské služby komplexní bezpečnostní šetření k Mlejnkovým kontaktům z byznysového prostředí, kde působil posledních dvanáct let, neprovedly. Jeho stávající prověrka vydaná Národním bezpečnostním úřadem (NBÚ) se popsaných styků s odsouzenými či stíhanými lidmi netýká a Mlejnek prošel pouze kontrolou, zda neprochází rejstříkem trestů, přestupků nebo dlužníků.

Vidíme, že na mafiána Krejčíře napojený Michal Redl měl mnoho kontaktů ve vládní koalici: přátelí se s bývalým předsedou hnutí STAN a exministrem Petrem Gazdíkem, vídal se i s expředsedou a europoslancem TOP 09 Jiřím Pospíšilem a Mlejnka, který se pravidelně vídal s Redlem, zase doporučil první místopředseda KDU-ČSL a místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek. Exministr za STAN Jiří Besser přímo řekl, že Redl od samého počátku od roku 2010 ovládá hnutí STAN a pražská radní Hana Marvanová zvolená za STAN uvedla, že Rakušana o dění v pražské Dopravním podniku informovala, ale on s tím nic nedělal!

Jediným řešením je konec této neschopné a do kriminálních skandálů namočené vlády!

Z mezinárodního průzkumu společnosti Morning Consult, který zveřejnila minulý týden TV Nova, vyplývá, že premiéru Fialovi důvěřují jeho vlastní spoluobčané nejméně z premiérů či prezidentů světových demokratických států. Fialovi nedůvěřuje 70 procent našich občanů a má důvěru pouhých 23 procent… O čem to podle vás vypovídá?

O čem? Že neschopná vláda Petra Fialy, na níž jsou napojeni lidé z korupčního a mafiánského prostředí, přece nemůže mít důvěru lidí.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vrátil bych se k tomu dotazu, co bude se současným stavem vlády dělat opozice. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš minulý týden připustil možnost vyvolání hlasování o nedůvěře vládě ve Sněmovně. Podpoříte to?

Jsem rád, že se k nám hnutí ANO konečně přidalo. K vyvolání hlasování o nedůvěře vládě je totiž potřeba 50 podpisů poslanců a SPD jich má pouze 20, takže bez poslanců ANO hlasování nelze vyvolat. Vláda Petra Fialy musí skončit! Tato vláda není vládou odborníků, dávno ztratila důvěru veřejnosti a nemá schopnosti řídit zemi v době ekonomické a potravinové krize.

Vzhledem k otřesnému stavu veřejných financi, rostoucí inflaci, poklesu životní úrovně i osobních úspor občanů, vzhledem k nejistotě týkající se zásobování plynem jak firem, tak domácností, vysokým cenám pohonných hmot, energií, bydlení a potravin, je potřeba říct Fialově vládě jasné NE a bylo toho dost, protože široká veřejnost kromě plamenných projevů členů vlády, jak to zvládneme, nezaznamenala jediný hmatatelný krok tohoto kabinetu kromě korupčních skandálů předních koaličních politiků.

Prezident Miloš Zeman minulý týden vetoval zákon, kterým chce vláda Petra Fialy letos snížit o 14 miliard korun platby zdravotním pojišťovnám za tzv. státní pojištěnce. Vaše hnutí proti tomu ve Sněmovně velmi vehementně bojovalo, předpokládám tedy, že s prezidentovým krokem souhlasíte.

Jsme rádi. Hnutí SPD proti tomuto vládnímu zákonu od počátku ve Sněmovně bojovalo, jelikož tímto krokem Fialovy vlády dochází ke snižování úrovně a dostupnosti zdravotní péče pro naše občany a zhoršování pracovních podmínek zdravotníků. Bohužel vládní koalice již oznámila, že veto přehlasuje. Vláda tak zhoršením zdravotní péče ponese odpovědnost za zhoršené zdraví či smrt lidí, kterým se kvůli snížení plateb dostane horší péče či se jí nedočkají. Je to hnus, jak vláda hazarduje se zdravím lidí. Věřím, že lidé to vládě v zářijových volbách sečtou.

Fialova vláda také zvažuje zrušení podpory stavebního spoření. Řekl to ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS, změnu podporuje i premiér Petr Fiala a také předsedkyně TOP 09 Pekarová Adamová. Jak se k případnému zrušení této podpory stavíte vy?

Hnutí SPD zásadně odmítá ukončení státní podpory u stavebního a důchodového spoření. Fialova vláda jde přímo proti slušným občanům a je to další asociální krok proti lidem, kteří si plánují pořídit vlastní bydlení. Vláda odmítá řešit dostupnost bydlení pro naše občany a ještě navíc hází lidem klacky pod nohy. Stavební spoření využívají víc než 3 miliony lidí.

V týdnu jste pronikl i do médií hlavního proudu, která s chutí připomínala, že jste se musel omluvit europoslanci Tomáši Zdechovskému...

Rád bych to uvedl na pravou míru. Soud pravomocně zamítl nároky europoslanců KDU-ČSL Zdechovského a Svobody, abych se jim omluvil skrze televizi, noviny a na půdě Poslanecké sněmovny a rozhodl tak, že mám na svém FB profilu uveřejnit, že pro sankce vůči České republice nehlasovali. Nadále tedy platí, jak už jsem říkal, že oba pánové hlasovali pro to, aby Česká republika a další země EU přijaly odpovědnost za přesidlování a přijímání uprchlíků. To je podle mého názoru proti zájmům naší republiky a našich občanů.

Ještě dodám, že europoslanec od lidovců Zdechovský je opravdu pěkný vykuk. Ocitoval bych vám několik titulků z médií: „Chlubil se, že chrání peníze Čechů. Před lety však Zdechovský špinavé kšefty obhajoval“. „Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) ještě před pár lety pracoval pro společnost, která doslova obrala o peníze desítky lidí“.

Konkrétně šlo o půjčky. Na půjčkách by nemuselo být nic špatného, kdyby u firmy, kterou zastupoval Zdechovský, vše neobsahovalo jeden „drobný háček“, který lidem peníze z kapsy pouze vytáhl, než aby jim jakoukoliv půjčku zajistil. Případem se zabýval i pořad ČT Černé ovce, který natáčel i se Zdechovským, jenž podivné praktiky společnosti CPE Credits of Private Equity, a. s. obhajoval. CPE si u svých klientů vyžádala poplatek za zprostředkování půjčky, lidé firmě zaplatili, ale přesto se nikdy své půjčky nedočkali.